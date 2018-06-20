РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Мы в аду". Западные СМИ разоблачили большой русский обман

08:0020.06.2018
(обновлено: 08:27 20.06.2018)
174889323
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБолельщики сборной Колумбии во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и ЯпонииБолельщики сборной Колумбии во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Японии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Виктор Мараховский

Вначале — актуальные цитаты из мировой прессы.

"На улицах и пляжах России нескончаемое веселье, но оно лишь отчасти скрывает мрачную реальность"

— Daily Beast, США.

Болельщики сборной Англии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии на железнодорожном вокзале в Волгограде
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Английские болельщики: "Не верьте тому, что вы читаете в прессе"
"Зачем думать об угнетенных меньшинствах, сбитых пассажирских самолетах или аннексированных полуостровах, если пиво ледяное, транспорт бесплатный, а футбол завораживает?"

— Hufvudstadsbladet, Финляндия.

"Власти будут делать все, чтобы чемпионат мира прошел без проблем, но дискриминация, гомофобия и законы останутся"

— Independent, Великобритания.

"Вы начинаете покупаться на то, что Россия вам впаривает через свои достопримечательности, красивые места и здания, <…> но покиньте город. Четырехчасовая поездка на "Cапсане" в Петербург ломает сценарий. Ржавые заводы перемежаются ветхими сараями, и вы даже не уверены, что это жилье, пока не видите огородничающих возле них женщин, <..> это не так уж отличается от трущоб в Бразилии, которые я видел вокруг сверкающего стадиона в прибрежном Сальвадоре"

— Toronto Sun, Канада.

Это из новой волны публикаций о ЧМ-2018 в России.

О чем эта новая волна нам говорит.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В США болельщикам посоветовали не брать телефоны на ЧМ-2018
После шока, вызванного массированным инфоцунами от миллионов болельщиков, накатавших в соцсети планеты уже десятки миллионов восторженных междометий, — СМИ передовых стран перегруппировались и отступили на заранее подготовленные позиции.

Новая концепция звучит так: да, Россия для тех, кто не профи, выглядит невероятно круто. Но это все — специальные декорации, призванные скрыть весь ужас русской реальности. Практически это реализуется так:

"Чемпионат мира — новая потемкинская деревня России"

— Irish Times.

"Секс, ложь и футбол на потемкинском чемпионате Путина"

— Daily Beast.

"Россия пытается спрятать бедность, <…> региональные аппаратчики Путина обвинены в превращении мест проведения чемпионата в современные потемкинские деревни"

— Daily Express.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Москва стала городом-сюрпризом для гостей чемпионата мира, пишут СМИ
Мы сейчас не будем цепляться к деталям. Канадскому публицисту простительно не знать, что у русских существуют дачи с огородами, и по этому поводу принимать их за трущобное жилье (см. бессмертное "тут какие-то коровники, мама, мы в аду"). Ирландским, американским и британским журналистам простительно не знать, что потемкинские деревни есть миф, изобретенный и распространенный европейскими же дипломатами.

Мы просто констатируем, что сейчас на наших глазах параллельно спортивному чемпионату разворачивается еще одно мировое первенство. А именно — поединок-суперсерия между бесхитростным "народным репортерством" болельщиков и концептуально заточенными профессиональными медиа. И задача последних — объяснить всем, в том числе тем, кто лично свозил свои глаза в Россию, что они видели декорацию и аттракцион.

И на кону стоит больше, чем просто "имидж России", — при всем уважении к нашей стране.

Хватит врать
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Хватит врать"

В чем тут вся штука.

В сердцевине этого противостояния — жизненно важный для западного мировосприятия догмат.

Он звучит так: либеральные демократии эффективны. Нелиберальные недемократии эффективными не бывают.

Либеральная демократия, основанная на "сумме привилегий" для могучих групп и разнузданной эрзац-инклюзивности (это когда ты бесправен, как бедняк, но равноправен как голубой или мормон) для остальных, — такая демократия может строить небоскребы, скоростные магистрали и суперстадионы, а также обеспечивать безопасность и благосостояние.

Нелиберальная же недемократия, в которой верхушка государства опирается на большинство и апеллирует к нему, — не может строить небоскребы, скоростные магистрали и суперстадионы, а также обеспечивать благосостояние и безопасность.

В либеральных демократиях люди улыбаются открыто и ничего не боятся. В нелиберальных недемократиях люди мрачны и запуганы. Если они улыбаются — то либо их заставили, либо они таким образом пытаются отрешиться от свинцовых мерзостей жизни (по версии упомянутого канадского разоблачителя русских огородов — "люди смотрят на "Сапсан", чтобы ненадолго отвлечься от будней, в которых они лишены всего того, что имеют североамериканцы").

Эта концепция возникла в те простые и понятные времена, когда список богатых стран с небоскребами почти точно совпадал со списком колониальных держав с толстым запасом прочности — и пары их избранных протекторатов.

© Фото : страница Rumo à Rússia 2018 в Facebook
Приехавший на велосипеде на ЧМ португалец сообщил, что приятно удивлен Россией
Но ввиду того, что в последние десятилетия нелиберальные недемократии стали строить у себя неприличное количество небоскребов, магистралей, стадионов и торговых центров, а по трассам запустили неприличное количество личных авто, данная концепция нуждается в апдейте.

И тут мы можем, строго говоря, только посочувствовать.

Потому что "разоблачение кажущейся русской эффективности" (а Россия — образцовая, с точки зрения классического западного агитпропа, нелиберальная недемократия) практически в ноль повторяет разоблачения загнивающего Запада из предкатастрофической эпохи нашей собственной истории.

Былинная фраза собкора Центрального телевидения во Франции 1975 года ходила в разных вариантах. Каноническим считается: "Ярко светит солнце над Парижем, но не радует оно простых парижан" (далее шло перечисление неурядиц из загнивающей жизни). Простые французы иногда заменялись на простых лондонцев ("но невесело в рабочих кварталах британской столицы"), простых американцев ("но не радуют рождественские огни жителей Нью-Йорка") и так далее — до пародийных вариантов "но печально поют соловьи в Булонском лесу".

Сама легендарность этой фразы отлично характеризовала внутреннюю беспомощность тогдашнего отечественного агитпропа. Потенциал нашего мобилизационного рывка, обеспеченного сверхжесткими методами постреволюционной эпохи, воспринимался как исчерпанный. Успехи в благосостоянии и вообще жизнеобеспечении, достигнутые к середине семидесятых, казались неочевидными. Поэтому агитпроп шел по простейшему пути: отступал, признавая блеск зарубежной жизни, но объявляя его поддельным и ненастоящим.

Проблема была в том, что разоблачения такого рода по определению переводили агитаторов в позицию оборонительную: "Не глядите, что тут в магазинах все ломится и ездят кадиллаки. На самом деле, если покопаться, тут то же, что у нас".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
"Русские слишком дружелюбны": как ЧМ-2018 рушит зарубежные стереотипы о России
Та же засада подстерегает и разоблачителей, пишущих "на улицах и пляжах России нескончаемое веселье, но оно лишь отчасти скрывает мрачную реальность". Потому что реальность, строго говоря, сейчас показывает свой нрав простым гражданам во всех цивилизациях планеты.

По всем странам бьет структурный кризис, вызванный переменой производственного уклада и поздними последствиями индустриальной эпохи. И рассказывать им, что "невесело простым русским, потому что у них так же не хватает денег, как и у вас", — так себе тактика.

А уж заявления, что в жуткой России не буйствует ЛГБТ-инклюзивность и она вернула себе Крым, — вообще по нынешним временам мимо. Поскольку загнанными в подполье в либеральных демократиях "большинствами" данная информация воспринимается скорее как повод для зависти, чем для ужаса.

Комментировать
Мнение
Комментарии
13 пользователей оставили 17 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
milane48Lenar Ahin
Lenar Ahin, Ребята, завидуйте молча. Так жизнь и пройдёт в злобном шипении.
08:24
20.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Eugene MagdeevLenar Ahin
Lenar Ahin, как и крымский мост, Севморпуть ,красивые русские девушки и простое спортивное веселье...
Несчастный.как же тебе не повезло .
08:25
20.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена