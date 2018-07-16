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Трамп применит "экстренные меры" против ОПЕК и России

(обновлено: 09:08 16.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Нам обещают новый "кризис-1998". Но паника не у нас, а в США
Аналитики, которые писали о том, что у Трампа не получится заставить страны мегакартеля "ОПЕК + Россия" снизить цены на нефть, оказались правы. Теперь администрация Дональда Трампа вынуждена рассматривать экстренные меры борьбы с российско-саудовским картелем и ростом цен на нефть. Как сообщают агентство деловой информации Bloomberg и флагман американской финансовой прессы The Wall Street Journal, Вашингтон готовится к тому, чтобы выбросить на рынок свой стратегический запас нефти размером в 66 миллиардов баррелей — в надежде на то, что это снизит цену на нефть и позволит спокойно продолжить экономическое удушение Ирана. С учетом того, что эта экстраординарная мера обязательно приведет к медийной панике и распространению слухов о том, что "вот теперь нефть будет по 30 долларов за баррель", стоит рассмотреть, какие реальные возможности долгосрочного воздействия на нефтяные котировки есть у Белого дома.

"Информированные источники" The Wall Street Journal утверждают, что "чиновники США и других западных стран рассматривают возможный экстренный вывод на рынок стратегических запасов нефти в том случае, если новые поставки не смогут предотвратить очередной скачок цен. <…> Администрация Трампа активно рассматривает использование национальных нефтяных резервов, имеющихся для чрезвычайных ситуаций, и одновременно давит на другие страны, чтобы они увеличили добычу нефти. <…> Использование стратегических нефтяных резервов — редкость и обычно применяется только в качестве крайней меры. Нынешние дискуссии о такой мере (несмотря на их предварительность) подчеркивают растущее беспокойство стран — потребителей нефти по поводу нефтяного снабжения".

Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Стоит учитывать, что нынешняя президентская администрация США радикально отличается от предыдущих тем, что пиар и трюки являются для нее чуть ли не главным методом воздействия на окружающую реальность.

Сам Трамп является бесспорным мастером политического пиара и информационных кампаний. Именно поэтому можно предположить, что очередная "утечка информации" из Белого дома была на этот раз тщательно спланирована и вброшена в инфополе перед саммитом в Хельсинки с двойной целью. С одной стороны — это некий сигнал Эр-Рияду и Москве. В том смысле, что проводится демонстрация альтернативных мер воздействия на нефтяной рынок, которые будут применяться в том случае, если мегакартель "ОПЕК + Россия" не пойдет на содержательные уступки.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОператор по добыче нефти на нефтяном кусте в районе города Лангепас
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оператор по добыче нефти на нефтяном кусте в районе города Лангепас

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото
© AFP 2018 / Atta Kenare
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С другой стороны, это своего рода страховка от неудачи в переговорах с Владимиром Путиным. В том смысле, что "вброс" темы использования стратегических нефтяных резервов позволяет смягчить негативные имиджевые последствия от (вероятного) отказа российского лидера пойти навстречу президенту США в вопросе экономического удушения Ирана. У Трампа будет возможность сказать американской аудитории, что нежелание Путина идти на уступки никак не повлияет на стратегию Соединенных Штатов. Это будет очевидной ложью, но при правильной медийной обработке эту очевидность заметят очень немногие.

Агентство Bloomberg указывает на то, что такая экстренная мера будет воздействовать в большей степени на эмоции участников рынка, а не на их логику:

Президент США Дональд Трамп в Западной Вирджинии. 3 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
Трамп скомандовал нефтяным ценам снижаться. Что получилось
"Выброс на рынок нефти из стратегических резервов произведет психологическое воздействие на рынок. Это необязательно приведет к падению цен на бензин, но это сразу же снизит цены на нефть, по крайней мере, временно, пока рынок не адаптируется", — заявил старший аналитик Hedgeye Risk Management LLC Джо Макмонигл".

В данном случае ключевой акцент в этой экспертной версии — "временность" ценового воздействия. Важно еще и то, что временное воздействие будет куплено очень дорогой ценой. Если выбросить на рынок в течение нескольких месяцев весь американский стратегический запас, то цены действительно могут просесть, но только пока будут длиться продажи, а потом США останутся полностью беззащитными перед любыми изменениями конъюнктуры нефтяного рынка. Несмотря на то что американские журналисты сейчас представляют стратегический нефтяной запас как некую "страховку от последствий природных катаклизмов" (вроде урагана Катрина), на самом деле стратегический запас, который сейчас собирается распечатать Трамп, был создан как "страховка от геополитических катаклизмов" вроде арабского нефтяного эмбарго начала 70-х годов, которое вызвало настоящий топливный кризис в США.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на бензин
Уничтожить эту "страховку" за несколько месяцев ради временного (и далеко не гарантированного) снижения цены на нефть — это значит сделать Штаты невероятно уязвимыми перед действиями картеля "ОПЕК + Россия". Чтобы пойти на такой шаг, нужно быть очень уверенным в том, что картель не воспользуется открывшимися возможностями. А еще верить в то, что с мировой добычей не произойдет никаких проблем и сложностей, которые могут привести к резкому скачку цен на нефть, который нанесет колоссальный ущерб как незащищенной экономике США, так и политическим перспективам самого Трампа.

К сожалению для вашингтонской администрации, может сложиться ситуация, в которой США придется распечатать нефтяные резервы и постараться за считаные месяцы решить "иранскую проблему", то есть сменить режим в Тегеране до того, как закончится эффект от выброса резервов на рынок. Практика показывает, что медленное экономическое удушение Ирана, на которое так рассчитывал Трамп, является труднореализуемым, например,  в силу того, что Пекин и Москва не боятся дополнительных американских санкций и продолжают импортировать иранскую нефть или инвестировать в иранскую нефтедобычу. Россия и так под санкциями, а Китай ведет с США торговую войну.

Корабль ВМФ Китая в Шанхае. Архивное фото
© AP Photo / Chen Fei/Xinhua
Пекин готовится к войне с США. В буквальном смысле
Новости о том, что Китай отказывается от импорта нефти из Соединенных Штатов и увеличивает импорт черного золота из Ирана, наглядно доказывают, что США не могут рассчитывать на быстрый эффект от санкций и на коллапс иранского нефтяного экспорта, а значит, проблему, скорее всего, придется решать гораздо более радикальными методами.

В целом можно констатировать, что максимум, чего может добиться администрация Трампа с помощью стратегического нефтяного резерва, — это временного изменения конъюнктуры рынка. Причем нельзя не заметить, что Белый дом и американская пропаганда обходят молчанием очевидный вопрос: а почему иранскую нефть на мировом рынке не могут заменить американские сланцевые компании, которые якобы прибыльны даже при ценах в 30 долларов за баррель и постоянно наращивают добычу? Почему они не закроют нефтяной дефицит, особенно в столь важный для Вашингтона момент? Косвенный, но очень точный ответ можно найти в другой новости агентства Bloomberg: "Согласно опросу, проведенному Федрезервом, американским нефтяным компаниям, работающим в центральном регионе США, нужна цена нефти на уровне 69 долларов за баррель до того, как они увеличат добычу", причем в прошлом году эти же компании обуславливали увеличение добычи ценовым уровнем в 56 долларов за баррель.

Американские сланцевики фактически стали на сторону мегакартеля "ОПЕК + Россия", а значит, Трампу придется самостоятельно выкручиваться из нефтяной ловушки, в которую он сам себя загнал.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК
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