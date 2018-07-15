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Сирота Англия: королевство бросило своих

(обновлено: 08:55 15.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2018. Матч за третье место. Бельгия - АнглияФутбол. ЧМ-2018. Матч за третье место. Бельгия - Англия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Лекух

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Футбольная держава: Инфантино поблагодарил Россию за лучший чемпионат мира
Нужно отдать должное — они все равно победители.

Кстати, как и сборная России: и наши, и англичане прошли по турнирной сетке чемпионата мира куда дальше, чем предполагалось. Да, если нас особо никто не ждал даже выше "группы", то по англичанам прогнозы, конечно, были получше. Но всерьез их все равно никто не воспринимал: да, весьма приличная, но слишком уж молодая сборная. Едва ли не самая молодая, наряду с Нигерией.

Средний возраст едва-едва достигает двадцати шести лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Триппьер уверен, что сборная Англии движется к светлому будущему
Но англичане, довольно легко пройдя групповой турнир (вместе с роковыми для них впоследствии бельгийцами), сначала справились, пусть и по пенальти, с весьма крепкой Колумбией, которую многие рассматривали в качестве одного из так называемых скрытых фаворитов турнира. А после того как Англия спокойно и по делу разобралась со шведами и вышла в полуфинал, о ней уже заговорили как об одном из явных фаворитов и претендентов на самые высокие места непосредственно здесь и сейчас.

А почему бы и нет?

Имея в составе таких парней, как лучший по факту бомбардир первенства Харри Кейн. Как лучший, наверное, сейчас в мире игрок касания Джейми Варди. Как креативщик Деле Алли. Как будущая надежда "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд и как Джесси Лингард — почему бы, черт возьми, не рискнуть.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Непомнящий: сборной Англии на ЧМ-2018 не хватало лидера
…Но Англия неожиданно сломалась.

Уже в полуфинале, в игре с хорватами, это была какая-то совсем другая команда.

Забив быстрый гол со стандарта, обычно наглая, злая и играющая Англия неожиданно засела в обороне, скучно отбиваясь и защищая довольно, в общем, "левое" преимущество. Да еще и дико нервничая, допуская такие нелепые ляпы, которым позавидовала бы даже, наверное, сборная России своих худших лет.

Кстати.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзу ЧМ
В тот момент очень и очень многие еще раз пожалели, что наша команда проиграла хорватам в четвертьфинале в лотерею с пенальти: вот такую вот сборную Англии, жмущуюся к своим воротам, трусоватую и не бегающую, мы бы вполне неиллюзорно прошли. Что, кстати, хорваты и сделали: несмотря на понятную радость — в общем, довольно буднично.

И поделом.

Ну а в матче за третье место англичане уже настолько без шансов уступили выбитым французами бельгийцам, что на это было просто даже больно смотреть. Бельгия просто "делала игру". А англичане, несмотря на то, что вполне очевидно старались, не имели даже особых подходов.

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© AP Photo / Ruptly
"Дух наш не сломлен!" Россияне благодарят сборную за игру

И когда Азар в конце непринужденно убежал на приватное свидание с английским вратарем (он таких вещей принципиально не прощает, англичанам ли игру лидера своего собственного "Челси" не знать), все стало уже окончательно ясно.

© REUTERS / Carl Recine
Саутгейт: сборная Англия будет стремиться стать еще лучше
Англия, как говорят футбольные люди, просто сдулась.

И, в общем-то, можно довольно легко понять, почему.

Еще раз напомним главные характеристики этой по-настоящему блестящей команды: злая, очень быстрая и неуступчивая. Играющая в искренний и весьма эмоциональный, красивый комбинационный футбол.

И, что, наверное, самое главное, повторимся, — молодая.

Одна из самых молодых на турнире.

И если вы зададите любому человеку, понимающему в футболе более или менее профессионально, что такой команде нужно прежде всего, он не задумываясь ответит: этой команде прежде всего нужна именно эмоциональная поддержка.

© РИА Новости / Владимир Песня
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Бекхэм: мы можем гордиться сборной Англии
А эту сборную в общем-то откровенно предали.

И сделал это не кто иной, как собственный британский политический и медийный правящий класс. С ней, по сути, сделали то же самое, что пытался сделать со сборной России в самом начале первенства отечественный медиакласс. Когда только ленивый "старший помощник младшего корреспондента", причем не только из спортивных СМИ, издевался и креативил в меру собственного таланта над командой Черчесова. В нее не верили, ей не помогали, ее не поддерживали. Надо отдать должное российской сборной, она это давление не просто выдержала, но и переломила. И не только потому, думается, что она состоит в среднем из более взрослых игроков, но и из-за того, что поддержки страна ее демонстративно не лишала: мы помним, что за болельщик сидел на первом же матче нашей команды рядом с саудовским принцем.

С Англией такой дикой волны "медийной" обструкции не было. Все было несколько по-другому. Но сути вопроса это не меняет: команда Англии оказалась в общем-то сиротой.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мэй хочет провести торжественный прием для сборной Англии после ЧМ-2018
Обратите внимание: весьма симпатичная президент Хорватии, обыгравшей англичан в полуфинале, сначала скакала со своими фанатами на трибуне. А во время полуфинала, искренне сжимая кулачки, переживала за своих из ложи российского премьера Медведева. Переживать за Бельгию в Россию прибыла, наплевав на прилетающего в Брюссель Трампа, бельгийская королевская чета. За французов отчаянно "топил" их президент Макрон, оставшийся теперь на финал.

В полуфиналах, как вы понимаете, играют четыре команды.

Про три мы вам выше рассказали.

За англичан из "политического и медийного руководства" переживать на трибунах не прибыло вообще ни-ко-го. Более того, это самое политическое и медийное "руководство" сделало все для того, чтобы поддерживать сборную своей страны в Россию приехало как можно меньше болельщиков. А когда один из неожиданно лучших современных британских тренеров Гарет Саутгейт еще и имел наглость на пресс-конференции в высшей степени положительно отозваться о России и организации чемпионата мира, — вы сами понимаете, как об этом отозвались британские массмедиа.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гари Кэхилл: сборная Англии выступлением на ЧМ заставила снова себя уважать
И если вы считаете, что это никак не могло эмоционально отразиться на молодой английской команде, то вы, скорее всего, просто не понимаете футбол.

Сборная играет для своей страны. И руководство этой страны просто спокойно и деловито, решая собственные (очень непростые, тут мы согласны) проблемы, этой командой просто пренебрегло и даже где-то пожертвовало. Оставив ее в положении школьников из летнего лагеря, к которым "не приехали".

Итоговый счет — на табло.

Кого надо стена. Футбольные граффити в городах России
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВратарь Игорь Акинфеев стал героем ЧМ-2018. Имя футболиста ассоциируется у россиян с успехом сборной. Огромный портрет голкипера украсил одну из спортивных площадок в подмосковном городе Щелково.Дети рассматривают граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева в Щелково
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вратарь Игорь Акинфеев стал героем ЧМ-2018. Имя футболиста ассоциируется у россиян с успехом сборной. Огромный портрет голкипера украсил одну из спортивных площадок в подмосковном городе Щелково.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГраффити с изображением салютующего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уличные художники в Санкт-Петербурге создали взамен другого, испорченного вандалами.Девушка фотографируется у граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Граффити с изображением салютующего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уличные художники в Санкт-Петербурге создали взамен другого, испорченного вандалами.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАвторы этого произведения видят футболистов супергероями.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу-2018, нарисованное на стене жилого дома на улице Земляной вал в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Авторы этого произведения видят футболистов супергероями.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ Казани, недалеко от отеля, где останавливалась сборная Аргентины, нарисовали нападающего Лионеля Месси. На соседней стене год назад художники изобразили его конкурента Криштиану Роналду. По соседству с ними - портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича.Граффити с изображением Луки Модрича, Лионеля Месси и Криштиану Роналду на стенах домов во внутреннем дворе гостиницы Рамада в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Казани, недалеко от отеля, где останавливалась сборная Аргентины, нарисовали нападающего Лионеля Месси. На соседней стене год назад художники изобразили его конкурента Криштиану Роналду. По соседству с ними - портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа фото: девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018.Девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На фото: девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкНе забыли уличные художники и о легендарных футболистах прошлых лет. На стене жилого дома в Самаре появилось изображение игрока сборной СССР Льва Яшина.Граффити с изображением игрока сборной СССР Льва Яшина, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018 в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Не забыли уличные художники и о легендарных футболистах прошлых лет. На стене жилого дома в Самаре появилось изображение игрока сборной СССР Льва Яшина.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПосвященными мундиалю граффити украшены трансформаторные будки в разных городах.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу-2018, нарисованное на стене трансформаторной будки в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посвященными мундиалю граффити украшены трансформаторные будки в разных городах.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкНесколько художественных работ на футбольную тему появилось на фасадах домов в Самаре.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, на фасаде дома в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Несколько художественных работ на футбольную тему появилось на фасадах домов в Самаре.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИзображение бразильского игрока Неймара было создано в Казани специально к приезду сборной. Портрет нарисовали на здании школы напротив отеля, где жили футболисты.Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на стене дома в Казани
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Изображение бразильского игрока Неймара было создано в Казани специально к приезду сборной. Портрет нарисовали на здании школы напротив отеля, где жили футболисты.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтудентки и выпускницы факультета художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета изобразили футболистов восьми сборных – участников чемпионата.Дети на фоне граффити-портретов футболистов восьми сборных на бетонном заборе на пересечении улиц Советской и Комсомольской в Волгограде в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Студентки и выпускницы факультета художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета изобразили футболистов восьми сборных – участников чемпионата.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкВ Самаре решили отдать дань уважения бразильскому футболисту Пеле. Его портрет появился на стене многоэтажного дома.Граффити с изображением игрока сборной Бразилии Эдсона Арантиса ду Насименту (Пеле), посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018 в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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В Самаре решили отдать дань уважения бразильскому футболисту Пеле. Его портрет появился на стене многоэтажного дома.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ Самаре уличные художники выполнили с десяток работ на футбольную тему.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, в Самаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Самаре уличные художники выполнили с десяток работ на футбольную тему.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкАвторы самарского проекта "Истории чемпионов" задумали увековечить самые яркие моменты уже прошедших чемпионатов мира.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, на фасаде дома в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Авторы самарского проекта "Истории чемпионов" задумали увековечить самые яркие моменты уже прошедших чемпионатов мира.
© РИА Новости / Александр ПодгорчукПерейти в фотобанкВ Калининграде в преддверии чемпионата тематические граффити появились на различных объектах, в том числе под эстакадным мостом.Подготовка к ЧМ-2018 по футболу в Калининграде
© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в фотобанк
В Калининграде в преддверии чемпионата тематические граффити появились на различных объектах, в том числе под эстакадным мостом.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОдно из граффити в Самаре посвятили финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии.Граффити на улице Демократической в Самаре, посвященное финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии, приуроченное к чемпионату мира по футболу FIFA-2018
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Одно из граффити в Самаре посвятили финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа фото: игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Санкт-Петербурга.Игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Петроградском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На фото: игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк"Мы хотели показать, что Самара живет футболом", - рассказал журналистам куратор проекта "Истории чемпионов" Евгений Петров.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, в Самаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Мы хотели показать, что Самара живет футболом", - рассказал журналистам куратор проекта "Истории чемпионов" Евгений Петров.
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкСаранские болельщики решили сделать сюрприз игроку сборной Португалии Криштиану Роналду и нарисовали его портрет на здании в центре города.Болельщики рисуют граффити с изображением игрока сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Ирана и Португалии в Саранске
© РИА Новости / Михаил Сербин
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Саранские болельщики решили сделать сюрприз игроку сборной Португалии Криштиану Роналду и нарисовали его портрет на здании в центре города.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкХудожники краснодарского арт‐проекта "Красити" говорят, что хотели сохранить на фасадах домов память о чемпионате мира. Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса стало одним из самых больших в городе.Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Художники краснодарского арт‐проекта "Красити" говорят, что хотели сохранить на фасадах домов память о чемпионате мира. Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса стало одним из самых больших в городе.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЕще одной работой мастеров стрит-арта в Краснодаре стал портрет французского футболиста Зинедина Зидана.Граффити с изображением французского футболиста Зинедина Зидана на стене дома в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Еще одной работой мастеров стрит-арта в Краснодаре стал портрет французского футболиста Зинедина Зидана.
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