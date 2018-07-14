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Перед встречей с Путиным у Трампа нашли "деньги КГБ"

(обновлено: 08:49 14.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Встреча Путина и Трампа стала сюжетом финской рекламы
Как и следовало ожидать, как раз перед началом "саммита Путин — Трамп" сторонники конфронтации с Россией и дискредитации Трампа подготовили несколько информационных диверсий. Эти диверсии не могут сорвать саммит, но сделают так, чтобы медийный контекст, в котором он пройдет, был максимально негативным. Один из медийно-дипломатических скандалов, приуроченных к саммиту, заключается в том, что американские силовики опубликовали список из 12 имен, якобы принадлежащих сотрудникам российских спецслужб, которые "вмешивались" в американские президентские выборы 2016 года. Теперь американские журналисты требуют, что Трамп добился от Путина экстрадиции и суда над этими "12 шпионами", которые посмели посягнуть на священную американскую демократию (если следовать этой логике, то российской стороне нужно срочно потребовать в ответ экстрадицию в Россию всего руководства компании Facebook и лично Марка Цукерберга за попытку вербовки 65 000 россиян, которых американская социальная сеть официально "пометила" в качестве потенциальных "предателей родины").

Второй медийный вброс, направленный на максимальную дискредитацию любых усилий по улучшению отношений, был произведен через газету — рупор банкиров из "лондонского сити" — Financial Times. С учетом большой любви этого издания к Терезе Мэй и того, что Трамп использовал свой визит в Великобританию для нанесения последней максимального медийного ущерба, можно предположить: так называемое расследование Financial Times — это еще и небольшая месть американскому президенту за его попытку сменить британского премьера.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Суть обвинений, приведенных в статье Financial Times (которая основывается на некоем "расследовании, которое длилось десять месяцев"), сводится к следующему. Сам Трамп и его компании, которые занимались девелоперским бизнесом, сознательно получали деньги на свои проекты от партнеров и инвесторов, которых Financial Times связывает с советскими спецслужбами, российским криминальным миром и, конечно же, с Владимиром Путиным. Ни в одном суде, даже самом предвзятом, "доказательства", приведенные топовым британским изданием, не продержались бы и пяти минут, но это не мешает медийной вакханалии.

Один из главных аргументов Financial Times выглядит следующим образом: "В мае мы получили информацию от бывшего сотрудника КГБ, который работал в 1980-х годах в советской внешней разведке. Он объяснил, что по во время коллапса СССР Компартия и КГБ лихорадочно выводили деньги за границу. Он также сказал, что Бирштейн (деловой партнер Дональда Трампа. — Прим. авт.) был одним из западных бизнесменов, чьи компании были связаны с фигурами КГБ, которые имели отношение к усилиям КГБ по продвижению своих бизнес-интересов".

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трамп надеется когда-нибудь подружиться с Путиным
При прочтении этой трогательной истории, которая, конечно же, ссылается на некоего анонимного экс-сотрудника КГБ, глаз автоматически ищет ставшую мемом формулировку "хайли лайкли" (highly likely). То есть намек на то, что хотя бы сами авторы статьи признают, что они излагают не сухие факты, а гипотезу, которая им кажется "высоковероятной". Однако никаких экивоков нет, Трампа тупо обвиняют в получении денег от "бизнесменов, связанных с КГБ".

Единственный факт в расследовании Financial Times, с которым невозможно спорить, — это то, что действительно одним из сотен деловых партнеров Трампа по всему миру была семья Шнайдеров-Бирштейнов, которая со времен Брежнева специализировалась на коммерческих операциях с участием Советского Союза. Этой семье принадлежит проект Trump Tower в Торонто, и за право использовать бренд Трампа ему было заплачено около четырех миллионов долларов. Стоит отметить, что с учетом той тотальной подозрительности ко всему советскому и околосоветскому, которая была свойственна американцам во время холодной войны, шансы на то, что эти "специалисты по коммерции с СССР" не были в тесном контакте или под пристальным наблюдением профильных американских силовых структур, — около нуля. Если уж и подгонять этих странных канадских предпринимателей под какое-то "клише", то они скорее похожи на тех, кто профессионально занимался "скупкой" советских внешнеполитических и внешнеторговых работников, а никак не наоборот.

Кадр из фильма Красная жара
© Carolco Pictures
Красная горячка. В Трампе разглядели "агента СССР"
Однако перед журналистами Financial Times была, видимо, поставлена задача любой ценой связать Дональда Трампа и Владимира Путина, и они очень старались с ней справиться, невзирая на такие мелочи, как логика, факты и здравый смысл. В результате у них получилась схема, которую они "склеили" из материалов канадского судебного процесса, в рамках которого семья Шнайдеров-Бирштейнов делила активы с своими партнерами по бизнесу на Украине. "Российский след" тут опять притянут за уши, и он заключается в том, что ВЭБ (российский государственный банк) якобы (официальных подтверждений FT не приводит) кредитовал выкуп некой украинской компанией металлургического комбината "Запорожсталь", который принадлежал семье Шнайдеров-Бирштейнов. В материалах процесса также упоминается "комиссион" в 100 миллионов долларов, который получил некий украинский чиновник за организацию сделки. Британские журналисты сразу же делают вывод, что к этой сделке причастен Путин (который, по мнению Financial Times, руководил ВЭБ), а один из британских экспертов, опрошенных FT, делает вывод: "Трампа можно обвинить" в том, что он отмывал в Торонто деньги, полученные в результате преступления.

Довольно забавно, что одному из главных мировых финансовых СМИ не приходит в голову честно задать следующий вопрос: размер обсуждаемой сделки — 850 миллионов долларов. Размер всех средств, которые (через несколько лет) получил Трамп от участия в проекте, в котором якобы оказалась часть этих денег, составляет четыре (!) миллиона долларов. Эффективность предполагаемой операции по "переводу денег Трампу" составляет 0,47%, что может вызвать только грустную улыбку или приступ здорового смеха у любого специалиста или журналиста, который хоть раз видел реальную операцию по отмыванию денег или по "накачке деньгами" конкретного политика. И если уж следовать извращенной логике британской прессы, то Трампа нужно немедленно объявлять не российским, а немецким агентом. В 1990-е и 2000-е, когда Трамп и его компании находились с состоянии банкротства и не могли получить никаких кредитов, немецкий Deutsche Bank (с колоссальными политическими связями в Германии) "влил" в структуры Трампа кредитов на общую сумму 364 миллиона долларов — несмотря на то, что Трамп не соответствовал ни одному из критериев благонадежного заемщика. Это были прямые, невероятно рискованные и совершенно необоснованные с финансовой точки зрения вливания в опального магната. Впрочем, эту линию атаки на американского президента тоже обязательно используют, но только после того, как найдут способ "связать" в общественном создании немецкий банк и Владимира Путина. С учетом того, насколько хорошо развита фантазия и креативность наших западных оппонентов, они обязательно что-нибудь придумают.

И Дональду Трампу придется снова и снова делать вербальные выпады в адрес России для того, чтобы доказывать, что он не агент КГБ. Только вряд ли у него получится переубедить тех, кому уже основательно промыли мозги СМИ свободного мира.

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© Виталий Подвицкий
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