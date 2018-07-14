Перед встречей с Путиным у Трампа нашли "деньги КГБ"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Второй медийный вброс, направленный на максимальную дискредитацию любых усилий по улучшению отношений, был произведен через газету — рупор банкиров из "лондонского сити" — Financial Times. С учетом большой любви этого издания к Терезе Мэй и того, что Трамп использовал свой визит в Великобританию для нанесения последней максимального медийного ущерба, можно предположить: так называемое расследование Financial Times — это еще и небольшая месть американскому президенту за его попытку сменить британского премьера.
Один из главных аргументов Financial Times выглядит следующим образом: "В мае мы получили информацию от бывшего сотрудника КГБ, который работал в 1980-х годах в советской внешней разведке. Он объяснил, что по во время коллапса СССР Компартия и КГБ лихорадочно выводили деньги за границу. Он также сказал, что Бирштейн (деловой партнер Дональда Трампа. — Прим. авт.) был одним из западных бизнесменов, чьи компании были связаны с фигурами КГБ, которые имели отношение к усилиям КГБ по продвижению своих бизнес-интересов".
Единственный факт в расследовании Financial Times, с которым невозможно спорить, — это то, что действительно одним из сотен деловых партнеров Трампа по всему миру была семья Шнайдеров-Бирштейнов, которая со времен Брежнева специализировалась на коммерческих операциях с участием Советского Союза. Этой семье принадлежит проект Trump Tower в Торонто, и за право использовать бренд Трампа ему было заплачено около четырех миллионов долларов. Стоит отметить, что с учетом той тотальной подозрительности ко всему советскому и околосоветскому, которая была свойственна американцам во время холодной войны, шансы на то, что эти "специалисты по коммерции с СССР" не были в тесном контакте или под пристальным наблюдением профильных американских силовых структур, — около нуля. Если уж и подгонять этих странных канадских предпринимателей под какое-то "клише", то они скорее похожи на тех, кто профессионально занимался "скупкой" советских внешнеполитических и внешнеторговых работников, а никак не наоборот.
Довольно забавно, что одному из главных мировых финансовых СМИ не приходит в голову честно задать следующий вопрос: размер обсуждаемой сделки — 850 миллионов долларов. Размер всех средств, которые (через несколько лет) получил Трамп от участия в проекте, в котором якобы оказалась часть этих денег, составляет четыре (!) миллиона долларов. Эффективность предполагаемой операции по "переводу денег Трампу" составляет 0,47%, что может вызвать только грустную улыбку или приступ здорового смеха у любого специалиста или журналиста, который хоть раз видел реальную операцию по отмыванию денег или по "накачке деньгами" конкретного политика. И если уж следовать извращенной логике британской прессы, то Трампа нужно немедленно объявлять не российским, а немецким агентом. В 1990-е и 2000-е, когда Трамп и его компании находились с состоянии банкротства и не могли получить никаких кредитов, немецкий Deutsche Bank (с колоссальными политическими связями в Германии) "влил" в структуры Трампа кредитов на общую сумму 364 миллиона долларов — несмотря на то, что Трамп не соответствовал ни одному из критериев благонадежного заемщика. Это были прямые, невероятно рискованные и совершенно необоснованные с финансовой точки зрения вливания в опального магната. Впрочем, эту линию атаки на американского президента тоже обязательно используют, но только после того, как найдут способ "связать" в общественном создании немецкий банк и Владимира Путина. С учетом того, насколько хорошо развита фантазия и креативность наших западных оппонентов, они обязательно что-нибудь придумают.
И Дональду Трампу придется снова и снова делать вербальные выпады в адрес России для того, чтобы доказывать, что он не агент КГБ. Только вряд ли у него получится переубедить тех, кому уже основательно промыли мозги СМИ свободного мира.