Как на самом деле Аляска платит жителям "нефтяную ренту"

Сергей Савчук, для РИА Новости
Было очень интересно наблюдать, как по мере приближения ЧМ-2018 в российское информационное поле последовательно вбрасывались различные поводы, которые, по мнению неких заказчиков, должны были нивелировать весь тот позитив, который понемногу нарастал в обществе.
Давайте бегло вспомним все те пылающие темы, которые инициировали мегатонны комментариев в соцсетях, бурление эфиров и праведное возмущение народных масс.
Далее на сцену вывели миллионы беззащитных Шариков и Тузиков, которых российская тирания обязательно уничтожит к началу проведения ЧМ-2018. Гневными требованиями недопущения подобных безобразий отметились даже некоторые известные актеры российского театра и кино. Очень скоро, правда, выяснилось, что никто никого убивать не собирается и никаких соответствующих программ не существует. Шарики и Тузики, помахивая хвостами, передали свою благодарность всем переживающим. Затем совсем уж тускло мелькнула в информационной ленте байка о том, как на время чемпионата в городах его проведения отключат в домах свет и отопление в пользу спортивных объектов, читай — понаехавших интуристов.
Чем дальше в турнирной сетке продвигалась сборная команда России, тем острее был накал срывания покровов о том, как в стране все плохо. На сцену выпустили постулат о миллионах и миллионах кубометров сибирского леса, который ежегодно вырубают китайские товарищи, уже практически отторгнувшие этот регион от России. Над всеми перечисленными "информационным бомбами" их создатели очень старались, тщательно разгоняя волну социального гнева, но не взлетело.
Кстати, к теме сибирского леса мы еще обязательно вернемся и отдельно обсудим, ну а пока давайте рассмотрим очередной инфоповод, который на общем безрыбье выудили из старых сундуков и вновь пустили в плавание. Последние несколько дней социальные сети наводнены сообщениями и картинками о том, как на Аляске правительство просто так выплачивает всем жителям деньги с доходов, полученных от продажи нефти. Подразумевается, конечно, что вот вам правильная страна, не то что некоторые.
Давайте же, уважаемые читатели, разберемся, что тут правда.
Как водится, дьявол кроется в деталях.
Первое. Деньги жителям Аляски не выплачиваются напрямую, а зачисляются на накопительный счет в конкретном банке, о чем счастливчика уведомляют официальным письмом. Обналичить эти деньги нельзя, да и потратить можно на строго оговоренные цели. Например, ими можно частично оплатить учебу в колледже, перевести в пенсионные банковские накопления, оплатить покупку бензина на заправке или купить билет на поездку внутри страны. На этом все.
Третье. Выплаты по своим объемам крайне неравномерны и сильно зависят от положения мировых финансовых рынков и колебаний цен на нефть за целых пять последних лет. К примеру, по данным официального сайта фонда, выплаты за последние годы составили:
• 2011 год — 1174 доллара;
• 2012 год — 878 долларов;
• 2013 год — 900 долларов;
• 2014 год — 1884 доллара;
• 2015 год — 2072 доллара.
Давайте попробуем разобраться, много это или мало с точки зрения самих американцев и применительно к их уровню жизни и доходов.
Штат Аляска, согласно данным Американского бюро статистики, занимает солидное, четвертое место по уровню доходов (Median Household Income), уступая лишь Мэриленду, Гавайям и округу Колумбия. В среднем одна семья в штате Аляска в 2017 году заработала 73 335 долларов, то есть в месяц в среднем доход составлял около 6100 долларов. Соответственно, одноразовая выплата в 2072 доллара даст ежемесячную прибавку в 172 доллара, то есть 2,8%. Негусто.
Разберем, насколько это поможет среднестатистической аляскинской семье, на примере многострадального бензина, цены на который у нас не сходят со страниц прессы. На момент написания этого текста средняя стоимость галлона бензина (3,8 литра) на Аляске составляет 3,4 доллара, то есть 211 рублей 32 копейки. Значит, стоимость литра бензина — 55 рублей 61 копейка. Семья может на полученные деньги купить 50,6 галлона, или 190 литров бензина, условно — около пяти полных баков среднестатистического седана. Приятная мелочь.
• 1973 год: +6 000 / +1000 человек;
• 1974 год: роста нет / рост до 11 500 человек;
• 1975 год: роста нет / рост до 37 000 человек (именно на этот год приходится основная фаза строительства нефтепровода);
• 1976 год: роста нет / убыль до 27 000;
• 1977 год: роста нет / убыль до —12 000 (то есть число задействованных вахтовиков упало вдвое);
• Период 1980-1983 годов: прирост до 10 000 / прирост с 12 000 до 37 000 человек (годы взрывного роста цен на нефть);
• Период 1983-1986 годов: прироста нет / убыль с +25 000 до —19 000 человек (то есть из штата убыло около 44 000 временных жителей, совпало с резким падением цен на нефть).
Как видим, очередной факт разоблачения, когда в пример приводится условная страна Запада, где людям просто так раздают деньги от продажи нефти, демонстрируя тем самым беспримерную заботу со стороны правительства, обернулся незначительной материальной помощью тем, кто пока не решился перебраться на пляжи Флориды.