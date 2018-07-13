Как на самом деле Аляска платит жителям "нефтяную ренту"

Сергей Савчук, для РИА Новости

Было очень интересно наблюдать, как по мере приближения ЧМ-2018 в российское информационное поле последовательно вбрасывались различные поводы, которые, по мнению неких заказчиков, должны были нивелировать весь тот позитив, который понемногу нарастал в обществе.

Давайте бегло вспомним все те пылающие темы, которые инициировали мегатонны комментариев в соцсетях, бурление эфиров и праведное возмущение народных масс.

Вначале были некие валютные ипотечницы, которых "эта страна" довела до такой степени обнищания, что на митинги они выходили с детьми и норковыми шубами. Затем настал черед приснопамятного "Платона", обрекшего на голодную смерть тысячи детей из семей дальнобойщиков. Кто только не пиарился на этой теме, кто только не ездил запечатлеть свою борьбу на фоне пары десятков митингующих грузовиков. Правда, довольно быстро выяснилось, что "Платон" направлен на легализацию и вывод из глухой тени автомобильных грузоперевозок и всего этого сильно криминализированного рынка в целом. Грузовики погудели, дальнобойщики погрозили бойкотом, а спустя некоторое время программа начала приносить первые реальные плоды. В местные и краевые бюджеты потекли деньги, начались ремонт и строительство дорог и мостов, порой даже в тех местах, где асфальтоукладчиков с катками отродясь не видели.

Далее на сцену вывели миллионы беззащитных Шариков и Тузиков, которых российская тирания обязательно уничтожит к началу проведения ЧМ-2018. Гневными требованиями недопущения подобных безобразий отметились даже некоторые известные актеры российского театра и кино. Очень скоро, правда, выяснилось, что никто никого убивать не собирается и никаких соответствующих программ не существует. Шарики и Тузики, помахивая хвостами, передали свою благодарность всем переживающим. Затем совсем уж тускло мелькнула в информационной ленте байка о том, как на время чемпионата в городах его проведения отключат в домах свет и отопление в пользу спортивных объектов, читай — понаехавших интуристов.

Непосредственно к началу всемирного спортивного праздника дров в костер борьбы за все хорошее против всего плохого подкинула тема пенсионной реформы, что вызвало поистине грандиозное цунами негодования. Реформа, правда, еще не принята, и вообще не понятно, когда и в какой редакции она будет утверждена, но пламенные сердца защитников галактического добра вот уже почти месяц бьются в унисон. Поразительно, но больше всего об увеличении пенсионного возраста переживают различные фрилансеры и прочие "свободнозанятые" граждане, которые не платят государству налогов и не имеют официального стажа.

Чем дальше в турнирной сетке продвигалась сборная команда России, тем острее был накал срывания покровов о том, как в стране все плохо. На сцену выпустили постулат о миллионах и миллионах кубометров сибирского леса, который ежегодно вырубают китайские товарищи, уже практически отторгнувшие этот регион от России. Над всеми перечисленными "информационным бомбами" их создатели очень старались, тщательно разгоняя волну социального гнева, но не взлетело.

Кстати, к теме сибирского леса мы еще обязательно вернемся и отдельно обсудим, ну а пока давайте рассмотрим очередной инфоповод, который на общем безрыбье выудили из старых сундуков и вновь пустили в плавание. Последние несколько дней социальные сети наводнены сообщениями и картинками о том, как на Аляске правительство просто так выплачивает всем жителям деньги с доходов, полученных от продажи нефти. Подразумевается, конечно, что вот вам правильная страна, не то что некоторые.

Давайте же, уважаемые читатели, разберемся, что тут правда.

Итак, выплаты действительно имеют место и производятся ежегодно. Правда, все не так уж просто. Весь этот процесс организовывает и осуществляет Постоянный фонд штата Аляска (Alaska Permanent Fund), который был учрежден в 1976 году Джеем Хаммондом, губернатором штата. Ежегодно фонд пускает до 25 процентов от прибылей от продажи нефти на социальные выплаты населению.

Как водится, дьявол кроется в деталях.

Первое. Деньги жителям Аляски не выплачиваются напрямую, а зачисляются на накопительный счет в конкретном банке, о чем счастливчика уведомляют официальным письмом. Обналичить эти деньги нельзя, да и потратить можно на строго оговоренные цели. Например, ими можно частично оплатить учебу в колледже, перевести в пенсионные банковские накопления, оплатить покупку бензина на заправке или купить билет на поездку внутри страны. На этом все.

Второе. Получить такую выплату могут далеко не все. Преференцию имеют исключительно постоянные жители штата, которые прожили там не менее года, а также письменно заявили о намерении остаться на ПМЖ в дальнейшем. Выплаты не полагаются судимым гражданам, что в штате, где алкоголизм официально признан фундаментальной проблемой, резко снижает количество тех, кому придет банковское письмо.

Третье. Выплаты по своим объемам крайне неравномерны и сильно зависят от положения мировых финансовых рынков и колебаний цен на нефть за целых пять последних лет. К примеру, по данным официального сайта фонда, выплаты за последние годы составили:

• 2011 год — 1174 доллара;

• 2012 год — 878 долларов;

• 2013 год — 900 долларов;

• 2014 год — 1884 доллара;

• 2015 год — 2072 доллара.

Давайте попробуем разобраться, много это или мало с точки зрения самих американцев и применительно к их уровню жизни и доходов.

Штат Аляска, согласно данным Американского бюро статистики, занимает солидное, четвертое место по уровню доходов (Median Household Income), уступая лишь Мэриленду, Гавайям и округу Колумбия. В среднем одна семья в штате Аляска в 2017 году заработала 73 335 долларов, то есть в месяц в среднем доход составлял около 6100 долларов. Соответственно, одноразовая выплата в 2072 доллара даст ежемесячную прибавку в 172 доллара, то есть 2,8%. Негусто.

© AP Photo / Seth Wenig, File Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли © AP Photo / Seth Wenig, File Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли

Разберем, насколько это поможет среднестатистической аляскинской семье, на примере многострадального бензина, цены на который у нас не сходят со страниц прессы. На момент написания этого текста средняя стоимость галлона бензина (3,8 литра) на Аляске составляет 3,4 доллара, то есть 211 рублей 32 копейки. Значит, стоимость литра бензина — 55 рублей 61 копейка. Семья может на полученные деньги купить 50,6 галлона, или 190 литров бензина, условно — около пяти полных баков среднестатистического седана. Приятная мелочь.

Пометки на полях. Нужно сказать, что фонд никогда не скрывал: выплаты направлены единственно на увеличение населения штата, что, впрочем, особо не помогает. Аляска — самый большой и самый малозаселенный штат. Площадь этих северных земель колоссальна: 665 384 квадратных мили, или 1 723 337 квадратных километров, что почти втрое превышает площадь второго по величине штата Техас. В рейтинге же населенности и плотности населения Аляска тоже занимает первое место — только с конца. При общем населении в 738 432 человека плотность составляет менее человека на квадратную милю. Воспользуемся официальными данными Министерства труда и развития трудовых ресурсов США (Alaska Department of Labor and Workforce Development). Согласно отчету аналитического отдела, количественный скачок населения Аляски впервые зафиксировали в 1975 году, когда, собственно, и началась массовая добыча нефти. Отдадим должное американцам — они пишут прямо: скачок был обусловлен массовым наплывом сезонных рабочих, по-нашему — вахтовиков, которые и строили необходимую инфраструктуру. Затем сухие цифры динамики, где сначала приводятся данные по постоянным жителям, а далее — по временным. Итак.

• 1973 год: +6 000 / +1000 человек;

• 1974 год: роста нет / рост до 11 500 человек;

• 1975 год: роста нет / рост до 37 000 человек (именно на этот год приходится основная фаза строительства нефтепровода);

• 1976 год: роста нет / убыль до 27 000;

• 1977 год: роста нет / убыль до —12 000 (то есть число задействованных вахтовиков упало вдвое);

• Период 1980-1983 годов: прирост до 10 000 / прирост с 12 000 до 37 000 человек (годы взрывного роста цен на нефть);

• Период 1983-1986 годов: прироста нет / убыль с +25 000 до —19 000 человек (то есть из штата убыло около 44 000 временных жителей, совпало с резким падением цен на нефть).

В последующие годы постоянное население штата не росло вовсе, демонстрируя исключительно отрицательную динамику. Прирост в 2015 году: +8 000 человек; в 2016-м: +7 000; в 2017-м: +5 500 человек. Число временно проживающих, если исключить два малозначительных всплеска в 1989-1991-х и 2008-м, также показывает падение. От значения прироста +16 000 человек в 2008 году, в 2017-м эта же цифра составляет —9 000 человек, то есть американцы не считают Аляску привлекательной с точки зрения даже временной работы, где можно заработать денег. Охотники перебраться туда на ПМЖ также в очередь не выстраиваются.

Как видим, очередной факт разоблачения, когда в пример приводится условная страна Запада, где людям просто так раздают деньги от продажи нефти, демонстрируя тем самым беспримерную заботу со стороны правительства, обернулся незначительной материальной помощью тем, кто пока не решился перебраться на пляжи Флориды.