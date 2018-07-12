На Украине открыли школу юных смертников

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Рекламное объявление бывшего главы "Правого сектора"*, радикала и нациста Дмитрия Яроша о наборе детишек в "школу молодых диверсантов" серьезно переполошило широкие круги общественности Украины.

Еще бы — в проморолике под бодрую вдохновляющую музыку парубки и дивчины учатся стрелять, жечь и взрывать. Видеоматериалы наглядно демонстрируют спектр приемов, которыми овладевают в лагере подростки обоего пола: стрельба, в том числе снайперская, захват противника удушающим приемом, навыки боевых единоборств, тактика ведения партизанской войны и прочие необходимые каждому патриоту умения. Все это — под скандирование соответствующих речовок.

Но главное — фюрер "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош, призывая детишек в школу молодых диверсантов, открыто указал, для чего, собственно, юные активисты будут осваивать навыки спецназовцев. Он заявил, что цель учебного центра, куда он зовет новобранцев, — подготовка юных украинских граждан к грядущей "войне на уничтожение России". Ярош уверен, что страну ждут испытания, поэтому уже сейчас активистам из радикальных группировок необходимо взращивать новых защитников страны, борцов с вековечным врагом — Россией.

Бытописатели украинской жизни, однако, удивлены — а что, собственно, нового явлено в боевом видеолистке правосеков? Лагеря, в которых готовят террористов, диверсантов и прочих остро необходимых Украине специалистов, функционируют на ее территории не менее двух десятилетий. В оставшихся на изрядно облысевших Карпатах островках растительности уже несколько поколений юной поросли радикальных националистов выковываются по заветам пана Бандеры и УПА* в мотивированных обученных боевиков. Кто виноват в том, что никому из украинских президентов и депутатов и в голову не приходило разобраться с этой кузницей террористов?

Кравчук в начале незалежности спешно переродился из секретаря ЦК КПУ, отвечавшего за борьбу с националистами, в свежеиспеченного националиста и был занят срочным ребрендингом. Кучма ковал деньгу, рассовывая на все идеологические должности галичан вроде Вятровича. Ющенко — ну, тут и говорить не о чем. А Янукович и вовсе был одержим идеей стать своим для так называемых западенцев/захидняков, поэтому и слова поперек им не говорил. Именно при Януковиче распетушились Фарионы с Тягнибоками, не имевшие вообще никакого окорота.

В общем, националисты чувствовали себя совершенно вольготно при всех властях, беспрепятственно несли бандеровскую идеологию в школьные программы, а на каникулах успешно окучивали детей и подростков в лагерях. Там звучали те же лозунги про смерть для инородцев и славу нации, которая понад усе (превыше всего), хором распевались повстанческие песни, с текстами которых легко может ознакомиться каждый в два клика мышкой. Те самые, которые внезапно стали сенсацией.

Если вы думаете, что эти заведения базировались в строго ограниченном локусе Галичины и Волыни, то сильно ошибаетесь. Зараза побила всю Украину как шашель муку. Такие лагеря годами работают, скажем, на Харьковщине, в сердце самой что ни на есть восточной русскоязычной Украины.

Украинские форумы наполнены восторженными отзывами родителей, посылающих детишек на обучение к боевикам — наследникам идей УПА*. Мол, их там обучают хорошему — дисциплине, ответственности, собранности и всяческому благонравию. Некоторые отцы оставляют отпрысков на две смены — такой восторг у них вызывают результаты воспитания.

В 2013 году, конечно, радикалы сорвали джекпот. Сегодня они практически полностью определяют стиль всей общественной жизни Украины, именно они формируют политическую нацию страны, которая под разговоры о европейских ценностях уверенно соскальзывает к специфической форме "политнацизма".

Некоторые впечатлительные граждане, в том числе из числа россиян, сегодня потрясены неприкрытой ненавистью к ним со стороны тех, кого они упорно считают братьями. Ведь Ярош и орлы его гнезда чеканят однозначные, не завуалированные и минимальной политкорректностью угрозы в адрес "москалей", излагают планы диверсий и терактов.

Такое изумление производит немного странное впечатление. Ведь эти призывы слышны в рутинном порядке по крайней мере со времен Майдана. Без них не обходится ни одно массовое мероприятие, будь то партийный съезд, протестные акции перед Верховной радой или рок-концерт. Звучат они не только из уст маргиналов, внезапно ощутивших себя мейнстримом и солью земли украинской. Депутаты Верховной рады то и дело публично выступают с подобной риторикой.

Скажем, ровно год назад в эфире одного из украинских телеканалов с требованием "симметрично отвечать России" на "совершение терактов на украинской земле" выступил бывший министр обороны и нынешний соискатель поста президента Анатолий Гриценко. Не пеняйте на собственный склероз, пытаясь вспомнить, о каких терактах россиян на украинской земле идет речь. Вы наверняка в курсе, что любое убийство журналиста ли, чиновника ли, спецслужбиста ли, которые на Украине совершаются почти ежедневно, мгновенно относится на счет российских диверсантов. Вот именно на эти убийства и призвал реагировать взрывами в России пан Гриценко.

Или вот Крым. Украинские "политические наци" из числа беглых меджлисовцев* еще в 2014-м обильно разминались, например, подрывами опор ЛЭП, подающих электричество на полуостров. Сегодня "Меджлис"* не считает нужным даже как-то вуалировать призывы к провокациям, диверсиям и терактам на территории Крыма и далее везде. А уж обещаний взорвать Крымский мост и вовсе не перечесть. Так, в мае этого года подзуживаемый и наущаемый американским журналистом, который прямо объявил о необходимости и священном праве украинцев разрушить свежеоткрытую переправу, нардеп Игорь Мосийчук объявил, что объект вражеской инфраструктуры следует уничтожить и заняться этим должно Министерство обороны Украины. С американцем народного депутата роднит качество мозгового вещества и признаки психопатии возбудимого круга, но следует обратить внимание и на то, что ни одна международная организация не выразила даже минимальной озабоченности в связи с высказываниями того и другого.

Впрочем, украинские националисты готовы взрывать не только россиян, хотя, разумеется, это главный объект. В лагере у Яроша детишек, конечно, натаскивают именно на россиян. Но тут дело такое — если у тебя уже есть бойцовская собака, то натравить ее можно на кого угодно.

В эти дни известный фигляр украинской общественной мысли, провокатор и шут Дмитрий Корчинский призвал, например, жечь офисы ФИФА — из-за решения международной федерации футбола наказать членов хорватской команды за известную провокацию на чемпионате мира. ФИФА, разумеется, была названа продажной конторой, подотчетной Кремлю. Поэтому… "Там, где встретите чиновника ФИФА, плюйте ему в морду", сообщил Корчинский, добавив, что "там, где у нас на Украине есть какие-то структуры, которые имеют отношение к ФИФА", все они "должны сгореть". Собственно, украинских активистов долго просить не нужно, они и сами знают, что к чему. Жечь офисы ФИФА и плевать в лицо сотрудникам немного стремно — те, при всей международной любви к Неньке, могут не согласиться с такой постановкой вопроса. Поэтому 150 тысяч болельщиков устроили виртуальный поджог офиса в фейсбуке и вполне ощутимо заплевали лица сотрудникам тысячами грязных оскорблений.

Но вернемся к лагерям юных диверсантов. Сенсацией было бы, если бы среди здорового школьного воспитания, разумной государственной идеологии, ясного понимания истории и места Украины в мире вдруг появились эти чумные бубоны на теле огромной европейской страны. Но нет. Скорее наоборот. Странно было бы, если бы на таком теле эти язвы не появились.

В сегодняшней Украине окучивание будущих радикалов начинается уже в детсадовсих группах. Все годы школьного обучения проходят под знаком переписывания истории в парадигме священной войны с тысячелетним заклятым врагом Украины. Сеть наполнена роликами, в которых выпускники согласно прыгают в школьном дворе как оглашенные под вопли "Хто не скаче". Разумеется, настоящих энтузиастов не так уж и много. Но еще неизвестно, кто опаснее — они или "послушно подхватывающая" масса. На таком фоне было бы странно, если бы долгими летними каникулами эти юные волки, которым свастику уже зачастую не нужно маскировать под вольфсангель, оставались без присмотра.

…Украинские националисты, к слову, никогда не испытывали проблем с финансированием. Крупный бизнес, разнообразные партии, крайне правая часть украинской диаспоры, гранты от международных организаций под болтовню о построении демократического общества — радикалы всегда кормились вполне жирно. Теперь их совершенно официально содержит и правительство. Скажем, Министерство молодежи и спорта Украины финансирует неонацистскую группу C14* для продвижения, как сказано, "национальных проектов патриотического воспитания". Восьмого июня министерство объявило, что предоставит C14* около полумиллиона гривен на детский лагерь — совершенно того же типа, что у Яроша. Будут профинансированы также "Голосеевский схрон"* и "Образовательная ассамблея"* — учреждения крайне правого толка.

Все это — под оглушительное молчание кураторов украинской демократии.

А тем временем украинская версия ИГ* вербует своих будущих шахидов…

*Организация, запрещенная в России.