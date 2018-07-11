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Большая победа над Россией: Киев опять все предали

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФутболисты сборной Хорватии. Архивное фотоФутболисты сборной Хорватии. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На чемпионате мира по футболу, входящем сейчас в завершающую фазу, вспыхнул и тут же позорно угас очередной околополитический скандал. Атмосферу праздника он, безусловно, не испортил. Но вот отдельных клоунов заставил играть настолько свежими красками, что многим стало не только смешно, но и откровенно неловко.

Впрочем, — по порядку.

Болельщики сборной Англии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Почему стоит болеть за Англию
…Сначала, как мы помним, отличились швейцарцы. Ну, "новые" швейцарцы. ФИФА вообще-то негласно поощряет так называемую "натурализацию" игроков. То есть ситуацию, когда талантливый футболист, либо по каким-то причинам не востребованный в сборной команде своей исторической родины, либо просто самостоятельно выбравший "новую землю", получает не только основное, но и так называемое "футбольное" гражданство и начинает выступать за сборную другой страны. Пройдя, естественно, целую серию испытаний и фильтров. И ничего дурного в этом, в общем-то, нет. За тех же хорватов (о них поговорим попозже) выступал этнический бразилец Эдуардо. Лучший нападающий звездной сборной Испании — "натурализованный" Диего Коста. Едва ли не лучшего и, несмотря на незнание русского языка, заставившего влюбиться в себя половину населения страны защитника сборной России зовут Марио Фернандес.

Так вот: Швейцария с подобного рода "натурализацией", возможно, несколько переборщила. И в отдельных играх в ее составе выходили на поле всего два-три местных, не "натурализованных" футболиста. Причем ладно бы "натурализованные" вели себя пристойно: может, тогда бы швейцарские футбольные функционеры сошли бы за умных. Но на игру с сербами один из них вышел в бутсах с флагом Косово, а потом эти мастера кожаного мяча праздновали голы, изображая руками албанского "орла".

© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД Украины обвинили ФИФА в "позорном" неуважении
Это не понравилось не только сербам и международной футбольной общественности. Нужно отдать должное и болельщикам сборной Швейцарии: есть множество репортажей о том, как они срывали с себя футболки с красными "швейцарскими крестами", отказываясь болеть за "сборную Албании". Функционерам ФИФА, отметившим это выступление публичным и вполне примерным наказанием, тоже данный креатив не понравился. После чего сборная Швейцарии как-то сдулась и, уступив в одной восьмой финала Швеции, разъехалась по домам. Заставив при этом футбольное руководство симпатичной европейской страны задуматься, все ли у них правильно с этой самой "натурализацией".
Ну вот. А теперь, уже под конец турнира, отличилась одна из лучших со спортивной точки зрения команд первенства — блистательная сборная Хорватии. В которой, на ее беду, кроме звездных Модрича, Калинича и Манджукича, есть еще и футболист Домагой Вида. Только этой зимой перебравшийся из киевского "Динамо" в турецкий "Бешикташ".

Хорватский защитник, славный многочисленными полицейскими арестами за пьяные драки и вождение автомобиля в состоянии, близком к сомнамбулическому, по просьбе своих "украинских друзей" записал видео после игры со сборной России. И все бы ничего: подумаешь, пьяный с пивом и в обнимку с одним из тренеров сборной Вукоевичем на радостях орет в камеру мобильного телефона "слава Украине". И прочие политические тезисы, неприятные для нервного уха ФИФА, для хозяев чемпионата — зато приятные "киевским друзьям".

© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Рады не смог верно назвать имена скандальных хорватских футболистов
А дальше украинские друзья моментально сделали эту запись публичной, выложив видео в сеть.

Скандал вышел жутчайший.

Помноживший на ноль не только имидж вполне симпатичной сборной Хорватии, но и подорвавший усилия еще более симпатичной госпожи президента этой страны Колинды Грабар-Китарович, прямо на чемпионате старательно налаживавшей отношения с русскими.

В общем, никогда такого не было — и вот опять.

Никому не нужный скандал, естественно, постарались максимально замять: страна-организатор (то есть мы) деликатно сделала вид, что ничего не заметила. ФИФА предупредила Виду и оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков. Хорватский футбольный Союз принес публичные извинения как ФИФА, так и Российской Федерации, с треском уволил Вукоевича и лишил его аккредитации на текущем чемпионате мира.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБолельщики перед матчем ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии в Сочи
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Болельщики перед матчем ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии в Сочи

…Казалось бы, проехали. Самое время сосредоточиться на позитиве — полуфиналах, финале, матче за третье место, награждениях.

И все бы, наверное, было дальше хорошо и даже вполне политкорректно, если бы не все те же "киевские друзья" эксцентричного хорватского хулигана.

© РИА Новости / Александр Ступников
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Хорват Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины‍
Сначала они выложили в сеть вторую часть скандального видео, со все тем же Видой и еще одним хорватским тренером Ивицей Оличем. Где неугомонный хорват не только орет "слава Украине", но и требует "сжечь Белград".

А потом еще и совершили массовую атаку на ресурсы ФИФА в соцсетях, в результате чего даже фейсбук, славный своими симпатиями к нынешней Украине и ее политикам, начал пачками репрессировать украинских пользователей.

И мы не знаем, чем закончится теперь новое разбирательство в ФИФА и какой бледный вид будет иметь сборная Хорватии во время полуфинала. Не знаем мы и того, чем все кончится для непосредственных участников этой, простите, трагикомедии.

© РИА Новости / Елена Руско
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Грабли Виды
Единственное, что тут можно сказать, — что у свидомых патриотов соседней страны появился еще один враг, нанесший им предательский удар в спину и в очередной раз превративший "перемогу в зраду". Это ФИФА. МИД Украины не замедлил заклеймить футбольную федерацию за содействие России и начать против нее очередную агиткампанию.

Для Украины, обожающей футбол, испорченные отношения с мировой футбольной организацией — конечно, тот еще триумф.

Ну и, наконец, у самой международной общественности (и не только в Хорватии) появился еще один повод для осознания того, каких токсичных "друзей" она приобрела в лице украинских борцов с Россией.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСимволика чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на домах-книжках на Новом Арбате в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Символика чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на домах-книжках на Новом Арбате в Москве
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Чемпионат мира по футболу 2018
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1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
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