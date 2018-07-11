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Трамп признался Путину, что на него работают дураки

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

В преддверии саммита в Хельсинки резко активизировались усилия, направленные на минимизацию любого возможного позитива, готового возникнуть в российско-американских отношениях после встречи двух президентов. Как обычно, в дело идут "сливы" от "хорошо информированных источников" американских СМИ, которые пытаются донести до публики два важных тезиса.

Тезис первый: Трамп — предатель или, по крайней мере, опасный нарцисс, которого ни в коем случае нельзя оставлять наедине с Путиным.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Порошенко рассчитывает, что Трамп вернет Путина "на верный путь"
Тезис второй: Трамп идет на сближение с Путиным вопреки рекомендациям своего собственного кабинета, который очень не хочет участвовать в нормализации отношений по линии Вашингтон — Москва.

Если мысль, что Трамп — предатель или просто глупый и некомпетентный политик, американцам вбивают в голову уже два года, то тезис о том, что Трамп ради Путина идет наперекор рекомендациям собственной команды, появился в репертуаре американского экспертного сообщества сравнительно недавно.

Девятого июля New York Times опубликовала материал, в котором описывается конфликт президента США с его администрацией. По сообщению источников газеты, дело дошло до того, что сам Трамп критиковал сотрудников президентской команды при общении с российским президентом:

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 10 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
Трамп рассказал о "небольшом подарке" для Путина
"Он сказал Путину (во время телефонного разговора. — Прим. ред.), что Россия и США должны бы ладить лучше. А еще он заявил, что те члены президентской администрации, которые, по словам Путина, пытались предотвратить прямой разговор двух президентов, являются "глупыми". Так утверждает источник, обладающей прямой информацией о диалоге.

"Да они глупые люди. Не надо их слушать", якобы заявил Трамп."

Эту предполагаемую нелестную оценку можно было бы списать со счетов как очередной пример "фейк-ньюз", но дело в том, что Трамп действительно известен своей склонностью довольно жестко отзываться о подчиненных, коллегах и партнерах, не соответствующих его ожиданиям. Причем зачастую он использует гораздо более крепкие выражения. Те немногие сторонники американского президента, у которых есть доступ к СМИ, многократно отмечали, что его довольно сильно беспокоят ситуации, когда американская бюрократия перехватывает контроль за теми или иными дипломатическими направлениями или внешнеполитическими вопросами.

Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
Помпео назвал главные темы переговоров Путина и Трампа
Когда речь заходит о России, то страсти накаляются еще сильнее. Стоит вспомнить известный эпизод, предшествовавший телефонному звонку Трампа, когда он хотел поздравить Владимира Путина с избранием. Американские медиа утверждают, что все советники президента просили его не поздравлять Путина, и даже есть версия о том, что на папку с документами, подготовленными для звонка, был наклеен желтый стикер с размашистой надписью "не поздравлять!", но это не помогло.

Перспектива даже минимальной нормализации отношений между США и Россией или даже того, что в общественном сознании Запада переговоры с Москвой начнут восприниматься как нечто привычное, вызывает ужас в американском экспертном сообществе. Как сообщает New York Times, "Позиция Трампа беспокоит многих консерваторов. The Heritage Foundation, консервативный "мозговой центр", запостил твит с напоминаниями, обращенными напрямую к мистеру Трампу перед его поездкой:

"Что нужно запомнить перед тем, как Трамп поедет в Европу. Россия — это агрессор. Украина — это жертва. Крым принадлежит Украине. Войска НАТО и США в Европе — служат нашим национальным интересам. Европейцы должны больше тратить на оборону. Прошлые действия Путина показывают, что доверять ему нельзя".

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп

На этом фоне последующие заявления американского президента и особенно его новая формулировка сути российско-американских отношений явно оставят недовольными многих представителей американской политической элиты. Отвечая на вопрос о том, воспринимает ли он Владимира Путина в качестве врага или друга, Трамп ответил (цитата по Блумберг): "Я не могу сейчас сказать. По-моему, он — конкурент".

Первая леди Меланья Трамп в Розовом саду Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Первая леди США приедет в Финляндию на встречу Путина и Трампа
Для российского уха нет какой-то принципиальной эмоциональной разницы между понятиями "враг", "соперник", "конкурент" — это все негативные оценки, которые отличаются скорее яркостью испытываемых негативных эмоций. Для американского слушателя все немного по-другому. В обществе, которое обожествляет соревновательность и конкуренцию, есть большая разница между статусом врага и статусом конкурента. С конкурентами, в отличии от врагов, можно, а иногда и нужно договариваться, именно между конкурентами (но не с врагами) может быть произведен обоюдовыгодный раздел рынка, именно конкурент — потенциальный союзник по картелю.

Более того: Трамп даже подчеркнул, что для него переговоры с российским президентом будут проще, чем переговоры с "партнерами" США по НАТО, с которыми он проведет саммит перед поездкой в Хельсинки. С точки зрения западной прессы, такая оценка — наглядное попрание священных идеалов русофобии, обязательных для любого респектабельного западного политика. Ибо западный политик должен сопровождать любое упоминание России ритуальными проклятьями и заявлениями, что Россия и лично Владимир Путин навсегда обречены на изоляцию от всего цивилизованного мира.

Президент США Дональд Трамп. 8 июля 2018
© AP Photo / Carolyn Kaster
Трампу нельзя позволить договориться ни с кем
Забавно, но уже сейчас можно предсказать, каким образом западные СМИ попытаются дискредитировать любые хельсинкские соглашения или совместные заявления. Робин Ниблетт, директор влиятельного лондонского "мозгового центра" Chatham House, заявил, что поступки Трампа напоминают действия рэкетира. После поездки в Москву он заявил в интервью американским СМИ, что договариваться с российскими властями — это все равно что договариваться с мафией, и пожаловался, что в России нет "политической философии", кроме как философии "силы и денег". Показательно, что и Трампу предъявляли аналогичную претензию. Его обвиняли в том, что он циник, а с недавних пор еще и "рэкетир".

После саммита в Хельсинки можно ждать статей с заголовками в стиле "Два мафиози договорились, и это ужасно". А на самом деле, если два мастера политического реализма договорятся между собой — это будет хорошей новостью для всего мира.

Хотя бы потому, что, когда прагматики договариваются, пушки молчат.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
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Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
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