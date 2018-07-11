Трамп признался Путину, что на него работают дураки

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
В преддверии саммита в Хельсинки резко активизировались усилия, направленные на минимизацию любого возможного позитива, готового возникнуть в российско-американских отношениях после встречи двух президентов. Как обычно, в дело идут "сливы" от "хорошо информированных источников" американских СМИ, которые пытаются донести до публики два важных тезиса.
Тезис первый: Трамп — предатель или, по крайней мере, опасный нарцисс, которого ни в коем случае нельзя оставлять наедине с Путиным.
Если мысль, что Трамп — предатель или просто глупый и некомпетентный политик, американцам вбивают в голову уже два года, то тезис о том, что Трамп ради Путина идет наперекор рекомендациям собственной команды, появился в репертуаре американского экспертного сообщества сравнительно недавно.
Девятого июля New York Times опубликовала материал, в котором описывается конфликт президента США с его администрацией. По сообщению источников газеты, дело дошло до того, что сам Трамп критиковал сотрудников президентской команды при общении с российским президентом:утверждает источник, обладающей прямой информацией о диалоге.
"Да они глупые люди. Не надо их слушать", якобы заявил Трамп."
Эту предполагаемую нелестную оценку можно было бы списать со счетов как очередной пример "фейк-ньюз", но дело в том, что Трамп действительно известен своей склонностью довольно жестко отзываться о подчиненных, коллегах и партнерах, не соответствующих его ожиданиям. Причем зачастую он использует гораздо более крепкие выражения. Те немногие сторонники американского президента, у которых есть доступ к СМИ, многократно отмечали, что его довольно сильно беспокоят ситуации, когда американская бюрократия перехватывает контроль за теми или иными дипломатическими направлениями или внешнеполитическими вопросами.
Перспектива даже минимальной нормализации отношений между США и Россией или даже того, что в общественном сознании Запада переговоры с Москвой начнут восприниматься как нечто привычное, вызывает ужас в американском экспертном сообществе. Как сообщает New York Times, "Позиция Трампа беспокоит многих консерваторов. The Heritage Foundation, консервативный "мозговой центр", запостил твит с напоминаниями, обращенными напрямую к мистеру Трампу перед его поездкой:
"Что нужно запомнить перед тем, как Трамп поедет в Европу. Россия — это агрессор. Украина — это жертва. Крым принадлежит Украине. Войска НАТО и США в Европе — служат нашим национальным интересам. Европейцы должны больше тратить на оборону. Прошлые действия Путина показывают, что доверять ему нельзя".
На этом фоне последующие заявления американского президента и особенно его новая формулировка сути российско-американских отношений явно оставят недовольными многих представителей американской политической элиты. Отвечая на вопрос о том, воспринимает ли он Владимира Путина в качестве врага или друга, Трамп ответил (цитата по Блумберг): "Я не могу сейчас сказать. По-моему, он — конкурент".
Более того: Трамп даже подчеркнул, что для него переговоры с российским президентом будут проще, чем переговоры с "партнерами" США по НАТО, с которыми он проведет саммит перед поездкой в Хельсинки. С точки зрения западной прессы, такая оценка — наглядное попрание священных идеалов русофобии, обязательных для любого респектабельного западного политика. Ибо западный политик должен сопровождать любое упоминание России ритуальными проклятьями и заявлениями, что Россия и лично Владимир Путин навсегда обречены на изоляцию от всего цивилизованного мира.заявил, что поступки Трампа напоминают действия рэкетира. После поездки в Москву он заявил в интервью американским СМИ, что договариваться с российскими властями — это все равно что договариваться с мафией, и пожаловался, что в России нет "политической философии", кроме как философии "силы и денег". Показательно, что и Трампу предъявляли аналогичную претензию. Его обвиняли в том, что он циник, а с недавних пор еще и "рэкетир".
После саммита в Хельсинки можно ждать статей с заголовками в стиле "Два мафиози договорились, и это ужасно". А на самом деле, если два мастера политического реализма договорятся между собой — это будет хорошей новостью для всего мира.
Хотя бы потому, что, когда прагматики договариваются, пушки молчат.