Почему стоит болеть за Англию

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Вначале — одна история из личного опыта.

Сейчас не припомню, с кем тогда наш московский "Спартак" играл, но группа болельщиков оказалась в Лондоне. В первый же вечер после прилета парни из одной из самых топовых тогда спартаковских "бригад" поволокли меня в паб в районе Кингс-Кросс, знакомиться, так сказать, с "коллегами" из одной лондонской, союзной столичному "Спартаку" группировки. Но на стадии знакомства случилась незадача. Когда меня с гордостью представили "это Дима, писатель и журналист", воздух вокруг нас с шипением опустел.

Нет, потом английские парни постепенно вернулись и мы вместе начали выяснять причины катастрофы. Тогда-то я услышал впервые в жизни ходовую среди британских фанатов поговорку "журналист хуже копа". Они изначально убеждены, что любой представитель прессы — сволочь и предатель по определению, только и жаждущий, чтобы втереться к тебе в доверие, чтобы потом предать и облить помоями. Наши объяснения, что "в России все не так", были поначалу встречены с явным недоверием.

Тут что важно понимать: британское общество выстроено совсем на других принципах, чем российское. Там, к примеру, до сих пор имеет место быть классический, прямо-таки по Марксу, пролетариат. Там до сих пор существуют негласные, но весьма отчетливые сословные различия, и перегородки между сословиями весьма непроницаемы для любых социальных лифтов. Да о чем там говорить, если довольно приличная часть жителей великого города Лондона говорит в своем кругу отнюдь не на том английском, что мир изучает в школах и университетах (в том числе британских), — у лондонского простонародья свое наречие.

Кстати, именно это британское "простонародье", к некоторому ужасу истеблишмента, и голосовало два года назад за Brexit, после чего этот самый истеблишмент не знает, что теперь с этим делать. Он ведь по сути эдакий, простите за сравнение, вариант нашей Болотной, победившей в Британии века назад, законсервировавший свою власть, — но так и не разбомбивший окончательно собственный "Уралвагонзавод".

Что тут особенно любопытно в связи с футболом вообще и нашим чемпионатом мира в частности.

Футбол в Англии любят, конечно, все сословия, но в основном все же те низшие и средние классы.

Истеблишмент предпочитает скачки, гольф и крикет.

И отнюдь не случайно — это именно британский истеблишмент очень не хотел, чтобы английские болельщики массово поехали в Россию на чемпионат мира по футболу. Именно поэтому он так отговаривал англичан в Россию ехать, пугая местными казаками, медведями, олигархами, "Новичком" и путинской пропагандой. И именно поэтому английские болельщики пишут сейчас разгневанные письма о том, как их безжалостно обманули свои же собственные СМИ.

Снимают ролики, размещая их в интернете.

Ругаются, и отнюдь не на страну — хозяйку чемпионата, в своих социальных сетях.

…Отечественная поговорка "англичанка гадит" — не про английский народ. Они там вполне нормальные люди (хотя, конечно, далекие от идеалов воспитанности — ну, так их такими уже которую сотню лет растят). Исторически это те, кто вынес на собственных плечах строительство некогда великой империи.

И именно поэтому мне, к примеру, очень хочется, чтобы сборная Англии задержалась на нынешнем чемпионате мира как можно дольше. Просто потому, что каждый дополнительный день, который они проведут в России, уведет их дальше из-под "мозговых излучателей" собственного высшего класса. И лучше познакомит с нашей реальностью, и даст им больше воспоминаний для того, чтобы потом рассказывать дома, в своих пабах и на перекурах.

(Ну и, помимо всего прочего, — потому, что они привезли к нам в этот раз отличную сборную: молодую, бегущую, резкую, умеющую играть в современный, честный и красивый футбол).

В общем, пусть побудут подольше и те, и другие — и футболисты, и болельщики.

"Лечение Россией" этим парням совершенно точно не повредит. А если потом их поездка и масштаб вскрытого вранья, которым обрабатывал их родной истеблишмент, поспособствуют какому-нибудь очередному референдуму, результат которого британские верхи разочарует, — то это будет, пожалуй, полезно не только для них, но и для остального мира.