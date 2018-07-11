РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Почему стоит болеть за Англию

(обновлено: 08:36 11.07.2018)
04220
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБолельщики сборной Англии. Архивное фотоБолельщики сборной Англии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Вначале — одна история из личного опыта.

Сейчас не припомню, с кем тогда наш московский "Спартак" играл, но группа болельщиков оказалась в Лондоне. В первый же вечер после прилета парни из одной из самых топовых тогда спартаковских "бригад" поволокли меня в паб в районе Кингс-Кросс, знакомиться, так сказать, с "коллегами" из одной лондонской, союзной столичному "Спартаку" группировки. Но на стадии знакомства случилась незадача. Когда меня с гордостью представили "это Дима, писатель и журналист", воздух вокруг нас с шипением опустел.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вписать в историю: Англия и Хорватия определят второго финалиста ЧМ-2018
Нет, потом английские парни постепенно вернулись и мы вместе начали выяснять причины катастрофы. Тогда-то я услышал впервые в жизни ходовую среди британских фанатов поговорку "журналист хуже копа". Они изначально убеждены, что любой представитель прессы — сволочь и предатель по определению, только и жаждущий, чтобы втереться к тебе в доверие, чтобы потом предать и облить помоями. Наши объяснения, что "в России все не так", были поначалу встречены с явным недоверием.

Тут что важно понимать: британское общество выстроено совсем на других принципах, чем российское. Там, к примеру, до сих пор имеет место быть классический, прямо-таки по Марксу, пролетариат. Там до сих пор существуют негласные, но весьма отчетливые сословные различия, и перегородки между сословиями весьма непроницаемы для любых социальных лифтов. Да о чем там говорить, если довольно приличная часть жителей великого города Лондона говорит в своем кругу отнюдь не на том английском, что мир изучает в школах и университетах (в том числе британских), — у лондонского простонародья свое наречие.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Златко Далич: российские фанаты болеют за Хорватию на ЧМ как за своих
Кстати, именно это британское "простонародье", к некоторому ужасу истеблишмента, и голосовало два года назад за Brexit, после чего этот самый истеблишмент не знает, что теперь с этим делать. Он ведь по сути эдакий, простите за сравнение, вариант нашей Болотной, победившей в Британии века назад, законсервировавший свою власть, — но так и не разбомбивший окончательно собственный "Уралвагонзавод".

Что тут особенно любопытно в связи с футболом вообще и нашим чемпионатом мира в частности.

Футбол в Англии любят, конечно, все сословия, но в основном все же те низшие и средние классы.

Истеблишмент предпочитает скачки, гольф и крикет.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБолельщики сборной Англии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Болельщики сборной Англии

И отнюдь не случайно — это именно британский истеблишмент очень не хотел, чтобы английские болельщики массово поехали в Россию на чемпионат мира по футболу. Именно поэтому он так отговаривал англичан в Россию ехать, пугая местными казаками, медведями, олигархами, "Новичком" и путинской пропагандой. И именно поэтому английские болельщики пишут сейчас разгневанные письма о том, как их безжалостно обманули свои же собственные СМИ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Спортивный журналист о путешествии по России: в Британии такого не было
Снимают ролики, размещая их в интернете.

Ругаются, и отнюдь не на страну — хозяйку чемпионата, в своих социальных сетях.

…Отечественная поговорка "англичанка гадит" — не про английский народ. Они там вполне нормальные люди (хотя, конечно, далекие от идеалов воспитанности — ну, так их такими уже которую сотню лет растят). Исторически это те, кто вынес на собственных плечах строительство некогда великой империи.

И именно поэтому мне, к примеру, очень хочется, чтобы сборная Англии задержалась на нынешнем чемпионате мира как можно дольше. Просто потому, что каждый дополнительный день, который они проведут в России, уведет их дальше из-под "мозговых излучателей" собственного высшего класса. И лучше познакомит с нашей реальностью, и даст им больше воспоминаний для того, чтобы потом рассказывать дома, в своих пабах и на перекурах.

Болельщик сборной Англии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
"Это лучшее, что я видел!" Как чемпионат мира разрушает мифы о России
(Ну и, помимо всего прочего, — потому, что они привезли к нам в этот раз отличную сборную: молодую, бегущую, резкую, умеющую играть в современный, честный и красивый футбол).

В общем, пусть побудут подольше и те, и другие — и футболисты, и болельщики.

"Лечение Россией" этим парням совершенно точно не повредит. А если потом их поездка и масштаб вскрытого вранья, которым обрабатывал их родной истеблишмент, поспособствуют какому-нибудь очередному референдуму, результат которого британские верхи разочарует, — то это будет, пожалуй, полезно не только для них, но и для остального мира.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФутболисты сборной Англии
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Футболисты сборной Англии
Комментировать
Мнение
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена