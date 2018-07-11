Почему стоит болеть за Англию

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Вначале — одна история из личного опыта.
Сейчас не припомню, с кем тогда наш московский "Спартак" играл, но группа болельщиков оказалась в Лондоне. В первый же вечер после прилета парни из одной из самых топовых тогда спартаковских "бригад" поволокли меня в паб в районе Кингс-Кросс, знакомиться, так сказать, с "коллегами" из одной лондонской, союзной столичному "Спартаку" группировки. Но на стадии знакомства случилась незадача. Когда меня с гордостью представили "это Дима, писатель и журналист", воздух вокруг нас с шипением опустел.
Тут что важно понимать: британское общество выстроено совсем на других принципах, чем российское. Там, к примеру, до сих пор имеет место быть классический, прямо-таки по Марксу, пролетариат. Там до сих пор существуют негласные, но весьма отчетливые сословные различия, и перегородки между сословиями весьма непроницаемы для любых социальных лифтов. Да о чем там говорить, если довольно приличная часть жителей великого города Лондона говорит в своем кругу отнюдь не на том английском, что мир изучает в школах и университетах (в том числе британских), — у лондонского простонародья свое наречие.
Что тут особенно любопытно в связи с футболом вообще и нашим чемпионатом мира в частности.
Футбол в Англии любят, конечно, все сословия, но в основном все же те низшие и средние классы.
Истеблишмент предпочитает скачки, гольф и крикет.
И отнюдь не случайно — это именно британский истеблишмент очень не хотел, чтобы английские болельщики массово поехали в Россию на чемпионат мира по футболу. Именно поэтому он так отговаривал англичан в Россию ехать, пугая местными казаками, медведями, олигархами, "Новичком" и путинской пропагандой. И именно поэтому английские болельщики пишут сейчас разгневанные письма о том, как их безжалостно обманули свои же собственные СМИ.
Ругаются, и отнюдь не на страну — хозяйку чемпионата, в своих социальных сетях.
…Отечественная поговорка "англичанка гадит" — не про английский народ. Они там вполне нормальные люди (хотя, конечно, далекие от идеалов воспитанности — ну, так их такими уже которую сотню лет растят). Исторически это те, кто вынес на собственных плечах строительство некогда великой империи.
И именно поэтому мне, к примеру, очень хочется, чтобы сборная Англии задержалась на нынешнем чемпионате мира как можно дольше. Просто потому, что каждый дополнительный день, который они проведут в России, уведет их дальше из-под "мозговых излучателей" собственного высшего класса. И лучше познакомит с нашей реальностью, и даст им больше воспоминаний для того, чтобы потом рассказывать дома, в своих пабах и на перекурах.
В общем, пусть побудут подольше и те, и другие — и футболисты, и болельщики.
"Лечение Россией" этим парням совершенно точно не повредит. А если потом их поездка и масштаб вскрытого вранья, которым обрабатывал их родной истеблишмент, поспособствуют какому-нибудь очередному референдуму, результат которого британские верхи разочарует, — то это будет, пожалуй, полезно не только для них, но и для остального мира.