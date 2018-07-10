Молодые американцы наплевали на демократию и требуют социализма

Авигдор Эскин, для РИА Новости

На днях в ведущей американской газете The New York Times вышла статья публицистки Мишель Гольдберг — "Миллениальные социалисты идут".

Радикальные феминистки с социалистическими наклонностями успешно проявили себя в мае, на выборах в органы местного управления Пенсильвании. А в июле вся Америка обсуждает победу на праймериз Демократической партии активного члена движения "Демократических социалистов Америки" Александрии Окасио-Кортес.

Еще недавно эта маргинальная группа располагала разве что симпатией со стороны Берни Сандерса (неудачника демократических праймериз — 2016). Но в последнее время радикальные противники Трампа укрепляют свои позиции в раздираемом противоречиями американском обществе. За время правления нынешней администрации число членов этого прежде маргинального движения выросло втрое.

Консервативный радиокомментатор Гленн Бек тоже видит в триумфе Александрии Окасио-Кортес важный симптом и называет ее победу "самым шокирующим событием политического сезона": она ведь победила влиятельного конгрессмена-демократа Джо Кроули. Гленн Бек предупредил, что либеральная пресса не будет информировать читателей о "темных и радикальных" сторонах "Демократических социалистов Америки", а представит их общественности "молодыми и изобретательными миллениалами", активно противостоящими ненавистному Дональду Трампу. Кстати, миллениалами называют поколение, родившееся начиная с 1982 года и встретившее "миллениум" в молодом или совсем младенческом возрасте. Это, так сказать, нынешнее политическое "молодое поколение" американцев, ориентированных на сетевые формы мира и войны.

© AP Photo / Mark Lennihan Александрия Окасио-Кортес после победы на праймериз в Нью-Йорке © AP Photo / Mark Lennihan Александрия Окасио-Кортес после победы на праймериз в Нью-Йорке

Заметная "радикализация" среди американцев этой возрастной категории отмечается и в различных исследованиях общественного мнения. Так, в конце июня обнародовали результаты опроса от престижного "Демократического проекта", учрежденного Институтом Джорджа Буша, "Домом свободы" и Центром Пенн Байден.

Менее 40 процентов молодых американцев, родившихся после 1982 года, считают демократию важной ценностью. Для сравнения: 77 процентов граждан в возрасте от 65 лет и старше верят в особую важность и значимость демократии. (Кстати, это же исследование показывает, что всего 11 процентов американцев видят угрозу их демократии со стороны России и других стран. И это после двух лет интенсивной антироссийской пропаганды.) Растущий пессимизм в среде молодых — несомненно, тревожный признак для американской системы

За время правления президента Трампа публикации о кризисе американской демократии и угрозе системе власти США участились. Значительная часть печатных и электронных изданий в Штатах придерживается либеральных позиций или просто сочувственно относится к истеблишменту, резко противопоставившему себя избранному главе государства. Все это приводит к нагнетанию ощущения внутреннего противостояния в стране. Даже если принять точку зрения, что всерьез за политикой следит не столь уж высокий процент граждан Соединенных Штатов, именно политически активные люди определяют общественный климат.

Кстати. Еще в начале года серьезный общественный резонанс имело исследование Фонда памяти жертв коммунизма. Этот правый, консервативный Фонд памяти немало взбудоражил американское общественное мнение, когда объявил, что, согласно их широким и профессиональным опросам, только 42 процента миллениалов относятся приветственно к капитализму, а 44 процента опрошенных предпочитают социализм. Директор фонда Марион Смит громогласно обвинил систему образования США в неумении преподавать историю и обществоведение.

Эти тревожные для американского общества цифры всплыли теперь, когда об успехах радикальных социалистов говорят и пишут повсеместно. Лидер демократического меньшинства нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси поспешила успокоить своих избирателей, заявив, что победа Окасио-Кортес в Нью-Йорке не указывает на "радикализацию" Демократической партии в целом. А вот ее конкурент, Берни Сандерс, видит в этом свидетельство начала шествия давно ожидаемого в Америке социализма.

Если исследования Фонда памяти жертв коммунизма могли показаться некоторым отчаянным "алармизмом" правых консерваторов, то опрос "Демократического проекта" и атмосфера растущего неприятия действительности, нашедшая выражение в триумфах социалистов, — все это подтверждает общую тезу об усугубляющемся кризисе американской системы.

Это может быть нивелировано успехами нынешнего президента и его администрации, но покамест атмосфера радикализации и пессимизма берет верх.

Впрочем, стоит отметить парадоксальный момент. Несмотря на то что трудно представить себе что-нибудь более антисоциалистическое, чем Дональд Трамп, — те же самые лидеры демократической мысли, которые бьют тревогу по поводу роста популярности социалистических идей, помогают изо всех сил "топить" американского лидера.

Иными словами, повторяют действия позднесоветских привилегированных кругов, внезапно ополчившихся против "номенклатуры" и "административно-командной системы". Те тоже не думали, что шатают не только систему, но и собственные места.