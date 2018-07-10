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В США изобрели прорывное средство для желающих бежать из России

(обновлено: 08:59 10.07.2018)
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© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фотоИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sancya

Виктор Мараховский

Сегодня должна завершиться операция спасения в далеком Таиланде детской команды по футболу, оказавшейся в залитой ливнями пещере. Около сотни специалистов (местные водолазы и добровольцы из разных стран мира, в том числе из нашей) работают над сложнейшей задачей. Большая часть мальчиков уже спасена. Во вторник спасатели надеются вызволить последних членов команды и их тренера. Один из водолазов в ходе подготовки операции погиб.

Но вот в чем вся штука. Отражение в СМИ этой драматической истории, полной настоящего героизма, пошло каким-то странным путем. Фактически всю эту трагедию и весь чужой героизм успешно угнал один человек — великий инноватор современности Илон Маск.

Лента полицейского ограждения у дома жертвы отравления в Эймсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Заметив (на пятый день после обнаружения пропавших детей), что их спасение стало международным событием, предприниматель начал судорожные медийные движения.

Сначала он объявил через свой твиттер о том, что посылает в Таиланд инженеров, чтобы помочь с откачкой воды из пещеры. Затем — что по его идее команда специалистов соорудила в кратчайшие сроки "спасательные капсулы" для транспортировки детей. И наконец — что в особом бассейне тестируется спасательная "мини-подлодка" из частей ракеты "Фалькон".

…Власти Таиланда от всех потрясающих предложений инноватора отказались. Почему — понятно: одно дело постить в твиттер видео из бассейна, где люди в ластах таскают туда-сюда металлическую трубу. И совсем другое дело — реальная операция в длинной извилистой пещере, где нужно преодолевать километры в темноте, сотни метров полностью залитых водой участков, вертикальные сорокасантиметровые щели, где не взобраться даже человеку с дыхательным баллоном (его приходится снимать и протискиваться отдельно) и царит прочая клаустрофобия.

© REUTERS / Athit PerawongmethaВоенные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Военные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд

Но вот что поразительно. Несмотря на очевидную практическую бесполезность всей масковой помощи, его твиты вызвали у международной общины "свидетелей Маска" весь положенный спектр реакций. В том числе и в нашей стране.

Игроки сборной России радуются победе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. 1 июля 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Маску надо при жизни памятник ставить". "Маск красава". "В средневековье за такое сжигали, сейчас морально травят". "Маск сделал девайсы, которые могут спасти детей. Но поскольку его SpaceX — конкурент Роскосмоса, путинские тролли объявили их фейками".

Это все — комментарии в отечественных пабликах.

…И что поразительно вдвойне — некритичное восхищение далеким спасителем Маском (пусть и никого не спасшим в реальности) испытывают у нас, как правило, те же граждане, что любые отечественные достижения автоматически склонны разоблачать и отрицать.

Образно говоря, это те самые люди, что восторженно лайкали куплеты известного комика о беспомощной футбольной сборной России, которая проиграет Саудовской Аравии со счетом ноль-два и коллективно застрелится. А когда реальность опровергла песню — лайкали новую песню комика, предупреждавшую: стоит разик футболистам проиграть, и в глазах публики они снова превратятся в гумус (кстати, этот прогноз реальность тоже убедительно опровергла — гигантской овацией на Воробьевых горах).

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 к Чемпионату мира по футболу 2018 в России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Это те самые граждане, что некритично ретвитили невозможность строительства Крымского моста, а до того невозможность победы над террористами в Сирии, а еще раньше — доказывали безусловный грядущий провал импортозамещения и уверенно кассандрили, что под гнетом санкций "холодильник победит телевизор".

Основа их мировоззрения, сочетающего категорическое "верю" применительно к веселому инноватору, что бы он ни нес, и такое же категорическое "не верю" применительно к реальным российским успехам, — как представляется, в следующем.

Дело не только в том, что Маск делает яркие 3D-презентации несуществующих девайсов, а Россия нет.

Бизнесмен-затейник тут, надо думать, просто частный случай. Он лишь одна из множества сущностей, нужных этим гражданам как мистический противовес Родине в их картине мира.

Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хитрый ход: Европа развязала руки России
Мрачный образ Родины-лузерши для них безусловно первичен. Россия-лузерша (в которой все рушится и становится только хуже) не может в их глазах улучшиться, что бы в ней ни происходило, — просто не имеет права. Потому что тогда она потеряет свою исходную роль.

Россия-лузерша выдает им индульгенцию на вообще все любое. Ведь Родина с ее государством по определению состоит из неэффективных воров и насильников, а значит, стесняться нечего. Если свидетель Лузерской России успешен — то это его личная заслуга, никак не связанная с копошащейся внизу ваткой. Если неуспешен — то это не его личная недоработка, а следствие изначально порченой природы Родины.

Но. Раз есть отвратительная Родина с ее инфернальным темным Начальством — то ей должны противостоять сущности светлые, трогательные и в любом случае желающие добра. К ним есть только одно требование — они должны быть "нероссией". А лучше "антироссией". Эти сущности тоже необходимы — для баланса света и тьмы.

Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Совет Европы поставил России крайний срок
Поэтому, например, правозащитница, сбежавшая от кровавого режима, проложившего трассу через Химкинский лес, резко меняет тон, когда пишет челобитную президенту своей новой прибалтийской родины. В челобитной нижайше сообщается, что русских там немножко маргинализуют и не держат за людей, но завершается она верноподданным кличем "Слава Эстонии".

И поэтому же сверкающий SpaceX, угробивший в этом году секретный спутник американского Минобороны и запуливший куда-то зачем-то красное авто — по определению куда эффективнее отечественной космической отрасли, в этом году (сюрприз) ничего не уронившей и все доставившей по делу.

© AP Photo / SpaceX via APЗапуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал со спутником Zuma в США. 7 января 2018
© AP Photo / SpaceX via AP
Запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал со спутником Zuma в США. 7 января 2018

В конце концов, многие из этих граждан даже до последнего пытались восхищаться текущим киевским режимом. Потому что он тоже "антиродина" — настолько, что даже собирается строить гиперлуп.

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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Родина гибнет как никогда. Китайцам досталось русское золото
Фактически в качестве "спасательной капсулы" в их мировосприятии выступают не какие-то реальные успехи условного Маска, а он сам — собирательный образ Эффективной Нероссии. Он, во всех его лицах, представляется бесплатным и модным средством психического бегства от реальной Родины.

От той, где в этом году зафиксирован наконец рост реальных доходов населения, жестко зачищается коррупция в Дагестане, запускают Крымский мост, сборная доходит до четвертьфинала ЧМ и вообще наряду с приятными дурными новостями, происходят события возмутительно позитивные.

И которая этим выбивает у небольшой, но убежденной прослойки своих граждан почву из-под ног.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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ПьЯнЫй ПаНдА
Антинародная политизированная статья.
09:15
10.07.2018
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11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
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