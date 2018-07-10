В США изобрели прорывное средство для желающих бежать из России

Виктор Мараховский
Сегодня должна завершиться операция спасения в далеком Таиланде детской команды по футболу, оказавшейся в залитой ливнями пещере. Около сотни специалистов (местные водолазы и добровольцы из разных стран мира, в том числе из нашей) работают над сложнейшей задачей. Большая часть мальчиков уже спасена. Во вторник спасатели надеются вызволить последних членов команды и их тренера. Один из водолазов в ходе подготовки операции погиб.
Но вот в чем вся штука. Отражение в СМИ этой драматической истории, полной настоящего героизма, пошло каким-то странным путем. Фактически всю эту трагедию и весь чужой героизм успешно угнал один человек — великий инноватор современности Илон Маск.
Сначала он объявил через свой твиттер о том, что посылает в Таиланд инженеров, чтобы помочь с откачкой воды из пещеры. Затем — что по его идее команда специалистов соорудила в кратчайшие сроки "спасательные капсулы" для транспортировки детей. И наконец — что в особом бассейне тестируется спасательная "мини-подлодка" из частей ракеты "Фалькон".
…Власти Таиланда от всех потрясающих предложений инноватора отказались. Почему — понятно: одно дело постить в твиттер видео из бассейна, где люди в ластах таскают туда-сюда металлическую трубу. И совсем другое дело — реальная операция в длинной извилистой пещере, где нужно преодолевать километры в темноте, сотни метров полностью залитых водой участков, вертикальные сорокасантиметровые щели, где не взобраться даже человеку с дыхательным баллоном (его приходится снимать и протискиваться отдельно) и царит прочая клаустрофобия.
Но вот что поразительно. Несмотря на очевидную практическую бесполезность всей масковой помощи, его твиты вызвали у международной общины "свидетелей Маска" весь положенный спектр реакций. В том числе и в нашей стране.
Это все — комментарии в отечественных пабликах.
…И что поразительно вдвойне — некритичное восхищение далеким спасителем Маском (пусть и никого не спасшим в реальности) испытывают у нас, как правило, те же граждане, что любые отечественные достижения автоматически склонны разоблачать и отрицать.
Образно говоря, это те самые люди, что восторженно лайкали куплеты известного комика о беспомощной футбольной сборной России, которая проиграет Саудовской Аравии со счетом ноль-два и коллективно застрелится. А когда реальность опровергла песню — лайкали новую песню комика, предупреждавшую: стоит разик футболистам проиграть, и в глазах публики они снова превратятся в гумус (кстати, этот прогноз реальность тоже убедительно опровергла — гигантской овацией на Воробьевых горах).
Основа их мировоззрения, сочетающего категорическое "верю" применительно к веселому инноватору, что бы он ни нес, и такое же категорическое "не верю" применительно к реальным российским успехам, — как представляется, в следующем.
Дело не только в том, что Маск делает яркие 3D-презентации несуществующих девайсов, а Россия нет.
Бизнесмен-затейник тут, надо думать, просто частный случай. Он лишь одна из множества сущностей, нужных этим гражданам как мистический противовес Родине в их картине мира.
Россия-лузерша выдает им индульгенцию на вообще все любое. Ведь Родина с ее государством по определению состоит из неэффективных воров и насильников, а значит, стесняться нечего. Если свидетель Лузерской России успешен — то это его личная заслуга, никак не связанная с копошащейся внизу ваткой. Если неуспешен — то это не его личная недоработка, а следствие изначально порченой природы Родины.
Но. Раз есть отвратительная Родина с ее инфернальным темным Начальством — то ей должны противостоять сущности светлые, трогательные и в любом случае желающие добра. К ним есть только одно требование — они должны быть "нероссией". А лучше "антироссией". Эти сущности тоже необходимы — для баланса света и тьмы.сообщается, что русских там немножко маргинализуют и не держат за людей, но завершается она верноподданным кличем "Слава Эстонии".
И поэтому же сверкающий SpaceX, угробивший в этом году секретный спутник американского Минобороны и запуливший куда-то зачем-то красное авто — по определению куда эффективнее отечественной космической отрасли, в этом году (сюрприз) ничего не уронившей и все доставившей по делу.
В конце концов, многие из этих граждан даже до последнего пытались восхищаться текущим киевским режимом. Потому что он тоже "антиродина" — настолько, что даже собирается строить гиперлуп.
От той, где в этом году зафиксирован наконец рост реальных доходов населения, жестко зачищается коррупция в Дагестане, запускают Крымский мост, сборная доходит до четвертьфинала ЧМ и вообще наряду с приятными дурными новостями, происходят события возмутительно позитивные.
И которая этим выбивает у небольшой, но убежденной прослойки своих граждан почву из-под ног.