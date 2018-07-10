Залить водкой. В Киеве придуман новый план победы над Москвой

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Чтобы экономика Украины росла, нужно залить Россию водкой, заявил депутат Верховной рады Олег Барна.
Острый и внезапный креатив пана Барны идет несколько вразрез с требованиями опустить между двумя странами железный занавес и прекратить какое бы то ни было экономическое сотрудничество, ибо Украина "окончательно" откочевала от агрессора в свободное незалежное плавание. Несмотря на то что объем памяти украинских нациствующих активистов исчерпывается парой мегабайт, старожилы все же помнят массовые флешмобы "Геть з Украины", начавшиеся в грозовые дни Майдана.
Буквально на днях при традиционно-благожелательном бездействии полиции погрому подвергся один из лучших ТЦ Киева "Оушн-плаза" — файеры, листовки "Долой российский бизнес с Украины", надписи на фасаде "Стоп Путин!", "Не покупай российское", "Слава защитникам — смерть оккупантам".
И вдруг такое.
Предложение Барны не вполне благожелательно оценили даже соратники. А жаль — ведь у нардепа наверняка есть еще пара десятков таких же плодотворных идей.
Этот пример мог бы показаться анекдотическим, если бы мы не знали, как настойчиво ищут креативные умы Неньки способы преодоления экономической пропасти, в которую страна упала, неосторожно скача по Майдану четыре года тому.
Собственно, способов найдено не так уж и много. Первый и главный — вымогательство денег у международных организаций и (насколько возможно) у России. Транши МВФ — священный фетиш обустроителей Украины, ради которого народные депутаты готовы загнать под плинтус собственное население. МВФ ставит и ставит все новые условия и списки требуемых реформ. Украинская власть отчитывается и отчитывается об успешном реформировании и даже проводит гей-парады, но с траншами всегда получается непросто.
Кроме челобитных в МВФ, Украина просит деньги везде, куда упадет глаз ее президента. В каждом из десятков зарубежных визитов Петр Алексеевич ищет помощи и иногда ее получает, не гнушаясь даже сущей мелочью вроде 50 тысяч евро от Литвы. Обо всем этом он, миллиардер и олигарх, владелец 76 компаний на Украине и еще нескольких на территории стратегического противника, с гордостью сообщает народу в социальных сетях.
Интересно, что украинский патриотический активист заканчивается там, где начинается украинская ГТС и оккупантский газ. Этот последний почему-то по умолчанию не относится к числу российских товаров, которые нужно бойкотировать. Россия вообще тотально присутствует во всех планах превращения Украины в экономического тигра — с одной стороны, как донор, с другой — как объект для санкций западных кураторов Киева.
Из серии мечтаний можно вспомнить обещание Юлии Владимировны Тимошенко перекачивать нефть и газ из половины земного шара, "просто потому, что у нас на черноморском шельфе такие рельефы почв". Реализации этого циклопического проекта помешал лишь состоявшийся вскоре после заявления арест и тюремное заключение.
Подвижной состав украинской ж/д находится в крайне убогом состоянии, в поездах можно снимать бюджетный вариант шоу "Остаться в живых", но теперь детище пана Илона Маска революционным образом решит проблему — на зависть надменному соседу, например. Речь идет об освоении трех миллиардов долларов, между прочим.
Усиление борьбы с коррупцией и хитрыми схемами — еще одно излюбленное, хотя и малоуспешное направление стимулирования нашего экономического роста. Сегодня обещают дать узды лотерейным мошенникам, завтра планируется новый этап борьбы с контрабандой. На деле это всегда означает передел рынка коррупционных сделок и назначение правильных смотрящих. Петр Алексеевич, однако, очень настаивает на том, что искоренять коррупцию должен каждый. И чем больше фактов его собственных крайне мутных схем становятся достоянием общественности, тем громче анонсирует президент решительный бой.
…Итак, попрошайничество, вымогательство, иски, санкции, "золото Полуботка", схемы, муляжи реформ для наблюдателей из МВФ — вот приблизительный перечень инструментов стимулирования украинской экономики, которая на них отзывается крайне вяло. По прогнозу того же МВФ, даже в 2022 году Украина все еще не достигнет уровня развития 2007-го.
Усилия украинского руководства, кажется, лучше всего иллюстрирует известный анекдот — ветровое стекло протирал, коврик вытряхивал, по колесу ногой стучал, а машина почему-то не едет.