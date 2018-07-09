Трампу нельзя позволить договориться ни с кем

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Три поездки в Северную Корею за полгода: такая работа у госсекретаря США Майкла Помпео – плюс к тому, что и из Пхеньяна переговорщики не раз приезжали в США. Есть ощущение, что на северокорейский ядерный сюжет Помпео тратит ровно столько же времени, сколько на весь прочий мир в целом.

И, похоже, последняя поездка получилась не вполне удачная – о чем мы сейчас поговорим; но сначала зададим вопрос — что "корейская дипломатия" США говорит о перспективах саммита Дональда Трампа с Владимиром Путиным 16 июля? Есть много наблюдений и выводов насчет того, как работает американская дипломатия, когда клюнет жареный петух – и что такое для нее этот самый петух.

Что касается неудачи, то ничего фатального не произошло. Помпео высказал свои предложения, Пхеньяну они не понравились – так ведь это и есть переговоры. И они не прерываются, все происходит так, как нам и обещали после встречи Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре: процесс будет долгим и нелегким, может занять годы.

© REUTERS / Andrew Harnik/Pool Госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль во время встречи. 7 июля 2018 © REUTERS / Andrew Harnik/Pool Госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль во время встречи. 7 июля 2018

А не понравилась американская позиция потому, что она – по мнению северокорейцев – означает, что от Пхеньяна требуют полной денуклеаризации (то есть, видимо, уничтожения всех компонентов ядерной программы, возможно – и мирных тоже) "за два дня". В то время как Пхеньян говорит о постепенном процессе, в котором обе стороны одновременно предпринимают какие-то шаги.

В итоге северокорейцы в знак крайнего неудовольствия не допустили Помпео до тела лично Ким Чен Ына и пригрозили закатом своей "твердой решимости" работать с США. Но удивительное дело – сам Помпео решимости отнюдь не теряет и говорит, что переговоры продвинулись практически по всем главным вопросам, 12 июля – новый их раунд (возможно, в этот раз в США?).

Картину происходящего приходится собирать буквально по крупицам, но крупицы того стоят. Вот например: представитель госдепа Хизер Науэрт обозначила три цели поездки Помпео, вторым номером в списке значатся американские "гарантии безопасности".

Так это же полная революция для Вашингтона. Что-то около трех десятилетий все демократы и ключевая часть республиканцев такой ситуации и представить себе не могли – гарантировать существование "сталинского режима, превратившего страну в концлагерь, заморившего голодом миллионы своих граждан" и т.д., вплоть до страшилок о том, что в "этой стране" на окнах нет занавесок, чтобы соседи могли доносить друг на друга.

© REUTERS / Andrew Harnik/Pool Госсекретарь США Майк Помпео в Пхеньяне. 6 июля 2018 © REUTERS / Andrew Harnik/Pool Госсекретарь США Майк Помпео в Пхеньяне. 6 июля 2018

Собственно, несколько вполне успешных попыток достичь ровно того же соглашения, к которому идут сейчас, срывались идеологически брезгливыми американцами. Потом выяснилось, что военная смена режима в Пхеньяне приведет к неприемлемым жертвам, потом каждая администрация отмахивалась от этой темы как могла, потом Пхеньян обзавелся ядерным арсеналом и средствами доставки такового до самых США… И вот вам – говорят, предлагают гарантии строя и безопасности, терпят откровенные северокорейские дипломатические издевательства.

Еще одна крупица: по информации от двух анонимных сотрудников госдепа, в США в прошлом месяце приезжали южнокорейские дипломаты и диктовали Помпео, как тому надо вести переговоры: шаг за шагом, по принципу "уступка за уступку" (что, собственно, и происходит). Почему: потому что иначе – если говорить на языке ультиматумов — будет трудно сохранять режим сотрудничества с Китаем и Россией.

Да, на самом деле идут многосторонние переговоры, просто ключевые участники их – включая Россию – держатся за линией горизонта. Северокорейская дипломатия предельно грамотно обеспечила себе поддержку двух упомянутых держав, для чего не постеснялась заново подружиться с Китаем. Ким Чен Ын, напомним, посещал в последнее время Китай чуть не с той же частотой, что Помпео – Пхеньян. А раньше отказывался.

К разговору о многосторонности — вот и сейчас Помпео из Пхеньяна перелетел в Японию, куда также прибыла министр иностранных дел Южной Кореи. Отчитался. И только после этого отправился в поездку дальше по глобусу, которая вполне могла бы завершиться 16 июля в Финляндии, на саммите с Россией (хотя вопрос об участии там глав МИДов пока неясен).

Отчего так происходит: северокорейский сюжет – только часть весьма неприятной для США ситуации с союзниками и несоюзниками в Азии. Помпео вылетел в Пхеньян в день фактического начала торговой войны с Китаем (до того были только угрозы), а это совсем не радость для японцев и южнокорейцев. И чтобы вдобавок вернуть ситуацию на год назад, когда Вашингтон и Пхеньян грозили друг другу ядерными ударами – это уж слишком. Вдобавок – это какого сотрудничества вы хотите от Китая по корейской проблеме, если пытаетесь его задавить экономически?

© REUTERS / Andrew Harnik/Pool Госсекретарь США Майк Помпео отвечает на вопросы журналистов в Пхеньяне, Северная Корея. 7 июля 2018 © REUTERS / Andrew Harnik/Pool Госсекретарь США Майк Помпео отвечает на вопросы журналистов в Пхеньяне, Северная Корея. 7 июля 2018

В общем, если на западном направлении (там, где НАТО) США грозят союзникам и требуют от них денег на общую безопасность, то на востоке как бы не наоборот. Там и друзья, и не совсем друзья попросту принуждают США вести переговоры с Пхеньяном и терпеть. И это для Америки и есть жареный петух, который клюет больно.

А теперь – о том, что к крупицам никак не относится, наоборот, тут глыбы негодования и показного возмущения. Примерно так: придержите шампанское, сначала Трампа обманут в Пхеньяне – и он там сдаст все позиции, а потом то же произойдет в Финляндии с Путиным. Этого нельзя допустить. Надо организовать утечки, которые сорвут все усилия на корейском направлении, а потом и на российском.

И это происходит – в частности, утечка "секретного доклада" о том, что Пхеньян обманывает США насчет истинных масштабов своих арсеналов и секретных лабораторий. Нет сомнений, что и с саммитом в Финляндии будет нечто подобное, да уже и происходит.

Но если можно сделать какие-то выводы из очередной поездки Помпео в Азию, то они таковы: Америка очень даже может вести серьезные переговоры в той ситуации, когда иначе никак нельзя. Да, и с Россией тоже. Администрация вполне готова именно в такой ситуации игнорировать саботаж собственных спецслужб (утечки "секретных докладов"), привычные вопли моралистов из эпохи утраченной сверхдержавности, и что угодно еще. Остается лишь проблема ее договороспособности – уцелеет ли сама администрация, так же как подписанные ею документы, после непрерывной бомбардировки американской дипломатии и прочей политики собственными саботажниками.