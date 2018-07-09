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Пекин готовится к войне с США. В буквальном смысле

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© AP Photo / Chen Fei/XinhuaКорабль ВМФ Китая в Шанхае. Архивное фотоКорабль ВМФ Китая в Шанхае. Архивное фото
© AP Photo / Chen Fei/Xinhua

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Мужчина с тележкой, груженой коробками с товаром, в Пекине. 23 марта 2018
© AP Photo / Ng Han Guan
Китай выбивает Вашингтону зубы. К чему это приведет
Японское информационное агентство Kyodo News опубликовало внутренний документ Центральной комиссии армии КНР, в котором четко изложена стратегия борьбы с США, которая, по мнению авторов, позволит "обогнать на повороте" слабеющего мирового гегемона, а в случае необходимости "погасить конфликт и выиграть войну" с этим гегемоном.

Если содержание утекшей в мировые СМИ стратегии действительно отражает видение китайского руководства, то в не очень отдаленном будущем нас ждет радикальное повышение рисков военного столкновения между США и КНР. Дело в том, что пекинские стратеги собираются не просто защищать Китай, а бросить вызов американскому доминированию на море, которое позволяет им в случае необходимости "душить" оппонентов за счет контроля морских торговых путей. Трудно, почти невозможно себе представить, что американское руководство (независимо от партийной принадлежности и идеологической ориентации) позволит Китаю реализовать такой план без яростного сопротивления со стороны всей мощи американского государственного аппарата и армии.

Kyodo News и Japan Times приводят ключевые тезисы документа, которые указывают на то что Китай готовится распространять свое военное присутствие и влияние далеко от собственных границ:

"Одна из глав [документа — прим. авт] говорит о том, что Народно-освободительная армия Китая прежде концентрировала свою военную подготовку на защите побережья [Китая — прим. авт.], а в новой эре армия должна усилить свои возможности на суше, на море и в воздухе, в добавление к развитию за пределами традиционной зоны действия. Цитата: По мере того, как мы открываемся и расширяем наши национальные интересы вне границ, нам отчаянно нужна всеобъемлющая защита нашей безопасности по всему земному шару".

В документе многократно подчеркивается безусловная необходимость полного подчинения армии направляющим указаниям председателя Си Цзинпиня, и оттого у западных комментаторов создается твердое убеждение в том, что китайский лидер внес решающий вклад в новое целеполагание для китайский вооруженных сил.

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
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Очень вероятно, что в Вашингтоне эти изменения в китайском позиционировании будут восприняты через призму вызова американской исключительности, так как до недавнего времени исключительно США объявляли "весь земной шар" сферой своих национальных интересов, которые Вашингтон готов защищать и продвигать с помощью военной силы. Далеко не факт, что пекинские стратеги имели ввиду именно копирование американского подхода, но, с учетом довольно сильных антикитайских настроений в администрации Трампа, маловероятно, что они поверят в версию, будто Китай на самом деле не хочет жесткой конфронтации с США в ключевых точках планеты.

Страх перед китайской экспансией — это важный, хотя и не такой заметный на фоне антироссийской истерики, элемент американского военно-политического мышления. Когда американские генералы читают в (предполагаемом) документе Центральной комиссии армии КНР, что реформа армии позволит "более эффективно управлять кризисом, погасить конфликт, выиграть войну, защитить экспансию национальных стратегических интересов", то, вероятно, они вспоминают сравнительно недавние слушания в Конгрессе США, в рамках которых как раз и обсуждалась "китайская угроза". Журнал Newsweek по итогам слушаний опубликовал материал под заголовком "Китайская военная экспансия и глобальное [военное] строительство не дают мне спать ночью — говорит министр военно-морских сил". Точная цитата, на которую ссылаются американские журналисты, дает дополнительную пищу для размышлений:

"Когда речь заходит о Китае, вся суть в их "чековой книжке". И дело тут не только в долларах и центах, которые они выделяют на поддержку их военной экспансии и на технологические разработки, но еще и в том, чем они занимаются по всему миру… они используют капитал как оружие. Их открытая чековая книжка не дает мне спать ночью", — заявил сенаторам министр военно-морских сил США Ричард Спенсер.

В скандальном китайском документе, который сейчас обсуждается японскими и западными СМИ, есть одна важнейшая деталь, которая, с одной стороны, хорошо отражает китайский менталитет, а с другой — показывает, что пекинские аналитические центры очень постарались хорошо понять западную логику. В документе указывается, что именно развитие армии, способной к по-настоящему глобальным боевым действиям, позволит Китаю избежать так называемой "ловушки Фукидида". Сам термин "ловушка Фукидида" был введен в оборот гарвардским профессором, политологом, экспертом по теории принятия решений и экс-замминистра обороны США, Грэхэмом Тиллетом Андерсоном-младшим. В кратком изложении суть "ловушки" заключается в следующем: как только потенциальный гегемон набирает силы, действующий гегемон начинает все больше его бояться и этот страх делает неизбежной войну между действующим и потенциальным гегемоном. В качестве первого примера такой войны и соответствующего анализа обычно приводят войну Спарты и Афин, о неизбежности которой писал Фукидид.

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
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Авторы китайской стратегии настаивают на том, что радикальное расширение глобальных возможностей китайской армии позволит "избежать одержимости неизбежностью войны между развивающейся силой и правящей гегемонией". Есть риск, что эта оценка является слишком оптимистичной. Попытка радикально расширить глобальные возможности армии КНР имеет все шансы спровоцировать Вашингтон на максимально агрессивные и очень радикальные действия, которые явно не ограничатся экономическим или дипломатическим давлением. Более того: создается ощущение, что несмотря на сугубо прагматичную риторику Трампа, который указывает на экономическую мотивацию торговой войны с Китаем, на самом деле цель Вашингтона не ограничивается выравниванием торгового баланса. Если вспомнить слова министра военное-морских сил Ричарда Спенсера про "использование капитала в качестве оружия", то логично предположить, что торговая (и возможно, санкционная) война будет продолжаться не до выравнивания торгового баланса, а до ликвидации этого "страшного китайского оружия".

Если это правильная оценка, то возникают два важных вопроса.

Первый: сколько времени уйдет у Вашингтона на то, чтобы понять, что торговая война и санкции (такие как санкции против ZTE) не помогут достичь желаемого?

Военнослужащий армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Второй: что будет делать администрация Трампа после исчерпания экономических методов?

То, что американские военные корабли сейчас демонстративно прошли через Тайваньский пролив, а на Тайвань скоро прибудет первая группа американских морских пехотинцев, вероятно, является намеком, где и как США будут отстаивать свои претензии на мировую гегемонию.

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Швеция
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