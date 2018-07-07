Нам объясняют, почему мы не должны болеть за сборную

Игроки сборной России радуются победе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. 1 июля 2018

Игроки сборной России радуются победе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. 1 июля 2018

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Несерьезные, на первый взгляд, но глубоко неправильные вещи происходят в последнее время в определенном секторе масс-медиа и социальных сетей.

При этом, извините за выражение, эти явления жутко "технологичны". То есть ощущение такое, что это не органично возникшие в естественной социальной среде глупости. А искусственно выращенные после искусственного оплодотворения массового сознания разного рода "знающими механизмы маркетинговых коммуникаций" теоретиками.

Речь идет, в частности, о возникающих сейчас повсюду, как грибы-поганки, "разъяснениях", как мы с вами, сограждане, неправильно и нетехнологично болеем за сборную нашей с вами страны.

Там многое.

Во-первых, болеть за сборную — это "вообще неправильно", не модно и не молодежно: болеть надо за клубы, в этом сама "природа околофутбола" (расскажите это британским фанатам сборной Англии, например. Да и вообще, это типовой вопрос бездетных дур: "Мальчик, а кого ты больше любишь, маму или папу?").

Ну а во-вторых, если уж ты сподобился болеть за это сборище кривоногих, жадных до денег и ничего не умеющих негодяев, то болей исключительно за своих, клубных игроков.

К примеру, если ты болельщик ЦСКА — то за Головина, Фернандеса да Игнашевича с Акинфеевым, если "Спартака" — то за Зобнина с Кутеповым и Самедовым. Если же тебя угораздило родиться на сырых берегах Невы, то твой выбор однозначен: футболист Кузяев с "половиной" Дзюбы и сидящий на "бенче" Смольников — и более ни-ко-го. "Краснодар" — соответственно, Смолов с Газинским. "Рубин" — только Владимир Гранат. Ну а если, к примеру, ты "паровозный "Локомотив", то болей за хорватов, ибо там недавно пылил "твой" Чорлука, а "твои" Миранчуки у Черчесова все равно на лавке сидят.

Про всю остальную Россию, которая на клубном уровне "топит" за всеразличные "Крылья Советов", "Балтики", "Роторы", "Ростовы", в сборной не представленные, — лучше пусть молчат и "убьются об стену, быдло".

Им там, в этой "сборной России", принципиально не за кого болеть.

Что самое забавное: преподносится это зачастую как "авторитетное мнение от людей в теме".

Чуть ли не от топ-боев, имеющих право говорить от имени фанатского движа: кто-то, типа, там что-то слышал.

А кому-то кто-то так и вообще "лично за пинтой говорил".

Что тут можно сказать: "рассчитывали комбинацию" люди, безусловно, теоретически весьма подкованные. Начитавшиеся, кстати, "правильных фанатских форумов" в интернете, где каждый второй школьник — футбольный Наполеон.

Вот только практически ни в футболе, ни в околофутболе, ни в самой природе футбольного боления эти технологи не понимают ни хрена.

Тут все просто.

Во-первых, ни, к примеру, я, человек на спартаковских трибунах немного известный, ни довольно известный в "армейской среде" мой природный "вражина" и приятель по жизни Андрей Малосолов — никогда, ни при каких обстоятельствах не будем говорить "от имени движения". Просто потому, что это технически невозможно: фанаты — это не армейское подразделение и не ОПГ, там строем не ходят. Сколько людей, столько мнений, и никто "свои голоса" никогда и никому не делегировал. Футбольное фанатье, в том числе и на "топ-уровне" — гордые, сильные люди, у них достаточно и силы, и интеллекта для того, чтобы говорить от своего собственного имени самим.

Нет, мы не можем сказать, что таких попыток "говорить от имени сообщества" не было. Были, к сожалению. Просто таких отважных ораторов народ как-то довольно быстро и иной раз достаточно жестко поправлял: в истории движения не так уж мало и таких, не самых приятных и оттого не самых обсуждаемых страниц.

Во-вторых, на играх сборной даже самые отмороженные бригады разных клубов "стоят на грядке вместе", так исторически сложилось, и не только в нашей стране. Это такой киплинговский закон водопоя, если хотите. Просто потому, что как бы я, к примеру, не "любил" клубы "Зенит" или ЦСКА, — страна у нас с ними одна.

И сборная одна.

Это не просто аксиома, это аксиома, проверенная временем: представлять себе что-то иное может только человек, ни разу не выезжавший за сборной. Не стоявший на "грядке", где, как шутил один мой спартаковский товарищ, "смешались в кучу кони, люди".

Ну и, наконец, те, кто это запускает, не понимают главного. Футбол — игра все-таки коллективная. И радость побед, и горечь поражений в ней делятся на всех, причем не только на поле, но и на трибунах, в фан-зонах, пабах, барах и просто сидящих перед экраном телевизора.

Просто такова природа этой великой игры.

И болеют в этой великой игре (так принято) не за "красивый футбол", не за финты и не за прочих "нет у нас своих Месси с Роналду". Ну нет. И что? Хотите — езжайте вместе с вашими "мессями" по домам.

Болеют в футболе исключительно за "своих", за "наших": такова природа спортивного — и не только футбольного — боления.

И только если вам Россия вместе с ее сборной не "свои" — то тут ничего не поделаешь. Просто не лезьте к нам и болейте, пожалуйста, на здоровье за свой условный "правильный гондурас".