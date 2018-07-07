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Нам объясняют, почему мы не должны болеть за сборную

(обновлено: 17:46 07.07.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкИгроки сборной России радуются победе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. 1 июля 2018Игроки сборной России радуются победе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. 1 июля 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

© РИА Новости / Илья Питалев
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Овечкин будет болеть за сборную России в матче против Хорватии
Несерьезные, на первый взгляд, но глубоко неправильные вещи происходят в последнее время в определенном секторе масс-медиа и социальных сетей.

При этом, извините за выражение, эти явления жутко "технологичны". То есть ощущение такое, что это не органично возникшие в естественной социальной среде глупости. А искусственно выращенные после искусственного оплодотворения массового сознания разного рода "знающими механизмы маркетинговых коммуникаций" теоретиками.

Речь идет, в частности, о возникающих сейчас повсюду, как грибы-поганки, "разъяснениях", как мы с вами, сограждане, неправильно и нетехнологично болеем за сборную нашей с вами страны.

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкБолельщики сборной России по футболу
© РИА Новости / Нина Зотина
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Болельщики сборной России по футболу

Там многое.

Во-первых, болеть за сборную — это "вообще неправильно", не модно и не молодежно: болеть надо за клубы, в этом сама "природа околофутбола" (расскажите это британским фанатам сборной Англии, например. Да и вообще, это типовой вопрос бездетных дур: "Мальчик, а кого ты больше любишь, маму или папу?").

Шоумен Николай Фоменко и герои интернет-мема Дмитрий Гнатюк и Инна Каленская во время акции в поддержку сборной России по футболу в ГУМе
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Надень кокошник, купи ушанку. Как правильно болеть за Россию
Ну а во-вторых, если уж ты сподобился болеть за это сборище кривоногих, жадных до денег и ничего не умеющих негодяев, то болей исключительно за своих, клубных игроков.

К примеру, если ты болельщик ЦСКА — то за Головина, Фернандеса да Игнашевича с Акинфеевым, если "Спартака" — то за Зобнина с Кутеповым и Самедовым. Если же тебя угораздило родиться на сырых берегах Невы, то твой выбор однозначен: футболист Кузяев с "половиной" Дзюбы и сидящий на "бенче" Смольников — и более ни-ко-го. "Краснодар" — соответственно, Смолов с Газинским. "Рубин" — только Владимир Гранат. Ну а если, к примеру, ты "паровозный "Локомотив", то болей за хорватов, ибо там недавно пылил "твой" Чорлука, а "твои" Миранчуки у Черчесова все равно на лавке сидят.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБолельщики сборной России по футболу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Болельщики сборной России по футболу

Про всю остальную Россию, которая на клубном уровне "топит" за всеразличные "Крылья Советов", "Балтики", "Роторы", "Ростовы", в сборной не представленные, — лучше пусть молчат и "убьются об стену, быдло".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Фанат из Екатеринбурга проспорил 150 тысяч из-за выхода сборной России в 1/4 финала
Им там, в этой "сборной России", принципиально не за кого болеть.

Что самое забавное: преподносится это зачастую как "авторитетное мнение от людей в теме".

Чуть ли не от топ-боев, имеющих право говорить от имени фанатского движа: кто-то, типа, там что-то слышал.

А кому-то кто-то так и вообще "лично за пинтой говорил".

Что тут можно сказать: "рассчитывали комбинацию" люди, безусловно, теоретически весьма подкованные. Начитавшиеся, кстати, "правильных фанатских форумов" в интернете, где каждый второй школьник — футбольный Наполеон.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИгроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. 14 июня 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Игроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. 14 июня 2018

Вот только практически ни в футболе, ни в околофутболе, ни в самой природе футбольного боления эти технологи не понимают ни хрена.

Тут все просто.

© РИА Новости / Антон Денисов
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Юрий Лоза раскритиковал сборную России, несмотря на победу над Испанией
Во-первых, ни, к примеру, я, человек на спартаковских трибунах немного известный, ни довольно известный в "армейской среде" мой природный "вражина" и приятель по жизни Андрей Малосолов —  никогда, ни при каких обстоятельствах не будем говорить "от имени движения". Просто потому, что это технически невозможно: фанаты — это не армейское подразделение и не ОПГ, там строем не ходят. Сколько людей, столько мнений, и никто "свои голоса" никогда и никому не делегировал. Футбольное фанатье, в том числе и на "топ-уровне" — гордые, сильные люди, у них достаточно и силы, и интеллекта для того, чтобы говорить от своего собственного имени самим.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБолельщики сборной России по футболу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Болельщики сборной России по футболу

Нет, мы не можем сказать, что таких попыток "говорить от имени сообщества" не было. Были, к сожалению. Просто таких отважных ораторов народ как-то довольно быстро и иной раз достаточно жестко поправлял: в истории движения не так уж мало и таких, не самых приятных и оттого не самых обсуждаемых страниц.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Испанские болельщики не давали растянуть до конца российский баннер на матче ЧМ
Во-вторых, на играх сборной даже самые отмороженные бригады разных клубов "стоят на грядке вместе", так исторически сложилось, и не только в нашей стране. Это такой киплинговский закон водопоя, если хотите. Просто потому, что как бы я, к примеру, не "любил" клубы "Зенит" или ЦСКА, — страна у нас с ними одна.

И сборная одна.

Это не просто аксиома, это аксиома, проверенная временем: представлять себе что-то иное может только человек, ни разу не выезжавший за сборной. Не стоявший на "грядке", где, как шутил один мой спартаковский товарищ, "смешались в кучу кони, люди".

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкФутболисты сборной России
© РИА Новости / Антон Денисов
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Футболисты сборной России

Ну и, наконец, те, кто это запускает, не понимают главного. Футбол — игра все-таки коллективная. И радость побед, и горечь поражений в ней делятся на всех, причем не только на поле, но и на трибунах, в фан-зонах, пабах, барах и просто сидящих перед экраном телевизора.

Просто такова природа этой великой игры.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сочинские врачи рассказали, как помогают чересчур эмоциональным фанатам на ЧМ-2018
И болеют в этой великой игре (так принято) не за "красивый футбол", не за финты и не за прочих "нет у нас своих Месси с Роналду". Ну нет. И что? Хотите — езжайте вместе с вашими "мессями" по домам.

Болеют в футболе исключительно за "своих", за "наших": такова природа спортивного — и не только футбольного — боления.

И только если вам Россия вместе с ее сборной не "свои" — то тут ничего не поделаешь. Просто не лезьте к нам и болейте, пожалуйста, на здоровье за свой условный "правильный гондурас".

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБолельщики радуются победе сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Болельщики радуются победе сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
1
Бразилия
2
Бельгия
Матч идёт
0
Швеция
2
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
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