Нам объясняют, почему мы не должны болеть за сборную

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
При этом, извините за выражение, эти явления жутко "технологичны". То есть ощущение такое, что это не органично возникшие в естественной социальной среде глупости. А искусственно выращенные после искусственного оплодотворения массового сознания разного рода "знающими механизмы маркетинговых коммуникаций" теоретиками.
Речь идет, в частности, о возникающих сейчас повсюду, как грибы-поганки, "разъяснениях", как мы с вами, сограждане, неправильно и нетехнологично болеем за сборную нашей с вами страны.
Там многое.
Во-первых, болеть за сборную — это "вообще неправильно", не модно и не молодежно: болеть надо за клубы, в этом сама "природа околофутбола" (расскажите это британским фанатам сборной Англии, например. Да и вообще, это типовой вопрос бездетных дур: "Мальчик, а кого ты больше любишь, маму или папу?").
К примеру, если ты болельщик ЦСКА — то за Головина, Фернандеса да Игнашевича с Акинфеевым, если "Спартака" — то за Зобнина с Кутеповым и Самедовым. Если же тебя угораздило родиться на сырых берегах Невы, то твой выбор однозначен: футболист Кузяев с "половиной" Дзюбы и сидящий на "бенче" Смольников — и более ни-ко-го. "Краснодар" — соответственно, Смолов с Газинским. "Рубин" — только Владимир Гранат. Ну а если, к примеру, ты "паровозный "Локомотив", то болей за хорватов, ибо там недавно пылил "твой" Чорлука, а "твои" Миранчуки у Черчесова все равно на лавке сидят.
Про всю остальную Россию, которая на клубном уровне "топит" за всеразличные "Крылья Советов", "Балтики", "Роторы", "Ростовы", в сборной не представленные, — лучше пусть молчат и "убьются об стену, быдло".
Что самое забавное: преподносится это зачастую как "авторитетное мнение от людей в теме".
Чуть ли не от топ-боев, имеющих право говорить от имени фанатского движа: кто-то, типа, там что-то слышал.
А кому-то кто-то так и вообще "лично за пинтой говорил".
Что тут можно сказать: "рассчитывали комбинацию" люди, безусловно, теоретически весьма подкованные. Начитавшиеся, кстати, "правильных фанатских форумов" в интернете, где каждый второй школьник — футбольный Наполеон.
Вот только практически ни в футболе, ни в околофутболе, ни в самой природе футбольного боления эти технологи не понимают ни хрена.
Тут все просто.
Нет, мы не можем сказать, что таких попыток "говорить от имени сообщества" не было. Были, к сожалению. Просто таких отважных ораторов народ как-то довольно быстро и иной раз достаточно жестко поправлял: в истории движения не так уж мало и таких, не самых приятных и оттого не самых обсуждаемых страниц.
И сборная одна.
Это не просто аксиома, это аксиома, проверенная временем: представлять себе что-то иное может только человек, ни разу не выезжавший за сборной. Не стоявший на "грядке", где, как шутил один мой спартаковский товарищ, "смешались в кучу кони, люди".
Ну и, наконец, те, кто это запускает, не понимают главного. Футбол — игра все-таки коллективная. И радость побед, и горечь поражений в ней делятся на всех, причем не только на поле, но и на трибунах, в фан-зонах, пабах, барах и просто сидящих перед экраном телевизора.
Просто такова природа этой великой игры.
Болеют в футболе исключительно за "своих", за "наших": такова природа спортивного — и не только футбольного — боления.
И только если вам Россия вместе с ее сборной не "свои" — то тут ничего не поделаешь. Просто не лезьте к нам и болейте, пожалуйста, на здоровье за свой условный "правильный гондурас".