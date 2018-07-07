С кем поговорить после смерти Ганди. Если бы я был Трампом

Владимир Мамонтов
Пока все кругом осторожненько калькулировали, встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном, я нагло утверждал, что да, разумеется. И оказался прав. Поскольку скептики рассуждали о политических сферах, подсчитывали дипломатические очки и злоупотребляли словом "контрпродуктивно", а я смотрел на вещи ну совершенно иначе.
Сначала я поставил себя на место Трампа. Я живой, своенравный старикан, неожиданно пролезший в президенты Америки. У меня есть шанс встретиться с удивительно подстриженным толстобоким малышом в очках, который руководит последней коммунистической страной в мире.
В этой стране едят собак. Нет интернета. Но есть баллистические ракеты и ядерное оружие. Я насылал на них авианосцы и снимал угрожающие ролики — Ын, сдавайся, армада плывёт боевой свиньёй. Тот в ответ обзывался обидно и запускал в чистое небо не факт, что управляемые, но ракеты, угрожая, что они долетят минимум до Гуама.
И вы, твердолобые советники, хватаете меня за фалды и не пускаете со словами "Он же диктатор"? Хотите, чтоб я из-за каких-то ваших предрассудков отказал себе в удовольствии разглядеть его вблизи?
И вы хотите, чтобы я упустил шанс встретиться с этим дивным дедушкой, неожиданно ставшим президентом самой могущественной страны в мире? Не держите меня за фалды, шипя "он же империалист" и обманет, как обманули Горбачёва. В конце концов у меня рядом пример Китая. Китай же не обманули. Не смогли.
Опираясь на такие, прямо скажем, не фундаментальные догадки, я оказался сначала прав в случае с Кимом, а теперь с Дональном Трампом и Владимиром Путиным. Поскольку смело предрекал их обстоятельную встречу до конца этого лета, а скептики в это время полагали, что "беспрецентно холодные взаимоотношения России и США делают саммит бессмысленным", "безрезультатность остановит обоих", "Трамп скован русофобами", "Путин не захочет говорить с человеком, не имеющим реальной власти" и т.д. и т.п.
Сначала я поставил себя на место Трампа, человека живого и даже экстравагантного ума, каким я его полагаю, а вовсе не гопником и дурачком, каковым его представляют заслуженные шуты демпартии Болдуин и Де Ниро. Разного рода болдуины пугают Трампа: встречаться с Путиным? Вы в своём уме? Путин — тиран, убийца. Что же отвечает им Трамп, этот мощный старик? "У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная? Лучше ладить с Россией, чем наоборот". Нет, ну нельзя сказать, что перед нами апологетика российского лидера, но фоне истерии, которая развернулась в Америке, просто пример здравомыслия. К тому же Трамп знает: светоч морали, автор интервью, цитата из которого приведена, своим показным ханжеством довел человека до самоубийства, и потратил 13 миллионов долларов, чтобы отмазаться от сексуальных обвинений.
От таких реплик корежит многих борцов с В.В. Путиным — от Терезы Мэй до последнего Айдера Муждабаева. Последний в беспокойстве (ёщё бы, сотрясаются основы его мировоззрения и благополучия) пишет: "Трамп — это бот Путина, который слово в слово повторяет все кремлевские методички. Про "российский Крым", про "самую коррумпированную страну Украину" и т.д. Над этим можно было бы смеяться, если бы ольгинским ботом не был президент самой важной и влиятельной страны в мире. На мой взгляд, всё серьёзно. Открыта дорога к Третьей мировой (гибридной) войне".
Скажете, заврался я? Размечтался? На это отвечу: когда год назад на одной из программ ТВ вот так же безответственно ляпнул про возможное в обозримой перспективе объединение Корей, специалисты с экспертами зашикали, просто подняли на смех. Теперь ходят и говорят: ты знал.
И наконец: я самонадеянно представил себя не месте Путина. Да, Трамп пока только выпутывается из сетей русофобии, а самостоятельность решений до Рузвельта точно не дотягивает. Но неужели я откажу себе в удовольствии встретиться с таким оригиналом, да ещё после того, как мир проникся уверенностью, что Путин его и привёл к президентству США? Однажды наш лидер сказал саркастически, что после смерти Ганди ему и поговорить-то не с кем. Понятно, что песок — плохая замена овсу, Трамп не Ганди, но в старикане есть отблески старомодного "большого стиля", когда мнение другого участника сделки не игнорируется, не объявляется заранее враждебным, а учитывается. Значит из знакомства может выйти и польза — пусть не сразу. Не сегодня.
Трамп и Путин точно не решат своей встречей всех проблем, не разгребут всех завалов. Не буду сейчас пророчествовать, что они обсудят проблемы безопасности, кибербезопасности, дипсобственности, Сирию, Украину, Европу и т.д. Это есть кому пророчествовать. Скажу только, что им будет интересно друг с другом — очень разным, но в чем-то похожим людям, которые не живут, не говорят и не действуют в рамках устоявшейся либеральной банальности. Их фишка — упорство. Точное понимание интересов своих стран. Здравомыслие. И разрыв шаблона.
Полагаю — не подведут.