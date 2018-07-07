С кем поговорить после смерти Ганди. Если бы я был Трампом

Владимир Мамонтов

Пока все кругом осторожненько калькулировали, встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном, я нагло утверждал, что да, разумеется. И оказался прав. Поскольку скептики рассуждали о политических сферах, подсчитывали дипломатические очки и злоупотребляли словом "контрпродуктивно", а я смотрел на вещи ну совершенно иначе.

Сначала я поставил себя на место Трампа. Я живой, своенравный старикан, неожиданно пролезший в президенты Америки. У меня есть шанс встретиться с удивительно подстриженным толстобоким малышом в очках, который руководит последней коммунистической страной в мире.

В этой стране едят собак. Нет интернета. Но есть баллистические ракеты и ядерное оружие. Я насылал на них авианосцы и снимал угрожающие ролики — Ын, сдавайся, армада плывёт боевой свиньёй. Тот в ответ обзывался обидно и запускал в чистое небо не факт, что управляемые, но ракеты, угрожая, что они долетят минимум до Гуама.

И вы, твердолобые советники, хватаете меня за фалды и не пускаете со словами "Он же диктатор"? Хотите, чтоб я из-за каких-то ваших предрассудков отказал себе в удовольствии разглядеть его вблизи?

Потом я поставил себя на место Кима. Я, маленький коротко стриженный малыш в очках, сын балерины, который династическим путём унаследовал страну лимитированного риса, утренней свежести и всепоглощающей, но дежурной любви народа к дедушке, папе и мне. Кто бы знал, как остофигели мне эти торжественные концерты, посещение обувных фабрик и просмотр "Один дома" в бетонном бункере. Кстати, именно в этом фильме я увидел Трампа в эпизодической роли. Боже, рыжий миллиардер с удивительной причёской может себе позволить сняться в комедии!

И вы хотите, чтобы я упустил шанс встретиться с этим дивным дедушкой, неожиданно ставшим президентом самой могущественной страны в мире? Не держите меня за фалды, шипя "он же империалист" и обманет, как обманули Горбачёва. В конце концов у меня рядом пример Китая. Китай же не обманули. Не смогли.

Опираясь на такие, прямо скажем, не фундаментальные догадки, я оказался сначала прав в случае с Кимом, а теперь с Дональном Трампом и Владимиром Путиным. Поскольку смело предрекал их обстоятельную встречу до конца этого лета, а скептики в это время полагали, что "беспрецентно холодные взаимоотношения России и США делают саммит бессмысленным", "безрезультатность остановит обоих", "Трамп скован русофобами", "Путин не захочет говорить с человеком, не имеющим реальной власти" и т.д. и т.п.

Сначала я поставил себя на место Трампа, человека живого и даже экстравагантного ума, каким я его полагаю, а вовсе не гопником и дурачком, каковым его представляют заслуженные шуты демпартии Болдуин и Де Ниро. Разного рода болдуины пугают Трампа: встречаться с Путиным? Вы в своём уме? Путин — тиран, убийца. Что же отвечает им Трамп, этот мощный старик? "У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная? Лучше ладить с Россией, чем наоборот". Нет, ну нельзя сказать, что перед нами апологетика российского лидера, но фоне истерии, которая развернулась в Америке, просто пример здравомыслия. К тому же Трамп знает: светоч морали, автор интервью, цитата из которого приведена, своим показным ханжеством довел человека до самоубийства, и потратил 13 миллионов долларов, чтобы отмазаться от сексуальных обвинений.

Вообще, годы и опыт проделывают с людьми удивительные вещи. Одних, как Маккейна, обращают в твердокаменного марксиста, соляной столп лицемерия. Других, как Трампа, раскрепощают. Выталкивают из колеи. Трамп глядит на своих коллег из "семёрки" — и ему делается откровенно скучно. Ему пытаются что-то навязать люди, которые продали свой суверенитет за "ядерный зонтик". Привыкшие жить за чужой счёт. Они дошли в своём извращённом видении мира до того, что готовы поддерживать коррупционеров и закрывать глаза на фашистов — если они против России. И он разрядно троллит их: чего вы вцепились в эту Украину, это ж самое коррумпированное государство в Европе! Крым? А что Крым? Кстати, Крым, возможно, и русский. По крайней мере там все говорят по-русски. Да и в "восьмёрку" неплохо бы Россию вернуть.

От таких реплик корежит многих борцов с В.В. Путиным — от Терезы Мэй до последнего Айдера Муждабаева. Последний в беспокойстве (ёщё бы, сотрясаются основы его мировоззрения и благополучия) пишет: "Трамп — это бот Путина, который слово в слово повторяет все кремлевские методички. Про "российский Крым", про "самую коррумпированную страну Украину" и т.д. Над этим можно было бы смеяться, если бы ольгинским ботом не был президент самой важной и влиятельной страны в мире. На мой взгляд, всё серьёзно. Открыта дорога к Третьей мировой (гибридной) войне".

Вот ужас-то! Наличие Трампа на политической арене гипотетически делает возможным кооперацию, сотрудничество не только тех, кто присвоил себе право рулить миром, а и тех, кто в действительности им рулит. Америка, Китай, Россия… Кто ещё? Да хоть Эрдоган, который тоже претендует на самостоятельность. Но точно не Макрон, с которого издевательски снимают пушинки, не Меркель, которая завела Германию в мигрантские дебри… И не премьер-министр Черногории, как его там, которого можно и оттолкнуть походя.

Скажете, заврался я? Размечтался? На это отвечу: когда год назад на одной из программ ТВ вот так же безответственно ляпнул про возможное в обозримой перспективе объединение Корей, специалисты с экспертами зашикали, просто подняли на смех. Теперь ходят и говорят: ты знал.

И наконец: я самонадеянно представил себя не месте Путина. Да, Трамп пока только выпутывается из сетей русофобии, а самостоятельность решений до Рузвельта точно не дотягивает. Но неужели я откажу себе в удовольствии встретиться с таким оригиналом, да ещё после того, как мир проникся уверенностью, что Путин его и привёл к президентству США? Однажды наш лидер сказал саркастически, что после смерти Ганди ему и поговорить-то не с кем. Понятно, что песок — плохая замена овсу, Трамп не Ганди, но в старикане есть отблески старомодного "большого стиля", когда мнение другого участника сделки не игнорируется, не объявляется заранее враждебным, а учитывается. Значит из знакомства может выйти и польза — пусть не сразу. Не сегодня.

Но лицемерием и коварством "партнёров" Путин сыт по горло, удивительно, как сдерживается, школа, видимо, сказывается. Пусть теперь "партнёры" немного потрепещут: а вдруг Владимир и Дональд договорятся? Им это полезно, "партнёрам", а то уж совсем рамсы потеряли: Украину подзуживают, Скрипалей травят, чемпионат мира по футболу бойкотировать хотели…

Трамп и Путин точно не решат своей встречей всех проблем, не разгребут всех завалов. Не буду сейчас пророчествовать, что они обсудят проблемы безопасности, кибербезопасности, дипсобственности, Сирию, Украину, Европу и т.д. Это есть кому пророчествовать. Скажу только, что им будет интересно друг с другом — очень разным, но в чем-то похожим людям, которые не живут, не говорят и не действуют в рамках устоявшейся либеральной банальности. Их фишка — упорство. Точное понимание интересов своих стран. Здравомыслие. И разрыв шаблона.

Полагаю — не подведут.