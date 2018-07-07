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Порошенко в панике. Украинцам больше не нравится НАТО и ЕС

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© AFP 2018 / Sergei SupinsyПрезидент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 10 июля 2017Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 10 июля 2017
© AFP 2018 / Sergei Supinsy

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Практически сразу после прихода к власти Петр Порошенко заявил о намерении провести референдум по вступлению в НАТО и затем неоднократно повторял, что "более 60% населения поддерживают" этот курс. И вдруг он огорошил сторонников тем, что в срочном порядке готовит изменения в конституцию с целью закрепить "евроатлантический выбор". Без всякого референдума. Ведь украинцам НАТО больше не нравится.

Порошенко даже не скрывает причину такой спешки, заявляя: "Существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием разных внешних и внутренних обстоятельств". То есть хозяин "Рошена" попросту боится, что в определенный момент идея вступления Украины не только в НАТО, но и в Евросоюз станет непопулярной среди населения и политиков. И его опасения подтверждаются опросами общественного мнения.

Президент Украины Петр Порошенко. 3 июля 2018
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
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Да, в стране победившего Евромайдана, еще недавно уверенной в своем европейском выборе, население все больше разочаровывается в том, ради чего лилась кровь. Североатлантический альянс не пользовался особой любовью у украинцев до тех кровавых событий, но курс на ЕС, подпитываемый безудержным потоком сладких сказок о европейском рае, не вызывал особых возражений даже в период правления якобы пророссийского Виктора Януковича.

Согласно опросу украинского фонда "Демократические инициативы", проведенному в декабре 2009 года (то есть буквально накануне победы Януковича в президентских выборах), на референдуме вступление в Европейский союз поддержали бы около 61% украинцев и лишь 26% выступили бы против. Причем в Крыму и Донбассе противников ЕС было заметно больше.

После того как эти регионы с почти 20% населения тогдашней Украины де-факто отпали от Киева, уровень поддержки европейской и евроатлантической интеграции, конечно, резко вырос.

Украинские десантники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Это и позволило Порошенко неоднократно спекулировать на референдуме. На заседании СНБО в сентябре 2017-го президент Украины заявил: "Два года назад курс на евроатлантическую интеграцию поддерживали 16% украинцев. Год назад эта цифра стремительно приближалась к 50%. Сейчас количество украинцев, которые поддерживают евроатлантическую интеграцию, уже превышает 60%". Но почему-то с тех пор старается об опросах не говорить. Теперь он настаивает на срочном изменении конституции.

Ларчик открывается просто: в последние месяцы идея вступления в ЕС и НАТО теряет популярность. Это видно по большинству опросов общественного мнения. Скажем, в марте многих удивили результаты исследования, проведенного группой "Рейтинг" по заказу учреждения, которое сложно заподозрить в желании подвергнуть ревизии прозападный курс Киева, — Международного республиканского института, возглавляемого американским сенатором Джоном Маккейном.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве

Этот опрос, в частности, выявил, что если еще осенью 2015-го разрыв между сторонниками и противниками вступления Украины в НАТО составлял 20%, то сейчас сократился до десяти процентов. Причем это только в крупных городах Украины, где евроатлантическая концепция всегда считалась наиболее привлекательной.

Танк Т-84У Оплот Вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Григорий Василенко
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В исследованиях, учитывающих и сельское население, результаты еще красноречивее. К примеру, опрос Киевского международного института социологии в декабре 2015 года показал 28-процентный разрыв между сторонниками евроинтеграции и противниками (58% против 30%). Свежий опрос того же учреждения дает минимальную разницу — 47% против 42%.

То есть вступление и в НАТО, и даже уже в Евросоюз поддерживает менее половины населения Украины (повторимся, без Крыма и Донбасса). Вполне вероятно, что в ближайшее время число сторонников и противников евроинтеграции Украины, базовой идеи Майдана и нынешней киевской власти, сравняется.

А ведь это происходит в условиях, когда украинцев во всех эфирах убеждают в безальтернативности вступления в ЕС и НАТО. Оказывается, эта пропаганда не действует на значительную часть населения.

Учения военнослужащих Южного военного округа. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пока в Раде под евроатлантическую идею еще наберется конституционное большинство. Но после выборов все может измениться, на что шоколадный олигарх недвусмысленно указал в процитированной речи.

Правда, совершенно неясно, чего Порошенко добьется реализацией своей конституционной инициативы. Прописывать курс на вступление в ЕС и НАТО в основную часть конституции — затея бесперспективная. Во-первых, нельзя в качестве базовой идеи декларировать процесс, который, по задумке, должен быть временным. Во-вторых, для изменения первого раздела конституции также необходим референдум, а этого Порошенко уже не хочет. Значит, речь идет лишь о переходных положениях основного закона. Но их можно затем снова изменить. Украине не привыкать менять внешнеполитический курс в зависимости от новой власти и общественных настроений. При сохранении нынешних тенденций нельзя исключать, что украинцы вновь пожелают стать нейтральными. И это очень не нравится Петру Порошенко и его западным спонсорам.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Shdt.1957
Фантазии обозревателя .
08:25
07.07.2018
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