Порошенко в панике. Украинцам больше не нравится НАТО и ЕС

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Практически сразу после прихода к власти Петр Порошенко заявил о намерении провести референдум по вступлению в НАТО и затем неоднократно повторял, что "более 60% населения поддерживают" этот курс. И вдруг он огорошил сторонников тем, что в срочном порядке готовит изменения в конституцию с целью закрепить "евроатлантический выбор". Без всякого референдума. Ведь украинцам НАТО больше не нравится.
Порошенко даже не скрывает причину такой спешки, заявляя: "Существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием разных внешних и внутренних обстоятельств". То есть хозяин "Рошена" попросту боится, что в определенный момент идея вступления Украины не только в НАТО, но и в Евросоюз станет непопулярной среди населения и политиков. И его опасения подтверждаются опросами общественного мнения.
Согласно опросу украинского фонда "Демократические инициативы", проведенному в декабре 2009 года (то есть буквально накануне победы Януковича в президентских выборах), на референдуме вступление в Европейский союз поддержали бы около 61% украинцев и лишь 26% выступили бы против. Причем в Крыму и Донбассе противников ЕС было заметно больше.
После того как эти регионы с почти 20% населения тогдашней Украины де-факто отпали от Киева, уровень поддержки европейской и евроатлантической интеграции, конечно, резко вырос.
Ларчик открывается просто: в последние месяцы идея вступления в ЕС и НАТО теряет популярность. Это видно по большинству опросов общественного мнения. Скажем, в марте многих удивили результаты исследования, проведенного группой "Рейтинг" по заказу учреждения, которое сложно заподозрить в желании подвергнуть ревизии прозападный курс Киева, — Международного республиканского института, возглавляемого американским сенатором Джоном Маккейном.
Этот опрос, в частности, выявил, что если еще осенью 2015-го разрыв между сторонниками и противниками вступления Украины в НАТО составлял 20%, то сейчас сократился до десяти процентов. Причем это только в крупных городах Украины, где евроатлантическая концепция всегда считалась наиболее привлекательной.
То есть вступление и в НАТО, и даже уже в Евросоюз поддерживает менее половины населения Украины (повторимся, без Крыма и Донбасса). Вполне вероятно, что в ближайшее время число сторонников и противников евроинтеграции Украины, базовой идеи Майдана и нынешней киевской власти, сравняется.
А ведь это происходит в условиях, когда украинцев во всех эфирах убеждают в безальтернативности вступления в ЕС и НАТО. Оказывается, эта пропаганда не действует на значительную часть населения.
Правда, совершенно неясно, чего Порошенко добьется реализацией своей конституционной инициативы. Прописывать курс на вступление в ЕС и НАТО в основную часть конституции — затея бесперспективная. Во-первых, нельзя в качестве базовой идеи декларировать процесс, который, по задумке, должен быть временным. Во-вторых, для изменения первого раздела конституции также необходим референдум, а этого Порошенко уже не хочет. Значит, речь идет лишь о переходных положениях основного закона. Но их можно затем снова изменить. Украине не привыкать менять внешнеполитический курс в зависимости от новой власти и общественных настроений. При сохранении нынешних тенденций нельзя исключать, что украинцы вновь пожелают стать нейтральными. И это очень не нравится Петру Порошенко и его западным спонсорам.