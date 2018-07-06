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Трамп скомандовал нефтяным ценам снижаться. Что получилось

(обновлено: 09:59 06.07.2018)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп в Западной Вирджинии. 3 июля 2018Президент США Дональд Трамп в Западной Вирджинии. 3 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Твиттер Трампа, похоже, и правда становится инструментом мировой экономической политики. Безусловно, это пугает. Стоило ему в ночь со среды на четверг по московскому времени гаркнуть на ОПЕК ("Цены на бензин растут, и они мало что делают, чтобы помочь понизить их. Из-за них цены повышаются, в то время как США обеспечивают защиту многих из членов организации. Улица должна быть с двусторонним движением. Снизьте цены прямо сейчас!") — как цены на биржах в то же утро резко просели вниз.

Ненадолго, разумеется. Но факт остается фактом.

Доллар на лице человека у Белого дома. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
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Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent сразу "присела" до 77,69 доллара за баррель — на 0,7%. Бочка WTI к командам Трампа оказалась чуть менее восприимчива, но и она упала в цене на 0,34 % — до 73,89 доллара.

И это, в общем, правильно.

Дурень, как говорится, думкою богатеет, а биржевой рынок — прогнозами и "ожиданиями". Биржи просто не могли не среагировать по-другому на столь громогласные заявления такой серьезной политической фигуры. Хотя, справедливости ради, нельзя не отметить, что никаких иных более или менее серьезных аргументов для перехода в "красную зону" для нефтяных котировок нет. Коммерческие запасы в Штатах, на которые ориентируются американские биржи, достаточно зримо сокращаются: только за минувшую неделю они уменьшились более чем на пять миллионов баррелей, что довольно существенно.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
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Продолжается бардак в Ливии и Венесуэле. Застыл в ожидании Иран.

Вот поэтому американский президент и настаивает на том, что странам — членами картеля ОПЕК следует увеличить производство нефти как минимум на два миллиона баррелей в сутки.

В результате чего цены на нефть — соответственно, и на бензин — в Америке упадут.

Трамп уже, по его мнению, "выбил" из саудовского короля согласие "добывать больше нефти", о чем радостно сообщил в минувшую субботу опять-таки в своем твиттере. Правда, чуть позже The Wall Street Journal донес до главы Белого дома позицию саудитов: ничего такого Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд в беседе с Трампом не обещал. Он только заверил своего заокеанского коллегу, что Эр-Рияд, в принципе, может удовлетворить имеющийся на рынке спрос. Хотя многие аналитики полагают, что король Саудовской Аравии все-таки "слегка лукавил": технической возможности столь быстро нарастить объемы даже у него нет.

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка

После чего президент США и обвинил ничего не подозревающий ОПЕК в манипулировании рынком нефти. Чего, кстати, ОПЕК никогда и не скрывал, ибо манипуляции на нефтяном рынке — это прямые и официальные цель и смысл существования организации. Заявленная цель ОПЕК — "координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран — участниц организации". Незамысловатым путем распределения квот между странами, контролирующими, на секундочку, порядка двух третей мировых запасов нефти и порядка 35% ее добычи. И далее по мелочам: обеспечение стабильных поставок нефти потребителям, получение отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль и прочее.

Странно, если бы организация, призванная манипулировать нефтяными рынками и зарегистрированная именно с этой целью в ООН, отказалась от того, для чего ее создавали.

Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 14 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Игра, в которой победили и русские, и саудовцы. Нефть и ОПЕК+
Впрочем, это не важно.

Интереснее другое: не так давно уже даже не ОПЕК, а ОПЕК+ вместе с Россией принимали решение об увеличении добычи. Не помогло. Заменить выпадающую добычу Венесуэлы, Ливии и тем более — на чем настаивают сами же США — Ирана очень непросто. Особенно учитывая, что Иран пока что не просто не "выпал", а даже грозит в случае чего перекрыть к шиитским или суннитским шайтанам весь Ормузский пролив. Через который, между прочим, перевозится из Персидского залива пятая часть всей добываемой там мировой нефти. Технически Тегеран вполне в состоянии это сделать — и не важно, что тогда там случится как минимум большая "региональная война".

Словом, "твиттер Трампа" с его грозными эскападами может влиять тут исключительно на "бумажную составляющую" цены на нефть, формирующуюся на американских биржах. Со всем остальным все немного сложнее.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дело в том, что Россию устроит в буквальном смысле этого слова любой вариант развития событий. Если американцам каким-то неведомым природе образом удастся "сломать" Саудовскую Аравию и одновременно, разрушая "ядерную сделку" с Ираном, несильно затронуть его нефтедобычу (как это сделать, мы, в общем, чисто технически не представляем, но, допустим, удается), то цены на нефть останутся во вполне устраивающем нас коридоре.

Иначе взвоет уже американская "сланцевая" нефтянка: если ей еще раз придется из-за низких цен на сырье оперативно сворачивать добычу, то она этого уже может и банально не пережить.

Если не удастся, то в мире сейчас существует вполне очевидный ценовой тренд: 5 июля за сентябрьский фьючерс давали уже 78 долларов за баррель, хотя еще 19 июня, за неделю до решения ОПЕК+, нефть торговалась в районе 74 долларов. А если учесть, что 4 ноября США рассчитывают запустить финансовое и нефтяное эмбарго против Ирана, пригрозив зарубежным потребителям иранской нефти вторичными санкциями, то сто долларов за бочку тут будут еще, мягко говоря, совсем даже и не пределом.

Нефтяной танкер. Архивное фото
© Fotolia / keller
В Иране пригрозили закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти
Словом, это не наша война.

Мы, безусловно, не будем портить ни устанавливающиеся хорошие отношения с Ираном, который для нас важен и как добрый сосед, и как вполне вменяемый региональный партнер. Ни с Саудовской Аравией, с которой не так давно вышли на вполне устраивающие и нас, и саудитов отношения в формате ОПЕК+. Но отстаивать европейские, китайские либо индийские интересы в Иране или американские в Саудовской Аравии мы совершенно точно не намерены. Да нас об этом, в общем, никто и не просит пока. Кроме (возможно) все того же Дональда Трампа, который едет встречаться в Хельсинки с Владимиром Путиным.

Но, во-первых, американскому президенту, по мнению многих, нам просто нечего предложить. А во-вторых, у него уж слишком непредсказуемый твиттер. И по-настоящему большие вопросы так не решаются.

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Президент США Дональд Трамп
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