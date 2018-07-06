РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Нам обещают новый "кризис-1998". Но паника не у нас, а в США

(обновлено: 09:25 06.07.2018)
024323
© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Аналитические материалы американских банков нечасто привлекают внимание общественно-политических СМИ. Еще реже они попадают в российское инфополе. Но на этой неделе "аналитичка" от крупного банка Bank Of America буквально взорвала чарты в России и за рубежом. Это неудивительно: ведь американские аналитики предсказали нам повтор финансового кризиса — 1998, который хорошо запомнился россиянам. Очевидно, что столь негативный прогноз не мог не привлечь пристального внимания российских журналистов и широкой аудитории.

"Повторение кризиса 1998 года" воспринимается в России через призму травматичного опыта дефолта, валютного кризиса и галопирующей инфляции. В других странах, особенно в Юго-Восточной Азии, воспоминания о кризисе тех лет тоже далеко не самые приятные. Можно было бы подозревать аналитиков Bank of America в том, что, вызывая духов прошлого, они пытаются спровоцировать очередную панику на развивающихся рынках и способствовать бегству капиталов в США, но при более внимательном рассмотрении их аргументации можно прийти к неожиданному выводу. По сути, Bank of America предсказал кризис не столько для развивающихся стран, сколько для самих Штатов.

Сотрудник ММВБ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Назад в 1998-й? Грозит ли России повторение дефолта
Нельзя не заметить, что определенная часть российских финансовых комментаторов очень радостно восприняла прогноз, приняв его исключительно на счет России. Это примерно тот же набор "финансовых экспертов", который радуется прогнозам о скором падении цен на нефть до 20 долларов и крахе рубля, а в свободное от работы время со злорадством ждет поражений российской сборной по футболу.

Загвоздка в том, что между Россией образца 1998 года и образца 2018-го — целая пропасть. Достаточно упомянуть несколько цифр: золотовалютные резервы на 3 июля 1998 года — 15,1 миллиарда долларов; золотовалютные резервы на 29 июня 2018 года — 455,5 миллиарда долларов. Можно сравнить ВВП России (по ППС): 806,33 миллиарда долларов в 1998-м против 3,749 триллиона долларов в 2017-м. Соотношение государственного долга к ВВП в 1998 году — 143,95%, в 2016-м — 14,15%.

Котировки фондового рынка. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Песков отказался дискутировать о повторении финансового кризиса 1998 года
Данные, взятые из базы Всемирного банка, никак не стыкуются с теорией о том, что Россия так же уязвима, как и 20 лет назад. По ключевым показателям устойчивости она на порядок сильнее, чем в прошлом. Правда, нужно признать, что у сторонников версии о неизбежном крахе российской экономики есть свой аргумент-"джокер" — возможность апеллировать к тому факту, что страна находится под западными санкциями, а эти санкции — некая тотальная и непреодолимая уязвимость, которая будет особенно важной в случае какого-то внешнего финансового катаклизма.

К этому тезису еще любят добавлять соображения о том, что вот в девяностые МВФ нас спасал, а сегодня коллективный Запад при первой же возможности будет нас топить. Но это тот самый случай, когда нужно вспомнить фразу: "Быть врагом Америки — опасно, а вот быть ее другом — фатально".

Фигура со знаком рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Эксперты оценили готовность России к повторению мирового кризиса
Напомним и типичные новости из 1999 года: "США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА Новости, эта просьба в настоящее время изучается американской стороной. В заявлении Гликмана подчеркивается, что реакция правительства США на просьбу о дополнительной продовольственной помощи будет зависеть от того, насколько успешно будет осуществляться текущая программа поставок в Россию американского зерна и продуктов."

А теперь сравним с более свежими новостями, которые появились уже после того, как отношения Америки и России были окончательно испорчены в период украинского кризиса. Блумберг писал в 2017-м: "Россия, которая вот уже несколько десятилетий является ведущим экспортером нефти, все больше доминирует на другом критически важном глобальном рынке. <…> Сейчас Россия — главный экспортер зерна, и ее доля на мировом рынке увеличилась с 1% в 2000 году до 18% в этом году. За это же время доля США была урезана примерно наполовину". "Россия под санкциями" выглядит как сила, особенно если сравнивать ее с периодом, когда она не была под санкциями, но зато была "любимым клиентом" МВФ.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ

Более того, санкции оказали на Россию некий "вакцинирующий эффект", который сгладит любые негативные последствия от регионального или даже глобального финансового кризиса. Один из механизмов, через которые финансовая паника (в контексте кризиса) наносит ущерб реальной экономике, — ускоренное бегство капиталов из страны, оказавшейся в эпицентре кризиса, как это произошло со странами Юго-Восточной Азии в 1997-1998-х. Такое резкое бегство капиталов и так называемых "горячих денег" приводит к сильному давлению на валюты и цены государственных облигаций пострадавших государств.

Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Хитрый ход: Европа развязала руки России
Из-за введения санкций все "пугливые" и "слабые духом" инвесторы в российские ценные бумаги уже давным-давно все продали, а остались только те, кто в самом прямом смысле верит в Россию даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Это такие инвесторы, как французский нефтяной гигант Total или известный магнат Джим Роджерс, который несколько месяцев назад, после очередного санкционного обострения, заявил следующее: "Я 48 лет не верил в Россию. Но сейчас я вижу изменения, которые меняют восприятие людей. Это страна с огромными ресурсами, в том числе человеческими. Я действительно оптимистичен в отношении России. Конечно, есть ряд геополитических обстоятельств, которые надо учитывать, но санкции не будут вечными, когда-то они закончатся. И поэтому я всех вас призываю найти кого-то, чтобы открыть инвестиционный счет в России, если у вас его еще нет".

Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
А вас я попрошу остаться. Кому в России не грозит безработица
Риск глобального финансового кризиса и правда очень высок, в этом смысле аналитики Bank of America действительно правы. Его спусковым крючком вполне может стать глобальная торговая война, которая только начинается. Если Трамп будет сильно "раскачивать лодку" и ломать международную систему торговли, то цепная реакция кризиса может начаться практически в любой точке планеты, и, как справедливо замечают те же американские (и не только американские) аналитики, это очень больно ударит по США. Проблема в том, что прошлые кризисы американская экономика встречала в гораздо лучшем состоянии: можно было снижать процентные ставки, а дефицит бюджета, госдолг и состояние торгового баланса были куда лучше. Если нострадамусы из Bank of America окажутся хорошими предсказателями, то паниковать по этому поводу стоит скорее в Вашингтоне, а не в Москве.

© AFP 2018 / Hector RetamalОфис Bank of America в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Hector Retamal
Офис Bank of America в Нью-Йорке
Комментировать
Мнение
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена