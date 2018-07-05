Догнать и перегнать Китай, сделать Америку снова великой

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В США радость: Америка обогнала Китай по части суперкомпьютеров. До этой недели самым быстрым и самым мощным был китайский "Тайху лайт", а сейчас — американский "Саммит". Последний уже готов исполнять задания по части энергетических исследований, а также в области национальной безопасности и в прочих сферах.

Но есть подозрения, что рекорд этот ненадолго. К 2020 году ожидают появления нового гиганта, занимающего целый зал, называться он будет "Тяньхэ-3", и уже по этому названию понятно, что Америка опять откатится на второе место.

Для специалистов — новый "Тяньхэ" будет относиться к категории Е-класса, он должен превзойти "Саммит" по петафлопам и другим загадочным показателям суперкомпьютерности.

Итак, идет борьба за первое и второе места. А на третьем снова американский гигант — "Сьерра", "Тяньхэ" прежнего поколения держит четвертый в мире рекорд скорости, и только пятое место занимают не американцы и не китайцы, а японцы.

Главное в этом событии то, что совсем недавно мало кто мог себе представить, что между США и Китаем вообще возможно такое соревнование, не говоря о том, чтобы Америка радовалась и чувствовала себя снова великой, догнав и перегнав китайцев.

Раньше было заранее понятно, что Китай обгонит США по общему объему ВВП, в который входит, как известно, все — от мешков риса до автомобильных покрышек. Но чтобы соревнование двух гигантов шло не в количестве, а в качестве, то есть по части технологического превосходства, — это и представить было невозможно.

© AP Photo / Andy Wong Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Пекине. 6 апреля 2018 © AP Photo / Andy Wong Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Пекине. 6 апреля 2018

А сегодня то, что называют торговой войной Китая и США, все заметней сводится именно к технологическому соревнованию, которое вдобавок ведется предельно жесткими методами. Причем тон по жесткости задают США, а это подсказывает, что они боятся проигрыша.

Например, на этой неделе президент Дональд Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в Соединенные Штаты, чтобы не давать инвесторам красть американские технологии. Мишень номер один — Китай, куда заодно запрещен экспорт "значимых технологий". Запрету предшествовали утечки, опровержения, заявления, что "речь не только о Китае", но в целом-то понятно, что соревнование идет между этими двумя державами в первую очередь.

Очень рекомендую заглядывать иногда на страницу китайского издания, ведущего хронику достижений страны по части новых технологий. Как всегда в таких случаях, очень трудно разобраться, действительно ли государство лидирует в той или иной отрасли. Вот, например, успех китайского биотехнолога, испытавшего в Дубае новый сорт риса, не боящийся соленой воды, — это означает мировое первенство Китая или нет?

Но в любом случае можно констатировать национальную одержимость китайцев именно технологическими успехами.

С другой (американской, западной) стороны — есть одержимость желанием увидеть какие угодно провалы китайцев на технологическом направлении. Вот, например, спутник "Тяньгун" (небесный дворец), он действительно съехал с орбиты и скоро упадет, как это уже недавно было с другим спутником? Пока неизвестно, но кому-то очень хочется, чтобы упал. И чтобы никаких успехов Китая в технологиях не было.

Искусство отрицать очевидную реальность я наблюдал во время поездки по Китаю в 1992 году, когда речь о каком-то лидерстве еще не шла, Китай как мировая держава еще был непредставим. В нашей группе был человек, всю жизнь изучавший Европу и работавший там. Когда он увидел новенькие китайские небоскребы, сверкающие чистотой дороги, автомобили и все прочее, с ним случился шок и помрачение разума. Он начал объяснять всем окружающим, что перед нами — потемкинские деревни, это специальные районы для посещения их иностранцами и так далее. Успокоился он, только когда мы проезжали довольно убогую деревню. "Вот настоящий Китай", — удовлетворенно вздохнул наш западник.

Но самое интересное открывается, когда читаешь трезвые оценки китайского технологического потенциала со стороны самих китайцев. Вот недавно на семинаре в Пекине выступал главный редактор издания "Наука и техника" Лю Ядун, который сказал : не надо обманывать себя насчет того, что скоро мы обгоним США, став мировым лидером по науке и технологиям. Разрыв между Китаем и несколькими развитыми странами, включая США, должен быть понятен каждому, тем более что он никакая не проблема для КНР, заявил Ядун.

И начал перечислять: есть отставание в теоретических исследованиях, нехватка кадров и нетерпение в вопросах завершения многих важных проектов.

Еще одна обозначенная им проблема — шапкозакидательство, которым отличаются какие угодно китайские СМИ. Зачем, например, было публиковать список наиболее ярких "своих" изобретений — а именно скоростные железные дороги, электронные платежи, системы совместного использования велосипедов и онлайн-торговля, — если ни одно из них не изобретено в Китае?

Здесь надо поспорить уже с Лю: да, сами изобретения были сделаны где-то еще, но именно Китай довел их до совершенства и начал применять в массовом масштабе, в том числе на экспорт. То есть дело не только в авторстве, а еще и в отдаче от такового.

Журнал, возглавляемый Лю, также опубликовал список из 29 отраслей, в которых Китай "порабощен" — технологически зависим от зарубежных знаний и поставок. И видимо, нынешнее довольно сдержанное поведение Пекина на нескончаемых торговых переговорах с США объясняется точным осознанием этой реальности.

© AP Photo / Andy Wong, File Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине © AP Photo / Andy Wong, File Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине

Здесь хочется сказать следующее: вот если бы все китайские СМИ, все государственные деятели в один голос говорили, что обгон и перегон США и всех прочих стран уже состоялся и навсегда, — тогда за этими проявлениями неумеренного патриотизма можно было бы заподозрить тщательно скрываемую слабость. Даже если бы в подтверждение приводился список других 29 или 129 областей, где Китай уже первый в мире. А раз они не боятся признать свое отставание в каких-то сферах, значит, в других направлениях есть сила. И американские восторги по поводу временного мирового первенства по суперкомпьютерам говорят о том же.