РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Догнать и перегнать Китай, сделать Америку снова великой

(обновлено: 08:34 05.07.2018)
011271
© AFP 2018 / Jason Lee/PoolСлужащие устанавливают флаг Китая перед встречей министра транспорта Китая Ли Сяопэна и министра транспорта США Элейн Лан Чао. Архивное фотоСлужащие устанавливают флаг Китая перед встречей министра транспорта Китая Ли Сяопэна и министра транспорта США Элейн Лан Чао. Архивное фото
© AFP 2018 / Jason Lee/Pool

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В США радость: Америка обогнала Китай по части суперкомпьютеров. До этой недели самым быстрым и самым мощным был китайский "Тайху лайт", а сейчас — американский "Саммит". Последний уже готов исполнять задания по части энергетических исследований, а также в области национальной безопасности и в прочих сферах.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Американская трагедия: как заглушить Трампа, не начав войну
Но есть подозрения, что рекорд этот ненадолго. К 2020 году ожидают появления нового гиганта, занимающего целый зал, называться он будет "Тяньхэ-3", и уже по этому названию понятно, что Америка опять откатится на второе место.

Для специалистов — новый "Тяньхэ" будет относиться к категории Е-класса, он должен превзойти "Саммит" по петафлопам и другим загадочным показателям суперкомпьютерности.

Итак, идет борьба за первое и второе места. А на третьем снова американский гигант — "Сьерра", "Тяньхэ" прежнего поколения держит четвертый в мире рекорд скорости, и только пятое место занимают не американцы и не китайцы, а японцы.

Главное в этом событии то, что совсем недавно мало кто мог себе представить, что между США и Китаем вообще возможно такое соревнование, не говоря о том, чтобы Америка радовалась и чувствовала себя снова великой, догнав и перегнав китайцев.

Раньше было заранее понятно, что Китай обгонит США по общему объему ВВП, в который входит, как известно, все — от мешков риса до автомобильных покрышек. Но чтобы соревнование двух гигантов шло не в количестве, а в качестве, то есть по части технологического превосходства, — это и представить было невозможно.

© AP Photo / Andy WongПредставитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Пекине. 6 апреля 2018
© AP Photo / Andy Wong
Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Пекине. 6 апреля 2018

Военнослужащие армии США. Архивное фото
© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook
Эксперты США: зачем боролись с терроризмом? Надо было с Россией и Китаем
А сегодня то, что называют торговой войной Китая и США, все заметней сводится именно к технологическому соревнованию, которое вдобавок ведется предельно жесткими методами. Причем тон по жесткости задают США, а это подсказывает, что они боятся проигрыша.

Например, на этой неделе президент Дональд Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в Соединенные Штаты, чтобы не давать инвесторам красть американские технологии. Мишень номер один — Китай, куда заодно запрещен экспорт "значимых технологий". Запрету предшествовали утечки, опровержения, заявления, что "речь не только о Китае", но в целом-то понятно, что соревнование идет между этими двумя державами в первую очередь.

Очень рекомендую заглядывать иногда на страницу китайского издания, ведущего хронику достижений страны по части новых технологий. Как всегда в таких случаях, очень трудно разобраться, действительно ли государство лидирует в той или иной отрасли. Вот, например, успех китайского биотехнолога, испытавшего в Дубае новый сорт риса, не боящийся соленой воды, — это означает мировое первенство Китая или нет?

Авианосец Ляонин в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Vincent Yu
Китай вооружается авианосцами для торговой войны с США
Но в любом случае можно констатировать национальную одержимость китайцев именно технологическими успехами.

С другой (американской, западной) стороны — есть одержимость желанием увидеть какие угодно провалы китайцев на технологическом направлении. Вот, например, спутник "Тяньгун" (небесный дворец), он действительно съехал с орбиты и скоро упадет, как это уже недавно было с другим спутником? Пока неизвестно, но кому-то очень хочется, чтобы упал. И чтобы никаких успехов Китая в технологиях не было.

Искусство отрицать очевидную реальность я наблюдал во время поездки по Китаю в 1992 году, когда речь о каком-то лидерстве еще не шла, Китай как мировая держава еще был непредставим. В нашей группе был человек, всю жизнь изучавший Европу и работавший там. Когда он увидел новенькие китайские небоскребы, сверкающие чистотой дороги, автомобили и все прочее, с ним случился шок и помрачение разума. Он начал объяснять всем окружающим, что перед нами — потемкинские деревни, это специальные районы для посещения их иностранцами и так далее. Успокоился он, только когда мы проезжали довольно убогую деревню. "Вот настоящий Китай", — удовлетворенно вздохнул наш западник.

Флаги Китая и США в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
Торговой войны США с Китаем не будет. Пекин выиграл
Но самое интересное открывается, когда читаешь трезвые оценки китайского технологического потенциала со стороны самих китайцев. Вот недавно на семинаре в Пекине выступал главный редактор издания "Наука и техника" Лю Ядун, который сказал: не надо обманывать себя насчет того, что скоро мы обгоним США, став мировым лидером по науке и технологиям. Разрыв между Китаем и несколькими развитыми странами, включая США, должен быть понятен каждому, тем более что он никакая не проблема для КНР, заявил Ядун.

И начал перечислять: есть отставание в теоретических исследованиях, нехватка кадров и нетерпение в вопросах завершения многих важных проектов.

Еще одна обозначенная им проблема — шапкозакидательство, которым отличаются какие угодно китайские СМИ. Зачем, например, было публиковать список наиболее ярких "своих" изобретений — а именно скоростные железные дороги, электронные платежи, системы совместного использования велосипедов и онлайн-торговля, — если ни одно из них не изобретено в Китае?

Здесь надо поспорить уже с Лю: да, сами изобретения были сделаны где-то еще, но именно Китай довел их до совершенства и начал применять в массовом масштабе, в том числе на экспорт. То есть дело не только в авторстве, а еще и в отдаче от такового.

Журнал, возглавляемый Лю, также опубликовал список из 29 отраслей, в которых Китай "порабощен" — технологически зависим от зарубежных знаний и поставок. И видимо, нынешнее довольно сдержанное поведение Пекина на нескончаемых торговых переговорах с США объясняется точным осознанием этой реальности.

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине

Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Архивное фото
© REUTERS / Kenzaburo Fukuhara/Pool/File Photo
Китай и Индия соревнуются в борьбе с коррупцией: казни против шахмат
Здесь хочется сказать следующее: вот если бы все китайские СМИ, все государственные деятели в один голос говорили, что обгон и перегон США и всех прочих стран уже состоялся и навсегда, — тогда за этими проявлениями неумеренного патриотизма можно было бы заподозрить тщательно скрываемую слабость. Даже если бы в подтверждение приводился список других 29 или 129 областей, где Китай уже первый в мире. А раз они не боятся признать свое отставание в каких-то сферах, значит, в других направлениях есть сила. И американские восторги по поводу временного мирового первенства по суперкомпьютерам говорят о том же.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена