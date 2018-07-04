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США пощадят Европу, но не Украину

(обновлено: 09:53 04.07.2018)
031023
© Фото : TurkStreamТрубы для строительства Турецкого потокаТрубы для строительства Турецкого потока
© Фото : TurkStream

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Российской газовой монополии пришло время определяться со своей долгосрочной трубопроводной стратегией.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки

На тактическом уровне "Газпром" явно уже победил — и страны-транзитеры, и санкции, и европейскую бюрократию. Теперь настало время окинуть взглядом перспективы, и, как заявил глава корпорации Алексей Миллер, выглядят они следующим образом. Скорее всего, в текущем году экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье может достичь нового исторического рекорда в 205 миллиардов кубометров (максимальное годовое контрактное количество по всем долгосрочным соглашениям монополии в Европе и Турции). А это "новая система координат, которую надо в текущий период времени осмыслить".

При этом российский монополист довольно скоро прирастет еще и "Силой Сибири". При этом если европейские "нитки" призваны возмещать выпадающие объемы украинской "трубы", то Китай — рынок новый, это объективный прирост. Причем, по словам Миллера, это прирост до 80 миллиардов кубометров к 2035 году.

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото : TurkStream
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По всем этим причинам у российского газового концерна возникает вполне понятный вопрос: имеет ли смысл наращивать объемы трубопроводного газа в Европу и дальше. Ибо спрос-то есть, но, во-первых, не слишком актуальны и довольно некомфортны маршруты поставок. Как по украинской ГТС, так и по польскому трафику, по газопроводу Ямал — Европа (контракт транзита по которому истекает в марте 2020 года).

Но и это еще не все.

Спрос на российский трубопроводный газ в Европе растет и при текущих ценах и, вероятно, продолжит увеличиваться в течение как минимум ближайшего десятилетия. Это не оценка самого "Газпрома", а оценка аналитиков из ЕС. И в таких условиях российская компания должна решить, как продавать дополнительный газ сверх долгосрочных контрактов.

Надежный поставщик
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Надежный поставщик

Вариантов, в общем, немного.

Либо действовать так же, как раньше: то есть достаточно агрессивно встраиваться в европейскую экономику, покрывая своими объемами максимальное количество рынков. Готовиться тянуть все новые и новые нитки газопроводов. Потому что уже сейчас понятно, что Европа с удовольствием со временем примет и "Северный поток — 3", а то, глядишь, и "Северный поток — 4". Да и турецкий хаб тоже не стоит обделять вниманием.

Нанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Труба зовет. Как Россия захватила газовый рынок Европы

Либо второй вариант: поумерив собственную активность в длинных контрактах, присмотреться к краткосрочке или, допустим, к тому же спотовому рынку, СПГ.

Там можно достаточно вариативно поиграть ценой.

Тут в чем дело: у длинных контрактов есть как достоинства, так и вполне очевидные недостатки. Во-первых, это необходимость резервирования дополнительных мощностей (не забываем при этом про необходимость резервирования и под "Силу Сибири" и про вполне возможный "корейский коридор"). Во-вторых, сейчас такая ситуация, что любая дополнительная долгосрочка несет еще и новые, не менее долгосрочные обременения в лице крайне ненадежного "лимитрофного транзита": в первую очередь это касается, безусловно, украинского коридора, но и Польша тут тоже, честно говоря, не слишком далеко ушла. И мы уж не говорим про долгосрочную перспективу — даже в среднесрочной зависеть от этих бодрых ребят "Газпрому", не так давно заключившему мировое соглашение с Еврокомиссией, совершенно не хочется.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ну и, наверное, самое главное: Европа крайне неоднородна. И чуть ли не односторонний, и далеко не в пользу "Газпрома", пересмотр длинных контрактов на фоне последнего резкого колебания рынка в начале нынешнего десятилетия ставит под известные сомнения защищенность длинных сделок с европейским потребителем в будущем.

Есть и еще один довольно неожиданный фактор: возможные договоренности с США.

Штаты сейчас видят в европейских экономиках не столько союзников, сколько прямых конкурентов. Но при этом, несмотря на всю свою воинственную риторику и протекционистские пошлины, отнюдь не собираются уничтожать европейские экономики совсем, Европа им все-таки нужна — в качестве рынка сбыта. Поэтому задача ставится просто и, кстати, в устах президента Трампа вполне официально: выравнивание торгового баланса и устранение торгового же дефицита как минимум. Лучше, конечно, вообще торговый баланс сдвинуть в пользу американского бизнеса, но для начала давайте хотя бы просто побудем реалистами, господа.

Вы спросите, при чем тут "Газпром"? И его долгосрочные контракты, и северный с турецким потоки? Да, в общем-то, тут все просто.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Американским идеалистам, оставшимся от предыдущей администрации, безусловно, хотелось бы загнобить Россию и в идеале уничтожить все "потоки", кроме украинского транзита. Но американским реалистам, равно как и американскому промышленному бизнесу, совершенно параллельно, каким путем ограничивать объемы российского трубопроводного газа в Европе. При достижении определенных договоренностей (возможно, даже и не публичных) с Москвой они с огромным удовольствием помогут "этим противным русским" прихлопнуть не "потоки", а именно украинский транзит.

Причем не исключено, что вместе со всем украинским проектом, от которого на сегодняшний день никакой прибыли, а одни сплошные убытки.

…Словом, "Газпром" стоит сейчас на пороге принятия крайне важной не только для него, но и для всей страны в целом экспортной стратегии. И решаемые ею вопросы куда важнее, чем судьба злосчастной украинской ГТС.

У разбитой трубы
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
У разбитой трубы
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