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Трамп сделал нереальное: Пекин, Токио и Дели объединяются против Вашингтона

(обновлено: 08:45 04.07.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Стратегия Дональда Трампа, который с помощью угроз, санкций, тарифов и дипломатического давления на другие страны надеется "сделать Америку великой снова", начинает трещать по швам. Мало того что главные противники США в глобальной торговой войне — Китай и Евросоюз — не собираются складывать оружие, но теперь и близкие их союзники из Азиатско-Тихоокеанского региона начинают сколачивать антиамериканскую экономическую коалицию. Несмотря на то что ее участники очень сильно не любят Китай и его региональные амбиции, Дональду Трампу удалось добиться невозможного — противники Пекина теперь готовы выступить с ним по одну сторону баррикад. Нынешняя вашингтонская администрация теряет друзей и создает себе новых врагов, и это не может закончиться для нее ничем хорошим.

Американское агентство деловой информации Блумберг сообщает, что 1 июля в Токио состоялась встреча министров торговли 16 азиатских стран, которые находятся в финальной стадии переговоров о создании крупнейшего торгового блока на планете, причем он не будет включать в себя США. Организаторы нового пространства свободной торговли — Китай, Индия и Япония, что не может не беспокоить Вашингтон. Американское экспертное сообщество возлагает большие надежды на Индию и Японию в плане сдерживания Китая в интересах США и на использование традиционных разногласий и конкуренции между Индией и Китаем, а также Японией и Китаем, чтобы "душить Пекин чужими руками".

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
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На практике же получается, что американские союзники в Азии, включая не только Индию и Японию, но и Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию, массово меняют свои проамериканские позиции на более прагматичные подходы к внешней политике.

Блумберг цитирует министра торговли Японии, Хирошиге Секо (Hiroshige Seko), который объяснил журналистам, зачем создается новый торговый блок, и даже намекнул на то, против кого собираются дружить азиатские страны: "Путь к подписанию соглашения в конце года стал более открытым. С учетом того, что озабоченность из-за протекционизма глобально растет, важно, чтобы азиатский регион шел под флагом свободной торговли". В переводе с дипломатического японского на русский: американский протекционизм стал настолько серьезной проблемой, что пауки в азиатской банке готовы забыть разногласия и хотят совместно покусать руку дяди Сэма. Вряд ли американцы ожидали подобной реакции, когда вводили тарифы против Индии и Японии.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть
Примерно ту же позицию, но с другой формулировкой обозначил министр торговли Сингапура: "Перед системой международной торговли прямо сейчас стоят серьезные вызовы. Они работают как дополнительный стимул для нас, для того, чтобы мы добились субстантивного результата переговорного процесса". Как известно, перед системой международной торговли сейчас стоит один большой вызов, у которого есть имя и фамилия — Дональд Трамп. И этот вызов представляется настолько серьезным, что даже бывшие вассалы Вашингтона предпочитают объединить усилия с врагами США, несмотря на риск вызвать гнев бывшей метрополии. У бывших вассалов уже недостаточно страха перед Вашингтоном, они не готовы жертвовать своими экономическими интересами ради того, чтобы "отблагодарить" США за военную или политическую поддержку, а она, кстати, никогда не бывает бесплатной.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп подписывает президентский меморандум, устанавливающий тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп подписывает президентский меморандум, устанавливающий тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018

Трудно переоценить последствия создания азиатского торгового блока, изначально вообще-то задуманного как "Транстихоокеанское партнерство", где главную скрипку должны были играть США, планировавшие получать главные бонусы. Администрация Трампа похоронила этот торговый пакт, из него специально исключили Китай, чтобы он оказался изолированным на уровне континента и был окружен странами, чью торговую политику определяет Вашингтон. Администрация Трампа посчитала, что бонусы США от этого пакта недостаточно серьезны и что можно получить от Азии еще больше уступок и преференций, если давить на каждую из стран региона отдельно. Результат получился обратный ожидаемому: изоляция Китая сорвалась и теперь он вместе с Индией и Японией работает над созданием торгового блока беспрецедентных размеров и силы — в его границах будет находиться примерно треть ВВП нашей планеты и около половины ее населения.

Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Ирана Роухани пообещал поставить США "на колени"
В практическом плане создание объединения приведет к тому, что американская политика экономического давления столкнется с непредвиденными и очень серьезными трудностями. Например, заградительные тарифы против отдельно взятой страны-участницы будут практически бесполезными из-за возможности свободного реэкспорта определенных товаров через другие страны торгового блока, то есть, например, антикитайские тарифы или будут бесполезными, или их придется распространять на все 16 стран нового блока, включая Японию, Индию, Австралию и так далее. Это вряд ли помешало бы администрации Трампа, но серьезные проблемы начинаются на этапе ответных действий, которые планируются очень болезненными, потому что сразу же лишат американских экспортеров доступа на треть мирового рынка. Каждая из стран — участниц нового торгового союза в той или иной мере уязвима перед экономическими санкциями, которые Вашингтон предпочитает маскировать под видом тарифов, но вместе они — сила, вполне способная нанести американским компаниям неприемлемый ущерб, что радикально меняет соотношение шансов на победу в глобальных торговых войнах.

Майкл Хайден. Архивное фото
© AFP 2018 / Tim Sloan
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Очень вероятно, что администрация Дональда Трампа уже чувствует, что перегнула палку в вопросе давления на другие страны. Очень возможно, что "последней каплей" для Индии и Японии могло стать требование Госдепа "свести к нулю" покупки иранской нефти, очень нужной этим странам, неспособным самостоятельно обеспечивать необходимые энергетические потребности. Wall Street Journal сообщает, что американское руководство уже готово отказаться от своих требований и рассмотреть "временные освобождения от санкций" для конкретных стран.

Но скорее всего, этот примирительный жест слишком невыразительный и запоздалый. Акела промахнулся — и есть вероятность, что его съедят бывшие коллеги по стае.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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s.hichnik
Акела может быть и промахнулся. Но верить, что де-факто оккупированная штатами Япония сможет съесть Акеллу, может только неисправимый оптимист или конъюнктурный журналист.
08:54
04.07.2018
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