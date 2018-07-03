Внешняя политика на коленке: вновь потерять Индию — это надо уметь

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Заметим, что само событие еще неизвестно насколько серьезно — речь об отмене назначенного на 6 июля первого в истории американо-индийского диалога по формуле "два плюс два". То есть встречаться должны были министры обороны и министры иностранных дел двух стран. Но США заявили, что по крайней мере в указанную дату ничего не получается.
Если речь идет только о переносе разговора, то события вроде как и нет, тем более что для сложившейся ситуации есть хорошее объяснение — один из участников "два плюс два", госсекретарь Майк Помпео, занят северокорейскими делами и связанными с ними поездками. А корейский ядерный кризис очень важен, и Индия должна это понимать.наболело, и вынесли приговор: практически все, что делают сейчас США на международной арене, если не направлено против Индии, то идет вразрез с ее интересами. Все надежды Дели на получение какой-то выгоды от дружбы с администрацией Дональда Трампа пошли прахом.
То есть настоящим событием стал не перенос встречи, а индийская реакция на это.
И это притом что в нашем сюжете речь идет об отношениях будущих трех крупнейших экономик мира — США, Индии и еще Китая. То есть вопрос не пустяковый и для дипломатии США никак не периферийный, эта "группа трех" сегодня куда важнее "группы семи" и многих других сюжетов.
Давайте посмотрим, чего от США хотела Индия: создать противовес своим отношениям с Китаем. Китай сильнее и богаче Индии, у которой есть вполне обоснованные намерения стать, как сказано выше, третьей экономикой мира, да и третьей по влиянию державой. Но для этого нужна независимость, гибкость и самостоятельность.
Вопрос о Китае для индийцев очень сложен. Деловые круги указывают на очевидное — любой сосед Китая, если с умом распорядится этим географическим преимуществом, имеет все шансы на процветание. Да и Китай говорит Индии то же самое. Вот вам вежливый, аккуратный такой китайский комментарий из журнала Global Times на то самое "несобытие" — отмену диалога с американцами. Автор напоминает: Индия находится на критической развилке своего развития, когда стоит вопрос, сможет ли ее экономика сделать прыжок в следующие пять-десять лет? Сможет ли создать производственную базу для своей будущей ведущей роли в мире? По этой части именно Китай, а никак не США, способен дать индийцам поддержку и опыт, а если страна пойдет по пути, который ей предлагают США, то Индия лишится преимуществ сотрудничества с Китаем и прочими соседями.
Но среди политиков и политологов Индии есть и другой взгляд на вещи — взгляд из осажденной и окружаемой (Китаем) крепости. Причем он наиболее характерен именно для нынешнего, а не предыдущего правительства. Вот типичная для таких людей позиция на страницах близкого к этому правительству делийского Pioneer: Китай окружает нас и с севера (заклятый враг Индии — Пакистан — близок с Китаем "как никогда"), и с юга, где идет индо-китайская борьба за влияние на государства Индийского океана. Шри Ланка — там Индия Китаю проигрывает, Сейшелы — там выигрывает, счет 1:1, и так далее.
А чего хотели от Индии США, и о чем договаривался с Дональдом Трампом индийский премьер Нарендра Моди год назад? Не о том, чтобы США использовали Индию для борьбы с Китаем, что превратило бы страну в нищий военный лагерь, а, повторим, говорил о балансе. Чтобы Индия не боялась вести с Китаем выгодный ей бизнес. Кстати, тогда же, год назад, пришли и к этому формату "два плюс два", который так и не может состояться.
И вот сегодня газета Hindu перечисляет все, что США делают не так. Для начала, год назад были надежды, что Америка перестанет поддерживать Пакистан, создавая этим странную пару с Китаем. Но сейчас все вернулось к давней, традиционной американской политике — Пакистан нужен США для того, чтобы Индия не зазнавалась.
Но сегодня США грозят санкциями против тех индийцев, которые будут иметь дело с Россией. А Индия этого не хочет. И еще сегодня, напоминает Hindu, Трамп требует от Дели прекратить сотрудничество с Ираном, не покупать у него нефть, доведя импорт таковой "до нуля" к ноябрю. И грозит подвергать санкциям индийские компании, которые не будут уважать "американские санкции" против Ирана. А Дели, напомним, как и Пекин, вообще и принципиально не присоединяется ни к чьим односторонним санкциям, и мы в России это не раз испытывали на своем примере и к нашей выгоде.
Кстати, сенсационные (внеочередные, заранее не планировавшиеся) визиты индийского премьера сначала в Китай, потом в Россию этой весной, накануне саммита лидеров все тех же стран и их партнеров в Циндао (Китай) — это часть переустановки внешней политики страны в результате того, что с США не получилось.
Азия — это сложно, хотя бы потому, что Азия — это будущее, ставшее настоящим, здесь разворачиваются ключевые битвы за будущее планеты. В Азии мы все, самые разные державы, работаем осторожно и постепенно. Но устроить торговую войну с Китаем и одновременно потерять (в очередной раз) Индию — это надо уметь.