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Внешняя политика на коленке: вновь потерять Индию — это надо уметь

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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтраны мира. Индия. Архивное фотоСтраны мира. Индия. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Заметим, что само событие еще неизвестно насколько серьезно — речь об отмене назначенного на 6 июля первого в истории американо-индийского диалога по формуле "два плюс два". То есть встречаться должны были министры обороны и министры иностранных дел двух стран. Но США заявили, что по крайней мере в указанную дату ничего не получается.

Если речь идет только о переносе разговора, то события вроде как и нет, тем более что для сложившейся ситуации есть хорошее объяснение — один из участников "два плюс два", госсекретарь Майк Помпео, занят северокорейскими делами и связанными с ними поездками. А корейский ядерный кризис очень важен, и Индия должна это понимать.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент США Дональд Трамп, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президентом Европейского совета Дональд Туск на саммите G7 в Квебеке
© REUTERS / Leah Millis
"Америка больше не будет банком Запада": при чем тут Путин
Но посмотрите, как отнеслись к случившемуся в Индии: без всякого понимания. Сказали вслух и очень ясно все, что наболело, и вынесли приговор: практически все, что делают сейчас США на международной арене, если не направлено против Индии, то идет вразрез с ее интересами. Все надежды Дели на получение какой-то выгоды от дружбы с администрацией Дональда Трампа пошли прахом.

То есть настоящим событием стал не перенос встречи, а индийская реакция на это.

Вид на Спасскую башню Московского Кремля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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У России нет союзников. И не будет, если нам повезет
И здесь есть хороший вопрос — почему такое произошло, почему администрация Трампа довела дело до того, что ссорится с Европой, Россией, Китаем и вот теперь с Индией. Краткий ответ на него таков: внешняя политика, особенно в Азии, — такая, где быстрых и эффектных решений не бывает.
И это притом что в нашем сюжете речь идет об отношениях будущих трех крупнейших экономик мира — США, Индии и еще Китая. То есть вопрос не пустяковый и для дипломатии США никак не периферийный, эта "группа трех" сегодня куда важнее "группы семи" и многих других сюжетов.
Давайте посмотрим, чего от США хотела Индия: создать противовес своим отношениям с Китаем. Китай сильнее и богаче Индии, у которой есть вполне обоснованные намерения стать, как сказано выше, третьей экономикой мира, да и третьей по влиянию державой. Но для этого нужна независимость, гибкость и самостоятельность.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкТадж-Махал в городе Агра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Тадж-Махал в городе Агра

Вопрос о Китае для индийцев очень сложен. Деловые круги указывают на очевидное — любой сосед Китая, если с умом распорядится этим географическим преимуществом, имеет все шансы на процветание. Да и Китай говорит Индии то же самое. Вот вам вежливый, аккуратный такой китайский комментарий из журнала Global Times на то самое "несобытие" — отмену диалога с американцами. Автор напоминает: Индия находится на критической развилке своего развития, когда стоит вопрос, сможет ли ее экономика сделать прыжок в следующие пять-десять лет? Сможет ли создать производственную базу для своей будущей ведущей роли в мире? По этой части именно Китай, а никак не США, способен дать индийцам поддержку и опыт, а если страна пойдет по пути, который ей предлагают США, то Индия лишится преимуществ сотрудничества с Китаем и прочими соседями.

Вид на Старый Дели, расположенный на севере Индии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Индия обогнала Китай
И это чистая экономическая правда.

Но среди политиков и политологов Индии есть и другой взгляд на вещи — взгляд из осажденной и окружаемой (Китаем) крепости. Причем он наиболее характерен именно для нынешнего, а не предыдущего правительства. Вот типичная для таких людей позиция на страницах близкого к этому правительству делийского Pioneer: Китай окружает нас и с севера (заклятый враг Индии — Пакистан — близок с Китаем "как никогда"), и с юга, где идет индо-китайская борьба за влияние на государства Индийского океана. Шри Ланка — там Индия Китаю проигрывает, Сейшелы — там выигрывает, счет 1:1, и так далее.

А чего хотели от Индии США, и о чем договаривался с Дональдом Трампом индийский премьер Нарендра Моди год назад? Не о том, чтобы США использовали Индию для борьбы с Китаем, что превратило бы страну в нищий военный лагерь, а, повторим, говорил о балансе. Чтобы Индия не боялась вести с Китаем выгодный ей бизнес. Кстати, тогда же, год назад, пришли и к этому формату "два плюс два", который так и не может состояться.

Танки Т-90 на параде в честь празднования Дня Республики в Индии
© AFP 2018 / Saul Loeb
В Индии нашли необычное применение танку Т-90
И еще кстати — этими надеждами на США можно объяснить несколько мелких эпизодов в делийской действительности, когда возникало ощущение, что в руководстве страны есть люди, готовые отказаться от каких-то частностей сотрудничества с Россией.

И вот сегодня газета Hindu перечисляет все, что США делают не так. Для начала, год назад были надежды, что Америка перестанет поддерживать Пакистан, создавая этим странную пару с Китаем. Но сейчас все вернулось к давней, традиционной американской политике — Пакистан нужен США для того, чтобы Индия не зазнавалась.

Табло со знаком доллара. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Доллар больше не нужен. Как России и Индии обойтись без валюты США
Далее, Индия пыталась справиться с пакистанской проблемой, с тем, что Пакистан блокирует ее интересы в Афганистане и прочей Центральной Азии, — как? С помощью Ирана. В частности, строя в Иране порт Чабахар, который открывает индийские торговые пути на север, в обход Пакистана — кстати, и в Россию, а далее в прочую Европу.

Но сегодня США грозят санкциями против тех индийцев, которые будут иметь дело с Россией. А Индия этого не хочет. И еще сегодня, напоминает Hindu, Трамп требует от Дели прекратить сотрудничество с Ираном, не покупать у него нефть, доведя импорт таковой "до нуля" к ноябрю. И грозит подвергать санкциям индийские компании, которые не будут уважать "американские санкции" против Ирана. А Дели, напомним, как и Пекин, вообще и принципиально не присоединяется ни к чьим односторонним санкциям, и мы в России это не раз испытывали на своем примере и к нашей выгоде.

Солдаты Китая и Индии на пограничном переходе. Архивное фото
© AFP 2018 / Diptendu Dutta
Индия дала пощечину сама себе, или Как Китай смотрит на пограничный вопрос
Но тогда Индия почти наверняка теряет Чабахар — и не приобретает ничего. А заодно терпит ущерб от всяческих общих торговых ограничений, которые Трамп сейчас вводит против всех, включая союзников по НАТО. И — остается с Китаем, Россией и прочими. Что далеко не так плохо, но индийцы-то хотели "баланса". А получили то, что было и до Трампа.

Кстати, сенсационные (внеочередные, заранее не планировавшиеся) визиты индийского премьера сначала в Китай, потом в Россию этой весной, накануне саммита лидеров все тех же стран и их партнеров в Циндао (Китай) — это часть переустановки внешней политики страны в результате того, что с США не получилось.

Встреча лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС: Китай пригласил Россию "весить больше" в мировой политике
А теперь попробуем понять, что в целом не так с внешней политикой США. Может быть, то, что она делается узким кругом людей "на коленке", от случая к случаю, не увязывая отдельные сюжеты в единое целое. Причем в этих сюжетах "новаторы" Трампа часто извлекают старые заготовки прежних республиканских администраций, а обрубки деморализованного Госдепартамента все-таки проталкивают такие же старые заготовки своей партии. Одни инициативы убивают другие, и все заходит в тупик.

Азия — это сложно, хотя бы потому, что Азия — это будущее, ставшее настоящим, здесь разворачиваются ключевые битвы за будущее планеты. В Азии мы все, самые разные державы, работаем осторожно и постепенно. Но устроить торговую войну с Китаем и одновременно потерять (в очередной раз) Индию — это надо уметь.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтраны мира. Индия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Страны мира. Индия
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