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Новые реалии Европы: "Акела промахнулся" — шантаж работает

(обновлено: 08:08 03.07.2018)
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© AP Photo / Olivier Matthys Канцлер Германии перед началом саммита лидеров государств Евросоюза в БрюсселеКанцлер Германии перед началом саммита лидеров государств Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Встречу лидеров государств Евросоюза в Брюсселе западная пресса заранее окрестила "матерью всех саммитов", ожидая поворотных, ключевых решений. Однако, несмотря на страсти, бушевавшие вокруг переговоров, и ряд громких заявлений о "прорыве", можно констатировать, что все попросту отложили до следующей встречи, до октября. Главный же итог осознание новых европейских реалий: оказывается, Меркель уже не безоговорочный и общепризнанный лидер, чье слово решающее, а шантаж в ЕС отныне вполне допустим и эффективен.

Беженцы в центре временного размещения в Германии
© AFP 2018 / dpa / Tobias Hase
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Никто особо не скрывал, что канцлер усиленно трудилась над формулой срочного решения своих коалиционных проблем, пытаясь убрать висевший над ней дамоклов меч в виде ультиматума ее баварских партнеров по коалиции. Как известно, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер (по совместительству министр внутренних дел) грозил с 1 июля закрыть границы Баварии для нелегальных мигрантов. После собрания в Брюсселе представители его партии сообщили о необходимости "изучить решения саммита", но восторга не выразили.

Не надо забывать: над ХСС тоже висит дамоклов меч неумолимо приближающиеся земельные выборы в Баварии, которые пройдут в октябре. В 2008-м партия потеряла абсолютное большинство в местном ландтаге — впервые за полвека. И сейчас стоит перед той же угрозой. В последние месяцы на второе место в опросах вышла антииммигрантская евроскептичная "Альтернатива для Германии".

Прибывшие мигранты на перроне одной из станций Германии
© AP Photo / Markus Schreiber
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Именно для предотвращения дальнейшего роста ее популярности ХСС и усилил риторику, связанную с ограничением миграции. Идти по пути Меркель и откладывать кардинальные решения до октябрьского саммита ЕС баварцы не могут "Альтернатива" не сидит сложа руки. В минувшие выходные на партийном съезде в баварском Аугсбурге "альтернативщики" призвали к созданию "крепости Европа", даже допустив по итогам выборов союз с ХСС для совместной борьбы с миграцией. У партии Зеехофера просто нет времени ждать, предоставляя пространство для подобных маневров "Альтернативе".

Поэтому, несмотря на видимое облегчение, которое чувствовалось в словах Меркель, когда она комментировала итоги саммита, ее личные проблемы не решены. Накануне встречи Зеехофера с канцлером источники в ХСС дали понять, что их лидер все равно грозит отставкой.

© REUTERS / Axel SchmidtДемонстрант держит плакат с надписью "Меркель должна уйти" в Берлине
© REUTERS / Axel Schmidt
Демонстрант держит плакат с надписью "Меркель должна уйти" в Берлине

Немецкий эксперт Александр Сосновский, главный редактор интернет-издания World Economy, в кулуарах саммита сказал корреспонденту РИА Новости: "Если Меркель заявила, что она обо всем договорилась, значит, никакой договоренности нет… Ей не удастся сохранить свои позиции. Ее агония немного продлится, но в конечном итоге ей придется либо сдаться, то есть принять требования Зеехофера и закрыть границы Германии, либо же (а она не может принять эти требования) уйти в отставку".

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер обращается к нижней палате парламента Бундестага во время сессии. 23 марта 2018
© AFP 2018 / John Macdougall
Последняя попытка. Мигранты поставили Меркель под удар
Слабость Меркель на внутренней арене не могла не отразиться на ее позициях внутри Евросоюза. Такое впечатление, что на вождя стаи набросились с криками "Акела промахнулся". Британские, французские, американские СМИ дружно пишут, что лидер Германии, ранее цементирующий Евросоюз, теперь главный его разрушитель.

Более того, лидеры европейских государств, некогда ловившие каждое слово канцлера Германии, уже не стесняются откровенного шантажа. В принципе, и раньше некоторые "младшие партнеры" позволяли себе угрожать "особой позицией" и правом вето на подобных саммитах. Но дальше угроз дело не шло — в конце концов все голосовали солидарно с Берлином и позицией еврочиновников, поддаваясь давлению. Новый же премьер-министр Италии Джузеппе Конте фактически заблокировал саммит до принятия нужных ему решений по проблемам миграции. Это и привело к драматичной бессонной ночи с четверга на пятницу, когда лидеры ЕС до пяти утра искали компромисс.

© REUTERS / Francois WalschaertsПремьер-министр Италии Джузеппе Конте. 29 июня 2018 года
© REUTERS / Francois Walschaerts
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. 29 июня 2018 года

Судя по всему, Конте временно заблокировал и формальное продление антироссийских санкций. Изначально планировалось, что лидеры Германии и Франции, как представители Европы в "нормандской четверке", кратко доложат о ситуации с выполнением Минских соглашений в ходе ужина. И там же, "за десертом", пролонгируют санкции. Однако что-то пошло не так.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. 29 июня 2018
© AFP 2018 / Ludovic Marin
Макрон заявил о намерении продолжать работу с Италией
Это, в частности, видно по следующему эпизоду. Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов непосредственно перед тем ужином трижды в лоб спросил французского лидера о санкциях. Макрон же сделал вид, что не понял этих вопросов, отвечая общими фразами "ни о чем". Похоже, он просто не знал ответа.

Стоит обратить внимание и на то, что после "десертного" доклада тоже никакой информации о санкциях не было. А пресс-служба Евросовета вывесила сообщение о пролонгации в районе пяти утра пятницы по местному времени, синхронно с решением по миграции. Из чего можно сделать вывод, что Италия все-таки выполнила обещание заблокировать иные постановления саммита до необходимого ей достижения консенсуса по основному вопросу. То есть шантаж в рамках ЕС работает. И это тоже важный знак.

Столь поверхностный подход к "украинскому вопросу" Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, находившийся в дни саммита в Брюсселе, назвал "возмутительным". "Это говорит о том, что европейцы на самом деле не заинтересованы в продвижении Минского процесса. Иначе они бы хотя бы по касательной упомянули об обязательствах Украины выполнять свою часть соглашения", — сказал эксперт в комментарии для РИА Новости.

Канцлер Германии Ангела Меркель и канцлер Австрии Себастьяном Курцем в последний день саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе. 29 июня 2018
© AFP 2018 / Ludovic Marin
Евросоюз приступит к процедуре продления санкций против России
Подводя итоги, следует отметить, что два основных вопроса — миграция и Brexit — остались нерешенными. Ключевое требование Италии об отмене "Дублинского правила" (о необходимости возврата нелегальных беженцев в страну их въезда в ЕС) обсудят на саммите в октябре. На октябрь перенесено и обсуждение Brexit, хотя все понимают, что откладывать дальше уже некуда. Общение с представителями делегаций разных стран в кулуарах саммита показало, что мало кто верит в достижение взаимоприемлемого соглашения между ЕС и Британией.

Попытки еврочиновников представить в качестве "прорывного" решение по созданию лагерей для беженцев "на добровольных началах" не выдерживает критики, так как ни одна из стран (хоть в Европе, хоть в Африке) не выразила желание добровольно организовывать подобные лагеря. Неудивительно, что некоторые ключевые фигуры ЕС в непубличном общении признают, что миграционные соглашения, достигнутые в ходе "ночных бдений" лидеров, "могут не стоить даже бумаги, на которой они написаны".

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