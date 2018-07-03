Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Встречу лидеров государств Евросоюза в Брюсселе западная пресса заранее окрестила "матерью всех саммитов", ожидая поворотных, ключевых решений. Однако, несмотря на страсти, бушевавшие вокруг переговоров, и ряд громких заявлений о "прорыве", можно констатировать, что все попросту отложили до следующей встречи, до октября. Главный же итог — осознание новых европейских реалий: оказывается, Меркель уже не безоговорочный и общепризнанный лидер, чье слово — решающее, а шантаж в ЕС отныне вполне допустим и эффективен.

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Никто особо не скрывал, что канцлер усиленно трудилась над формулой срочного решения своих коалиционных проблем, пытаясь убрать висевший над ней дамоклов меч в виде ультиматума ее баварских партнеров по коалиции. Как известно, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер (по совместительствуминистр внутренних дел) грозил с 1 июля закрыть границы Баварии для нелегальных мигрантов. После собрания в Брюсселе представители его партии сообщили о необходимости "изучить решения саммита", но восторга не выразили.

Не надо забывать: над ХСС тоже висит дамоклов меч — неумолимо приближающиеся земельные выборы в Баварии, которые пройдут в октябре. В 2008-м партия потеряла абсолютное большинство в местном ландтаге — впервые за полвека. И сейчас стоит перед той же угрозой. В последние месяцы на второе место в опросах вышла антииммигрантская евроскептичная "Альтернатива для Германии".

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Именно для предотвращения дальнейшего роста ее популярности ХСС и усилил риторику, связанную с ограничением миграции. Идти по пути Меркель и откладывать кардинальные решения до октябрьского саммита ЕС баварцы не могут"Альтернатива" не сидит сложа руки. В минувшие выходные на партийном съезде в баварском Аугсбурге "альтернативщики" призвали к созданию "крепости Европа", даже допустив по итогам выборов союз с ХСС для совместной борьбы с миграцией . У партии Зеехофера просто нет времени ждать, предоставляя пространство для подобных маневров "Альтернативе".

Поэтому, несмотря на видимое облегчение, которое чувствовалось в словах Меркель, когда она комментировала итоги саммита, ее личные проблемы не решены. Накануне встречи Зеехофера с канцлером источники в ХСС дали понять, что их лидер все равно грозит отставкой.

© REUTERS / Axel Schmidt Демонстрант держит плакат с надписью "Меркель должна уйти" в Берлине © REUTERS / Axel Schmidt Демонстрант держит плакат с надписью "Меркель должна уйти" в Берлине

Немецкий эксперт Александр Сосновский, главный редактор интернет-издания World Economy, в кулуарах саммита сказал корреспонденту РИА Новости: "Если Меркель заявила, что она обо всем договорилась, значит, никакой договоренности нет… Ей не удастся сохранить свои позиции. Ее агония немного продлится, но в конечном итоге ей придется либо сдаться, то есть принять требования Зеехофера и закрыть границы Германии, либо же (а она не может принять эти требования) уйти в отставку".

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Слабость Меркель на внутренней арене не могла не отразиться на ее позициях внутри Евросоюза. Такое впечатление, что на вождя стаи набросились с криками "Акела промахнулся". Британские, французские, американские СМИ дружно пишут , что лидер Германии, ранее цементирующий Евросоюз,теперь главный его разрушитель.

Более того, лидеры европейских государств, некогда ловившие каждое слово канцлера Германии, уже не стесняются откровенного шантажа. В принципе, и раньше некоторые "младшие партнеры" позволяли себе угрожать "особой позицией" и правом вето на подобных саммитах. Но дальше угроз дело не шло — в конце концов все голосовали солидарно с Берлином и позицией еврочиновников, поддаваясь давлению. Новый же премьер-министр Италии Джузеппе Конте фактически заблокировал саммит до принятия нужных ему решений по проблемам миграции. Это и привело к драматичной бессонной ночи с четверга на пятницу, когда лидеры ЕС до пяти утра искали компромисс.

Судя по всему, Конте временно заблокировал и формальное продление антироссийских санкций. Изначально планировалось, что лидеры Германии и Франции, как представители Европы в "нормандской четверке", кратко доложат о ситуации с выполнением Минских соглашений в ходе ужина. И там же, "за десертом", пролонгируют санкции. Однако что-то пошло не так.

Это, в частности, видно по следующему эпизоду. Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов непосредственно перед тем ужином трижды в лоб спросил французского лидера о санкциях. Макрон же сделал вид, что не понял этих вопросов, отвечая общими фразами "ни о чем". Похоже, он просто не знал ответа.

Стоит обратить внимание и на то, что после "десертного" доклада тоже никакой информации о санкциях не было. А пресс-служба Евросовета вывесила сообщение о пролонгации в районе пяти утра пятницы по местному времени, синхронно с решением по миграции. Из чего можно сделать вывод, что Италия все-таки выполнила обещание заблокировать иные постановления саммита до необходимого ей достижения консенсуса по основному вопросу. То есть шантаж в рамках ЕС работает. И это тоже важный знак.

Столь поверхностный подход к "украинскому вопросу" Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, находившийся в дни саммита в Брюсселе, назвал "возмутительным". "Это говорит о том, что европейцы на самом деле не заинтересованы в продвижении Минского процесса. Иначе они бы хотя бы по касательной упомянули об обязательствах Украины выполнять свою часть соглашения", — сказал эксперт в комментарии для РИА Новости.

Подводя итоги, следует отметить, что два основных вопроса — миграция и Brexit — остались нерешенными. Ключевое требование Италии об отмене "Дублинского правила" (о необходимости возврата нелегальных беженцев в страну их въезда в ЕС) обсудят на саммите в октябре . На октябрь перенесено и обсуждение Brexit, хотя все понимают, что откладывать дальше уже некуда. Общение с представителями делегаций разных стран в кулуарах саммита показало, что мало кто верит в достижение взаимоприемлемого соглашения между ЕС и Британией.

Попытки еврочиновников представить в качестве "прорывного" решение по созданию лагерей для беженцев "на добровольных началах" не выдерживает критики, так как ни одна из стран (хоть в Европе, хоть в Африке) не выразила желание добровольно организовывать подобные лагеря. Неудивительно, что некоторые ключевые фигуры ЕС в непубличном общении признают, что миграционные соглашения, достигнутые в ходе "ночных бдений" лидеров, "могут не стоить даже бумаги, на которой они написаны".