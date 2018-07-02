Болгария умирает в буквальном смысле: почему Россия не заразилась

Ирина Алкснис © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Президент Хорватии предупредила граждан о демографических проблемах

Согласно данным департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, численность населения Болгарии упала ниже семи миллионов человек. Как прокомментировал эту новость болгарский академик Петр Иванов, "Болгария в клинической демографической смерти, она умирает… Мы самая быстро исчезающая нация в мире".

Примечательно, что, согласно переписи населения 1946 года, в стране тогда насчитывалось 7 029 349 человек, а в 1985 году было 8 948 649 жителей. Таким образом, за последние три десятилетия потеряно два миллиона человек, причем ныне ситуация хуже, чем была сразу после Второй мировой войны.

Данная новость могла бы стать предметом ожесточенной дискуссии по ключевым вопросам современного мироустройства.

С одной стороны, причины тяжелейшей, если не сказать катастрофической, депопуляции Болгарии вполне очевидны — и они крайне не комплиментарны по отношению к Европейскому союзу, поскольку происходящее — прямое следствие "европейского выбора" этой страны.

Еще относительно недавно цветущая, аграрно и промышленно развитая Болгария ныне оказалась просто высосана благодаря политике ЕС с ее квотами, субсидиями и строгим регламентированием. Итогом этого стало уничтожение в Болгарии практически всех конкурентоспособных предприятий и разорение экономики, что, в свою очередь, фатально повлияло на демографические процессы: массовый исход работоспособного населения, падение рождаемости и так далее.

С аналогичными ситуациями сталкиваются практически все страны, относящиеся к периферии ЕС и только стремящиеся в него вступить. Особенно это заметно на постсоветском пространстве: от Прибалтики до Украины.

С другой стороны, кто-то может возразить, что не России указывать на проблемы Болгарии и возмущаться Европой, учитывая, что в ней самой сложилась крайне неблагоприятная демографическая обстановка. Причем в этом году ситуация грозит серьезно ухудшиться, и интерес к болгарским проблемам — лишь разглядывание соринки в чужом глазу.

Следует признать, что этот "кто-то" прав — до некоторой степени. Пусть Россия и не потеряла, как Болгария, четверть населения — демографические проблемы в России хорошо известны. Например, в Башкортостане с января по май этого года родилось на 759 малышей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а в Удмуртии число рождений уменьшилось на 525. Россия действительно соскальзывает в предсказанную демографическую яму, порожденную катастрофически низкой рождаемостью 1990-х годов — их поколение вступило в активный детородный возраст. Текущие социально-экономические проблемы, безусловно, также оказывают свое влияние на демографическое поведение граждан.

Впрочем, можно было бы отметить, что любое обсуждение ухудшения демографии Болгарии (или России) в отрыве от остальной планеты несерьезны, поскольку весь развитый (и уже существенная часть не очень развитого) мира сталкивается со сложнейшими проблемами в этой сфере, включающими старение населения, падение рождаемости и так далее. Так что проблемы Латвии, Японии, Болгарии, Франции, России и десятков других стран имеют, по сути, одно основание. Просто местная специфика накладывает на каждое государство свой отпечаток, что и дает на выходе несколько — или заметно — различный результат. Например, целенаправленная масштабная политика завоза мигрантов в Европу как раз и предназначена для решения проблемы старения населения и сокращения рабочей силы в странах Запада, в результате чего демографическая статистика в "старой" Европе демонстрирует куда лучшие показатели, нежели в восточной части ЕС.Эта точка зрения также абсолютно обоснована. Кризис действительно носит глобальный масштаб, где каждая страна демонстрирует различные его вариации.

Но есть одна принципиально важная тонкость: наблюдается непосредственная связь между глубиной этого кризиса и уровнем суверенитета той или иной страны.

В результате страны, находящиеся в жестком подчинении к вышестоящим структурам (будь то Болгария или Литва по отношению к ЕС или Япония по отношению к Штатам), страдают от гораздо более сложных демографических проблем, чем те, кто стремится проводить самостоятельную политику.

Причины очевидны. Радужные иллюзии периода расцвета либерального глобализма увяли, и стало ясно, что за ними скрывались неоколониальные практики, где доминирующие державы привычно выкачивают ресурсы из подчиненных стран, причем как природные и экономические, так и человеческие. Собственно, Болгария в этом смысле ярчайший пример: экономика разорена, население отбыло западнее, помогая тем самым решать проблемы "старой" Европы.

Можно обсуждать, насколько удачным и верным было решение принять в ЕС огромные массы мигрантов из Африки и Ближнего Востока, но нельзя отрицать, что руководство союза действовало совершенно осмысленно, стремясь решить стоящие перед ним проблемы с численностью населения, и при этом у него была политическая воля и ресурсы для этой кампании.

Аналогичная ситуация и с Россией, у которой наилучшая ситуация в этом вопросе среди европейских постсоветских стран (исключение — только страны Средней Азии). Причем меры, которые предпринимаются российским руководством для решения существующих проблем, также широко известны — от привлечения мигрантов до стимулирования рождаемости.

Но главное, у Москвы есть необходимый уровень суверенитета, чтобы эти меры реализовывать, что и дает в итоге результат в последние годы, несмотря ни на какие сложности и негативные факторы.

Фактически у Болгарии (и у остальных стран, находящихся в тяжелом демографическом пике) есть рецепт, благодаря которому она может переломить ситуацию и прекратить процесс собственного "умирания". Надо "всего лишь" вернуть себе национальный суверенитет.

Вот только есть ли у властей страны такое желание и, что еще важнее, возможность, вопрос открытый.