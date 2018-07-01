Стартовал конкурс на должность "настоящего диктатора Украины"

Нюра Н. Берг

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что местный Пиночет уже на подходе. "В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и, может, не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я убежден". Потом, правда, уточнил — мол, чего искать стадион, если вот он, имени Лобановского.

Здоровые, стало быть, силы, ищут, где бы виселицы и пыточные сподручнее установить. Как говорится, как же выглядят их больные, если эти — здоровые?

Матиос не впервые выступает с жесткими прямолинейными оценками и прогнозами. И часто прямо намекает на то, что украинский пиночет выйдет из рядов патриотических силовиков, обойденных при раздаче полномочий и влияния.

Собственно, ничего сенсационного в импровизациях украинских политических деятелей о Пиночете — спасителе Отечества нет. Сколько существует украинская незалежность, столько политический класс этой страны грезит о Пиночете. Какой бы аналитический обзор о политических раскладах в богоспасаемой Неньке вы ни читали, там всегда прямо или косвенно будет упомянут чилийский диктатор. Напомним на всякий случай: это был военный преступник, предатель и убийца, казнивший от трех (официально) до 17 (по оценкам) тысяч человек и отправивший в изгнание еще пару процентов населения.

Именно этот чилиец отчего-то стал для украинского политикума образцом патриотического лидера, способного построить на территории Цеевропы цветущий сад. Авторитарными лидерами, тиранами и деспотами на планете хоть дороги мости, но этим приглянулся именно этот предводитель хунты, который зато "организовал в Чили экономическое чудо" по рецептам т. н. "чикагских мальчиков". Так, по крайней мере, гласит излюбленный либеральный миф.

Впрочем, с точки зрения экономического чуда Пиночет интересует украинских политиков мало. Да и само чудо они видят совершенно по-разному. Обычно примеряющие френч диктатора останавливаются на первой части — удушение конкурентов с непременным их физическим устранением, захлопывание ртов недовольным и установление в стране авторитаризма с полной узурпацией власти одним человеком — святым патриотом, бессребреником и реформатором. Кто этот один человек — вот вопрос вопросов. Практически каждый украинский микронаполеон видит именно себя этим "одним человеком".

Рассмотрим наиболее одиозных кандидатов.

Казалось бы, на первом месте должны быть украинские наци и их фюреры. Среди крайне правых есть минимум десяток претендентов с амбициями спасителей Отечества. Например, свободовец Тягнибок и правосек-азовец Билецкий. Они то и дело выступают с ультиматумами, в том числе Верховной Раде. Клянутся, что не допустят никакого финансового диктата Запада (вот Пиночет-то в гробу вертится), никакой продажи сельскохозяйственных земель и роста цен. То есть, ровным счетом ничего такого либерально-рыночного, ради чего настоящий Пиночет совершил когда-то военный переворот. Аугусто пришел уничтожить всю социалистическую "заразу", украинские же правые, похоже, намерены именно ее, в национал-формате, установить на своих штыках.

Из этого следует несомненный вывод о том, что, грезя о Пиночете, правые желают перенять исключительно его методы устрашения. Вряд ли, дезориентируя избирателя и инвестора своими право-левыми идеями, замешенными на сугубом невежестве, предводители радикалов зажгут энтузиазмом серьезных силовиков, без которых никакой переворот невозможен.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что устами Билецкого вещает министр внутренних дел Аваков, который и вовсе никаких этих глупостей в виде экономических идей не имеет, а имеет лишь горячее желание установить собственную диктатуру, опираясь на окормляемые им карательные батальоны.

О своей симпатии к чилийскому генералу не раз заявляла бывшая летчица, бывшая любимица российских либералов Надия Савченко, ныне отправленная за решетку при глухом молчании российских либералов.

Экономические воззрения Нади Савченко совершенно темны и напоминают скорее аморфные инфантильные мечтания "обо всем лучшем против всего худшего", но и у нее главное — установление личной диктатуры спасителя Отечества. "Пиночет, — не раз говаривала Надия, — мой кумир".

В этому же ряду может быть упомянута совершенно клоунская фигура некоего Ильи Кивы, возглавляющего (по его версии) Социалистическую партию. Он тоже не против спасти отечество.

Согласна облачиться в китель и Юлия Тимошенко, однажды уже явившаяся в Раду в соответствующем маскарадном костюме Юлия Владимировна очень настаивает на своих демократических воззрениях и приверженности народному контролю, но ее диктаторский потенциал никак не уступает порошенковскому

Кстати, сам Петр Алексеевич. Он так пришел к власти в результате государственного переворота при поддержке силовиков, резко усилил их влияние, и сегодня успешно противопоставляет СБУ воинству Авакова, параллельно пытаясь отобрать у министра внутренних дел его любимых карателей. Правда, никакого реформирования экономики, в отличие от Пиночета, он так и не провел, да и зачем, если собственные сокровища неуклонно растут, а кураторы за шиворот расправленным оловом не капают.

Но пока эти двое готовятся к смертельной схватке на грядущих президентских выборах, невиданный рейтинг демонстрирует некто Анатолий Гриценко. Идеальный кандидат на роль украинского Пиночета, без дураков. Выученик Пентагона и ЦРУ, полковник, бывший соратник Ющенко и Тимошенко, предавший, как положено респектабельному украинскому политику, и первого, и вторую, специалист по нейро-лингвистическому программированию.

Он имеет в своем распоряжении многотиражное СМИ, финансируемое за американские гранты, а также целую социологическую фирму из "первой пятерки" и расположение американских кураторов. Анатолий Степанович желает стать президентом и, разумеется, действовать по тем же пиночетовским рецептам. Гриценко, долгие годы гордо именующий себя "первым непроходным", на этот раз явно намерен преодолеть фатальную непроходимость и стать просвещенным вождем новой Украины.

"Просвещенный авторитаризм выводит страну на новый, более высокий уровень экономики, и на ее основе — демократии", — говорит Гриценко, также держащий Пиночета за один из образцов просвещенного авторитаризма.

Планы, которые излагает кандидат, выглядят все теми же утопиями, которые мы находим у остальных кандидатов. Рейдерству нет, социальным лифтам да, народного контроля побольше, а зарплаты повыше. Продаже земли — шлагбаум, повальной приватизации предприятий — стоп. Олигархам, разумеется, узды.

Напомним: реальный Пиночет, напротив, отменил все социальные лифты для всех — кроме тех, кому лично их предоставил, похерил всякий народный контроль, жестко сбалансировал бюджет, тщательно вымарал все социалистические идеи, внедренные его предшественником Альенде.

Такие расхождения совершенно не фрустрируют полковника Гриценко.

Кстати: на тот случай, если кого-то смущают отчеты международных правозащитных организаций о кровавых расправах Пиночета — с похищениями людей, изнасилованиями, пытками, массовыми расстрелами и тем самым пресловутым стадионом (на котором казни и проводились) — то на этот случай у пиночетовцев есть сингапурский Ли Куан Ю. Этот на стадионах не расстреливал, а просто сажал в тюрьму оппонентов, репрессировал журналистов и запретил свободу слова (а заодно почему-то журнал "Плейбой"), ввел телесные наказания, обеспечив экономический взлет своей крошечной стране такими экзотическими мерами. Правда, Ли Куан Ю никогда не скрывал, что плевать он хотел на демократию, а уважает только дисциплину, украинские же "пиратские копии" на каждом шагу зачем-то клянутся в приверженности либерально-демократическим ценностям.

Есть и еще одно утеснительное обстоятельство. Аугусто Пиночету были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и наркоторговле уже тогда, когда он оставил свой пост и проходил по ряду уголовных дел дома и за рубежом. А на момент обретения власти ничего подобного за ним не числилось. О Ли Куан Ю и вовсе известно как о бессребренике.

Украинские же политики — все как один — замазаны в коррупции по самую маковку. Сластолюбивые, изнеженные, обожающие роскошь и эксклюзивный комфорт — какое государство, такие у него и пиночеты. Нет ни одного, кто не был бы уличен в разворовывании бюджета, участии в рейдерстве, крышевании бизнеса, укрывательстве от уплаты налогов. Тому же Гриценко сейчас, в разгар предвыборной кампании, припоминают, как он, будучи министром обороны в трех украинских правительствах, распродавал армейское имущество, оружие и недвижимость рекордными темпами.

… Впрочем, Украина — страна бесконечных когнитивных диссонансов, симулякров, макетов и муляжей. Никто из политиков не смущается, произнося взаимоисключающие вещи и давая нелепые обещания. В украинской политике никогда не было важно содержание, там всегда важна форма, болтовня и непременно жестикуляция. И тот, кто лучше других оседлает эту волну, тот и станет украинским пиночетом.

Некоторые думают, что даже диктатор на Украине может быть только в формате "Свадьбы в Малиновке" — мол, карнавальная культура Украины не допустит настоящей трагедии и редуцирует диктаторские амбиции любого тирана до уровня водевиля.

Но это не так. Карнавал на Украине в любой момент может стать вполне кровавым. Ведь за каждым претендентом на гетманскую булаву и китель диктатора стоят силовые структуры, а также, в общей сложности, порядка 400 тыс. единиц неучтенного оружия на руках у населения и сотни тысяч прошедших братоубийственную войну молодых людей с посттравматическим синдромом.