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Хитрый ход: Европа развязала руки России

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе. Архивное фотоСаммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дмитрий Лекух

…Так долго анонсируемый и "решающий" очередной саммит ЕС закончился, как и прогнозировалось, ничем. Как, собственно, и ожидалось, после двенадцати часов бесплодных дискуссий лидеры ЕС из последних сил согласовали итоговый документ по миграции (очредной), из-за которого Италия ранее блокировала принятие всех остальных пунктов повестки.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. 29 июня 2018
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Ну и заодно — в автоматическом режиме — несмотря на все итальянские демарши, Европейский союз продлил действующие экономические санкции против Российской Федерации еще на полгода. Дежурно привязав их действие к "полному и безоговорочному выполнению Россией минских соглашений".

В сухом остатке.

Что касается первого и "главного" для ЕС "мигрантского вопроса", несмотря на всю жесткость и длительность дискуссии, а также искусственно подогреваемую интригу, итоговый документ вышел почти полностью ни о чем.

Одобренный на саммите документ по проблемам миграции, предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Союза нелегалов (создадим еще одну "комиссию по борьбе", простого исполнения законов недостаточно). Неистовую "борьбу с организаторами трафика". И создание "на добровольной основе" (уже смешно) контролируемых центров для мигрантов в Европе, где "могла бы осуществляться оценка того, насколько они нуждаются в предоставлении статуса беженца".

Флаг Евросоюза. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Huguen
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Короче, позиция Меркель — делать вид, что есть план — снова победила.

Победит ли после этого сама Меркель во внутригерманском системном политическом кризисе — очень большой вопрос. По-хорошему, требования к ней "союзного" баварского ХСС итоговые документы саммита вряд ли удовлетворят.

Как вряд ли они удовлетворят и Италию, куда с этими пустыми бумажками после страшной битвы прибудет новоиспеченный премьер. Потому как и для Германии, и, тем более, для Италии "итоговый документ", по сути, отнюдь не является решением, а, в самом лучшем случае всего лишь консервацией существующих весьма болезненных проблем.

Даже пресловутый уже консенсус по "Дублинской системе", которая регулирует процедуру предоставления убежища в Евросоюзе, так и не был найден, несмотря на официальные призывы Брюсселя. ЕС фактически перенес реформу "дублинских соглашений", дежурно постановив, что "доклад о ходе работы должен быть представлен только к октябрю". Подчеркиваем, не решение, а "доклад о ходе работы". Что вообще вызывает массу вопросов о дееспособности этой бюрократической машины: даже у нас "комиссия по контролю работы другой комиссии" была возможна только во времена поздней, уже весьма маразматической в смысле бюрократии КПСС.

Но это, собственно, их внутренние и целиком европейские дела.

Что касается "продления санкций" — то, по большому счету, и это нам уже безразлично.

Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммительное удовольствие, или Как лидеры ЕС не рады видеть друг друга
В принципе, с системной точки зрения, мы уже вполне научились жить в санкционном режиме. Что вполне доказывает динамика отечественной экономики, которой уже давно мешают не столько санкции, сколько "западно ориентированные" экономические персонажи внутри самой нашей страны. Не только, кстати, в рядах пресловутого "экономического блока", но и системного российского бизнеса. Как ни грустно признавать, больше всего их концентрация в банковском сообществе, грустно ожидающего возможности поспекулировать "дешевыми западными деньгами" в отечественной экономике.

Реальный сектор, как и большинство населения, не раненного отсутствием "хамона и пармезана", смотрит на них едва ли не с ехидной усмешкой. А развивающееся, несмотря на регулярно провозглашаемый развал и конец, сельское хозяйство страны так и вовсе свечки в церквях ставит, чтоб санкции как можно дольше не отменяли. Торговать с ЕС в критических для нас областях мы уже давно научились. И вчерашнее сообщение Reuters со ссылкой на министерство экономики Германии о том, что немцы получили от США гарантии не введения санкций в отношении российских газопроводов — тому лучшее подтверждение. Мир куда более сложен, чем это видится матерым комментаторам сетевых постов-плакатов.

Почетный караул в Квиринальском дворце - официальной резиденции президента Италии - перед встречей Карло Коттарелли и президента Италии Серджо Маттареллы
© REUTERS / Alessandro Bianchi
Политолог о позиции Италии по санкциям: солидарность в ЕС "дает трещину"
Ну и еще. России это "автоматическое продление санкций" автоматически же развязывает руки в явно намечающихся системных переговорах с Вашингтоном. Кстати, предстоящая встреча Путина с Трампом тут (не надо иллюзий) будет, очевидно, всего лишь первым этапом. Переговоры будут долгими и, наверняка, очень не простыми, но будут в любом случае. Просто потому, что миру определенно требуются новая карта — как в прямом (см. недавнее откровение "Крым российский", посетившее Трампа на саммите G7), так и в переносном смысле — просто потому, что прежняя просто не соответствует изменившемуся глобальному ландшафту.

При этом, конечно, прежние иллюзии — включая иллюзию монолитности западных государств — будут истлевать. Несмотря ни на какие "итоговые заявления", на предстоящую 11 июля встречу лидеров стран НАТО (блок, напомним, последний раз выступал единым фронтом больше семи лет назад, в Ливии — с самыми катастрофическими для европейских членов альянса последствиями) и на прочие церемониальные действия.

И вот сейчас все идет к тому, что "перерисовывать карту мира" будут — в лице своих лидеров — политически дееспособные силы: США, Россия, КНР.

ЕС же, несмотря ни на какие кризисы и "брошенные конфеты Трампа", пока пытается остаться в прежней "глобалистской повестке" с ее отжившими установками. Возможно, Европа просто ждет, когда Трамп наделает достаточное количество ошибок, чтобы ими воспользоваться — но тем самым она теряет инициативу.

Это не значит, что Европа останется в нынешнем своем состоянии навсегда или хотя бы надолго. Это говорит лишь о том, что тенденции к развитию "европейского суверенитета", сейчас также довольно отчетливо заметные, пока явно недостаточно сильны. И ограничиваются такими локальными триумфами, как защита собственных трубопроводных проектов от собственного союзника.

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