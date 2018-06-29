План Б для "Северного потока": Данию передвинут. Инсайд-фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Как сообщил наш информированный источник в Кремле, для строительства газопровода "Северный поток — 2" разрешения Дании, скорее всего, не потребуется, поскольку Данию решено перенести в другой район планеты.

По его словам, такая подготовка уже ведется, и это вопрос нескольких недель.

Мы попросили хотя бы в общих чертах прояснить, не китайцы ли, известные своими масштабными проектами, будут переносить Данию и не эта ли тема в числе прочих обсуждалась на встрече президента Путина с председателем Си, на что получили ответ: "Без комментариев, но этим будут заниматься не китайцы, а "Роскосмос".

После этого мы связались с корпорацией "Роскосмос", попросив прокомментировать полученную информацию.

В корпорации не стали ничего ни подтверждать, ни опровергать, но на наш вопрос — как такой перенос вообще возможен с чисто технической точки зрения — уклончиво ответили, что у них есть такие приборы, но они нам про них не расскажут.

Наш источник в "Роскосмосе", с которым мы встретились в темно-синем лесу, где трепещут осины, на правах строгой анонимности сообщил, что при строительстве космодрома Восточный ими был найден космический корабль внеземного происхождения, пролежавший в болотах Амурской области несколько тысяч лет. Несмотря на возраст, звездолет был не бит не крашен и с прекрасным набором опций, малую часть которых президент уже показал во второй части своего послания Федеральному собранию.

Также информированный источник сообщил, что насчет Дании можно не переживать, так как ее перенесут не в какую-нибудь Туманность Андромеды или на Луну, а совсем недалеко — на Шпицберген.

Вернувшись в редакцию, мы связались с Академией наук Норвегии, чтобы выяснить — поместится ли, если что, Дания на Шпицбергене?

Там рассмеялись, ответили, что без проблем, ведь территория Дании 43 тысячи квадратных километров, а Шпицбергена — 60 тысяч, после чего поинтересовались, не напились ли мы по случаю выхода своей сборной из группы, раз задаем такие странные

вопросы.

Мы представили, как через пару недель напьются датчане по случаю своего пробуждения посреди Северного Ледовитого океана, но скромно промолчали. Утешало лишь то, что, по последним данным норвежских ученых, в том районе неукротимо теплеет, и еще то, что датчанам будет где разместить свои зоопарки с их любимыми жирафами и львами.

Оставалось выяснить, как на это отреагируют Соединенные Штаты, ведь Дания член НАТО.

Через твиттер мы связались с Дональдом Трампом и спросили: как он отнесется к тому, если Данию немного перенесут?Он ответил, что ему без разницы, так как он даже не знает, где она находится, и что ему главное, чтобы датчане исправно платили новые высокие пошлины на свое печенье и пиво, поставляемое в США. После чего добавил, что все будут платить Штатам высокую, но справедливую цену, пока Штаты находятся на своем месте в мире.

Последняя фраза в свете сегодня услышанного невольно заставила нас задумчиво посмотреть на Луну.

Но стало ясно главное — демарш Дании не сильно повлияет на сроки реализации проекта "Северный поток — 2". В крайнем случае, если норвежцы врут про потепление в районе Шпицбергена, всегда можно вернуть Данию обратно и просто немного передвинуть нитку газопровода.