Родина гибнет как никогда. Китайцам досталось русское золото

Сергей Савчук, для РИА Новости



Чем ближе подходило время ко дню начала ЧМ-2018 по футболу, тем больше в информационное пространство вываливалось различных страшилок. Причем рассчитанных не только на представителя условного коллективного Запада, но и на нашего родного обывателя.

Тут и запланированное убийство миллионов пушистых собачек, и выселение неугодных за N-й километр, и отключение горячего водоснабжения и электричества в угоду проклятым понаехавшим интуристам. Цель, видимо, была в том, чтобы по мере возможности сбить подъем и воодушевление, с которым немалая часть страны встретила мундиаль.

Ну, а мы рассмотрим (для иллюстрации того, как сетевые истерики соотносятся с реальностью) еще одну тему. В том же ряду баек затесался надрывный стон по проданной лично В. В. Путиным китайцам Сибири, лесу и всем природным богатствам этого края. В частности — из новостного нафталина на свет извлекли известие о том, что на одном из Забайкальских месторождений китайская компания будет добывать золото, отряхнули его от пыли, протерли бархоткой и массово вбросили в сетевое пространство.

К сожалению, у современного читателя и жителя всемирной паутины объем памяти с каждым годом все меньше, из нее через неделю-другую без остатка выдувает инфоповоды, которые сегодня кажутся невероятно важными и незыблемыми. Так же вышло и в данном случае — сеть бурлит мемами, многомудрыми цитатами лидеров общественного мнения, ссылками на сайты разной степени достоверности и посещаемости. Лейтмотив песни прост, как молоток, — Путин продал ужасным китайцам целое месторождение золота, которое, понятное дело, народное, и значит все. Вот вам и доголосовались.

Новость эта на самом деле старая, как минимум 2016 года (такие новости-зомби, восстающие из прошлых лет, чтобы вновь будоражить, — сейчас не редкость). Но, коль она опять активно ширится, мы потрудимся вам разъяснить некоторые аспекты. Как водится, плясать будем от печки, то есть от истории.

Ключевское месторождение рудного золота, о котором идет речь в разгоняемой истерике, расположено в одноименном поселке городского типа, в Могочинском районе Читинской области Забайкальского края.

В 1901 году английский горный инженер Г. Кенрик из "Нерчинского золотопромышленного общества", принадлежавшего английской концессии, описал в своем походном журнале гору Ключи, упомянув наличие и мощность рудного тела (до 12 метров), а также высокое содержание драгметаллов в непосредственной близости к поверхности. На тонну породы приходилось целых 13,5 грамма золота, что не много, а очень много.

"Нерчинское золотопромышленное общество" без промедления приступило к освоению месторождения. Уже в ходе работ выяснились два факта: хороший и плохой. Хороший заключался в том, что, помимо рудного золота, на Ключевском обнаружился и целый "букет" сопутствующих минералов и руд: пирит, гематит, сфалерит, арсенопирит, халькопирит и галенит и еще полдесятка наименований. Добываемое золото имело высокую пробу — не менее 740. По мере углубления горизонта добычи росла и проба золота, доходя местами до 980. Казалось бы, вот оно, горняцкое счастье! Но не тут-то было.

В процессе разработки выяснилась и вторая часть, плохая. Во-первых, золото и все прочее счастье находится в составе очень крепкой породы, местами практически скальной. Во-вторых, оказалось, что залежь по своей структуре очень неоднородная по мощности и крутизне падения.В итоге нерчинские золотопромышленники смогли вести на Ключевском прибыльную добычу всего девять лет. Были добыты самые простые для выемки поверхностные залежи, и в 1910 году случилась первая "смерть" рудника: его законсервировали и оставили до лучших времен.

Появившееся вскоре молодое советское государство отчаянно нуждалось в деньгах, и в 1928 году в Читинскую область была направлена геологоразведочная партия из состава треста "Дальзолото", которой была поставлена задача оценить запасы месторождения и перспективы добычи золота и серебра. На месте был проведен полный комплекс геологоразведочных работ, и на стол московского руководства легла докладная записка — золотоносность достаточна для промышленной разработки. Так началась вторая жизнь месторождения Ключи.

Советский Союз славился своими грандиозными планами, стройками, проектами. Ключевское месторождение, невзирая на все присущие ему сложности, активно разрабатывалось вплоть до 1951 года, пока содержание драгоценного металла опять не упало ниже минимально экономически обоснованной отметки.

Жизнь на Ключевском опять замерла, правда, время от времени предпринимались попытки оживить там добычу. Но "святые 90-е" поставили на руднике жирный крест. "Коматоз" продолжался почти двадцать лет, пока все концессионные права не приобрело местное ЗАО "Рудник Западная-Ключи". Началось очередное активное изучение участка с применением самых современных технологий и приборов. И наш старичок снова показал, что хоронить его рано. По состоянию на 1 января 2014 года запасы золота по месторождению составляли: разведанные (категорий А+В+С1) — 48,6 тонны, при среднем содержании золота в рудах два грамма на тонну, предварительно оцененные запасы (категории С2) — 27,2 тонны, "забалансовые" — четыре тонны.

Специально поясним для людей, далеких от мест, где ревут карьерные самосвалы и бродят бородатые люди с молотками. Приведенные цифры говорят, что рудник довольно сильно выработан, но добывать золото еще можно. В 2014 году ЗАО "Рудник Западная-Ключи" официально защитило проект горных работ. Согласно лицензии, выданной Федеральным агентством по недропользованию, ЗАО вменялось в обязанность добыть и переработать: в 2016 году — 250 тысяч тонн руды, в 2017 — уже не менее 400 тысяч.

На практике же добыча составила ноль.

Рудник вновь показал свой крайне скверный характер. Поскольку "верхние горизонты" Ключевского давно выбраны, добыча сместилась глубже, где горнякам повсеместно приходится иметь дело с очень крепкой малосульфидной породой. Чтобы добыть золото, нужно произвести целый ряд комплексных промышленных операций. Методы довольно затратны как по времени, так и финансово, что выбивает из игры большинство мелких участников рынка добычи. А вот гиганты тут могут действовать.

И здесь мы подходим собственно к факту, который, будучи искаженным, так сильно взволновал российскую сетевую общественность.

ЗАО "Рудник Западная-Ключи" свои права продало индийской золотодобывающей компании SUN Gold Ltd. Последняя получила в собственность 70 процентов от доли проекта добычи. Практически сразу индийская компания начала переговоры со своим партнером — китайским горнопромышленным гигантом China National Gold Group Hong Kong, который демонстрировал интерес к добыче золота в России.Здесь надо сразу оговориться, что подобную сделку невозможно заключить в рамках частных договоренностей: то есть условный русский Иван и китайский Лю, владеющие лицензией и деньгами соответственно, не могут втихаря перепродать права на недропользование. Все переговоры велись на уровне межправительственной комиссии Россия — КНР, причем шли долго, сложно и в целых два этапа. Китайские товарищи отнюдь не глупы и всячески пытались уменьшить груз сопутствующих обязательств, которые они получали с приобретением прав на разработку Ключевского. Но Россия смогла продавить условия, которые выгодны в первую очередь региону и местным жителям. Все это сетевые разоблачители постеснялись озвучить, но мы, как люди беспардонные, молчать не будем.

Итак: государственная (это важная деталь) компания China National Gold Group Hong Kong летом 2016 года приобрела права на добычу золота в районе месторождения Ключевское. В соглашении черным по белому были оговорены конкретные условия, в частности:

• Доля российского горнодобывающего и горнообогатительного оборудования на руднике должна составлять не менее 40 процентов.

• Количество занятого российского персонала должно составлять не менее 50 процентов от общего числа работников.

Параллельно было оговорено создание не менее трех тысяч рабочих мест, на которые в первую очередь должны претендовать жители Забайкалья. Как видим, сплошное предательство национальных интересов и игнорирование проблем регионов.

Предвосхищая логичный вопрос уважаемых читателей, почему же Россия сама не захотела добывать золото на собственной территории, ответим. У нашего государства в настоящее время на балансе стоит большое количество месторождений, где и запасы значительно больше, и добыча значительно легче, и не требуются глобальные финансовые вложения. Мы помним, что Ключевское находилось в состоянии летаргии двадцать лет. Нормальной инфраструктуры на месте нет, техники тоже, то есть китайской компании придется на месте все возводить с нуля и завозить туда технику. Придется строить дробильную фабрику (или как минимум мощные установки), золотоизвлекательную фабрику и полный спектр сооружений для выщелачивания золота. Для нас это экономически нецелесообразно, а для Китая — вполне.

И тут мы подходим к еще одному вопросу, который ничуть не меньше будоражит несведущие умы. Ну, ладно, скажут нам читатели, выше все было хорошо и понятно, но ведь золото Китай будет забирать себе! Так, да не совсем. Золото — стратегически важное сырьё, от которого зависит финансовое здоровье страны. Поэтому его оборот жесточайше регламентирован, а любые попытки "бега на месте" награждаются длительными командировками в края, полные солнца и неспиленных деревьев. Да, China National Gold будет добывать золото, но сложить его в вагоны и вывезти в Китай, как это представляет наша гуманитарно-либеральная общественность, не сможет. Все добытое золото будет продаваться России. Да, вероятно, несколько дороже, чем с рудников Якутии. Но ведь фактически золото остается у нас, пополняя наши ЗВР. Немного отличается от картинки, нарисованной эмоциональными, но не сильно грамотными борцами за народное счастье, не правда ли?