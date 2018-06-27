Дональд Трамп попал под мотоцикл. Что грозит Harley-Davidson

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Трамп отреагировал незамедлительно, прямо в твиттере:
"Я удивлен, что именно "Харлей-Дэвидсон", из всех [американских] компаний, оказался первым, кто поднял белый флаг. Я так боролся ради них. В конце-концов им не пришлось бы платить тарифы при продажах в Евросоюз, который делает нам больно в сфере торговли. (У США с ЕС торговый баланс. — Прим. ред.) минус 151 миллиард долларов. Налоги — это просто отговорка, Харлей — будьте терпеливыми!"
Однако и в этот раз твиттер-аккаунт Трампа не сработал в качестве пульта управления реальностью и компания подтвердила, что она переносит производство мотоциклов в Евросоюз. Трамп, оставаясь верным своему традиционному подходу к переговорам, немедленно перешел к угрозам:
"Харлей-Дэвидсон никогда не должен производиться в другой стране! Никогда! Рабочие и клиенты компании уже очень обижены на нее. Если компания переедет, то вот увидите, это будет началом конца! Они сдались, они слились! Их аура исчезнет, а еще они будут обложены налогами, как никогда раньше!"
Проблема трамповской стратегии "Америка прежде всего" заключается в том, что она не учитывает сопротивление, которое уже оказывают и будут дальше оказывать ей европейские и китайские оппоненты. В теории торговый блицкриг имени Дональда Трампа должен был выглядеть так: американцы вводят тарифы на европейские и китайские товары, потом давят на Брюссель и Пекин дипломатическими методами, потом европейцы и китайцы капитулируют по всем спорным вопросам, и в финале, в строгом соответствии с избирательной программой президента-олигарха, "Америка становится великой снова".
Проблемы начались на пункте "потом они все капитулируют", потому что вместо капитуляции европейские и китайские элиты решили бить в ответ по болевым точкам американской экономики.
На введение первого раунда антиевропейских тарифов на сталь и алюминий Евросоюз ответил тарифами (а если называть вещи своими именами — ввел торговые санкции) против компаний-символов США. Идея принадлежит председателю Еврокомисии Жану-Клоду Юнкеру, который составил список предприятий, наиболее уязвимых перед европейскими санкциями и чья капитуляция будет иметь наиболее деморализующий для США эффект. В этот "Список Юнкера" были включены такие компании, как Harley-Davidson, Levi Strauss & Co и производители бурбона. Китай пошел по другому пути и по большей части будет "бить" по фирмам и экспортерам, которые важны для Республиканской партии и лично для Трампа. Например, американские фермеры, которые массово голосовали за Трампа, уже теряют доступ на китайский рынок, без которого многие из них окажутся на грани или за гранью банкротства. Более того, даже страны, зачастую проявляющие к США просто тотальную лояльность, начали не только огрызаться на дипломатическом уровне, но и вводить ответные меры. Канада ввела тарифы на американские товары, и даже Индия (на которую американские дипломаты рассчитывали как на важный инструмент в борьбе с китайской экспансией в Азии) решила поучаствовать в торговой войне против Вашингтона.
А самый обидный для США аспект торговой войны Дональда Трампа заключается в том, что ее невозможно выиграть таким образом, чтобы избежать пирровой победы. Предположим, что Вашингтону удается сломать международное разделение труда, разорвать промышленные цепочки и сделать так, чтобы отныне все товары, которые потребляются в США, производились в США, что гарантированно приведет к тому, что аналогичная релокация произойдет с предприятиями, обслуживающими остальной мир, — они переедут в Европу, Китай, Россию, Японию или Индию. В этой схеме торговый контур всего остального мира замыкается на себя и не проходит через США ни в логистическом, ни в производственном, ни в финансовом смысле, а это значит, что США останутся без мировой резервной валюты, так как доллар неизбежно потеряет свою роль (и нужность) в мировой торговле. Для американской экономики и американского бюджета потеря глобального статуса доллара будет катастрофой. Этого никак не избежать, да и через твиттер это никак не исправить. Хотя Трамп обязательно попытается.