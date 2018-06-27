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Дональд Трамп попал под мотоцикл. Что грозит Harley-Davidson

09:0827.06.2018
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Дональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. 18 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh
Экономика с препятствиями. США устраняют соперников
Не каждый день президент США публично обещает использовать свои политические возможности для того, чтобы уничтожить знаковую американскую компанию, которая вот уже много лет признается одним из символов США. Однако именно это произошло в самом начале текущей недели, когда Дональд Трамп объявил, что он задушит налогами компанию "Харлей-Дэвидсон". Причина столь неспортивного поведения американского президента заключается в том, что производитель легендарных харлеев предал Трампа в торговой войне с Евросоюзом, поднял белый флаг, а потом и вовсе перешел на сторону противника. Компания "Харлей-Дэвидсон" признала, что европейские тарифы, которые были введены против нее в ответ на "заградительные тарифы" Трампа, наносят ей непоправимый ущерб, и решила вывести часть своего производства из США в Европу. Это действие наглядно показывает, что у трамповской политики под лозунгом "Америка прежде всего" вполне могут оказаться очень токсичные последствия, не говоря уже о том, что для вашингтонской администрации сам факт переезда "символа Америки" в Евросоюз унизителен.

Трамп отреагировал незамедлительно, прямо в твиттере:

"Я удивлен, что именно "Харлей-Дэвидсон", из всех [американских] компаний, оказался первым, кто поднял белый флаг. Я так боролся ради них. В конце-концов им не пришлось бы платить тарифы при продажах в Евросоюз, который делает нам больно в сфере торговли. (У США с ЕС торговый баланс. — Прим. ред.) минус 151 миллиард долларов. Налоги — это просто отговорка, Харлей — будьте терпеливыми!"

Однако и в этот раз твиттер-аккаунт Трампа не сработал в качестве пульта управления реальностью и компания подтвердила, что она переносит производство мотоциклов в Евросоюз. Трамп, оставаясь верным своему традиционному подходу к переговорам, немедленно перешел к угрозам:

"Харлей-Дэвидсон никогда не должен производиться в другой стране! Никогда! Рабочие и клиенты компании уже очень обижены на нее. Если компания переедет, то вот увидите, это будет началом конца! Они сдались, они слились! Их аура исчезнет, а еще они будут обложены налогами, как никогда раньше!"

Мотоцикл Harley-Davidson в автосалоне
© REUTERS / Henry Nicholls
Harley Davidson: "сделано в Европе". Легенда Америки покидает США
Очень хотелось бы послушать комментарии либеральных экономистов насчет того, как "прекрасный инвестиционный климат в США" сочетается с ситуацией, в которой руководитель американской исполнительной власти обещает использовать налогообложение для персональной мести бизнесу, но есть подозрение, что любители воспевать американский инвестиционный климат предпочтут воздержаться от комментирования.

Проблема трамповской стратегии "Америка прежде всего" заключается в том, что она не учитывает сопротивление, которое уже оказывают и будут дальше оказывать ей европейские и китайские оппоненты. В теории торговый блицкриг имени Дональда Трампа должен был выглядеть так: американцы вводят тарифы на европейские и китайские товары, потом давят на Брюссель и Пекин дипломатическими методами, потом европейцы и китайцы капитулируют по всем спорным вопросам, и в финале, в строгом соответствии с избирательной программой президента-олигарха, "Америка становится великой снова".

Проблемы начались на пункте "потом они все капитулируют", потому что вместо капитуляции европейские и китайские элиты решили бить в ответ по болевым точкам американской экономики.

Барон Трампгаузен
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Барон Трампгаузен

На введение первого раунда антиевропейских тарифов на сталь и алюминий Евросоюз ответил тарифами (а если называть вещи своими именами — ввел торговые санкции) против компаний-символов США. Идея принадлежит председателю Еврокомисии Жану-Клоду Юнкеру, который составил список предприятий, наиболее уязвимых перед европейскими санкциями и чья капитуляция будет иметь наиболее деморализующий для США эффект. В этот "Список Юнкера" были включены такие компании, как Harley-Davidson, Levi Strauss & Co и производители бурбона. Китай пошел по другому пути и по большей части будет "бить" по фирмам и экспортерам, которые важны для Республиканской партии и лично для Трампа. Например, американские фермеры, которые массово голосовали за Трампа, уже теряют доступ на китайский рынок, без которого многие из них окажутся на грани или за гранью банкротства. Более того, даже страны, зачастую проявляющие к США просто тотальную лояльность, начали не только огрызаться на дипломатическом уровне, но и вводить ответные меры. Канада ввела тарифы на американские товары, и даже Индия (на которую американские дипломаты рассчитывали как на важный инструмент в борьбе с китайской экспансией в Азии) решила поучаствовать в торговой войне против Вашингтона.

Мужчина с тележкой, груженой коробками с товаром, в Пекине. 23 марта 2018
© AP Photo / Ng Han Guan
Китай выбивает Вашингтону зубы. К чему это приведет
На практике оказалось, что торговая война Трампа приводит не только к возвращению производств в США, но и к бегству производств из США, причем еще неизвестно, какая из этих тенденций окажется сильнее. Дело в том, что в Америке до недавнего времени производились в основном высокомаржинальные или премиальные товары высокого качества, для которых сравнительно высокая стоимость выпуска в Америке не имела решающего значения, а низкомаржинальные производства, наоборот, переносились в страны с более комфортными условиями и низкой стоимостью трудовых и прочих ресурсов. Соответственно, инверсия этого процесса будет сопровождаться ростом цен для американского потребителя и одновременной потерей части высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Трамп в своих предвыборных обещаниях исходил из того, что в США производства будут только возвращаться, но никак не уезжать. "Харлей-Дэвидсон" уехал и тем самым переехал предвыборные обещания американского президента. А также создал прецедент, которому могут последовать другие компании. Логика их действий будет сугубо экономической: да, американский рынок большой и важный, но объединенный рынок всего остального мира больше и важнее. Америка на своем собственном опыте постепенно познает шокирующий для нее факт: США — меньше всего остального мира, причем во всех смыслах, от экономического до культурного. Последствия этого шока Вашингтону, да и Америке в целом, еще только предстоит осознать и пережить.

А самый обидный для США аспект торговой войны Дональда Трампа заключается в том, что ее невозможно выиграть таким образом, чтобы избежать пирровой победы. Предположим, что Вашингтону удается сломать международное разделение труда, разорвать промышленные цепочки и сделать так, чтобы отныне все товары, которые потребляются в США, производились в США, что гарантированно приведет к тому, что аналогичная релокация произойдет с предприятиями, обслуживающими остальной мир, — они переедут в Европу, Китай, Россию, Японию или Индию. В этой схеме торговый контур всего остального мира замыкается на себя и не проходит через США ни в логистическом, ни в производственном, ни в финансовом смысле, а это значит, что США останутся без мировой резервной валюты, так как доллар неизбежно потеряет свою роль (и нужность) в мировой торговле. Для американской экономики и американского бюджета потеря глобального статуса доллара будет катастрофой. Этого никак не избежать, да и через твиттер это никак не исправить. Хотя Трамп обязательно попытается.

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