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"Диванные войска". Не путать с народом

08:1527.06.2018
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© Fotolia / Yanik ChauvinМужчина злится у экрана монитора. Архивное фотоМужчина злится у экрана монитора. Архивное фото
© Fotolia / Yanik Chauvin

Мария Киселева, доктор психологических наук

Мир облетело фото российской болельщицы — радостной, тонкой, звонкой. Фанатский русский кокошник и искренняя улыбка каким-то непонятным образом подняли войска диванных хейтеров на поиски чернухи. И включились виртуальные гряземеты.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБолельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии

Бойцы диванного фронта не пытаются быть последовательными: они ненавидят, наряду со всем прочим, сталинскую эпоху — но упоенно пишут доносы. Заявляют, что наш народ святой, а обгоняя водителя маршрутки, называют его "быдлом"; пищат о санкционном кошмаре — и тут же пытаются быть защитниками тружеников села. Жалеют, что не сдали Ленинград, — но при случае вспоминают о блокадниках. Говорят, что наши пенсии мизерные, позорные и не могут никого прокормить, — и в то же время хотят начать получать их пораньше. Такая непоследовательность — первая отличительная черта диванных войск.

Мужчина на велосипеде в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вторая — тотальное отрицание. Даже о позитиве они умудряются писать негативно. И это касается не только политики. Плохо все и у всех: выигрыш футбольной команды России и ее проигрыш; живот Собчак и платье Шейк, шпагат Волочковой и ориентация Галкина, прогноз погоды от Вильфанда и песня Киркорова, фильм Козловского и победа Загитовой, отъезд Медведевой и голос Скабеевой.

Хотите протестировать на "диванность" знакомого, прочитайте его комменты. Преобладает отрицаловка — точно диванный вояка.

В третьих, бойцы диванного фронта представляются мне некими садо-мазохистскими любителями самоудовлетворения. Сначала против всякой логики смотрят и читают, по их мнению, всякую "пропагандистскую дрянь", смакуют чужие изъяны, запоминают цитаты (мазохизм), потом пытаются сделать авторам больно через оскорбления (садизм), но не ждут ответа (односторонняя коммуникация). То есть сами с собой все проделывают и получают от этого удовольствие.

В-четвертых, удивительна способность "диванных" к самонакрутке. Начинается все с "фу, какая гадость", а кончается "караул, кошмар, ужас, все пропало".

Молодой человек в заячьих ушах. Архивное фото
© Depositphotos / maxsaf
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В-пятых, особую радость диванным воякам в сети доставляет пересчитывать чужое. На первом месте деньги: будь то миллиарды олигархов, взятки коррупционеров, заработки поп-звезд, фантазийные гонорары за "пропагандистские" статьи или пенсионные крохи простых граждан. Далее в списке счетоводов: количество пластических операций, "неправильно рожденных" (незаконнорожденных, суррогатных, не по возрасту) детей, жен и мужей и т. д. Думаю, в объяснении и не нуждается.

Шестое: диванные войска всегда начеку. Мимо них не проскочить. У них, похоже, есть свои роли, иерархия. Есть предводители диванных (они задают темы), есть разведчики (без брезгливости копошатся в чужом грязном белье) и массовка (ей лишь остается скандировать "фу"). Эти низшие чины диванных войск ждут момента, чтобы наброситься и разорвать в клочья назначенные объекты. Вернее, их образы.

В-седьмых, почему, собственно, диванные? Возникает ощущение, что настоящая жизнь начинается у них на диване перед компьютером. Верю, что среди писак есть и работающие люди, но по-настоящему самореализуются они, так сказать, самовыражаясь на других в сети. Сказал что-то мерзкое и унизительное о человеке — и на душе легче, светлее; слил весь гнев — и уже хорошо. Интернет — отличный контейнер для смещенной агрессии, трамплин для поднятия самооценки, идеальный антистресс.

Митинг сторонников оппозиции на Болотной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В-восьмых, "диванные" отличаются деструктивностью и созидательной пассивностью. Их удел разрушать: чужую веру в себя, в добро, в государство, в Бога. Вояки, хотите изменить мир к лучшему, поднимитесь над собой, вправду встаньте с дивана и сделайте доброе дело: возьмите шефство над домом престарелых или домом малютки, просто над старичком в вашем подъезде.

В-девятых, "диванные" нередко выступают под маской мечтателей и утопистов: мир во всем мире, ничего не делать и иметь все, быть богатым и здоровым, жить вечно и счастливо.

© Depositphotos / Taras MalyarevichМолодой человек с компьютером
© Depositphotos / Taras Malyarevich
Молодой человек с компьютером

А есть ли у них план, расчет, оценены ли риски? Диванные выше здравого смысла и банальных цифр. Они непризнанные гении. Собственно, это один из мотивов их гнева на весь мир. Они бы уж точно смогли станцевать белого лебедя и занять два первых места на Олимпиаде, управлять страной, да много еще чего, но вот не сложилось. Прям как в стишке-пирожке Владислава Кунгурова:

Без ложной скромности замечу,
Я гениальный человек.
А то, что ничего не создал,
Так я был занят и болел.

В-десятых, заразность.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Диванная агрессия заразна. Волна негатива иногда накрывает даже думающих, серьезных людей. Психологически это понятно: негативное эмоциональное заражение происходит значительно быстрее, чем позитивное. Таков эволюционный закон: все плохое привлекает непроизвольное внимание быстрее, так как ассоциируется с опасностью, а задача человека — ее избегать.

Но, в отличие от животных, человек разумный может и должен сортировать реальные и ложные сигналы угрозы. В наших силах переключать внимание. Вместо того чтобы зомбироваться мертвым контентом, важно оглянуться вокруг. При всех сложностях мир прекрасен — вне компьютера, вне политики, вне времени. Этого у нас никто не отнимет.

Даже диванные войска.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
exec-it
Обиделась, что ли на кого-то? Народ в комментах вроде правильно пишет. Зачем отрицать очевидное? А что вы понимаете под "диванными войсками"? Журналисты и доктора наук, пишущие здесь туда не входят что-ли? Или они какие-то особенные? Пойду к зеркалу подойду, может там тоже диван...
08:26
27.06.2018
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