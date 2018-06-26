Украинский триумф: Россия отброшена на 150 лет

Виктор Мараховский

Вчерашнее заявление писательницы Улицкой о том, что Россия отстает от Европы на 150 лет, не совсем настоящее. Скорее это очередной мощный успех украинских политтехнологий.

Это было сделано с особым цинизмом, но не без мастерства. Одно из лиц киевской пропаганды дозвонилось по скайпу до почтенной московской писательницы, проводящей лето на итальянском курорте, и начало набрасывать на нее хитрые вопросы:

— А существует ли ген рабства?

— А правда ли, что Россия отстает от Европы и превращается в мировую провинцию?

— Вы вместе с Алексиевич и Акуниным обвинили главу ФСБ в том, что реабилитируются чекисты и оправдывается государственный террор.

Так и происходит сегодня, да?

И так далее.

Расчет был стопроцентно верный. На вопросы киевского агитатора 75-летняя литератор, которая призналась, что сама не помнит, кого в чем обвиняла и что подписывала, могла отвечать только так, как ее учили.

Человек, воспитанный и состарившийся на интеллигентных московских кухоньках, в принципе не в состоянии отвечать иначе. То есть "ну да, примерно да, так оно и есть".

А дальше все было предсказуемо. Большой кусок российской новостной повестки занимают, увы, украинские набросы и коллективный отпор им — от деятелей культуры до Совета Федерации. Поэтому не успел отшуметь очередной Кикабидзе (от того же киевского агитатора, кстати), как ему на смену уже спешит со свежим набросом другой. Я смело вангую, что дальше будет Акунин.

Что тут интересно на самом деле.

Штука вся в том, что на дворе 2018 год. От Финского залива до Азовского моря и от Калининграда до Урала проходит чемпионат мира — и этот мир видит реальную Россию. Образ же Архаической Диктатуры, Уходящей Прочь от Европы и Цивилизации, сохраняется только в довольно архаических мозгах. И эти мозги вместе с поколением их носителей — уже очень почтенным — агитаторам приходится доставать все с большим трудом. И то, как правило, из зарубежья (Улицкую нашли под Генуей; упомянутые выше Акунин, Алексиевич и Кикабидзе в России вообще не живут).

И это вполне нормально: когда какая-нибудь страна меняется — и притом быстро, — ее прежний облик консервируется в умах либо "бывших соотечественников", либо так называемой внутренней эмиграции, не вылезающей за пределы своей тусовки.

Большую часть российской молодежи и даже граждан средних лет идея "мы отстали от Европы на полтора столетия" может скорее только озадачить. При всей любви граждан к селфи на фоне Эйфелевой и Пизанской башен — они вешают фотки в свои инстаграмы без какого-либо придыхания "о Боже мой, я в Европе, в цивилизации, какое чудо". Они просто бесхитростно демонстрируют друзьям, что состоялись в жизни и путешествуют. Такие же селфи они присылают из Вьетнама и Египта. Затем эти состоявшиеся граждане возвращаются из цивилизации в архаичную диктатуру, к работе на разваливающихся предприятиях (нет, правда: кто-то ведь строит мосты, газопроводы, АЭС и СПГ-терминалы, кто-то разрабатывает наноспутники, водит "Ласточки", лечит окружающих и делает карьерные самосвалы, а кто-то на них что-то добывает). Кто-то, правда, за рубеж активно не путешествует — потому что их работа связана с поддержанием безопасности государства, а там свои ограничения.

И именно в этом, строго говоря, самая большая и наглядная разница между сегодняшней Россией и сегодняшней Украиной — двумя государствами-одногодками, стартовавшими одновременно.

В современной России перестроечный дискурс "как же мы отстали, как все беспросветно-то, как бы выучить языки и свалить отсюда в Цивилизацию, где настоящая жизнь" — принадлежит безраздельно разочарованным. Тем, кому Система недодала возможностей, и денег, и признания, и свобод, и льгот, и природной ренты. При этом вздохи их парадоксально сочетают "Европу, где у людей есть достоинство" с отсутствием главного условия достоинства — опоры на себя и личных усилий по изменению своей жизни.

Но это в России. А на современной Украине этот самый перестроечный дискурс ("у нас все плохо, но если мы примем Цивилизацию, то нам все дадут") сохраняется в первозданной чистоте. Он там по-прежнему в официозе. Неслучайно в качестве главного успеха постмайданной государственности там по сей день продают публике безвиз, который упорно пиарят как "возможность свалить в Цивилизацию".

И неслучайно тот же пропагандист, что набрасывает на нас одного Кикабидзе за другим, рассказывая о нашей архаичной диктатуре, — блеснул недавно на внутреннем украинском медиарынке выдающимся инсайдом

"Через год мы страну не узнаем. В хорошем смысле. Я вам скажу по большому секрету: миром ведь руководят не президенты, а другие люди. Так вот, более 600 миллиардов долларов стоят уже готовыми прийти сюда. Надо только принять конституционную реформу — и через год быстрые перемены начнутся у нас".

Собственно, по этому критерию веры в "должны прийти и дать" и отличаются состоявшиеся от несостоявшихся. Имеющие достоинство и не имеющие его.

Это относится и к людям, и к странам.