РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Украинский триумф: Россия отброшена на 150 лет

08:2226.06.2018
(обновлено: 08:29 26.06.2018)
123246955
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПисательница Людмила Улицкая. Архивное фотоПисательница Людмила Улицкая. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

Виктор Мараховский

Вчерашнее заявление писательницы Улицкой о том, что Россия отстает от Европы на 150 лет, не совсем настоящее. Скорее это очередной мощный успех украинских политтехнологий.

Это было сделано с особым цинизмом, но не без мастерства. Одно из лиц киевской пропаганды дозвонилось по скайпу до почтенной московской писательницы, проводящей лето на итальянском курорте, и начало набрасывать на нее хитрые вопросы:

— А существует ли ген рабства?

— А правда ли, что Россия отстает от Европы и превращается в мировую провинцию?

— Вы вместе с Алексиевич и Акуниным обвинили главу ФСБ в том, что реабилитируются чекисты и оправдывается государственный террор.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пушков ответил на заявление Улицкой об отставании от Европы
Так и происходит сегодня, да?

И так далее.

Расчет был стопроцентно верный. На вопросы киевского агитатора 75-летняя литератор, которая призналась, что сама не помнит, кого в чем обвиняла и что подписывала, могла отвечать только так, как ее учили.

Человек, воспитанный и состарившийся на интеллигентных московских кухоньках, в принципе не в состоянии отвечать иначе. То есть "ну да, примерно да, так оно и есть".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПисательница Людмила Улицкая
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Писательница Людмила Улицкая

А дальше все было предсказуемо. Большой кусок российской новостной повестки занимают, увы, украинские набросы и коллективный отпор им — от деятелей культуры до Совета Федерации. Поэтому не успел отшуметь очередной Кикабидзе (от того же киевского агитатора, кстати), как ему на смену уже спешит со свежим набросом другой. Я смело вангую, что дальше будет Акунин.

Тележурналист Владимир Познер в своем ресторане Жеральдин на Остоженке.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Познер объяснил "агрессивность россиян" переходным периодом
Что тут интересно на самом деле.

Штука вся в том, что на дворе 2018 год. От Финского залива до Азовского моря и от Калининграда до Урала проходит чемпионат мира — и этот мир видит реальную Россию. Образ же Архаической Диктатуры, Уходящей Прочь от Европы и Цивилизации, сохраняется только в довольно архаических мозгах. И эти мозги вместе с поколением их носителей — уже очень почтенным — агитаторам приходится доставать все с большим трудом. И то, как правило, из зарубежья (Улицкую нашли под Генуей; упомянутые выше Акунин, Алексиевич и Кикабидзе в России вообще не живут).

И это вполне нормально: когда какая-нибудь страна меняется — и притом быстро, — ее прежний облик консервируется в умах либо "бывших соотечественников", либо так называемой внутренней эмиграции, не вылезающей за пределы своей тусовки.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Архивное фото
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Украинский министр призвал "сжечь Москву"
Большую часть российской молодежи и даже граждан средних лет идея "мы отстали от Европы на полтора столетия" может скорее только озадачить. При всей любви граждан к селфи на фоне Эйфелевой и Пизанской башен — они вешают фотки в свои инстаграмы без какого-либо придыхания "о Боже мой, я в Европе, в цивилизации, какое чудо". Они просто бесхитростно демонстрируют друзьям, что состоялись в жизни и путешествуют. Такие же селфи они присылают из Вьетнама и Египта. Затем эти состоявшиеся граждане возвращаются из цивилизации в архаичную диктатуру, к работе на разваливающихся предприятиях (нет, правда: кто-то ведь строит мосты, газопроводы, АЭС и СПГ-терминалы, кто-то разрабатывает наноспутники, водит "Ласточки", лечит окружающих и делает карьерные самосвалы, а кто-то на них что-то добывает). Кто-то, правда, за рубеж активно не путешествует — потому что их работа связана с поддержанием безопасности государства, а там свои ограничения.

Лариса Ницой. Архивное фото
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
Украинская писательница предложила переименовать Россию в "Московию"
И именно в этом, строго говоря, самая большая и наглядная разница между сегодняшней Россией и сегодняшней Украиной — двумя государствами-одногодками, стартовавшими одновременно.

В современной России перестроечный дискурс "как же мы отстали, как все беспросветно-то, как бы выучить языки и свалить отсюда в Цивилизацию, где настоящая жизнь" — принадлежит безраздельно разочарованным. Тем, кому Система недодала возможностей, и денег, и признания, и свобод, и льгот, и природной ренты. При этом вздохи их парадоксально сочетают "Европу, где у людей есть достоинство" с отсутствием главного условия достоинства — опоры на себя и личных усилий по изменению своей жизни.

Но это в России. А на современной Украине этот самый перестроечный дискурс ("у нас все плохо, но если мы примем Цивилизацию, то нам все дадут") сохраняется в первозданной чистоте. Он там по-прежнему в официозе. Неслучайно в качестве главного успеха постмайданной государственности там по сей день продают публике безвиз, который упорно пиарят как "возможность свалить в Цивилизацию".

Заседание Совбеза ООН по Сирии. 10 апреля 2018
© AP Photo / Julie Jacobson
Великобритания отбросила Россию в прошлый век. Да, это катастрофа
И неслучайно тот же пропагандист, что набрасывает на нас одного Кикабидзе за другим, рассказывая о нашей архаичной диктатуре, — блеснул недавно на внутреннем украинском медиарынке выдающимся инсайдом:

"Через год мы страну не узнаем. В хорошем смысле. Я вам скажу по большому секрету: миром ведь руководят не президенты, а другие люди. Так вот, более 600 миллиардов долларов стоят уже готовыми прийти сюда. Надо только принять конституционную реформу — и через год быстрые перемены начнутся у нас".

Собственно, по этому критерию веры в "должны прийти и дать" и отличаются состоявшиеся от несостоявшихся. Имеющие достоинство и не имеющие его.

Это относится и к людям, и к странам.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМолодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости
Комментировать
Мнение
Комментарии
11 пользователей оставили 12 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
rossya01
согласитесь, старость не радость!
75, это не 16 и не 25.
08:35
26.06.2018
ОтветитьНе отвечать
beta-k
Шумеры отжигают...
08:36
26.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена