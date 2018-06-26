Трамп топит Меркель в Средиземном море

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Президент Дональд Трамп незадолго перед июльским визитом на саммит НАТО рассказал партнерам по альянсу в твиттере о том, как обстоят дела в Германии.

"Народ Германии поворачивается против своих лидеров в пору, когда миграция расшатывает и так непрочную коалицию Берлина. Преступность идет вверх. Это была громадная ошибка всей Европы — впустить миллионы людей, которые так сильно и жестоко изменили ее культуру".

Общий настрой американского лидера против Евросоюза и прочих международных организаций мы видели на встрече стран "Большой семерки". К этому же разряду новостей следует отнести выход США из Совета по правам человека ООН.

В свежей серии высказываний Трамп не просто сочувственно отозвался о гражданах Германии, скептически настроенных по отношению к иммиграционной политике канцлера Ангелы Меркель, но еще раз проявил свое отношение к таким идейным основам Евросоюза, как размывание границ и глобализация.

Такое прямое обращение к избирателям Меркель из уст главного партнера Европы по НАТО уже не вызвало удивления. Президент Трамп в эти дни находится под прицельным огнем либеральных СМИ дома по причине ужесточения американской политики по отношению к мигрантам. Самое время указать на отрицательные для Европы последствия массового прибытия мигрантов из неблагополучных стран через Средиземное море.

© AP Photo / Armin Weigel/ DPA Беженцы с Ближнего Востока. Архивное фото © AP Photo / Armin Weigel/ DPA Беженцы с Ближнего Востока. Архивное фото

Известный консервативный исследовательский центр The Heritage Foundation выпустил сейчас исследование Робина Симкокса о вовлеченности мигрантов в террористическую деятельность в Европе. Жестокая статистика с 2014 года (начало массовой миграции из зон конфликтов) дает цифру: 182 убитых и 814 раненых в результате терактов с участием мигрантов. Большая часть терактов была осуществлена при вовлеченности ИГ*.

Насладившись первым эффектом, Трамп добавил в твиттере еще пару слов: "Мы не хотим, чтобы с нами случилось то же, что с иммиграцией в Европу".

Его посылы представляются вполне эффективными для разъяснения политики "нулевой терпимости" к незаконной иммиграции в США. Справедливости ради отметим, что США имеют дело с незаконным проникновением мигрантов из Мексики и других близлежащих стран в первую очередь. Это порождает социальные проблемы и усиливает преступность, но не носит характера идеологического и физического террора. В Европе ситуация отличается в худшую сторону, и весьма.

Проблемы сегодняшней Германии вследствие притока нелегальных мигрантов приводят к падению популярности канцлера Меркель в Германии и ослабляют позиции Берлина в Европе. И речь идет не только о терроризме в его принятом смысле.

Наплыв мигрантов из зон конфликта стал немецкой национальной проблемой. Напомним, что еще восемь лет назад число мусульман в Германии оценивали в четыре с половиной миллиона. Однако в 2014 году в страну прибыло четыреста тысяч мигрантов, а в 2015-м — миллион. Общее их число оспаривается с обеих сторон. Оценки разнятся от шести с половиной миллионов до десяти из общего числа жителей Германии.



Часто в обсуждениях положения дел в Германии говорят о том, что мигранты составляют уже более десяти процентов населения. А потом приводят данные о стареющем населении страны и притоке молодежи из Сирии, Ливии, Ирака.

Любопытно, что официальной статистики в Германии по этом вопросу не найдешь. Еще год назад попал в газету Bild секретный отчет немецкой разведки, в котором говорилось о шести миллионах и шестистах тысячах активно стремящихся попасть в Европу из региона южного Средиземногоморья. Значительная часть потенциальных мигрантов стремится попасть именно в Германию.

Правые националисты в Германии и в других европейских странах много говорят о случаях изнасилования и других преступлениях, совершаемых мигрантами. Следует относиться критически к обобщающе враждебным выпадам по отношению к выходцам с Ближнего Востока.

Тем не менее мы обнаруживаем и в умеренной либеральной прессе тревожащие данные о росте преступности в Германии в этом контексте. Так, агентство Reuters сообщило в начале года со ссылкой на официальное правительственное исследование положения дел, что в 2016 году уровень преступности вырос в Германии на десять процентов в сравнении с предыдущим годом. И это, согласно официальным источникам, на 90 процентов благодаря криминальной активности молодых мигрантов мужского пола.

Если брать просачивающуюся в прессу информацию о положении в отдельно взятых немецких землях, то картина складывается еще более тревожная. Притом что нераскрытые преступления никак не связываются статистически с новыми европейцами и это влияет и на общую оценку.



© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis Мигранты из Ливии ждут спасения силами итальянских кораблей. Архивное фото © AFP 2018 / Angelos Tzortzinis Мигранты из Ливии ждут спасения силами итальянских кораблей. Архивное фото

Можно приводить сотни источников, в которых найдем душераздирающие повествования о насилии, грабеже и глумлении. Однако вопрос следует ставить в несколько иной плоскости. Вместо обвинений в адрес новоприбывших не стоит ли задуматься о том, почему правители европейских стран поощряли приезд молодых и трудоспособных мужчин с Ближнего Востока? Причины известны: население Европы стареет, а требуется рабочая сила.

При этом ослабление института семьи и сокращение рождаемости — собственно причина трагедии — рассматриваются в Европе как несомненное ее завоевание, от которого ни один канцлер отступить не отважится.

А поскольку "смотреть в корень" никто не спешит — лидерам ЕС с Ангелой Меркель во главе остается только ссориться между собой из-за каждого очередного "судна с африканцами" и терпеть издевки Трампа, балансируя (как в случае с канцлерин) на грани отставки.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.