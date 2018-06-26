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Трамп топит Меркель в Средиземном море

08:0026.06.2018
(обновлено: 08:04 26.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

Президент Дональд Трамп незадолго перед июльским визитом на саммит НАТО рассказал партнерам по альянсу в твиттере о том, как обстоят дела в Германии.

Фотография Сюзанны Фельдман, убитой мигрантом в Висбадене, Германия
© AFP 2018 / DPA/ Boris Roessler
Мигрант убил в Германии не ту девочку
"Народ Германии поворачивается против своих лидеров в пору, когда миграция расшатывает и так непрочную коалицию Берлина. Преступность идет вверх. Это была громадная ошибка всей Европы — впустить миллионы людей, которые так сильно и жестоко изменили ее культуру".

Общий настрой американского лидера против Евросоюза и прочих международных организаций мы видели на встрече стран "Большой семерки". К этому же разряду новостей следует отнести выход США из Совета по правам человека ООН.

В свежей серии высказываний Трамп не просто сочувственно отозвался о гражданах Германии, скептически настроенных по отношению к иммиграционной политике канцлера Ангелы Меркель, но еще раз проявил свое отношение к таким идейным основам Евросоюза, как размывание границ и глобализация.

Такое прямое обращение к избирателям Меркель из уст главного партнера Европы по НАТО уже не вызвало удивления. Президент Трамп в эти дни находится под прицельным огнем либеральных СМИ дома по причине ужесточения американской политики по отношению к мигрантам. Самое время указать на отрицательные для Европы последствия массового прибытия мигрантов из неблагополучных стран через Средиземное море.

© AP Photo / Armin Weigel/ DPAБеженцы с Ближнего Востока. Архивное фото
© AP Photo / Armin Weigel/ DPA
Беженцы с Ближнего Востока. Архивное фото

Беженцы на вокзале Келети в Будапеште. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Мигранты дробят Запад — теперь уже официально
Известный консервативный исследовательский центр The Heritage Foundation выпустил сейчас исследование Робина Симкокса о вовлеченности мигрантов в террористическую деятельность в Европе. Жестокая статистика с 2014 года (начало массовой миграции из зон конфликтов) дает цифру: 182 убитых и 814 раненых в результате терактов с участием мигрантов. Большая часть терактов была осуществлена при вовлеченности ИГ*.

Насладившись первым эффектом, Трамп добавил в твиттере еще пару слов: "Мы не хотим, чтобы с нами случилось то же, что с иммиграцией в Европу".

Его посылы представляются вполне эффективными для разъяснения политики "нулевой терпимости" к незаконной иммиграции в США. Справедливости ради отметим, что США имеют дело с незаконным проникновением мигрантов из Мексики и других близлежащих стран в первую очередь. Это порождает социальные проблемы и усиливает преступность, но не носит характера идеологического и физического террора. В Европе ситуация отличается в худшую сторону, и весьма.

© РИА Новости / Екатерина СоловьеваПерейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге. Архивное фото

Мигранты, спасенные судном Aquarius в Средиземном море. 12 июня 2018
© REUTERS / SOS Mediterranee/Karpov
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Проблемы сегодняшней Германии вследствие притока нелегальных мигрантов приводят к падению популярности канцлера Меркель в Германии и ослабляют позиции Берлина в Европе. И речь идет не только о терроризме в его принятом смысле.

Наплыв мигрантов из зон конфликта стал немецкой национальной проблемой. Напомним, что еще восемь лет назад число мусульман в Германии оценивали в четыре с половиной миллиона. Однако в 2014 году в страну прибыло четыреста тысяч мигрантов, а в 2015-м — миллион. Общее их число оспаривается с обеих сторон. Оценки разнятся от шести с половиной миллионов до десяти из общего числа жителей Германии.

Часто в обсуждениях положения дел в Германии говорят о том, что мигранты составляют уже более десяти процентов населения. А потом приводят данные о стареющем населении страны и притоке молодежи из Сирии, Ливии, Ирака.

Любопытно, что официальной статистики в Германии по этом вопросу не найдешь. Еще год назад попал в газету Bild секретный отчет немецкой разведки, в котором говорилось о шести миллионах и шестистах тысячах активно стремящихся попасть в Европу из региона южного Средиземногоморья. Значительная часть потенциальных мигрантов стремится попасть именно в Германию.

Правые националисты в Германии и в других европейских странах много говорят о случаях изнасилования и других преступлениях, совершаемых мигрантами. Следует относиться критически к обобщающе враждебным выпадам по отношению к выходцам с Ближнего Востока.

Мигранты из Гаити, ищущие убежища в США, на границе страны. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias
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Тем не менее мы обнаруживаем и в умеренной либеральной прессе тревожащие данные о росте преступности в Германии в этом контексте. Так, агентство Reuters сообщило в начале года со ссылкой на официальное правительственное исследование положения дел, что в 2016 году уровень преступности вырос в Германии на десять процентов в сравнении с предыдущим годом. И это, согласно официальным источникам, на 90 процентов благодаря криминальной активности молодых мигрантов мужского пола.
Если брать просачивающуюся в прессу информацию о положении в отдельно взятых немецких землях, то картина складывается еще более тревожная. Притом что нераскрытые преступления никак не связываются статистически с новыми европейцами и это влияет и на общую оценку.

 

© AFP 2018 / Angelos TzortzinisМигранты из Ливии ждут спасения силами итальянских кораблей. Архивное фото
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Мигранты из Ливии ждут спасения силами итальянских кораблей. Архивное фото

Беженцы на занятиях по немецкому языку. 2015 год
© AP Photo / Gero Breloer
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Можно приводить сотни источников, в которых найдем душераздирающие повествования о насилии, грабеже и глумлении. Однако вопрос следует ставить в несколько иной плоскости. Вместо обвинений в адрес новоприбывших не стоит ли задуматься о том, почему правители европейских стран поощряли приезд молодых и трудоспособных мужчин с Ближнего Востока? Причины известны: население Европы стареет, а требуется рабочая сила.

При этом ослабление института семьи и сокращение рождаемости — собственно причина трагедии — рассматриваются в Европе как несомненное ее завоевание, от которого ни один канцлер отступить не отважится.

А поскольку "смотреть в корень" никто не спешит — лидерам ЕС с Ангелой Меркель во главе остается только ссориться между собой из-за каждого очередного "судна с африканцами" и терпеть издевки Трампа, балансируя (как в случае с канцлерин) на грани отставки.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

© AP Photo / Marko DrobnjakovicМигранты на границе Австрии
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Мигранты на границе Австрии

 

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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marina19636637
Трамп планомерно устраняет своих конкурентов и укрепляет свою страну,старается выполнить все свои предвыборные обещания(кроме налаживания хороших отношений с Россией - не дают!).Еще он в одном из своих твиттов написал,что нет границы - нет страны.В Евросоюзе нет ни границ между странами(в нормальном понимании),ни практически суверенных государств - один большой "колхоз",подчиненный и легко управляемый американской надстройкой(бюрократами из Брюсселя).Америку такое положение дел вполне устраивает,укрепляться отдельным странам в ЕС американцы не дадут,а миграционная политика прекрасно выполняет роль дестабилизирующего фактора и при случае может использоваться как один из рычагов для совершения очередной цветной революции и укрощения строптивых.Теперь уже в границах ЕС!
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