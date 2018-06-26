У России есть планы интеграции еще одного полуострова

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Едва ли не самое интересное в "трансконтинентальной экономике" происходит сейчас не вокруг Украины и даже не вокруг российских "газовых потоков" в Европу. И даже не вокруг ОПЕК+.

Во всех этих темах все понятно.

Украина находится там, где находится, и будет находиться там еще достаточно долго. Тем более что выпадение ее из глобальной повестки настолько очевидно, что украинцам нужен еще как минимум один переворот, чтобы как-то оживить интерес мира к данной территории.

Страна, ходящая ходуном который месяц из-за транша в миллиард (дадут? не дадут?), интересовать может только гуманитарные миссии.

Судьбы "Северного потока — 2" тоже понятны. Ну для всех, кто не верит в пробивную мощь коалиции из Польши, прибалтийских тигров и той же Украины.

Сделка Москвы и Эр-Рияда по ОПЕК+ тоже будет развиваться. Просто потому, что это платформа не только для взаимодействия российских экономических и политических структур с саудовскими, но и глобальная платформа для ключевого для современной мировой экономики рынка энергоресурсов вообще.

Но есть одна точка на огромном Евразийском континенте, где зреет совершенно новый стратегический прорыв, способный оказать серьезное влияние на глобальные процессы в Евразии.

Это Корейский полуостров, где наша страна кровно заинтересована, чтобы если уж не интеграция, то добрососедство северной и южной его частей было реализовано в максимально короткие исторические сроки.

…В минувшую пятницу железные дороги России и Южной Кореи подписали меморандум об изучении условий организации перевозок в Европу, включая проект соединения Транскорейской и Транссибирской магистралей с участием КНДР.

Выгоды как Южной Кореи, так и КНДР нам тут вполне понятны: данные государства по сути получают таким образом независимый ни от кого, кроме вполне договороспособной Российской Федерации, сухопутный коридор, как минимум, для контейнерных перевозок в Европу и из Европы. А также наливных прежде всего грузов (нефть и нефтепродукты, например) из самой России. И не только наливных: продукты деревообработки, зерно, иная сельхозпродукция, металлы и металлоконструкции. Коксующиеся угли. Корейцев у нас многое что интересует, как и евразийские рынки для своих собственных товаров, откровенно, в общем, говоря. И неслучайно Южная Корея в июне на встрече в Бишкеке вступила в международную Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД), что позволит ей в нормальном правовом режиме соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через территорию КНДР.

Ну а для нас это — в виде дополнительного "бонуса" — еще и некоторая интернационализация того самого "евразийского транспортного коридора". Ибо Китай, безусловно, — наш великий восточный сосед и хоть и сложный, но стратегический партнер. Но какая-то альтернатива внутри самого "транспортного коридора" все же должна быть. В том числе и для улучшения переговорных позиций, извините за некоторый цинизм.

Ну а если еще нам удастся, к примеру, осуществить голубую, в хорошем смысле этого слова, мечту "Газпрома" и построить через территорию КНДР газопровод в Южную Корею, то полуостров еще и войдет с нами в единую энергетическую платформу. И тут нам уже будут аплодировать и сами китайские товарищи. Потому как после этого в энергетическом (а значит, во многом и макроэкономическом) плане экономика Южной Кореи станет, как минимум, нейтральной по отношению к китайско-российскому проекту обустройства региона.

Уже известно, что российская сторона предложила корейским партнерам провести трехстороннюю встречу. Цена вопроса — три-четыре миллиарда долларов. И у нас, и у южных корейцев деньги такие есть.

Да и вообще — это хороший пример того, что мы живем хоть и в сложные, но весьма интересные времена.