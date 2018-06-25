"Дорогой Атлантический совет!.. Вы не знаете ни хрена об окружающем мире"

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня"

Дорогой Атлантический совет! Четвертый год мы твердим вам и всему миру, что Украину заполонили нацисты. Четвертый год ровно это вы вменяете нам в вину, когда приводите примеры наших фейков и пропаганды. Вы и вам подобные так и пишете: 'RT — лживая пропаганда, потому что они утверждают, что на Украине поощряют нацистов'.

И вот у вас выходит статья. Цитирую заголовок: "У Украины реальная проблема с ультра-правой агрессией. И нет, этот заголовок не написали RT".

Дальше Атлантический совет пишет: нацистские группы получают госфинансирование, сотрудничают с муниципальными властями и органами госбезопасности, нападают на евреев, цыган, защитников окружающей среды и геев и ничего им за это нет.

А официальный Киев, разумеется, делает большие глаза и божится, что это совсем не так.

Ну, как говорится — Ч.Т.Д.

Может, вы, наконец, поймете, что вы не верите нам не потому, что мы врем, а потому что вы не знаете ни хрена об окружающем мире, потому что плохо образованы, читаете мало и не то, ездите не туда, общаетесь с одной и той же горсточкой предвзятых и-или сумасшедших людей, которые только подкрепляют ваше высокомерное невежество.

Может, если бы вы не были так железобетонно уверены в своей правоте и хоть чуточку интересовались реальностью, вы бы узнали, что в Одессе нацисты сожгли десятки людей, что люди в Крыму действительно поголовно хотели в Россию, и свою насильственную украинизацию воспринимали именно таковой — насильственной украинизацией — что война на Донбассе началась не потому что Путин решил отчекрыжить себе еще один кусок непонятно зачем понадобившейся территории, а потому что воспетая вами новая украинская власть не придумала ничего элегантнее, кроме как первым же указом запретить русский язык, на котором разговаривает полстраны, что к геям в России отношение не такое, как, скажем в Нью-Гемпшире, но ровно такое, как было в Нью-Гемпшире 20 лет назад, когда я там училась, и в моей школе учителям было запрещено вообще говорить на эту тему, и уж точно лучше, чем у ваших ближайших союзников, которые рубят несчастным геям головы на площадях. Ну, и далее по списку.

Какой же будет прекрасный мир, когда вы очнетесь от своих гладких и глупых учебников и методичек, ласковых посиделок с нашей и околонашей 'демократической' публикой, готовой за ваши же гранты плести вам то, что вы хотите услышать, просмотров детсадовской аналитики на телеканалах, возглавляемых вашими же бывшими или будущими менеджерами — и увидите очевидное.

С каким удовольствием я тогда уйду на покой растить лаванду в своем адлерском огороде.

И да, это заголовок RТ.