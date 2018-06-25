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У российских футболистов "агрессивно ищут" допинг. Наконец-то

09:0325.06.2018
051934
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгроки сборной России. Архивное фотоИгроки сборной России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Максим Соколов, для РИА Новости

Прошла лишь неделя со дня открытия ЧМ-2018, а наши англосаксонские партнеры уже озаботились чистотой турнира, обратившись к неувядаемой теме российского допинга.

Британская газета "Телеграф" отметила подозрительные успехи российской команды, то есть победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), позволившие ей выйти в 1/8 финала. Но положим, газета вольна выражать сомнения сколько угодно — ее право.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Однако уже не совсем газета, а такая серьезная контора, как Антидопинговое агентство США, устами своего начальника Трэвиса Тайгарта потребовала "агрессивного расследования", все ли в порядке у русских футболистов с допингом — "чтобы защитить доверие общественности к честности ЧМ". Ибо "правила предусматривают, что внезапные улучшения спортивных результатов всегда должны быть тщательно исследованы и чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов".

Посетители фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Здесь интересно, что от имени озабоченной футбольной общественности говорит лицо, к футболу имеющее минимальное касательство.

Сборная США вообще не выступает на чемпионате, что, вероятно связано с малой популярностью (соответственно, и с малой развитостью) футбола в США вообще. Европейский футбол там называется "соккером", он недостаточно любим в народе, а любим так называемый "американский футбол", более близкий к регби. Поэтому озабоченность Тайгарта подобна тому, как российские спортивные функционеры (да хоть бы и президент ФИФА Инфантино) обеспокоились бы: все ли в порядке за океаном на первенстве по американскому футболу?

Болельщики сборной Колумбии во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Японии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Но даже если допустить, что Тайгарт движим всемирной отзывчивостью, заставляющей его интересоваться положением дел во всех видах спорта вне зависимости от того, какое это имеет отношение к Антидопинговому агентству США, даже и по существу его претензии выглядят по крайней мере преждевременными. ЧМ-2018 не дошел не только до финала, но даже до экватора. Прошла только четверть отведенного ему времени, а российская сборная сыграла лишь два матча, что еще явно недостаточно для выдвижения агрессивных требований. Дождался бы хотя бы июля.

© Фото : РЦНКБолельщики за сборную России в Русском центре Науки и культуры в Бейруте
© Фото : РЦНК
Болельщики за сборную России в Русском центре Науки и культуры в Бейруте

Впрочем, претензия заставляет задуматься над тем, что в принципе следует считать подозрительным внезапным улучшением. Бесспорно, если дворовая команда вдруг с треском обыгрывает сборную Германии, а затем сборную Франции, это действительно очень маловероятное улучшение. Но в случае удачного дебюта российской сборной это не совсем так. Команды как России, так и Саудовской Аравии и Египта не принадлежали ни к числу футбольных грандов, ни к дворовым командам, но их место было где-то посередине, где всякое может быть. Видеть и тут полное невероятие значит впадать в сильную паранойю.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Не говоря уже о том, что вообще привлекательность футбола в немалой степени связана с сильной непредсказуемостью результатов игры, когда вчерашний чемпион вдруг оказывается в числе неудачников, а вчерашний аутсайдер вырывается вперед. За такую волатильность футбол и любят (а равно и страстно переживают за исход игры — вплоть до инфарктов). Можно, конечно, по каждому случаю нежданного успеха или нежданной неудачи требовать агрессивного расследования, но лучше не срамиться.

Но самое главное в том, что допинг — слабый помощник в командных играх.

Конечно, можно сказать, что временное улучшение быстроты, прыгучести, выносливости может создать преимущество. Может, но само по себе это преимущество не будет решающим.

Болельщики сборной Англии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии на железнодорожном вокзале в Волгограде
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В индивидуальных состязаниях, проходящих под олимпийским девизом "Citius, altius, fortius!" действительно допинг может помочь быть быстрее, выше, сильнее — а ничего другого и не нужно. Тогда как в командных играх соревнуются не с лишенной воли косной материей, а с соперником, своей волей обладающим. И здесь решающую роль приобретает дух команды, ее способность следовать плану атаки, ее сыгранность, когда всяк свой маневр понимает, способность членов команды импровизировать, с полпинка подхватывая пас товарища. Всего этого допинг не дает и не может дать, ибо на улучшение коллективного взаимодействия он не рассчитан.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Был бы рассчитан и давал бы реальный эффект, так все в футбольном мире было бы в порядке — и норвежские астматики, и братья Уильямс, все что положено. Но пока такого допинга не придумали (и вряд ли придумают, потому что природа командного взаимодействия неизмеримо сложнее), поэтому статистика допинговых скандалов в футболе крайне скудная и совсем не о том: кто-то употреблял средство для снижения веса, кто-то просто баловался наркотиками. Что, может быть, предосудительно, но к необъяснимым победам совсем не имеет отношения.

Причем это столь очевидно, что даже если Родченков — Макларен попробуют и по поводу ЧМ-2018 выступить со страшными разоблачениями, это будет покушение с совсем уже негодными средствами. Обвинять в мухлеже там, где мухлеж даже теоретически невозможен, — тут наши англосаконские партнеры показывают совсем низкий класс большой игры.

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