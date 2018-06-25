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Концепция поменялась: на Украине будут строить мультикультурность

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (269)
08:4725.06.2018
(обновлено: 08:48 25.06.2018)
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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкСторонники радикального движения Правый сектор (экстремистская организация, запрещена в России). Архивное фотоСторонники радикального движения Правый сектор (экстремистская организация, запрещена в России). Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на молодежном форуме, внезапно заявил, что украинская национальная идея заключается в построении "сильного, многонационального, мультикультурного государства". От главы украинского правительства, как и любого другого украинского политика или высокопоставленного чиновника, можно ожидать чего угодно, но рассуждений о мультикультурности и многонациональности — в последнюю очередь. Причина такого шокирующего откровения может быть только одна — воспитательные воздействия внешних кураторов незалежности. С высокой вероятностью предположим, что некто вроде американского посла или комиссара ЕС внезапно попенял украинской власти на непристойно участившиеся акты ксенофобии, расизма, антисемитизма и прочих любимых занятий украинских активистов. Да так внушительно попенял, что пан Гройсман сделал заявление, не вписывающееся ни в какие рамки сегодняшнего националистического консенсуса.

Юлия Тимошенко во время форума Новый курс Украины в Киеве. 15 июня 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Она вернулась. Железная канцлер Тимошенко "покажет миру, куда идти"
Как конкретно планирует премьер-министр вести страну в национальные мир и согласие, непонятно, а пока ситуация развивается ровно в противоположном направлении. Каждый день звучат новые идеи: свободовка Ирина Фарион требует ломать русскоязычным челюсти — если бы мы, говорит она, делали так давно, то страна бы жила и процветала, а не то что сейчас. Детская писательница Лариса Ницой проводит рейды по заведениям общественного питания и культуры Киева, где устраивает публичные скандалы при обнаружении русского языка, о которых затем с гордостью отчитывается в социальных сетях (получая тысячи лайков). Сегодня пани Ницой одержима идеей фикс о переименовании России в Московию ("чудь и мокша" украли у древних украинцев их изначальное именование "Русь", и "мы должны отобрать у супостата исконный украинский топоним"). Пока публика стебалась над психопатологической продукцией детской писательницы, депутаты Верховной рады вдохновились ее прокламациями и вот уже появился законопроект авторства десятка депутатов о переназвании соседней страны в соответствии с требованиями Ницой.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Любителям здесь не место: профессиональные клоуны сметут Порошенко
Возможно, импровизируя о мультикультурности и многонациональности, Гройсман просто исключает русских из генеральной совокупности демократической украинской политической нации? Россия, в соответствии со сложившимся консенсусом власти и радикалов, считается государством-оккупантом, и, несмотря на рост экономического сотрудничества и продолжающуюся критически важную закупку у соседа энергоносителей и прочих товаров, в общественном сознании важно представлять его врагом, а всех русских граждан Украины — потенциальными агентами Кремля.

Но давайте тогда рассмотрим ситуацию с другими этносами, населяющими Цеевропу.

Скажем, венгры. Конфликт принципиально настроенного правительства Венгрии с украинской властью по поводу закона об образовании не исчерпан. Дошло до того, что Венгрия заблокировала участие Украины в саммите НАТО. Тяжелому давлению подвергаются венгры Закарпатья, где их культурные центры систематически страдают от нападений правых радикалов при полном попустительстве полиции. Опубликованный на днях доклад Верховного комиссара ООН по правам человека определенно указывает, что языки меньшинств "не защищены" на Украине, а право обучаться на родном языке "не реализовано".

Беспорядки в Одесской области
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские погромы цыган: правозащитники обвиняют Россию
Или, например, цыгане. Мы уже писали о серии погромов лагерей ромов в Киеве, Львове, Тернополе, Одессе и других центрах сознательного украинства. В упомянутом докладе верховного комиссара ООН описаны отвратительные акты ксенофобии и насилия, ответственность за которые прямо возлагается на правительство, потакающее праворадикальным группировкам. Более того, указано, что большинство случаев агрессии и насилия происходили в присутствии недавно отреформированной полиции — при ее полном попустительстве. Последний по времени цыганский погром состоялся в прошедший уик-энд — уже после того, как Гройсман сообщил об украинской мультинациональной идее. На этот раз погиб 24-летний мужчина, а несколько человек, включая детей, получили ранения. Организаторы нападения задержаны, но есть основания полагать, что все они будут отпущены, как всегда.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов успокаивают жителей села Лощиновка в Одесской области, где произошли столкновения и погромы домов цыган
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов успокаивают жителей села Лощиновка в Одесской области, где произошли столкновения и погромы домов цыган

Что важно. "Озабоченность" международных функционеров традиционно имеет отчетливый ритуальный характер, ведь никакие санкции за ее игнорирование украинской властью не предусмотрены. От цыганских погромов не зависят ни кредиты МВФ, ни разнообразные подачки от стран ЕС, так кого стесняться? Более того, на днях выяснилось, что правительство Гройсмана выделило нацистам из праворадикальной группировки С-14 и тягнибоковской "Свободы" почти полтора миллиона гривен — видимо, в контексте реализации обозначенной Гройсманом же национальной идеи. За эти деньги будут финансироваться детские лагеря для воспитания новых эмиссаров мультикультурности по версии наци. В конце концов, не только же олигархам нужны частные армии отморозков, кабмину такие люди тоже чрезвычайно полезны, особенно если его глава носит утеснительную фамилию Гройсман.

Мустафа Найем в автомобиле скорой помощи
© Фото : Информатор
Большая украинская охота на чеченцев: рука Кремля уже найдена
Таким элегантным образом мы переходим к другим заложникам межнационального мира и мультикультурного согласия — евреям. Ровно в те же дни, когда глава правительства объявил об украинской национальной идее, народный артист, звезда советских фильмов, исполнитель ролей Тевье-молочника и Утесова, депутат Киевсовета от нацистской партии "Свобода" Богдан Бенюк выразил трендовое мнение значительной части местных "мытцов": "Тягнибок сказал, что нужно бить (евреев и русских. — Прим. ред.). Я оправдываю <…> эти слова абсолютно". Одобрительные комментарии под его интервью одному из украинских сайтов с полной бескомпромиссностью показывают, как сегодня на Украине торжествует идея межнационального мира.

Но вот директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский такого оптимизма не разделяет. Он приводит примеры десятков актов агрессивного антисемитизма, на которые власть совершенно не реагирует. Как не отреагировала она на крайне скандальную историю с гамбургским консулом, заполнившим свой аккаунт в фейсбуке ксенофобскими текстами и восхвалениями Гитлера с его окончательным решением еврейского вопроса — при широкой восторженной поддержке дипломатического корпуса Украины. Сам консул был тихо отозван, но остальные отделались парой тревожных минут. Ритуальное надувание щек Климкина и его же обещание провести внутреннее расследование давно и прочно забыты. В том числе — болельщиками и адвокатами грядущего вхождения Украины в Евросоюз, с носорожьим упорством вновь анонсированного в недавно принятом законе о национальной безопасности.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Альтернативная история по версии Украины: Третий рейх победил
…Народ Украины, независимо от этнического происхождения, страдает от развала экономики, от стремительного исхода молодежи прочь из страны, от утраченной безопасности. В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека отмечено "поражение в правах целых групп населения", похищение людей, пытки, изнасилования, внесудебные расправы, подавление свободы слова, разгул праворадикальных группировок, гибель мирного населения на юго-востоке страны. И полное отсутствие позитивных сдвигов по любому из направлений.

В этом контексте ежедневный поиск и наказание врага-инородца, натравливание "активистов" на представителей меньшинств, стимулирование идей превосходства и ущемленности — почти единственный способ отвлечь население от текущей катастрофы.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМарш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Scipio.pk
Гройсман известный антисемит, о какой мультикультурности он сказки рассказывает?))
08:58
25.06.2018
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