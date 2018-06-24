"Новый картель с русскими": ОПЕК+ увеличит добычу нефти

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Это все-таки случилось.
Как проинформировал на этой неделе журналистов глава отечественного Министерства энергетики Александр Новак, мониторинговый комитет ОПЕК+, несмотря на несогласие ряда стран во главе с Ираном, рекомендовал организации и не входящим в нее государствам увеличить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки.
При этом надо отдать должное нашим "нефтяным дипломатам": Россия, несмотря на многочисленные прогнозы, со своими иранскими партнерами не поссорилась. Несмотря на то что министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, приглашенный на заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене, примерно через час после начала покинул встречу и заявил, что не считает возможным заключение соглашения, он положительно оценил предваряющую заседание беседу с российским коллегой. И пояснил, что Иран, как участник ОПЕК, должен сначала договариваться по этому вопросу с картелем, а уже потом выходить с "согласованной позицией" на переговоры с Российской Федерацией.
Что любопытно — российское Минэнерго предлагало куда более агрессивное увеличение квот: до полутора миллиона баррелей в сутки на третий квартал текущего года, "а там посмотрим". И это еще не все. Глава "Роснефти" Игорь Сечин вообще полагает, что в ближайшее десятилетие нас ожидает "нефтяной дефицит" на глобальных рынках со всеми вытекающими оттуда прелестями. Он оценивает его на уровне 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи к 2025 году.
Кстати, именно по этим причинам собрание акционеров "Роснефти" поддержало главу концерна по вопросам разведки и предварительной разработки новых перспективных проектов: Ванкорского и Эргинского кластеров, Русского и Северо-Комсомольского месторождений.
А теперь самое, наверное, интересное.
Почему это важно.
Если сейчас "потенциальный картель ОПЕК+" (не будем притворяться: по сути, Саудовская Аравия плюс Россия) сложится как "координирующий центр", то мир получит весьма действенный и ответственный внебиржевой инструмент стабилизации глобальной экономики. При этом инструмент, не сильно зависимый от всевозможных "рыночных" и политико-экономических спекуляций. Что, в частности, даст купировать потенциальные и уже сейчас прогнозируемые очередные "кризисы" — в нефтедобыче в частности, а возможно, и в энергетике в целом. Все же прекрасно понимают, что тут работают даже не столько реальные обстоятельства в отрасли, сколько спекуляции и "надувание фондовых пузырей".
И если "путем нерыночного сговора" ОПЕК+ миру удастся избежать всех этих прелестей хотя бы в области торговли энергоносителями, это уже очень хорошо.