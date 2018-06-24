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"Новый картель с русскими": ОПЕК+ увеличит добычу нефти

08:5424.06.2018
(обновлено: 09:23 24.06.2018)
118280
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта. Архивное фотоЦистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Это все-таки случилось.

Флаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти с июля

Как проинформировал на этой неделе журналистов глава отечественного Министерства энергетики Александр Новак, мониторинговый комитет ОПЕК+, несмотря на несогласие ряда стран во главе с Ираном, рекомендовал организации и не входящим в нее государствам увеличить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки.

При этом надо отдать должное нашим "нефтяным дипломатам": Россия, несмотря на многочисленные прогнозы, со своими иранскими партнерами не поссорилась. Несмотря на то что министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, приглашенный на заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене, примерно через час после начала покинул встречу и заявил, что не считает возможным заключение соглашения, он положительно оценил предваряющую заседание беседу с российским коллегой. И пояснил, что Иран, как участник ОПЕК, должен сначала договариваться по этому вопросу с картелем, а уже потом выходить с "согласованной позицией" на переговоры с Российской Федерацией.
Что любопытно — российское Минэнерго предлагало куда более агрессивное увеличение квот: до полутора миллиона баррелей в сутки на третий квартал текущего года, "а там посмотрим". И это еще не все. Глава "Роснефти" Игорь Сечин вообще полагает, что в ближайшее десятилетие нас ожидает "нефтяной дефицит" на глобальных рынках со всеми вытекающими оттуда прелестями. Он оценивает его на уровне 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи к 2025 году.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Увеличить добычу в рамках ОПЕК+ могут восемь-десять стран, считает Новак
Такая перспектива вполне объективна: растущий спрос на нефть на мировых рынках накладывается еще и на падение добычи на истощенных месторождениях мейджоров, а также на эффект снижения ими капитальных вложений в течение последнего пятилетия. Было падение цены — а следом падение и разведки, и капвложений. Особенно в не самых богатых странах: желающие, например, могут повнимательнее приглядеться к той же Венесуэле. Мы еще просто даже не до конца отдаем себе отчет в том, как изуродовал мировые энергетические рынки недавний "глобальный ценовой кризис".

Кстати, именно по этим причинам собрание акционеров "Роснефти" поддержало главу концерна по вопросам разведки и предварительной разработки новых перспективных проектов: Ванкорского и Эргинского кластеров, Русского и Северо-Комсомольского месторождений.
А теперь самое, наверное, интересное.

Углеводороды: от разведки до потребителя
© РИА Новости, Инфографика
Углеводороды: от разведки до потребителя

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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При необходимости ОПЕК+ сможет еще больше нарастить добычу, заявил Новак
Как стало известно из целого ряда "источников" (нет людей более болтливых, чем международные чиновники после успешных переговоров), члены ОПЕК на заседании мониторингового комитета выступили за продление после 2018 года соглашения о нефтедобыче с не входящими в альянс странами. Эту позицию, кстати, поддержал и Иран, резко выступавший против корректировки квот.
Почему это важно.

Если сейчас "потенциальный картель ОПЕК+" (не будем притворяться: по сути, Саудовская Аравия плюс Россия) сложится как "координирующий центр", то мир получит весьма действенный и ответственный внебиржевой инструмент стабилизации глобальной экономики. При этом инструмент, не сильно зависимый от всевозможных "рыночных" и политико-экономических спекуляций. Что, в частности, даст купировать потенциальные и уже сейчас прогнозируемые очередные "кризисы" — в нефтедобыче в частности, а возможно, и в энергетике в целом. Все же прекрасно понимают, что тут работают даже не столько реальные обстоятельства в отрасли, сколько спекуляции и "надувание фондовых пузырей".

В здании ОПЕК в Вене. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Россия изучает предложение стать наблюдателем в ОПЕК
Мир западной модели экономики сейчас вообще крайне нестабилен. Несмотря на все мантры глобальных либеральных экономистов, это вполне очевидный и объективный факт. Слишком уж велико в этой модели значение не производящих, а спекулятивно-финансовых "услуг", доля которых в ВВП некоторых развитых стран уверенно переваливает уже даже не за 40, а за 50 процентов. И торговля производными финансовыми инструментами от базисного актива уже иной раз едва ли не превышает объемы торговли реальными товарами, что просто неизбежно приводит к спекуляциям. Человек, гонящийся за единомоментной прибылью, слаб и активен одновременно. А если за этим "условным человеком" стоит еще и какой-то безусловный Сорос, то это может привести к реально большой беде, и мир в этом уже неоднократно убеждался. Вспомним волны одного за другим накатывающих кризисов: IT, ипотечного, финансового, нефтяного — базовой причиной их были как раз человеческая глупость и жадность, проявлявшаяся в "надувании фондовых пузырей" с их последующим радостным лопанием.

И если "путем нерыночного сговора" ОПЕК+ миру удастся избежать всех этих прелестей хотя бы в области торговли энергоносителями, это уже очень хорошо.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Shkuzmin
Китай счастлив. Мы россияне в повышении цен. Европейцам уже разницы нет, что там страны - бензоколонки делают. Европейцам и газ и нефть по нужным ценам притащут любыми способами.
10:23
24.06.2018
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24 июня 15:00
-
Англия
-
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24 июня 18:00
-
Япония
-
Сенегал
24 июня 21:00
-
Польша
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