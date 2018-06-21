Мигранты дробят Запад — теперь уже официально

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

"У нас разные модели цивилизации и, очевидно, мы не разделяем определенные ценности". Цитата принадлежит официальному представителю правительства Франции Бенжамену Гриво. Который вдобавок заявил, что не хотел бы увидеть в Европе то, что происходит в США с мигрантами.

Об истории с мигрантами, с которой все началось, мы сейчас поговорим. Но сначала осознаем саму декларацию: Франция и США вдруг разошлись по разным цивилизациям.

Представьте, что вы — российский западник-либерал, с наследственной мечтой затащить нашу страну в систему ценностей "цивилизованного мира", то есть сделать ее "тоже Западом". И тут оказывается, что Запад не один, что там (минимум) две модели цивилизации. Что же делать России — неужели самостоятельно смотреть, какие ценности выработала ее цивилизация и с кем она их разделяет? И, может быть даже, ни к кому не присоединяться? Ужас какой.

Но ужас нашего гипотетического западника меркнет перед паникой множества обитателей того, что недавно казалось монолитным Западом, — паникой от того, что западный альянс разваливается далеко не только из-за вопроса о мигрантах.

В конце концов, можно допустить, что Бенжамен Гриво чересчур радикально выразился, что бывает даже с официальными представителями. Да и вообще это мелкое событие, а вот, допустим, объявленные во вторник вечером планы Франции и Германии начать дискуссии о создании некоего Совета безопасности Евросоюза — нечто покрупнее. И это о том же — о каких-то крупных сдвигах и расколах внутри того, что недавно казалось одной (западной) цивилизацией. Потому что отдельная от США безопасность ЕС — чисто антиамериканская идея.

Мигрантская же история, по поводу которой высказался Гриво, на первый взгляд выглядит проблемой отношений США с латиноамериканскими соседями (от которых идет миграция), а никак не с Европой. Пройдемся по заголовкам антитрамповской The New York Times: Трамп и члены его администрации "агрессивно защищают свою политику отделения детей от родителей на границе в ответ на двухпартийное возмущение", "Дети мигрантов плачут в центрах задержания: аудиозапись". В общем, понятно, о чем речь.

Но Трамп, объясняя происходящее, заявил, что не хотел бы, чтобы в США по части бесконтрольной миграции творилось то же, что и в Германии — на что, собственно, и ответил ему точно в таких же словах француз Гриво, и защищая немцев, и как бы от имени Европы в целом.

Одновременно по тому же самому мигрантскому вопросу разошлись две партии правящей в Германии коалиции, и одна из этих партий предъявила канцлеру Ангеле Меркель ультиматум: две недели на выработку новой и жесткой политики по мигрантам. Или — конец коалиции и власти канцлерин.

Да и во Франции не то что бы каждый согласен с идеей, что пускать в страну можно и нужно всех. Плюс новое правительство Италии оказалось, условно говоря, на стороне Трампа, не пустив к себе очередное судно с мигрантами (правда, детей от родителей итальянцы не отделяли). Список этот можно продолжать долго — Австрия, Венгрия и так далее.

То есть возникшие "две разные модели цивилизации" — это не США и Европа, это раскол внутри всех западных обществ, в каждом из которых присутствуют в разных пропорциях те самые две модели, две системы ценностей.

Но мигранты — только один из вопросов, которые разваливают Запад на части. Причем вопрос этот не главный.

В упомянутой The New York Times во вторник получилась интересная перекличка двух аналитиков, причем американский (нобелевский лауреат Пол Кругман) считает виновными в катастрофе Америку и Трампа, а немецкий (Йохен Биттнер из газеты Die Zeit), наоборот, ругает Европу. Но оба говорят, что Западу как единой политической системе конец.

Идеалистические и весьма спорные мысли Кругмана таковы: команда Трампа систематически подрывает американские ценности, которые сделали страну великой. Роль Америки строилась на ее высоких идеях, и американский мир (то есть, добавим, западный союз) держался скорее на уважении к США, чем на силе таковых. Торговая система приносила стране прибыль, но тоже держалась на моральных ценностях, потому США и были лидером свободного мира. Нынешние же власти вышвыривают все это вон и двигаются к торговой войне (в том числе с Европой), которую страна вдобавок проиграет.

Немец, однако, говорит о другом. Ссора Трампа с союзниками происходит из-за того, что порядок внутри западной системы разбалансировался и его нужно срочно корректировать. Трамп, по сути, прав, потому что в последние 70 лет именно Америка тратила больше всех денег и сил, чтобы эта система работала. Европейцы же за американский счет создали у себя щедрые социальные государства и хорошо защищенные от конкуренции производства.

К примеру, германский автопроизводитель имеет возможность размещать часть циклов в европейских странах с дешевой рабочей силой и экспортировать автомобили в США, не боясь торговых барьеров. Что вряд ли выгодно автопроизводителю из Детройта. Или — как объяснить американцу, знающему о бесплатном высшем образовании в некоторых местах Европы, почему США платят за оборону этих социально расточительных европейцев?

В общем, замечает Биттнер, Европа должна понять, почему Трамп сердится, и начать выправлять дисбалансы системы.

Все вместе выглядит вот как: нынешние власти США, цементировавших всю западную систему, считают, что больше этого самого цементирования Америка не выдержит. Поэтому под нож идет все, включая не только экономические святыни типа "свободы торговли", а еще и казавшиеся незыблемыми философско-моральные вопросы, о миграции и не только о ней. Правда, другой лагерь в США — демократы — в ужасе от происходящего. В таком же ужасе европейские единомышленники демократов, типа нынешних лидеров Франции. Но по-другому думают прочие европейцы, мыслящие примерно как Трамп. И все очень злые и нервные, дошло до вопросов на повышенных тонах: "Вы какой цивилизации будете?"

А нам, независимо от того, какой мы цивилизации, остается наблюдать за происходящим и делать свои выводы.