Она вернулась. Железная канцлер Тимошенко "покажет миру, куда идти"

Нюра Н. Берг
Однако жестоковыйная майданная публика тогда Тимошенко презрительно освистала, и эксперты важно заключили — конец, мол, Юлиной политической карьере, от такого срама ей вовек не оправиться. Значительная часть ее придворных политологов и соратников косяком потянулась к конкуренту…
На Украине ничто не бывает окончательным. Ничьи репутации не гибнут насовсем, и в любой момент презренный аутсайдер снова становится лидером и надежей нации, простившей ему все плохое и снова верящей в чудо. Электорат готов забыть многочисленные махинации и аферы Тимошенко, ее цинизм и вранье, ее игры в нищую сиротинушку и смертельно больную узницу — и вот уже снова ладит Юлию в спасительницы отечества.
Политтехнологически название выбрано весьма удачно: украинцы любят все новое, хотя, увидев хедлайнеров мероприятия, некоторые удрученно вздохнули — на манеже все те же, включая в очередной раз отряхнувшего с себя нафталин первого президента Украины Леонида Кравчука в роли старейшины нации. Гибкие политологи, примкнувшие перебежчики из других лагерей, замазавшиеся в коррупционных скандалах соратники и подельники — сегодня они снова на переднем крае анонсированного переучреждения Неньки. Эксперты забыли свои похоронные марши по поводу гибели политических перспектив Тимошенко и ищут подходы к имениннице. Прощупывают почву представители Народного фронта и даже блока Петра Порошенко — политические животные спинным мозгом чуют тренды.
Итак, чего же хочет для родины валькирия, которую теперь немодно называть газовой принцессой и женщиной с косой, тем более что тщательно оттюнингованная Тимошенко поменяла прическу, знаменуя этим радикальные перемены собственной участи? Два часа стоя на высоченных каблуках без каких-либо признаков усталости, Юлия Владимировна излагала свою, как модно говорить на Украине, визию будущего, похожую на проект Города Солнца.
Тимошенко в преамбуле живописует то недалекое будущее, когда Украина скачком от сегодняшнего дна рванет вверх — благодаря образованию новых демократических институций. Разумеется, в лоне евроатлантической цивилизации, в которое мы стремимся неукоснительно и бескомпромиссно. И никакого Кремля.
Далее следует драматическое описание актуального положения дел, которое коротко можно охарактеризовать так: утрата управляемости и передача страны внешним операторам нашей "незалежности", а также циничным дельцам. Массовая эмиграция, утечка мозгов и отставание от цивилизованного мира, который "печатает города на 3D-принтере, пока мы строим новые магазины конфет".
Для реализации мегаплана Тимошенко предлагает четыре платформы. Главное, говорит, восстановить мир. Донбасс, с фирменным форсированием голоса уверяет Тимошенко, — наша территория, населенная патриотами Украины, и мы вернем ее во что бы то ни стало — назло всем, кто разрушает единство нашей родины. На голубом глазу уверяет, а ведь не все страдают склерозом. Многие помнят импровизации Юлии Владимировны, скажем, об обнесении недоукраинского Донбасса колючей проволокой…
Тем временем Тимошенко подбирается к главному. Мы организуем всеукраинские ассоциации по разным вопросам. Они будут иметь право законодательной инициативы и смогут накладывать вето на глупые законопроекты парламента. Тот, впрочем, сможет наплевать на вето и закон таки принять, но обществу будет дан "четкий сигнал", что закон этот плох и вреден.
Именно этим колоссам нравственности предлагается передать широкие полномочия по назначению руководителей высшего звена. Именно они станут той силой, "моралью, честью и совестью", которая заменит коррумпированных депутатов и чиновников. Впрочем, ни депутаты, ни чиновники никуда не денутся. Можно прогнозировать жесточайшие ристалища по поводу зон влияния — а ведь как хорошо и весело пилится бюджет под аккомпанемент шумных драчек тех, от кого, по сути, ничего не зависит…
Юлия Владимировна молодец, она всем нашла дело. Контролирующие будут, в свою очередь, сами контролируемы, депутаты и лидеры нации станут рвать друг другу чубы, деля полномочия, а тем временем сама будущая канцлерин займется тем, что она умеет лучше всего — схемами. В промежутках можно выступать с пафосными докладами, на которые Тимошенко большая мастерица. Рвать страсть в клочья, обличать, заклинать и цитировать Эсхила в пересказе Кеннеди.
Но, так или иначе, Тимошенко снова в центре общественного внимания. Публика жует попкорн и злорадно ожидает ответа Порошенко на вызовы Тимошенко.
Превзойти Юлин популизм будет непросто, а ведь в списке кандидатов есть еще певцы и комики.