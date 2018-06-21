Она вернулась. Железная канцлер Тимошенко "покажет миру, куда идти"

Нюра Н. Берг

Юлия Тимошенко в последних президентских рейтингах побивает Петра Порошенко — пусть не с разгромным, но уверенным перевесом. Феникс украинской политики снова выходит на авансцену, и уже мало кто помнит жалкую стенающую старицу, которую в феврале 2014-го занесли в инвалидном кресле на подмостки Майдана. Юлия Владимировна тогда ломала руки и надрывно голосила, пытаясь наверстать недобранное паблисити во время революции гидности. Значительную часть событий пациентка клиники Шарите провела в харьковской больнице, изнемогая от смертельно опасных грыж позвоночника, а потом была триумфально освобождена делегацией революционеров во главе с Яценюком, как бы в экстазе выкрикивавшим имя пассионарии.

Однако жестоковыйная майданная публика тогда Тимошенко презрительно освистала, и эксперты важно заключили — конец, мол, Юлиной политической карьере, от такого срама ей вовек не оправиться. Значительная часть ее придворных политологов и соратников косяком потянулась к конкуренту…

Плохо же эксперты знают украинского избирателя, переоценивая его объем памяти.

На Украине ничто не бывает окончательным. Ничьи репутации не гибнут насовсем, и в любой момент презренный аутсайдер снова становится лидером и надежей нации, простившей ему все плохое и снова верящей в чудо. Электорат готов забыть многочисленные махинации и аферы Тимошенко, ее цинизм и вранье, ее игры в нищую сиротинушку и смертельно больную узницу — и вот уже снова ладит Юлию в спасительницы отечества.

…Тимошенко после освобождения из своего комфортабельного узилища вскоре рассорилась с Арсением Яценюком, тот больше не выкрикивает ее имя. Порошенко и вовсе не скрывает неприязни к главной сопернице. Фракция "Батькивщины" в парламенте довольно долго вела себя малозаметно и вяло. Как выяснилось, лидер копила силы и готовила бомбу, которую и взорвала в середине июня, с большой помпой проведя форум под названием "Новый курс Украины".

Политтехнологически название выбрано весьма удачно: украинцы любят все новое, хотя, увидев хедлайнеров мероприятия, некоторые удрученно вздохнули — на манеже все те же, включая в очередной раз отряхнувшего с себя нафталин первого президента Украины Леонида Кравчука в роли старейшины нации. Гибкие политологи, примкнувшие перебежчики из других лагерей, замазавшиеся в коррупционных скандалах соратники и подельники — сегодня они снова на переднем крае анонсированного переучреждения Неньки. Эксперты забыли свои похоронные марши по поводу гибели политических перспектив Тимошенко и ищут подходы к имениннице. Прощупывают почву представители Народного фронта и даже блока Петра Порошенко — политические животные спинным мозгом чуют тренды.

…Двухчасовая речь Тимошенко на форуме выглядит ее новым манифестом, который, с учетом амбиций и рейтинга Юлии Владимировны, любопытно проанализировать.

Итак, чего же хочет для родины валькирия, которую теперь немодно называть газовой принцессой и женщиной с косой, тем более что тщательно оттюнингованная Тимошенко поменяла прическу, знаменуя этим радикальные перемены собственной участи? Два часа стоя на высоченных каблуках без каких-либо признаков усталости, Юлия Владимировна излагала свою, как модно говорить на Украине, визию будущего, похожую на проект Города Солнца.

"Визия" между тем производит странное впечатление. Напичканная цитатами из мыслителей прошлого и будущего, она представляет собой странную смесь умствований политтехнологов Тимошенко, популистских идей, мечтаний, благоглупостей, ловушек, отсылок к чужому опыту, нелепых обещаний потрясти весь мир и сделать Украину флагманом международной демократии.

Тимошенко в преамбуле живописует то недалекое будущее, когда Украина скачком от сегодняшнего дна рванет вверх — благодаря образованию новых демократических институций. Разумеется, в лоне евроатлантической цивилизации, в которое мы стремимся неукоснительно и бескомпромиссно. И никакого Кремля.

Далее следует драматическое описание актуального положения дел, которое коротко можно охарактеризовать так: утрата управляемости и передача страны внешним операторам нашей "незалежности", а также циничным дельцам. Массовая эмиграция, утечка мозгов и отставание от цивилизованного мира, который "печатает города на 3D-принтере, пока мы строим новые магазины конфет".

Владельца магазинов конфет Тимошенко побивает сразу, заходя прямо с козырного туза. Она объявляет новый курс и без ложной скромности позиционирует себя украинским Рузвельтом. Она обещает: "Именно мы покажем миру, куда идти. Это наша украинская миссия. Китай изобрел порох, Великобритания — паровоз, а мы, украинцы, выработаем новые правила для всего мира, погрязшего в ненависти, войнах, несправедливости".

Для реализации мегаплана Тимошенко предлагает четыре платформы. Главное, говорит, восстановить мир. Донбасс, с фирменным форсированием голоса уверяет Тимошенко, — наша территория, населенная патриотами Украины, и мы вернем ее во что бы то ни стало — назло всем, кто разрушает единство нашей родины. На голубом глазу уверяет, а ведь не все страдают склерозом. Многие помнят импровизации Юлии Владимировны, скажем, об обнесении недоукраинского Донбасса колючей проволокой…

Другая платформа — экономическая, предусматривающая грядущее чудо благодаря синергии (это слово повторяется несколько десятков раз) лучших отечественных финансистов и экономистов, которые до этого почему-то никакого победоносного плана не написали, но теперь непременно напишут. Самая интересная из платформ — та, что касается выработки и нового общественного договора и новой же конституции. Написание новой конституции — любимое занятие украинских политиков. Стоит им написать один проект, как он тут же объявляется устаревшим и требующим немедленной замены на новый, который, хайли лайкли, тоже будет назван устаревшим еще до того, как просохнут чернила. Дискуссии сводятся всегда к одному и тому же — парламентская республика или президентская. На этот раз Тимошенко продвигает идею "парламентской республики канцлерского типа". Публика в зале аплодирует — даром что понятия не имеет, чем будет заниматься канцлер.

Тем временем Тимошенко подбирается к главному. Мы организуем всеукраинские ассоциации по разным вопросам. Они будут иметь право законодательной инициативы и смогут накладывать вето на глупые законопроекты парламента. Тот, впрочем, сможет наплевать на вето и закон таки принять, но обществу будет дан "четкий сигнал", что закон этот плох и вреден.

Ассоциации, которые будут, как видно из доклада, заниматься кипучей работой и играми в вето, станут делегировать своих представителей в Национальную ассамблею. Но главную роль в ней (и две трети мест) предлагается отдать духовным лидерам нации. Из желательных кандидатур Тимошенко назвала лишь уже умерших, живые же поименованы не были, хотя Кравчук явно приосанился. Этот момент мог бы стать самым интересным во всем докладе, но не стал. Ведь духовными лидерами нации сегодня являются почти исключительно русофобы и явные нацисты из Правого сектора, ветераны карательной операции в Донбассе, блогеры вроде Бабченко, совершенно отмороженные на теме ненависти к северной соседке письменники и иные "мытци", многочисленные наследники Бандеры и пр. и пр. Нежелание Тимошенко конкретизировать списки авторитетов вполне понятно, но ведь придется.

Именно этим колоссам нравственности предлагается передать широкие полномочия по назначению руководителей высшего звена. Именно они станут той силой, "моралью, честью и совестью", которая заменит коррумпированных депутатов и чиновников. Впрочем, ни депутаты, ни чиновники никуда не денутся. Можно прогнозировать жесточайшие ристалища по поводу зон влияния — а ведь как хорошо и весело пилится бюджет под аккомпанемент шумных драчек тех, от кого, по сути, ничего не зависит…

Юлия Владимировна молодец, она всем нашла дело. Контролирующие будут, в свою очередь, сами контролируемы, депутаты и лидеры нации станут рвать друг другу чубы, деля полномочия, а тем временем сама будущая канцлерин займется тем, что она умеет лучше всего — схемами. В промежутках можно выступать с пафосными докладами, на которые Тимошенко большая мастерица. Рвать страсть в клочья, обличать, заклинать и цитировать Эсхила в пересказе Кеннеди.

А чтобы совсем уж довести дело до логического абсурда и парализовать парламент и прочие ассамблеи с ассоциациями, Тимошенко предлагает ввести прямую демократию в самом диком популистском ее варианте. Каждому гражданину — по законодательной инициативе! Каждый досужий мечтатель, квирулянт, параноик сможет написать петицию, и если ее поддержат 500 других граждан, то парламент с ассамблеями обязан будет ее рассмотреть. Любопытствующие граждане могут уже сегодня ознакомиться с творчеством петиционеров…

Но, так или иначе, Тимошенко снова в центре общественного внимания. Публика жует попкорн и злорадно ожидает ответа Порошенко на вызовы Тимошенко.

Превзойти Юлин популизм будет непросто, а ведь в списке кандидатов есть еще певцы и комики.