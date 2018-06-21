РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Она вернулась. Железная канцлер Тимошенко "покажет миру, куда идти"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (228)
08:4221.06.2018
(обновлено: 08:43 21.06.2018)
09590
© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкЮлия Тимошенко. Архивное фотоЮлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк

Нюра Н. Берг

Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог: рейтинг-то у Тимошенко высокий, однако есть "но"
Юлия Тимошенко в последних президентских рейтингах побивает Петра Порошенко — пусть не с разгромным, но уверенным перевесом. Феникс украинской политики снова выходит на авансцену, и уже мало кто помнит жалкую стенающую старицу, которую в феврале 2014-го занесли в инвалидном кресле на подмостки Майдана. Юлия Владимировна тогда ломала руки и надрывно голосила, пытаясь наверстать недобранное паблисити во время революции гидности. Значительную часть событий пациентка клиники Шарите провела в харьковской больнице, изнемогая от смертельно опасных грыж позвоночника, а потом была триумфально освобождена делегацией революционеров во главе с Яценюком, как бы в экстазе выкрикивавшим имя пассионарии.

Однако жестоковыйная майданная публика тогда Тимошенко презрительно освистала, и эксперты важно заключили — конец, мол, Юлиной политической карьере, от такого срама ей вовек не оправиться. Значительная часть ее придворных политологов и соратников косяком потянулась к конкуренту…

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины
Плохо же эксперты знают украинского избирателя, переоценивая его объем памяти.

На Украине ничто не бывает окончательным. Ничьи репутации не гибнут насовсем, и в любой момент презренный аутсайдер снова становится лидером и надежей нации, простившей ему все плохое и снова верящей в чудо. Электорат готов забыть многочисленные махинации и аферы Тимошенко, ее цинизм и вранье, ее игры в нищую сиротинушку и смертельно больную узницу — и вот уже снова ладит Юлию в спасительницы отечества.

Юлия Тимошенко во время выступления на форуме в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Новый курс для Украины", или Индивидуальная гонка Юлии Тимошенко
…Тимошенко после освобождения из своего комфортабельного узилища вскоре рассорилась с Арсением Яценюком, тот больше не выкрикивает ее имя. Порошенко и вовсе не скрывает неприязни к главной сопернице. Фракция "Батькивщины" в парламенте довольно долго вела себя малозаметно и вяло. Как выяснилось, лидер копила силы и готовила бомбу, которую и взорвала в середине июня, с большой помпой проведя форум под названием "Новый курс Украины".

Политтехнологически название выбрано весьма удачно: украинцы любят все новое, хотя, увидев хедлайнеров мероприятия, некоторые удрученно вздохнули — на манеже все те же, включая в очередной раз отряхнувшего с себя нафталин первого президента Украины Леонида Кравчука в роли старейшины нации. Гибкие политологи, примкнувшие перебежчики из других лагерей, замазавшиеся в коррупционных скандалах соратники и подельники — сегодня они снова на переднем крае анонсированного переучреждения Неньки. Эксперты забыли свои похоронные марши по поводу гибели политических перспектив Тимошенко и ищут подходы к имениннице. Прощупывают почву представители Народного фронта и даже блока Петра Порошенко — политические животные спинным мозгом чуют тренды.

Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг на Украине, показал опрос
…Двухчасовая речь Тимошенко на форуме выглядит ее новым манифестом, который, с учетом амбиций и рейтинга Юлии Владимировны, любопытно проанализировать.

Итак, чего же хочет для родины валькирия, которую теперь немодно называть газовой принцессой и женщиной с косой, тем более что тщательно оттюнингованная Тимошенко поменяла прическу, знаменуя этим радикальные перемены собственной участи? Два часа стоя на высоченных каблуках без каких-либо признаков усталости, Юлия Владимировна излагала свою, как модно говорить на Украине, визию будущего, похожую на проект Города Солнца.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Любителям здесь не место: профессиональные клоуны сметут Порошенко
"Визия" между тем производит странное впечатление. Напичканная цитатами из мыслителей прошлого и будущего, она представляет собой странную смесь умствований политтехнологов Тимошенко, популистских идей, мечтаний, благоглупостей, ловушек, отсылок к чужому опыту, нелепых обещаний потрясти весь мир и сделать Украину флагманом международной демократии.

Тимошенко в преамбуле живописует то недалекое будущее, когда Украина скачком от сегодняшнего дна рванет вверх — благодаря образованию новых демократических институций. Разумеется, в лоне евроатлантической цивилизации, в которое мы стремимся неукоснительно и бескомпромиссно. И никакого Кремля.

Далее следует драматическое описание актуального положения дел, которое коротко можно охарактеризовать так: утрата управляемости и передача страны внешним операторам нашей "незалежности", а также циничным дельцам. Массовая эмиграция, утечка мозгов и отставание от цивилизованного мира, который "печатает города на 3D-принтере, пока мы строим новые магазины конфет".

Гонка на выживание
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Гонка на выживание

Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук выступает на концерте на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Щас спою". На политической сцене Украины начинается шоу
Владельца магазинов конфет Тимошенко побивает сразу, заходя прямо с козырного туза. Она объявляет новый курс и без ложной скромности позиционирует себя украинским Рузвельтом. Она обещает: "Именно мы покажем миру, куда идти. Это наша украинская миссия. Китай изобрел порох, Великобритания — паровоз, а мы, украинцы, выработаем новые правила для всего мира, погрязшего в ненависти, войнах, несправедливости".

Для реализации мегаплана Тимошенко предлагает четыре платформы. Главное, говорит, восстановить мир. Донбасс, с фирменным форсированием голоса уверяет Тимошенко, — наша территория, населенная патриотами Украины, и мы вернем ее во что бы то ни стало — назло всем, кто разрушает единство нашей родины. На голубом глазу уверяет, а ведь не все страдают склерозом. Многие помнят импровизации Юлии Владимировны, скажем, об обнесении недоукраинского Донбасса колючей проволокой…

Участники акции в Киеве с требованием проведения выборной реформы. 17 мая 2018
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Мнение: Порошенко стал очень неприятным человеком для собственного народа
Другая платформа — экономическая, предусматривающая грядущее чудо благодаря синергии (это слово повторяется несколько десятков раз) лучших отечественных финансистов и экономистов, которые до этого почему-то никакого победоносного плана не написали, но теперь непременно напишут. Самая интересная из платформ — та, что касается выработки и нового общественного договора и новой же конституции. Написание новой конституции — любимое занятие украинских политиков. Стоит им написать один проект, как он тут же объявляется устаревшим и требующим немедленной замены на новый, который, хайли лайкли, тоже будет назван устаревшим еще до того, как просохнут чернила. Дискуссии сводятся всегда к одному и тому же — парламентская республика или президентская. На этот раз Тимошенко продвигает идею "парламентской республики канцлерского типа". Публика в зале аплодирует — даром что понятия не имеет, чем будет заниматься канцлер.

Тем временем Тимошенко подбирается к главному. Мы организуем всеукраинские ассоциации по разным вопросам. Они будут иметь право законодательной инициативы и смогут накладывать вето на глупые законопроекты парламента. Тот, впрочем, сможет наплевать на вето и закон таки принять, но обществу будет дан "четкий сигнал", что закон этот плох и вреден.

Киевский торт
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Кондитер поневоле: Тимошенко посоветовала Порошенко сменить профессию
Ассоциации, которые будут, как видно из доклада, заниматься кипучей работой и играми в вето, станут делегировать своих представителей в Национальную ассамблею. Но главную роль в ней (и две трети мест) предлагается отдать духовным лидерам нации. Из желательных кандидатур Тимошенко назвала лишь уже умерших, живые же поименованы не были, хотя Кравчук явно приосанился. Этот момент мог бы стать самым интересным во всем докладе, но не стал. Ведь духовными лидерами нации сегодня являются почти исключительно русофобы и явные нацисты из Правого сектора, ветераны карательной операции в Донбассе, блогеры вроде Бабченко, совершенно отмороженные на теме ненависти к северной соседке письменники и иные "мытци", многочисленные наследники Бандеры и пр. и пр. Нежелание Тимошенко конкретизировать списки авторитетов вполне понятно, но ведь придется.

Именно этим колоссам нравственности предлагается передать широкие полномочия по назначению руководителей высшего звена. Именно они станут той силой, "моралью, честью и совестью", которая заменит коррумпированных депутатов и чиновников. Впрочем, ни депутаты, ни чиновники никуда не денутся. Можно прогнозировать жесточайшие ристалища по поводу зон влияния — а ведь как хорошо и весело пилится бюджет под аккомпанемент шумных драчек тех, от кого, по сути, ничего не зависит…

Юлия Владимировна молодец, она всем нашла дело. Контролирующие будут, в свою очередь, сами контролируемы, депутаты и лидеры нации станут рвать друг другу чубы, деля полномочия, а тем временем сама будущая канцлерин займется тем, что она умеет лучше всего — схемами. В промежутках можно выступать с пафосными докладами, на которые Тимошенко большая мастерица. Рвать страсть в клочья, обличать, заклинать и цитировать Эсхила в пересказе Кеннеди.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"США тасуют колоду". Политик о президентском рейтинге на Украине
А чтобы совсем уж довести дело до логического абсурда и парализовать парламент и прочие ассамблеи с ассоциациями, Тимошенко предлагает ввести прямую демократию в самом диком популистском ее варианте. Каждому гражданину — по законодательной инициативе! Каждый досужий мечтатель, квирулянт, параноик сможет написать петицию, и если ее поддержат 500 других граждан, то парламент с ассамблеями обязан будет ее рассмотреть. Любопытствующие граждане могут уже сегодня ознакомиться с творчеством петиционеров…

Но, так или иначе, Тимошенко снова в центре общественного внимания. Публика жует попкорн и злорадно ожидает ответа Порошенко на вызовы Тимошенко.

Превзойти Юлин популизм будет непросто, а ведь в списке кандидатов есть еще певцы и комики.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады Украины в Киеве
Комментировать
Мнение
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Португалия
0
Марокко
Матч окончен
1
Уругвай
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Иран
1
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Португалия
0
Марокко
Матч окончен
1
Уругвай
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Иран
1
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена