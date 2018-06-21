Украинская охота за миллиардами "Газпрома": кто блефует

Дмитрий Лекух
Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по иску "Нафтогаза" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российского концерна почти 2,6 миллиарда долларов.
Что тут было неожиданно. Меньше недели назад шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по конфликту между "Газпромом" и "Нафтогазом" — по причине обжалования арбитражного решения. Попытки украинской стороны начать процедуру принудительного исполнения этого решения до рассмотрения апелляционной жалобы, безусловно, отвечают цели "получить денег быстрее и побольше", но противоречат международной судебной практике.
И вот тут-то и начинается самое интересное.
В соответствии со шведским законом "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован. Более того: "по существу" невозможно было оспорить и первоначальное решение Стокгольмского арбитража "по транзиту", вынесенное в пользу Украины.
А поскольку все этапы в этом случае придется проходить заново, причем с другим составом арбитров, то даже самые оптимистичные украинские эксперты признают: это как минимум еще три года. Мы не настолько оптимистичны, поэтому склонны скорее вслед за "Газпромом" говорить все-таки о четырех-пяти годах.
К тому же нет никакой уверенности относительно того, в чью пользу будет новое разбирательство. И будут ли существовать "Нафтогаз" и текущая украинская власть.
Поэтому "Газпром" и не стал комментировать сообщение "Нафтогаза" по существу. В заявлении компании всего лишь указывается, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража". И "эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда".
То есть Украина, скорее всего, предоставила в коммерческий суд Лондона только первую часть документов, про вторую честно "забыв". Ну, потом, конечно, русские их принесут, а вот пока — пока можно и "пошуметь".
Есть только одна версия. Собственно говоря, украинская сторона особенно и не скрывает, что все эти действия производятся скорее не с целью получения денег, ибо никакой "арест", тем более "обеспечительный", активов, даже если он каким-то неведомым правовым зигзагом и состоится, ни к какой "реализации" этих активов не приведет. Цель обозначена вполне конкретная: "создать негативный информационный фон".
И это уже такой своеобразный киевский алгоритм. Ровно как в том случае, когда президент Порошенко решил возродить идею международного консорциума по управлению газотранспортной системой Украины. И радостно пригласил поучаствовать в этом предприятии Германию (деньгами, естественно). Правда, при условии: Германия должна еще и отказаться от участия в Nord Stream 2.
Рационального зерна тут искать не надо. Порошенко хоть и со странностями, но тем не менее существо насквозь прагматическое и в сказки давно не верит. Вся задумка тут носит характер столь же виртуальный: создать "негативный информационный фон", после чего долго и нудно канючить, чтобы с немцами как-то разобрались "союзники из США".
Иными словами — раз уж не удалось получить работу "главного форпоста Запада", так хотя бы уж в PR-службу пусть возьмут.