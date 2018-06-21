Украинская охота за миллиардами "Газпрома": кто блефует

Дмитрий Лекух

По сообщению пресс-службы украинского "Нафтогаза", коммерческий суд Лондона с украинской подачи нанес удар по "Газпрому".

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по иску "Нафтогаза" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российского концерна почти 2,6 миллиарда долларов.

Что тут было неожиданно. Меньше недели назад шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по конфликту между "Газпромом" и "Нафтогазом" — по причине обжалования арбитражного решения. Попытки украинской стороны начать процедуру принудительного исполнения этого решения до рассмотрения апелляционной жалобы, безусловно, отвечают цели "получить денег быстрее и побольше", но противоречат международной судебной практике.

И, поскольку суд апелляционной инстанции согласился, что имеются достаточные процедурные (самое страшное обоснование в мировом судебном крючкотворстве) основания для "приостановления исполнения решения" Стокгольмского суда, то это лишает "Нафтогаз" в том числе и оснований для попыток ареста активов "Газпрома" вообще где бы то ни было.

И вот тут-то и начинается самое интересное.

В соответствии со шведским законом "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован. Более того: "по существу" невозможно было оспорить и первоначальное решение Стокгольмского арбитража "по транзиту", вынесенное в пользу Украины.

Поэтому его и оспаривали именно "по процедуре": путем лингвистической экспертизы удалось установить, что решение частично писали не назначенные арбитры, а "третьи лица", и именно этот вопрос сейчас рассматривает апелляционный суд округа Свеа. Тут нет ничего необычного: "кирпичи" арбитражных дел, как правило, готовят "эксперты", сами арбитры просто не в состоянии переработать эти тонны бумаги. Но вот если удается доказать, что именно "экспертное мнение" попадает в "результативную часть" без переработки, даже из-за банальной халатности (что, судя по всему, и произошло), то это серьезнейшее нарушение именно "судебной процедуры" и — по букве закона — все решения отменяются и назначаются новые слушания.

А поскольку все этапы в этом случае придется проходить заново, причем с другим составом арбитров, то даже самые оптимистичные украинские эксперты признают: это как минимум еще три года. Мы не настолько оптимистичны, поэтому склонны скорее вслед за "Газпромом" говорить все-таки о четырех-пяти годах.

К тому же нет никакой уверенности относительно того, в чью пользу будет новое разбирательство. И будут ли существовать "Нафтогаз" и текущая украинская власть.

В общем, столько ждать украинской стороне совсем не хочется. Поэтому "Нафтогаз" для начала обжаловал не подлежащее обжалованию решение суда округа Свеа (точнее, судебный "приказ", что еще смешнее). Кроме того, гендиректор украинской компании пан Коболев заверил публику, что "решение шведского суда не приостанавливает само решение, а лишь приостанавливает исполнение в Швеции". Каким образом в его голове укладывается обязательность исполнения решения первичной инстанции по "всему миру" и уверенность, что приказ апелляционной инстанции "исполняется только в Швеции", нам, к сожалению, не понять.

Поэтому "Газпром" и не стал комментировать сообщение "Нафтогаза" по существу. В заявлении компании всего лишь указывается, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража". И "эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда".

То есть Украина, скорее всего, предоставила в коммерческий суд Лондона только первую часть документов, про вторую честно "забыв". Ну, потом, конечно, русские их принесут, а вот пока — пока можно и "пошуметь".

А теперь — зачем все это.

Есть только одна версия. Собственно говоря, украинская сторона особенно и не скрывает, что все эти действия производятся скорее не с целью получения денег, ибо никакой "арест", тем более "обеспечительный", активов, даже если он каким-то неведомым правовым зигзагом и состоится, ни к какой "реализации" этих активов не приведет. Цель обозначена вполне конкретная: "создать негативный информационный фон".

И это уже такой своеобразный киевский алгоритм. Ровно как в том случае, когда президент Порошенко решил возродить идею международного консорциума по управлению газотранспортной системой Украины. И радостно пригласил поучаствовать в этом предприятии Германию (деньгами, естественно). Правда, при условии: Германия должна еще и отказаться от участия в Nord Stream 2.

Рационального зерна тут искать не надо. Порошенко хоть и со странностями, но тем не менее существо насквозь прагматическое и в сказки давно не верит. Вся задумка тут носит характер столь же виртуальный: создать "негативный информационный фон", после чего долго и нудно канючить, чтобы с немцами как-то разобрались "союзники из США".

Иными словами — раз уж не удалось получить работу "главного форпоста Запада", так хотя бы уж в PR-службу пусть возьмут.