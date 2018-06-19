Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Опрос флагманского для внешней политики США журнала Foreign Affairs посвящен следующей теме: а не слишком ли внешняя политика США зациклилась на борьбе с терроризмом? Ответ получился — скорее да, чем нет. Для Америки сегодня есть угрозы поважнее, а именно Китай и Россия.
Опрашивали не публику в целом, а экспертов по внешней политике и безопасности, причем лучших. Cреди респондентов не только теоретики, но и персоны типа Дэвида Петреуса — бывшего директора ЦРУ, а до того командующего коалиционными силами в Ираке и Афганистане (кстати, он террористическую угрозу ерундой как раз не считает).
Отметим, что речь об оценке итогов почти двух десятилетий — от мегатеракта 11 сентября 2001 года до наших дней.
Одни эксперты просто поставили галочки в анкете, другие высказались относительно подробно, и нам, конечно, интересны последние, причем именно те, которые считают, что "борьба с терроризмом" — обманка, которая отвлекла Америку от настоящих, серьезных целей.
Многие разочарованы просто потому, что не видят успеха в войне с терроризмом — "нужно сосредотачиваться на прекращении гражданских войн, которые породили терроризм" (Барбара Уолтерс из Университета Калифорнии в Сан-Диего). Нужна стратегия деятельности на этом направлении, а она так и не появилась за 17 лет и после потраченных зря триллионов долларов (Викрам Сингх из Центра за американский прогресс).
И вот сейчас мы видим, что по самым разным причинам американские эксперты глубоко разочарованы всей этой историей. Потому что у США ничего не получается, так как правильной стратегии не было с самого начала. О чем, кстати, Москва не раз говорила и эту правильную стратегию предлагала выработать. И еще — потому что "другие угрозы важнее".
Вспомним, как мы раз за разом отказывались верить, когда при разных администрациях США именно Россия оказывалась (в различных документах или выступлениях) большей опасностью для Америки, чем, к примеру, террористическое "Исламское государство"*. Мы делали вид, что это временное недоразумение и в итоге в Вашингтоне поймут глубину своей ошибки.
Можно долго вспоминать, на каких именно развилках США пошли "не туда" — начиная с решения вторгнуться в Ирак в 2003 году, и на что те самые ресурсы, физические и моральные, и правда растратили. Но это все уже история, куда интереснее посмотреть на будущее — в условиях, когда во внешнеполитической верхушке США заметно разочарование долгими годами "не той" политики. Что произойдет дальше?
Так вот, самый простой вывод из коллективного мнения американских экспертов состоит в том, что не стоит рассчитывать не то что на американское "лидерство" в этой войне (которая далеко еще не закончилась). Не стоит рассчитывать даже на гарантированное участие США в будущих таких усилиях. Они перегорели и разочаровались. А значит, и лидеры по части борьбы с терроризмом теперь будут какие-то другие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.