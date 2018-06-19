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Эксперты США: зачем боролись с терроризмом? Надо было с Россией и Китаем

08:3119.06.2018
(обновлено: 08:33 19.06.2018)
221581
© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton FirstbrookВоеннослужащие армии США. Архивное фотоВоеннослужащие армии США. Архивное фото
© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Опрос флагманского для внешней политики США журнала Foreign Affairs посвящен следующей теме: а не слишком ли внешняя политика США зациклилась на борьбе с терроризмом? Ответ получился — скорее да, чем нет. Для Америки сегодня есть угрозы поважнее, а именно Китай и Россия.

Опрашивали не публику в целом, а экспертов по внешней политике и безопасности, причем лучших. Cреди респондентов не только теоретики, но и персоны типа Дэвида Петреуса — бывшего директора ЦРУ, а до того командующего коалиционными силами в Ираке и Афганистане (кстати, он террористическую угрозу ерундой как раз не считает).

Жители в освобожденном населенном пункте Кафр-Батна в восточной Гуте. 20 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Трамп капитулировал в Сирии
Заметное же большинство, повторим, полагает, что Америка отвлеклась (или даже ее отвлекли) на что-то несущественное. Так в США мыслят люди, на которых (как и на любых экспертах) лежит ответственность за то, чтобы объяснять соотечественникам, где и что им угрожает.

Отметим, что речь об оценке итогов почти двух десятилетий — от мегатеракта 11 сентября 2001 года до наших дней.

Одни эксперты просто поставили галочки в анкете, другие высказались относительно подробно, и нам, конечно, интересны последние, причем именно те, которые считают, что "борьба с терроризмом" — обманка, которая отвлекла Америку от настоящих, серьезных целей.

© AP Photo / Gene BoyarsТеракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Gene Boyars
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Боевик ИГ (запрещена в России) ведет огонь в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Сентябрь 2017
© AP Photo / militant photo
С Америки сваливается корона: союзники США винят их в поддержке терроризма
Вот, к примеру, Торри Тоссиг из Брукингского института: она считает, что 17 лет войны серьезно подорвали ресурсы и моральный дух США. Главное же в том, что борьба с терроризмом затмила цели внешней политики в прочих сферах. Сегодня борьба держав, а не терроризм, бросает главный вызов США. И пока Америка инвестировала средства в битву с подрывными движениями, "мы потеряли наши заметные технологические преимущества перед Китаем, что определит будущее соревнования". США в итоге стали "догоняющей державой".

Многие разочарованы просто потому, что не видят успеха в войне с терроризмом — "нужно сосредотачиваться на прекращении гражданских войн, которые породили терроризм" (Барбара Уолтерс из Университета Калифорнии в Сан-Диего). Нужна стратегия деятельности на этом направлении, а она так и не появилась за 17 лет и после потраченных зря триллионов долларов (Викрам Сингх из Центра за американский прогресс).

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии, пишут СМИ
Какие выводы из этой ситуации можем сделать мы? Вспомним, что сразу после 11 сентября 2001 года первый звонок в США, президенту Джорджу Бушу, сделал его коллега из России Владимир Путин. И предложил сотрудничество и поддержку. Более того, сотрудничество это, через зубовный скрежет с американской стороны, иногда происходило, и даже как бы происходит и сейчас, хотя бы по принципу "не столкнуться друг с другом" (в Сирии).

И вот сейчас мы видим, что по самым разным причинам американские эксперты глубоко разочарованы всей этой историей. Потому что у США ничего не получается, так как правильной стратегии не было с самого начала. О чем, кстати, Москва не раз говорила и эту правильную стратегию предлагала выработать. И еще — потому что "другие угрозы важнее".

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Вспомним, как мы раз за разом отказывались верить, когда при разных администрациях США именно Россия оказывалась (в различных документах или выступлениях) большей опасностью для Америки, чем, к примеру, террористическое "Исламское государство"*. Мы делали вид, что это временное недоразумение и в итоге в Вашингтоне поймут глубину своей ошибки.

Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему
Но скорее всего, ничего такого понимать они не хотят. Заметим, в упомянутых экспертных оценках — подозрения, высказанные четко или не очень, что это Москва, или Пекин, или прочие "стратегические противники" просто увлекли Америку ложными целями. И Америка поддалась на обман и проиграла. Проиграла то, без чего ей в этом мире неуютно, — статус единственной сверхдержавы. Зря растратила ресурсы на какой-то там терроризм, а Китай и Россия эту ситуацию использовали к собственной выгоде.

Можно долго вспоминать, на каких именно развилках США пошли "не туда" — начиная с решения вторгнуться в Ирак в 2003 году, и на что те самые ресурсы, физические и моральные, и правда растратили. Но это все уже история, куда интереснее посмотреть на будущее — в условиях, когда во внешнеполитической верхушке США заметно разочарование долгими годами "не той" политики. Что произойдет дальше?

Ритуальный костер. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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А дальше следует вспомнить, что относительно короткое слово "терроризм" вообще-то означает угрозу в первую очередь громадному мусульманскому миру, а за ним и прочим цивилизациям. Взорвав изнутри исламский мир, террористы, как уже доказано многочисленными примерами, не остановятся и займутся другими "мирами" нашей планеты. По сути речь идет вовсе не только о международной полицейской операции или о ликвидации разветвленного глобального подполья — речь о настоящей глобальной войне.

Так вот, самый простой вывод из коллективного мнения американских экспертов состоит в том, что не стоит рассчитывать не то что на американское "лидерство" в этой войне (которая далеко еще не закончилась). Не стоит рассчитывать даже на гарантированное участие США в будущих таких усилиях. Они перегорели и разочаровались. А значит, и лидеры по части борьбы с терроризмом теперь будут какие-то другие.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
repmec
Нельзя победить то, что породил и поддерживаешь.
08:51
19.06.2018
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maks.chuprin.87
Ну ну..., террорист номер один (ВША) рассказывает, что типа боролся с терроризмом ... Хоть бы не смешили, обгадились и расплодили эту заразу по всему миру - борцы хреновы!
08:54
19.06.2018
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-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
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