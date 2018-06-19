Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Опрос флагманского для внешней политики США журнала Foreign Affairs посвящен следующей теме: а не слишком ли внешняя политика США зациклилась на борьбе с терроризмом? Ответ получился — скорее да, чем нет. Для Америки сегодня есть угрозы поважнее, а именно Китай и Россия.

Опрашивали не публику в целом, а экспертов по внешней политике и безопасности, причем лучших. Cреди респондентов не только теоретики, но и персоны типа Дэвида Петреуса — бывшего директора ЦРУ, а до того командующего коалиционными силами в Ираке и Афганистане (кстати, он террористическую угрозу ерундой как раз не считает).

Заметное же большинство, повторим, полагает, что Америка отвлеклась (или даже ее отвлекли) на что-то несущественное. Так в США мыслят люди, на которых (как и на любых экспертах) лежит ответственность за то, чтобы объяснять соотечественникам, где и что им угрожает.

Отметим, что речь об оценке итогов почти двух десятилетий — от мегатеракта 11 сентября 2001 года до наших дней.

Одни эксперты просто поставили галочки в анкете, другие высказались относительно подробно, и нам, конечно, интересны последние, причем именно те, которые считают, что "борьба с терроризмом" — обманка, которая отвлекла Америку от настоящих, серьезных целей.

© AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке © AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Вот, к примеру, Торри Тоссиг из Брукингского института: она считает, что 17 лет войны серьезно подорвали ресурсы и моральный дух США. Главное же в том, что борьба с терроризмом затмила цели внешней политики в прочих сферах. Сегодня борьба держав, а не терроризм, бросает главный вызов США. И пока Америка инвестировала средства в битву с подрывными движениями, "мы потеряли наши заметные технологические преимущества перед Китаем, что определит будущее соревнования". США в итоге стали "догоняющей державой".

Многие разочарованы просто потому, что не видят успеха в войне с терроризмом — "нужно сосредотачиваться на прекращении гражданских войн, которые породили терроризм" (Барбара Уолтерс из Университета Калифорнии в Сан-Диего). Нужна стратегия деятельности на этом направлении, а она так и не появилась за 17 лет и после потраченных зря триллионов долларов (Викрам Сингх из Центра за американский прогресс).

Какие выводы из этой ситуации можем сделать мы? Вспомним, что сразу после 11 сентября 2001 года первый звонок в США, президенту Джорджу Бушу, сделал его коллега из России Владимир Путин. И предложил сотрудничество и поддержку. Более того, сотрудничество это, через зубовный скрежет с американской стороны, иногда происходило, и даже как бы происходит и сейчас, хотя бы по принципу "не столкнуться друг с другом" (в Сирии).

И вот сейчас мы видим, что по самым разным причинам американские эксперты глубоко разочарованы всей этой историей. Потому что у США ничего не получается, так как правильной стратегии не было с самого начала. О чем, кстати, Москва не раз говорила и эту правильную стратегию предлагала выработать. И еще — потому что "другие угрозы важнее".

Вспомним, как мы раз за разом отказывались верить, когда при разных администрациях США именно Россия оказывалась (в различных документах или выступлениях) большей опасностью для Америки, чем, к примеру, террористическое "Исламское государство"*. Мы делали вид, что это временное недоразумение и в итоге в Вашингтоне поймут глубину своей ошибки.

Но скорее всего, ничего такого понимать они не хотят. Заметим, в упомянутых экспертных оценках — подозрения, высказанные четко или не очень, что это Москва, или Пекин, или прочие "стратегические противники" просто увлекли Америку ложными целями. И Америка поддалась на обман и проиграла. Проиграла то, без чего ей в этом мире неуютно, — статус единственной сверхдержавы. Зря растратила ресурсы на какой-то там терроризм, а Китай и Россия эту ситуацию использовали к собственной выгоде.

Можно долго вспоминать, на каких именно развилках США пошли "не туда" — начиная с решения вторгнуться в Ирак в 2003 году, и на что те самые ресурсы, физические и моральные, и правда растратили. Но это все уже история, куда интереснее посмотреть на будущее — в условиях, когда во внешнеполитической верхушке США заметно разочарование долгими годами "не той" политики. Что произойдет дальше?

А дальше следует вспомнить, что относительно короткое слово "терроризм" вообще-то означает угрозу в первую очередь громадному мусульманскому миру, а за ним и прочим цивилизациям. Взорвав изнутри исламский мир, террористы, как уже доказано многочисленными примерами, не остановятся и займутся другими "мирами" нашей планеты. По сути речь идет вовсе не только о международной полицейской операции или о ликвидации разветвленного глобального подполья — речь о настоящей глобальной войне.

Так вот, самый простой вывод из коллективного мнения американских экспертов состоит в том, что не стоит рассчитывать не то что на американское "лидерство" в этой войне (которая далеко еще не закончилась). Не стоит рассчитывать даже на гарантированное участие США в будущих таких усилиях. Они перегорели и разочаровались. А значит, и лидеры по части борьбы с терроризмом теперь будут какие-то другие.

*Террористическая организация, запрещенная в России.