"Поток" как оружие: Украине назначили европейский конец

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
"Люди не понимают, что между Россией и другим, цивилизованным миром пропасть, что это деспотия и свобода, и что это никак не совместимо, что невозможно торговать (с русскими. — Прим. ред.), потому что ты торгуешь ценностями", — расстроилась вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Ивановна Сыроед в эфире телеканала "112". — "Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток — 2" — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует".
Что тут можно сказать: судя по нарастающему развитию экономических и энергетических трендов, все значительно хуже, чем Оксана Ивановна даже может предположить.
Тут все просто.
К сожалению, в этом заблуждении к ним присоединяется и немалая часть наших отечественных экспертов. Но это совсем не так. Еще раз: все гораздо хуже.
Американцы, в отличие от украинских вице-спикеров, все это понимают прекрасно. А из этого следует, что перед ними сейчас просто стоят другие задачи.
И эти задачи предельно четко формулирует нынешний американский лидер Дональд Трамп. А чего, собственно говоря, скрывать-то, они на поверхности.
Он об этом еще в Давосе прямо говорил, обращаясь к европейским бизнесменам: вот, смотрите, я сейчас провожу налоговую реформу, после которой вашим деньгам будет у нас комфортно. Потом начну введение торговых пошлин. Так что, если хотите сохранить свои деньги, несите их в США, господа. Как самостоятельный центр прибыли, к тому же прямо конкурентный американской индустрии, вы нам и даром тут не сдались.
При этом американцы как никто понимают, что именно доступ к сравнительно дешевому российскому природному газу делает такие весьма энергоемкие отрасли европейской промышленности, как машиностроение, электротехника, химия и так далее конкурентными американским. Ибо технологически они плюс-минус примерно равны (ну, может, у европейцев чуть повыше качество продукции). Но по себестоимости, за счет как раз налоговых реформ Трампа и дешевого рынка труда, американские промышленники уделывали бы своих европейских коллег просто как бог черепаху.
Если бы не русский газ. Который Москва будет поставлять в Европу по сравнительно низким ценам вовсе не потому, что ей его некуда продать: просто в российских экономических уравнениях, в отличие от американских, европейская промышленность вполне имеет право на существование. Европейская экономика вообще нужна России, что называется, "живой": это один из наших исторических рынков и пусть он будет богатым и процветающим.
Просто Украина для американцев — это тоже "цэ Европа". И будет только естественно, если разделит с Европой судьбу, которую в Америке последней назначили.