"Поток" как оружие: Украине назначили европейский конец

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

"Люди не понимают, что между Россией и другим, цивилизованным миром пропасть, что это деспотия и свобода, и что это никак не совместимо, что невозможно торговать (с русскими. — Прим. ред.), потому что ты торгуешь ценностями", — расстроилась вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Ивановна Сыроед в эфире телеканала "112". — "Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток — 2" — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует".

Что тут можно сказать: судя по нарастающему развитию экономических и энергетических трендов, все значительно хуже, чем Оксана Ивановна даже может предположить.

Тут все просто.

И вице-спикер Сыроед, и ряд других выдающихся представителей украинских элит предполагают, что в вопросе "поставок русского газа в Европу" они с США естественные ситуационные союзники — хоть и неравноправные. И американцы поддерживают их борьбу против "Северного потока — 2" по вполне банальной причине: добиваясь сохранения "украинского транзита", которого для ЕС уже явно не достаточно, а излишки рынка пытаясь зарезервировать под свой сланцевый СПГ, который они будут продавать на своем любимом "свободном рынке".

К сожалению, в этом заблуждении к ним присоединяется и немалая часть наших отечественных экспертов. Но это совсем не так. Еще раз: все гораздо хуже.

Во-первых, американские политики и генералы бизнеса — люди, конечно, весьма своеобразные, но не идиоты. То есть они в состоянии понять, что на европейских рынках их "сланцы" чисто технологически не в состоянии составить конкуренцию не только русскому трубопроводному газу, но и даже российскому СПГ. И что русские имеют соответствующие технологии, и "аналог Саббетты" они вполне в состоянии построить не только в кромешных условиях полярного Ямала, но и где-нибудь в Усть-Луге, на Балтике, и стоить это будет ничуть не дороже, чем пресловутый "Северный поток — 2". Причем торговать СПГ русским будет даже выгодней, чем трубопроводным газом: спотовый рынок. И русские за счет колоссальных разведанных объемов, относительной дешевизны добычи и короткого плеча доставки не оставят тут никаких шансов не только "американским сланцам", но и любым другим потенциальным конкурентам.

Американцы, в отличие от украинских вице-спикеров, все это понимают прекрасно. А из этого следует, что перед ними сейчас просто стоят другие задачи.

И эти задачи предельно четко формулирует нынешний американский лидер Дональд Трамп. А чего, собственно говоря, скрывать-то, они на поверхности.

Для того чтобы не составлять конкуренцию возрождающейся промышленности Америки, Европа должна умереть.

Он об этом еще в Давосе прямо говорил, обращаясь к европейским бизнесменам: вот, смотрите, я сейчас провожу налоговую реформу, после которой вашим деньгам будет у нас комфортно. Потом начну введение торговых пошлин. Так что, если хотите сохранить свои деньги, несите их в США, господа. Как самостоятельный центр прибыли, к тому же прямо конкурентный американской индустрии, вы нам и даром тут не сдались.

При этом американцы как никто понимают, что именно доступ к сравнительно дешевому российскому природному газу делает такие весьма энергоемкие отрасли европейской промышленности, как машиностроение, электротехника, химия и так далее конкурентными американским. Ибо технологически они плюс-минус примерно равны (ну, может, у европейцев чуть повыше качество продукции). Но по себестоимости, за счет как раз налоговых реформ Трампа и дешевого рынка труда, американские промышленники уделывали бы своих европейских коллег просто как бог черепаху.

Если бы не русский газ. Который Москва будет поставлять в Европу по сравнительно низким ценам вовсе не потому, что ей его некуда продать: просто в российских экономических уравнениях, в отличие от американских, европейская промышленность вполне имеет право на существование. Европейская экономика вообще нужна России, что называется, "живой": это один из наших исторических рынков и пусть он будет богатым и процветающим.

И именно поэтому с точки зрения американцев необходимо если уж не совсем "прибить" российский газ на европейских энергетических рынках, так хотя бы минимизировать. И лучше всего политическими методами, потому что экономически не очень получается. Прежде всего — на севере Европы, где немцы что-то уж совсем распоясались. А украинская "труба" на самом деле не волнует никого. Она уже в таком техническом состоянии, что довольно скоро скончается своей, вполне естественной смертью. Никто, включая самих американцев, инвестировать в ее модернизацию, несмотря ни на какие громкие лозунги, не собирается. Собирались бы — давно бы уже сделали, не такие там большие деньги.

Просто Украина для американцев — это тоже "цэ Европа". И будет только естественно, если разделит с Европой судьбу, которую в Америке последней назначили.