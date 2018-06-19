Кому выгодно повышение пенсионного возраста

Мария Киселева, доктор психологических наук

Повышение пенсионного возраста вызвало бурное обсуждение. Исторически сложилось, что выход на пенсию у нас в стране — это не просто прекращение трудовой деятельности по возрасту и скромная денежная выплата. Пенсия имеет глубокий психологический смысл: часто это право снять с себя ответственность за свою жизнь, а для некоторых — право быть обиженным, недовольным. Возникает закономерный вопрос: обиженным на что и кого? В качестве мишени традиционно выступает государство, как фигура отца, недолюбившего и недодавшего своему чаду. Мало кто готов признать, что результат собственной жизни к выходу на пенсию человек создал сам. Еще меньше людей согласятся с тем, что это результат не конечный, что впереди еще есть время, а значит, что-то можно исправить, даже когда тебе за…, даже когда ты на пенсии. (Здесь и далее под словом "пенсия" будет пониматься период жизни человека после прекращения трудовой деятельности).

Для многих жизнь — это бездумный забег между выходом из иждивенчества в родной семье до государственного иждивенчества — пенсии. Еще детьми, подростками, многие начинают мечтать о пенсии как о времени, когда удастся пожить для себя, а именно: вернуться в детство и жить по принципу удовольствия, когда все есть, но ничего делать не надо. По сути, пенсия воспринимается как возможность делать, что хочется, не нести ответственность за себя, свое здоровье, развитие. Для многих пенсия — разрешение не быть активным, стать немощным, ничего не хотеть, либо хотеть, но не делать, потому что не позволяют финансы или здоровье.

Активная жизнь для таких людей — это необходимость как-то продержаться от "детского детства" до "старческого детства". Самые плодотворные годы часто тратятся на ожидание "настоящей жизни": вот начну работать, куплю машину, заведу семью, сделаю карьеру, выйду на пенсию и вот тогда–то заживу по-человечески. С таким подходом затягивание достижения заветной цели, "пенсии", воспринимается как обесценивание всей прежней жизни, как предательство, как издевательство. Ведь возможность наконец-то начать жить отодвигают еще на несколько лет.

При этом в реальности люди, уходящие на пенсию рано, не желающие работать, в большинстве своем так и не начинают жить. Они достаточно быстро превращаются в брюзжащих стариков, жалеющих об упущенных возможностях, твердящих о несправедливостях мира и своей несчастной судьбе. Вдруг оказывается, что заветная пенсия — это время, когда надо себя чем-то занять, самостоятельно ставить себе цели, наделять жизнь собственным смыслом. Все это значительно сложнее, чем просто плыть по течению по направлению к пенсии.

Еще в середине прошлого века, психоаналитик Э. Эриксон создал психосоциальную теорию развития. Главная идея, вытекающая из описанных им восьми стадий жизни, — человек сам творит свою жизнь, свою судьбу. Окружающие люди и внешние обстоятельства могут либо помогать в этом, либо мешать, но ответственность за результат лежит на самом человеке.

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Последняя, восьмая стадия жизни, по Эриксону, начинается как раз в 60-65 лет, и центральный конфликт этого этапа выражается противопоставлением "цельность — безнадежность". Основная работа заканчивается, приходит пора размышлений о жизни. Ощущение цельности, осмысленности жизни возникает у тех, кто, оглядываясь на пройденный путь, испытывает удовлетворение. Тот же, кому прошлое представляется цепью мелких целей, досадных промахов, нереализованных возможностей, понимает, что начинать заново уже поздно и упущенное не вернуть. Человека охватывает отчаяние и чувство безнадежности при мысли о том, как могла бы сложиться, но не сложилась его жизнь. И поверьте, подобное самооощущение не зависит ни от времени выхода на пенсию, ни от ее денежного выражения. Потому что главная жизненная ошибка была заложена в самом начале. Жить ради выхода на пенсию — неблагодарное дело. Жить надо здесь и сейчас, да так, чтобы не было мучительно больно в будущем.

Кому же выгодно повышение пенсионного возраста? Всем нам! Пенсионное новшество, растянутое на 15 лет, сейчас прежде всего коснется здоровых, не обремененных большим количеством детей людей преимущественно интеллектуального "невредного" труда, живущих в благоприятных климатических условиях, которым на настоящий момент нет еще 50-ти. То есть это вполне молодые люди! Откуда такая паника?!

Новые правила нужны, чтобы мы начали жить сейчас, чтобы верили в себя, чтобы рассматривали жизнь как долгий, захватывающий проект, за который мы сами несем ответственность. Раннее разрешение быть старым и нуждающимся воспитывает в нас беспомощность. Если мы не верим, что человек в 55-60 лет может быть активным, дееспособным, творящим, полезным, здоровым, то мы к этому не стремимся. Надо подняться над собой, поднять себя с дивана и начать действовать. Внутренних стимулов не всегда достаточно, поэтому часто мы полагаемся на внешние, на то, что принято в обществе. Если пенсионер уже в 55, то есть соблазн состариться раньше. Тем более вокруг так мало примеров, как стареть красиво. Мы видим либо уродливо молодящихся поп-звезд, либо немощных калек. Редки адекватные примеры достойного старения, но согласитесь, когда мы их видим, не восхищаться ими невозможно. Так почему мы не можем как они?!

Повышение пенсионного возраста несет психологические выгоды нам всем, вот некоторые из них.

Рассматривать жизнь как долгий проект. Определиться, кто ты в этой жизни, чего ты действительно хочешь в эпоху неограниченного выбора крайне сложно, а в возрасте до 25-ти лет и вовсе невозможно. Не созрели лобные доли мозга, нет опыта, не хватает знаний. Отодвигая конечный пункт назначения, мы предоставляем возможность молодым людям чуть замешкаться на старте, лучше подготовиться, лучше понять себя, определить и применить свои сильные стороны. Жизнь уже не спринт, есть время выработать долгосрочную стратегию. © Fotolia / tiero Российские ученые усомнились в неизбежности старения

Взять ответственность за жизнь на себя. Хочешь бросить работу в 40 — никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах. Уже достаточно молодых "пенсионеров", "дауншифтеров", которых, уверена, вопрос выхода на пенсию мало интересует. Эти "молодые старички" сделали свой выбор в пользу "ничегонеделания".С другой стороны — дополнительные годы работы можно использовать для долгой самореализации в профессии, поддержания чувства сопричастности к происходящему, возможности изменить мир к лучшему. Выбор за нами! Жить здесь и сейчас. Чем бы вы хотели заняться на пенсии? Самые частые ответы: читать книги, путешествовать, возиться с внуками, проводить время на даче, ничего не делать. Попробуйте начать это прямо сейчас. Читайте книги, путешествуйте, займитесь своими детьми (это намного важнее, чем воспитывать внуков), выделите время просто для отдыха.

Стимул заводить детей. Для тех, у кого пятеро детей, пенсия наступит раньше. Да и будет веселее! А может, и не придется работать до официального выхода на пенсию, так как дети будут помощниками. © РИА Новости / Николай Хижняк Перейти в фотобанк Орешкин рассказал, как повысить качество жизни российских пенсионеров Чувствовать себя нужным. Нам дается легальное право работать дольше, делиться опытом, мудростью с молодым поколением. Избавиться от выученной беспомощности. Иногда хочется сдуться, почувствовать себя никому не нужным, ни на что не способным. Стоп! Теперь этот вариант не рассматривается. Придется работать, заниматься собой, помогать близким. Если большинство людей справляется с этой задачей, то и вы сможете! Мы не столь беспомощны и немощны, как иногда хотим думать. Быть примером нашим детям. Продолжительность жизни будет только расти. Кто, если не мы, покажет детям и внукам, как жить долго, активно, и счастливо?!

Стимул жить долго. Пусть для кого-то метод повышения пенсионного возраста и кажется шоковым, но он стимулирует жить дольше, хотя бы ради того, что бы добраться до пенсии и "уже расслабиться".

Активного всем нам долголетия!

На прошлой неделе правительство объявило о планах повышения пенсионного возраста — до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Изменение пенсионного законодательства начнется с 2019 года и будет поэтапным: достичь определенного в законопроекте пенсионного возраста предполагается в 2028 году — для мужчин и в 2034 году — для женщин.