РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Кому выгодно повышение пенсионного возраста

08:0019.06.2018
(обновлено: 08:01 19.06.2018)
297090155
© Fotolia / VadimGuzhvaПожилой мужчина. Архивное фотоПожилой мужчина. Архивное фото
© Fotolia / VadimGuzhva

Мария Киселева, доктор психологических наук

Выплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году
Повышение пенсионного возраста вызвало бурное обсуждение. Исторически сложилось, что выход на пенсию у нас в стране — это не просто прекращение трудовой деятельности по возрасту и скромная денежная выплата. Пенсия имеет глубокий психологический смысл: часто это право снять с себя ответственность за свою жизнь, а для некоторых — право быть обиженным, недовольным. Возникает закономерный вопрос: обиженным на что и кого? В качестве мишени традиционно выступает государство, как фигура отца, недолюбившего и недодавшего своему чаду. Мало кто готов признать, что результат собственной жизни к выходу на пенсию человек создал сам. Еще меньше людей согласятся с тем, что это результат не конечный, что впереди еще есть время, а значит, что-то можно исправить, даже когда тебе за…, даже когда ты на пенсии. (Здесь и далее под словом "пенсия" будет пониматься период жизни человека после прекращения трудовой деятельности).

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Для многих жизнь — это бездумный забег между выходом из иждивенчества в родной семье до государственного иждивенчества — пенсии. Еще детьми, подростками, многие начинают мечтать о пенсии как о времени, когда удастся пожить для себя, а именно: вернуться в детство и жить по принципу удовольствия, когда все есть, но ничего делать не надо. По сути, пенсия воспринимается как возможность делать, что хочется, не нести ответственность за себя, свое здоровье, развитие. Для многих пенсия — разрешение не быть активным, стать немощным, ничего не хотеть, либо хотеть, но не делать, потому что не позволяют финансы или здоровье.

Активная жизнь для таких людей — это необходимость как-то продержаться от "детского детства" до "старческого детства". Самые плодотворные годы часто тратятся на ожидание "настоящей жизни": вот начну работать, куплю машину, заведу семью, сделаю карьеру, выйду на пенсию и вот тогда–то заживу по-человечески. С таким подходом затягивание достижения заветной цели, "пенсии", воспринимается как обесценивание всей прежней жизни, как предательство, как издевательство. Ведь возможность наконец-то начать жить отодвигают еще на несколько лет.

Отделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию
При этом в реальности люди, уходящие на пенсию рано, не желающие работать, в большинстве своем так и не начинают жить. Они достаточно быстро превращаются в брюзжащих стариков, жалеющих об упущенных возможностях, твердящих о несправедливостях мира и своей несчастной судьбе. Вдруг оказывается, что заветная пенсия — это время, когда надо себя чем-то занять, самостоятельно ставить себе цели, наделять жизнь собственным смыслом. Все это значительно сложнее, чем просто плыть по течению по направлению к пенсии.

Еще в середине прошлого века, психоаналитик Э. Эриксон создал психосоциальную теорию развития. Главная идея, вытекающая из описанных им восьми стадий жизни, — человек сам творит свою жизнь, свою судьбу. Окружающие люди и внешние обстоятельства могут либо помогать в этом, либо мешать, но ответственность за результат лежит на самом человеке.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Голикова раскрыла размер средней надбавки к пенсии в 2019 году

Биохакеры пытаются найти обходные пути в организме, чтобы улучшить свое тело и здоровье
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Любительские биотехнологии: как побороть старость и взломать ДНК
Последняя, восьмая стадия жизни, по Эриксону, начинается как раз в 60-65 лет, и центральный конфликт этого этапа выражается противопоставлением "цельность — безнадежность". Основная работа заканчивается, приходит пора размышлений о жизни. Ощущение цельности, осмысленности жизни возникает у тех, кто, оглядываясь на пройденный путь, испытывает удовлетворение. Тот же, кому прошлое представляется цепью мелких целей, досадных промахов, нереализованных возможностей, понимает, что начинать заново уже поздно и упущенное не вернуть. Человека охватывает отчаяние и чувство безнадежности при мысли о том, как могла бы сложиться, но не сложилась его жизнь. И поверьте, подобное самооощущение не зависит ни от времени выхода на пенсию, ни от ее денежного выражения. Потому что главная жизненная ошибка была заложена в самом начале. Жить ради выхода на пенсию — неблагодарное дело. Жить надо здесь и сейчас, да так, чтобы не было мучительно больно в будущем.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах

Посетители клиентского отдела Управления пенсионного фонда РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Борьба за пенсию: как сменить НПФ и не потерять свои деньги
Кому же выгодно повышение пенсионного возраста? Всем нам! Пенсионное новшество, растянутое на 15 лет, сейчас прежде всего коснется здоровых, не обремененных большим количеством детей людей преимущественно интеллектуального "невредного" труда, живущих в благоприятных климатических условиях, которым на настоящий момент нет еще 50-ти. То есть это вполне молодые люди! Откуда такая паника?!

Новые правила нужны, чтобы мы начали жить сейчас, чтобы верили в себя, чтобы рассматривали жизнь как долгий, захватывающий проект, за который мы сами несем ответственность. Раннее разрешение быть старым и нуждающимся воспитывает в нас беспомощность. Если мы не верим, что человек в 55-60 лет может быть активным, дееспособным, творящим, полезным, здоровым, то мы к этому не стремимся. Надо подняться над собой, поднять себя с дивана и начать действовать. Внутренних стимулов не всегда достаточно, поэтому часто мы полагаемся на внешние, на то, что принято в обществе. Если пенсионер уже в 55, то есть соблазн состариться раньше. Тем более вокруг так мало примеров, как стареть красиво. Мы видим либо уродливо молодящихся поп-звезд, либо немощных калек. Редки адекватные примеры достойного старения, но согласитесь, когда мы их видим, не восхищаться ими невозможно. Так почему мы не можем как они?!

Повышение пенсионного возраста несет психологические выгоды нам всем, вот некоторые из них.

  1. Рассматривать жизнь как долгий проект. Определиться, кто ты в этой жизни, чего ты действительно хочешь в эпоху неограниченного выбора крайне сложно, а в возрасте до 25-ти лет и вовсе невозможно. Не созрели лобные доли мозга, нет опыта, не хватает знаний. Отодвигая конечный пункт назначения,  мы предоставляем возможность молодым людям чуть замешкаться на старте, лучше подготовиться, лучше понять себя, определить и применить свои сильные стороны. Жизнь уже не спринт, есть время выработать долгосрочную стратегию.
  2. Мужчина работает за компьютером
    © Fotolia / tiero
    Российские ученые усомнились в неизбежности старения
    Стимул беречь здоровье. Хочешь насладиться пенсией — береги здоровье. Как минимум теперь надо пожить лет на десять дольше. И это возможно. Растет продолжительность жизни, идет мировая борьба за бессмертие. Раннее списание себя в старики выглядит странным и несовременным.  Заложенный в молодости фундамент здоровья — важное условие хорошего самочувствия в зрелом возрасте. Куришь, пьешь — до пенсии не доживешь!
  3. Взять ответственность за жизнь на себя. Хочешь бросить работу в 40 — никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах. Уже достаточно молодых "пенсионеров", "дауншифтеров", которых, уверена, вопрос выхода на пенсию мало интересует. Эти "молодые старички" сделали свой выбор в пользу "ничегонеделания".С другой стороны — дополнительные годы работы можно использовать для  долгой самореализации в профессии, поддержания чувства сопричастности к происходящему, возможности изменить мир к лучшему. Выбор за нами!
  4. Жить здесь и сейчас. Чем бы вы хотели заняться на пенсии? Самые частые ответы: читать книги, путешествовать, возиться с внуками, проводить время на даче, ничего не делать. Попробуйте начать это прямо сейчас.  Читайте книги, путешествуйте, займитесь своими детьми  (это намного важнее, чем воспитывать внуков), выделите время  просто для отдыха. 
  5. Стимул заводить детей.  Для тех, у кого пятеро детей, пенсия наступит раньше. Да и будет веселее! А может, и не придется работать до официального выхода на пенсию, так как дети будут помощниками.
  6. Покупательница у камеры хранения в магазине сети Магнит
    © РИА Новости / Николай Хижняк
    Перейти в фотобанк
    Орешкин рассказал, как повысить качество жизни российских пенсионеров
    Дополнительное время исправить ошибки. Вам 40, и кажется, что жизнь уже прожита. Нет, у вас еще есть целых 25 лет до пенсии. Что-то не сложилось, как мечталось?! Используйте "навязанное" активное время, чтобы достичь важных целей. Перетрясите свою жизнь, выбейте из нее пыль бессмысленности!
  7. Чувствовать себя нужным. Нам дается легальное право работать дольше, делиться опытом, мудростью с молодым поколением.
  8. Избавиться от выученной беспомощности. Иногда хочется сдуться, почувствовать себя никому не нужным, ни на что не способным. Стоп! Теперь этот вариант не рассматривается. Придется работать, заниматься собой, помогать близким.  Если большинство людей справляется с этой задачей, то и вы сможете! Мы не столь беспомощны и немощны, как иногда хотим думать.
  9. Быть примером нашим детям. Продолжительность жизни будет только расти. Кто, если не мы, покажет детям и внукам, как жить долго, активно, и счастливо?!
  10. Стимул жить долго.  Пусть для кого-то метод повышения пенсионного возраста и кажется шоковым, но он стимулирует жить дольше, хотя бы ради того, что бы добраться до пенсии и "уже расслабиться".

Активного всем нам долголетия!

На прошлой неделе правительство объявило о планах повышения пенсионного возраста — до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Изменение пенсионного законодательства начнется с 2019 года и будет поэтапным: достичь определенного в законопроекте пенсионного возраста предполагается в 2028 году — для мужчин и в 2034 году — для женщин.

Пенсионный калькулятор
© Инфографика
Пенсионный калькулятор
Комментировать
Мнение
Комментарии
24 пользователя оставили 29 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Рязанцев
Уже тошнит от таких дешёвых статеек .
08:10
19.06.2018
ОтветитьНе отвечать
marina19636637
Зачем так явно заниматься пропагандой?Зачем так врать???
"Для многих жизнь - это бездумный забег между иждивенчеством в родной семье и государствнным иждивенчеством",- не стыдно ли писать такие вещи?Автор,видимо,"не в курсе" или включает дурака,когда пишет такое?А ничего,что люди на протяжении всей своей трудовой деятельности плятят налоги на это "иждивенчество",чтобы гарантированно не остаться без средств в существованию в старости???
Вчера было стыдно за одну журналистку,сегодня другая написала подобный бред.Если дело хорошее,то за него никогда не нужно агитировать и "вразумлять".Господа,включите совесть!
08:25
19.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена