Кому выгодно повышение пенсионного возраста

Мария Киселева, доктор психологических наук
Активная жизнь для таких людей — это необходимость как-то продержаться от "детского детства" до "старческого детства". Самые плодотворные годы часто тратятся на ожидание "настоящей жизни": вот начну работать, куплю машину, заведу семью, сделаю карьеру, выйду на пенсию и вот тогда–то заживу по-человечески. С таким подходом затягивание достижения заветной цели, "пенсии", воспринимается как обесценивание всей прежней жизни, как предательство, как издевательство. Ведь возможность наконец-то начать жить отодвигают еще на несколько лет.
Еще в середине прошлого века, психоаналитик Э. Эриксон создал психосоциальную теорию развития. Главная идея, вытекающая из описанных им восьми стадий жизни, — человек сам творит свою жизнь, свою судьбу. Окружающие люди и внешние обстоятельства могут либо помогать в этом, либо мешать, но ответственность за результат лежит на самом человеке.
Новые правила нужны, чтобы мы начали жить сейчас, чтобы верили в себя, чтобы рассматривали жизнь как долгий, захватывающий проект, за который мы сами несем ответственность. Раннее разрешение быть старым и нуждающимся воспитывает в нас беспомощность. Если мы не верим, что человек в 55-60 лет может быть активным, дееспособным, творящим, полезным, здоровым, то мы к этому не стремимся. Надо подняться над собой, поднять себя с дивана и начать действовать. Внутренних стимулов не всегда достаточно, поэтому часто мы полагаемся на внешние, на то, что принято в обществе. Если пенсионер уже в 55, то есть соблазн состариться раньше. Тем более вокруг так мало примеров, как стареть красиво. Мы видим либо уродливо молодящихся поп-звезд, либо немощных калек. Редки адекватные примеры достойного старения, но согласитесь, когда мы их видим, не восхищаться ими невозможно. Так почему мы не можем как они?!
Повышение пенсионного возраста несет психологические выгоды нам всем, вот некоторые из них.
- Рассматривать жизнь как долгий проект. Определиться, кто ты в этой жизни, чего ты действительно хочешь в эпоху неограниченного выбора крайне сложно, а в возрасте до 25-ти лет и вовсе невозможно. Не созрели лобные доли мозга, нет опыта, не хватает знаний. Отодвигая конечный пункт назначения, мы предоставляем возможность молодым людям чуть замешкаться на старте, лучше подготовиться, лучше понять себя, определить и применить свои сильные стороны. Жизнь уже не спринт, есть время выработать долгосрочную стратегию.
- Взять ответственность за жизнь на себя. Хочешь бросить работу в 40 — никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах. Уже достаточно молодых "пенсионеров", "дауншифтеров", которых, уверена, вопрос выхода на пенсию мало интересует. Эти "молодые старички" сделали свой выбор в пользу "ничегонеделания".С другой стороны — дополнительные годы работы можно использовать для долгой самореализации в профессии, поддержания чувства сопричастности к происходящему, возможности изменить мир к лучшему. Выбор за нами!
- Жить здесь и сейчас. Чем бы вы хотели заняться на пенсии? Самые частые ответы: читать книги, путешествовать, возиться с внуками, проводить время на даче, ничего не делать. Попробуйте начать это прямо сейчас. Читайте книги, путешествуйте, займитесь своими детьми (это намного важнее, чем воспитывать внуков), выделите время просто для отдыха.
- Стимул заводить детей. Для тех, у кого пятеро детей, пенсия наступит раньше. Да и будет веселее! А может, и не придется работать до официального выхода на пенсию, так как дети будут помощниками.
- Чувствовать себя нужным. Нам дается легальное право работать дольше, делиться опытом, мудростью с молодым поколением.
- Избавиться от выученной беспомощности. Иногда хочется сдуться, почувствовать себя никому не нужным, ни на что не способным. Стоп! Теперь этот вариант не рассматривается. Придется работать, заниматься собой, помогать близким. Если большинство людей справляется с этой задачей, то и вы сможете! Мы не столь беспомощны и немощны, как иногда хотим думать.
- Быть примером нашим детям. Продолжительность жизни будет только расти. Кто, если не мы, покажет детям и внукам, как жить долго, активно, и счастливо?!
- Стимул жить долго. Пусть для кого-то метод повышения пенсионного возраста и кажется шоковым, но он стимулирует жить дольше, хотя бы ради того, что бы добраться до пенсии и "уже расслабиться".
Активного всем нам долголетия!
На прошлой неделе правительство объявило о планах повышения пенсионного возраста — до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Изменение пенсионного законодательства начнется с 2019 года и будет поэтапным: достичь определенного в законопроекте пенсионного возраста предполагается в 2028 году — для мужчин и в 2034 году — для женщин.