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Пенсионная реформа: есть ли проблема и кто не желает ее видеть

14:5218.06.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНа Тверской улице в Москве. Архивное фотоНа Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ирина Алкснис

В реакции на грядущее повышение пенсионного возраста есть один очень тревожный момент — катастрофический уровень развернувшейся политической дискуссии.

Россиянин, не претендующий на власть, может позволить себе ретранслировать мифы, однако предполагается, что политические силы — как целые организации, так и конкретные деятели, — раз уж они изъявляют желание и готовность встать у руля, должны обладать несколько более высоким уровнем компетенции и государственного мышления.

В том числе это подразумевает такую малость, как способность видеть проблему во всей ее полноте, понимать, что простых выходов из сложных ситуаций не существует, и не предлагать совсем уж абсурдные решения, обнажающие некомпетентность и дешевый популизм.

Выплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Это не значит, что пенсионную реформу нужно обязательно поддерживать и нельзя критиковать. Но желательно все-таки демонстрировать понимание природы происходящего и отталкиваться именно от нее, а не от собственных фантазий.

Суть-то проста: во всем мире имеет место полномасштабный кризис пенсионной системы в том виде, в каком ее создавали в XX веке. Этот кризис охватывает абсолютно все страны, где она есть хоть в каком-то виде, — от Норвегии до Китая. Он вызван старением населения в силу сокращения рождаемости, увеличения продолжительности жизни и других факторов.

Россия ныне также присоединяется к мировому тренду. Резервы социально-экономической системы страны для поддержания существующей пенсионной системы исчерпаны, и российское государство — по примеру остального мира и одним из последних — намерено поднять пенсионный возраст.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах

При этом целью российского политического класса должно было стать содержательное обсуждение сложившейся ситуации, в которой просто нет хорошей альтернативы. Нужны реалистичные предложения по коррекции предложенного правительством законопроекта, нужна "торговля" в парламенте и кулуарах кабмина, нужны идеи по предотвращению потенциальных уязвимостей системы. Необходим комплекс мер, которые бы стимулировали работодателей брать на работу людей предпенсионного возраста.

Однако в политической дискуссии наблюдается удивительная картина. Вот ключевая оппозиционная парламентская партия выступает с критикой правительственной инициативы, используя пафос, лозунги, идеологизированные фантазии и подтасовку фактов вместо их анализа.

Объявляя единственной причиной инициативы правительства "желание сэкономить на народе", нам предрекают, в частности, грядущее "переполнение рынка труда".

Вы серьезно, товарищи коммунисты?

Центр занятости населения. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Тут даже необязательно верить премьер-министру. Достаточно доверять собственным глазам, которые ежедневно наблюдают многочисленных гастарбайтеров на улицах российских городов, чтобы убедиться в ложности данной посылки. 

Вопрос не в отсутствии рабочих мест, а в мерах по защите рынка труда для граждан России, чтобы приезжие не могли вытеснять их и позволять работодателям удерживать низкий уровень зарплат в ряде сфер.

Но это как раз было бы темой для содержательного и конструктивного обсуждения на самом серьезном уровне, а крупнейшая оппозиционная партия, жалуясь в лице одного из своих руководителей на то, что "обществу не дают все серьезно обсудить", — до обсуждений, по сути, не опускается.

КПРФ упирает на то, что за 50 лет советской власти с момента введения пенсионной системы продолжительность жизни выросла на 30 лет, но это "совершенно не считалось основанием для повышения пенсионного возраста". Однако проблема в том, что социально-экономическая система СССР в итоге потерпела крах, не выдержав социальной нагрузки. Обернулось все это национальной катастрофой, распадом страны — и тем самым демографическим катаклизмом 1990-х, последствия которого Россия до сих пор не преодолела и будет расхлебывать еще много поколений.

© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкЗанятия группы здоровья и общей физической подготовки
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Занятия группы здоровья и общей физической подготовки

Указывать же на то, что "в советское время, в начале перестройки, продолжительность жизни была лишь на два года меньше нынешней", просто спекуляция. Во-первых, тридцать лет назад средний возраст россиян был почти на четверть меньше сегодняшнего.

Во-вторых, куда важнее соотношение пенсионеров и работающих, которое становится хуже с каждым годом. Если 1979-м на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, то теперь — 1,6. Кстати, в начале 1930-х, когда в СССР был установлен привычный нам пенсионный возраст, на одного пенсионера приходилось шесть работающих.

Нельзя не отдать должное советской социальной системе, но странно игнорировать факт, что перестройка началась именно из-за системного, в том числе социально-экономического, кризиса и завершилась неудачей в его преодолении.

Отделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Более того, под конец существования Союза фирменным знаком стало дотянуть социально-экономическую проблему до крайности, а потом попытаться решить ее одним радикальным шагом. В конце 1980-х запущенные проблемные процессы советской системы вышли из-под контроля с известными всем последствиями.

Когда же теперь современная государственная система России пытается решать объективно назревшие и даже перезревшие проблемы, современные коммунисты предлагают повторить опыт СССР.

Так что это не "обществу не дают серьезно обсудить" тему. Это, увы, политики, претендующие на представление интересов граждан, не желают ее серьезно обсуждать.

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Комментарии
33 пользователя оставили 50 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Xapuyc
Перестройка не результат кризиса, а его причина! Перестройка результат предательства элит, которые хотели поделить народные богатства между собой и сдали всё внешним врагам.
Хочу назад в СССР!
15:06
18.06.2018
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zhora_vaskin
Прекрасно. Теперь нам будут усилено объяснять почему повышение пенсионного возраста это хорошо. Спасибо, что разъяснили, а то я думал, что это всё для защиты от Америки, ага.

"Однако проблема в том, что социально-экономическая система СССР в итоге потерпела крах, не выдержав социальной нагрузки."
СССР развалили пенсионеры? Серьёзно?
15:27
18.06.2018
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