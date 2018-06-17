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Сядет ли Хиллари: война двух партий на уничтожение Америки

09:4017.06.2018
(обновлено: 09:43 17.06.2018)
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© AP Photo / Patrick SemanskyАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фотоАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Участник акции протеста против ударов по Сирии в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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Больной великан мира
Появившийся на днях 500-страничный доклад Министерства юстиции США рассказывает, как ФБР в избирательной кампании 2016 года подыгрывало одному из кандидатов.

Учтем: воспринимается эта история в Америке сейчас не в контексте прошлых выборов, а в контексте предстоящих. А именно: промежуточных выборов в конгресс уже этой осенью, где обновляется половина его состава, и президентских через два года после.

В настоящий момент ведутся два расследования: оба стартовали еще до голосования 2016 года, принесшего Дональду Трампу впечатляющую победу. Первое расследование — о том, как Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем отправляла секретные служебные письма с личного, незащищенного почтового ящика. Второе, ответное — о том, что предвыборным штабом Трампа заправляли "российские агенты". Соответственно, первое считается выгодным республиканцам, второе — демократам.

Только что опубликованный доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Горовица посвящен "делу Клинтон", точнее тому, как реагировал на историю с секретной перепиской тогдашний глава ФБР Джеймс Коми. Сегодня, кстати, Коми считают личным врагом Трампа. Доклад утверждает, что его поведение противоречило служебным инструкциям ФБР, точно так же как Клинтон вела дипломатическую переписку вопреки инструкциям Госдепартамента. Кстати, оба могут еще почувствовать на себе суровую руку американской юстиции — получить судимость, хотя не обязательно тюремный срок.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
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Коми в 2016 году, напомним, то открывал свое расследование, то закрывал, нервируя этим избирателей. В какой-то момент казалось, что именно Коми нанес фатальный удар кампании Клинтон, объявив накануне выборов, что против нее вскрылись новые обстоятельства. Рейтинги кандидата от демократов пошли вниз и больше не поднялись. Но сегодня в процессе расследований всплыло несколько фактов о том, что ФБР на самом деле работало против Трампа (что тоже нарушение), и совершенно случайно судорожные движения Коми повели к противоположному результату.

Республиканцы пришли в восторг от доклада Горовица и говорят о том, что это поможет им закрыть второе расследование — насчет "сговора с русскими". Дело не только в моральной победе ("демократы показали свое лицо, пытаясь через госаппарат помешать кампании республиканцев"). Сторонники Трампа в конгрессе делают из работы Горовица простой вывод: если можно "расследовать расследователей" в одном деле, то почему нельзя сделать то же с "русским разбирательством"? То есть нужен другой Горовиц, который так же займется поведением спецпрокурора Роберта Мюллера, два года гоняющегося за "русским следом".

Расследование российского вмешательства
© Инфографика
Расследование "российского вмешательства"

45-й президент США Дональд Трамп и экс-президент страны Барак Обама с супругами стоят на ступенях Капитолия. 20 января 2017 года
© AFP 2018 / Jack Gruber/POOL
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Не запутаться в этих двух пересекающихся историях невозможно. Однако крайне важно понять, что они означают для Америки, а также и для всего мира. Пока что мы (мир) наблюдали юридический хаос на вершине власти бывшей "единственной сверхдержавы", причем хаос этот приводил к неожиданным результатам — к очень реальным уголовным обвинениям против свидетелей в обоих расследованиях. И новые неожиданности еще впереди.

Но в целом происходящее хуже просто борьбы за власть. Происходит борьба за полную перестройку американской политической системы, которая явно и очевидно не выдерживает испытания происходящим.

Если говорить о расследовании по поводу электронной почты, то мишень его — уже не "бабушка американских демократов" Клинтон. Она пока влиятельна в партии, но никому в голову не придет выдвигать ее кандидатом в президенты, тем более против Трампа, если он захочет переизбраться. Проблема в репутации самой партии, которая, как видим, получала предвыборную поддержку от государственных ведомств вопреки закону. Проблема демократов вдобавок в том, что у партии все еще нет лидера и такового не видно.

Президент США Дональд Трамп после объявления о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 года
© AP Photo / Evan Vucci
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Проблема республиканцев, в свою очередь, в том, что у них есть лидер, только он не нравится части партии и, что хуже, части ее избирателей. СМИ рассказывают о сложившейся перед предстоящими осенью выборами странной внутрипартийной ситуации. Сейчас, например, среди республиканцев идет отбор кандидатов для борьбы за пост сенаторов и конгрессменов. Чаще побеждают те представители партии, которые провозглашают себя "людьми Трампа", поскольку так настроена немалая часть рядовых избирателей. Но это — внутри объединения. При этом в последнее время прошло несколько довыборов, по которым видно: выдвинуться такие люди могут, но это не гарантирует им победу над соперником-демократом.

Получается, что руководство партии захвачено "трампистами", но партия в целом ослаблена и будет оставаться в раздрае, пока осенью не станет ясно, правильно ли было создавать в ней "культ личности" Трампа.

У демократов нет культа и нет личности (с учетом печального опыта Хиллари и ее кампании). Великие актеры типа Роберта де Ниро (Голливуд — за демократов) матерят Трампа в эфире, а умные стратеги отвечают им: не опускайтесь до уровня ваших противников. Другие доходят до мысли: сейчас надо действовать по принципу "чем хуже, тем лучше" — пусть трамписты берут всю власть и разваливают страну, может, это поможет нам, демократам, создать новую партию и даже новую Америку.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Yuri Gripa
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Напомним, что около двух десятилетий те в США, кто вообще ходил голосовать, делились примерно поровну на избирателей демократов и республиканцев. Победивший выигрывал с небольшим перевесом. Барак Обама и особенно Дональд Трамп оказались настолько яркими кандидатами, что привлекли к выборам людей, раньше на них не ходивших. Но это люди, которым не обязательно нравились прежние две партии (потому они и не ходили голосовать). И вот теперь выясняется, что республиканцы есть двух видов, плохо уживающиеся друг с другом — "трамписты" и классические, и демократы тоже делятся на "клинтоновских" (за неимением другого лидера) и радикалов, леваков и остальных.

Итого получается не две половинки Америки, а четыре четверти ее же. Условно — большевики, левые эсеры, белые, анархисты. И никто не знает, как в такой ситуации можно будет управлять страной.

Два идущих в Вашингтоне расследования, которые постоянно сбиваются на расследование расследователей (что мы и видим на примере доклада Горовица), — это развал не столько Америки как таковой, сколько ее правящей, административной верхушки. Невозможно предсказать, как разделение "вашингтонского болота" на две непримиримые заводи повлияет на избрание партий в конгресс, не говоря об избрании президента.

И тем более не сказать, что со страной станет в результате будущих выборов.

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сила в правде
Такие США как сейчас многим людям в мире не нравятся, надоели уже своей «демократией» и «исключительностью». Поэтому пусть они там у себя ругаются и разваливают свою Америку, мир вздохнёт с облегчением.
09:56
17.06.2018
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17 июня 15:00
-
Коста-Рика
-
Сербия
17 июня 18:00
-
Германия
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