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Игра, в которой победили и русские, и саудовцы. Нефть и ОПЕК+

08:3716.06.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 14 июня 2018Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 14 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Очень деньги нужны: США взялись за "нефтяных союзников" России
…В тот же день, когда в присутствии главы ФИФА Джанни Инфантино российский президент Владимир Путин с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом вместе наблюдали разгром аравийской сборной российской командой, состоялась еще одна своего рода "игра" представителей обеих стран. Участники этой партии, правда, разошлись полностью довольные друг другом и почти что показательно умиротворенные.

Если говорить просто, стороны договорились о создании механизмов контроля над глобальными нефтяными рынками, в том числе и в смысле ценообразования.

Нет, ни о каком "картеле" речи, разумеется, не идет.

Формально делегации Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия "всего лишь" договорились работать совместно со всеми подписантами "декларации о кооперации" для создания долгосрочной структуры взаимодействия, а также пригласить к сотрудничеству прочих крупных производителей нефти.

Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дорого обойдется: почему 100 долларов за баррель — это очень опасно
Однако фактически две страны взяли на себя ответственность за стабильность нефтяного рынка.

В официальных отчетах отмечается, что участники намерены "обеспечивать поддержку нефти и газа в качестве ключевых элементов мирового энергетического баланса при формировании мировой регуляторной повестки".

То есть: согласованные действия членов нефтяного картеля ОПЕК, регулируемые в первую очередь именно саудитами, плюс действия группы независимых нефтедобывающих стран во главе с Россией вполне доказали эффективность скоординированных действий на мировых рынках. Тут все вполне очевидно: стоимость барреля вернулась к комфортным для добывающих стран цифрам. И если механизм такого глобального регулирования работает, то нет никакого резона его менять либо ломать даже в условиях наступившей стабилизации.

Следовательно, работу координаторов имеет смысл перевести на постоянную основу, установить каналы обмена информацией, формализовать или иначе закрепить порядок принятия совместных решений.

Но и это еще не все.

Во всем происходящем сейчас на мировых энергетических рынках, помимо вполне положительных с точки зрения добывающих стран ценовых трендов, есть еще и ощущение некоторой общей глобальной несправедливости.

Сотрудники нефтедобывающего предприятия
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Миллион "бочек" для Трампа. Почему Америка просит отменить соглашение ОПЕК+
Добычу ведь сокращали отнюдь не все. А выгоду получают все, в том числе и "неприсоединившиеся". Поэтому Москва и Эр-Рияд и намерены предложить другим странам примкнуть к глобальному соглашению о сокращении нефтедобычи (ОПЕК+). Как считают аналитики, речь идет о крупных производителях, среди которых выделяются США, Канада, Мексика и Казахстан. Нет, никто насильно никого, безусловно, туда тащить и "включать" не будет. Просто следует помнить, что совокупной отраслевой мощи Эр-Рияда и Москвы вполне достаточно, чтобы регулировать мировые рынки не только в общих, но и в исключительно своих собственных интересах.

А цены при определенных обстоятельствах могут не только расти.

Ну, а усиление (в том числе за счет новых участников) ОПЕК+ предполагает, что в случае ослабления или, напротив, чрезмерного укрепления нефтяных котировок мощная организация с более формализованным координационным центром сможет куда оперативнее манипулировать рынком. И эффективно выстраивать стоимость не только на этот энергоактив, но и влиять на ценообразование на газовых рынках. Там цены, как известно, определяются в конечном счете стоимостью нефти.

Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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С подушкой безопасности. Россия закрепляется в шестерке крупнейших экономик
Есть для "высоких договаривающихся сторон" и другие, не менее животрепещущие вопросы.

Например, спекуляции "бумажной нефтью" на биржах — в своем нынешнем виде не устраивающие ни Москву, ни Эр-Рияд, ни даже американских нефтяников, в отличие от американских биржевых и фондовых спекулянтов.

Этот вопрос нефтяникам также придется решать — и лучше это делать совместно.

Каким образом, кстати, это будет, еще неизвестно: Саудовская Аравия и Россия пока всего лишь "договорились сделать следующий шаг". Но главное, повторим, — они задекларировали, что способны "взять ответственность за стабильность рынков" на себя.

Создание специального координирующего органа (насколько мы понимаем, речь идет о чем-то типа "постоянной комиссии". — Прим. ред.) — уже будет некоторым образом выглядеть как "очертания нового мирового порядка", по крайней мере в энергетике. О чем в последние годы так много говорилось на самых разных уровнях и что вдруг начинает прямо сейчас проступать такими неожиданно крупными мазками.

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Саудовской Аравии сообщили о переговорах для стабилизации цен на нефть
И этот "новый порядок", это уже понятно, будет отнюдь не "эфирно-постиндустриальным", не лежащим в области "креативной экономики". Неслучайно главной движущей силой "новой индустриализации" в США должна, по мнению президента Трампа, стать добыча и переработка энергоносителей, инфраструктура и ВПК.

То есть кровью этой "сверхновой экономики" и "сверхновой промышленной политики" все равно останется нефть.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Olejeron
Good!!!)))
09:33
16.06.2018
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16 июня 13:00
-
Франция
-
Австралия
16 июня 16:00
-
Аргентина
-
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-
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