Игра, в которой победили и русские, и саудовцы. Нефть и ОПЕК+

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Если говорить просто, стороны договорились о создании механизмов контроля над глобальными нефтяными рынками, в том числе и в смысле ценообразования.
Нет, ни о каком "картеле" речи, разумеется, не идет.
Формально делегации Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия "всего лишь" договорились работать совместно со всеми подписантами "декларации о кооперации" для создания долгосрочной структуры взаимодействия, а также пригласить к сотрудничеству прочих крупных производителей нефти.
В официальных отчетах отмечается, что участники намерены "обеспечивать поддержку нефти и газа в качестве ключевых элементов мирового энергетического баланса при формировании мировой регуляторной повестки".
То есть: согласованные действия членов нефтяного картеля ОПЕК, регулируемые в первую очередь именно саудитами, плюс действия группы независимых нефтедобывающих стран во главе с Россией вполне доказали эффективность скоординированных действий на мировых рынках. Тут все вполне очевидно: стоимость барреля вернулась к комфортным для добывающих стран цифрам. И если механизм такого глобального регулирования работает, то нет никакого резона его менять либо ломать даже в условиях наступившей стабилизации.
Следовательно, работу координаторов имеет смысл перевести на постоянную основу, установить каналы обмена информацией, формализовать или иначе закрепить порядок принятия совместных решений.
Но и это еще не все.
Во всем происходящем сейчас на мировых энергетических рынках, помимо вполне положительных с точки зрения добывающих стран ценовых трендов, есть еще и ощущение некоторой общей глобальной несправедливости.
А цены при определенных обстоятельствах могут не только расти.
Ну, а усиление (в том числе за счет новых участников) ОПЕК+ предполагает, что в случае ослабления или, напротив, чрезмерного укрепления нефтяных котировок мощная организация с более формализованным координационным центром сможет куда оперативнее манипулировать рынком. И эффективно выстраивать стоимость не только на этот энергоактив, но и влиять на ценообразование на газовых рынках. Там цены, как известно, определяются в конечном счете стоимостью нефти.
Например, спекуляции "бумажной нефтью" на биржах — в своем нынешнем виде не устраивающие ни Москву, ни Эр-Рияд, ни даже американских нефтяников, в отличие от американских биржевых и фондовых спекулянтов.
Этот вопрос нефтяникам также придется решать — и лучше это делать совместно.
Каким образом, кстати, это будет, еще неизвестно: Саудовская Аравия и Россия пока всего лишь "договорились сделать следующий шаг". Но главное, повторим, — они задекларировали, что способны "взять ответственность за стабильность рынков" на себя.
Создание специального координирующего органа (насколько мы понимаем, речь идет о чем-то типа "постоянной комиссии". — Прим. ред.) — уже будет некоторым образом выглядеть как "очертания нового мирового порядка", по крайней мере в энергетике. О чем в последние годы так много говорилось на самых разных уровнях и что вдруг начинает прямо сейчас проступать такими неожиданно крупными мазками.
То есть кровью этой "сверхновой экономики" и "сверхновой промышленной политики" все равно останется нефть.