Трамп на G7: Крым — российский. Новые враги США

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Два дипломатических источника сообщили американским СМИ: Дональд Трамп заявил своим коллегами по группе G7, что Крым — российский, приведя в качестве аргумента тот факт, что большинство крымчан говорят на русском языке.

© AFP 2018 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп на саммите G7. 9 июня 2018 © AFP 2018 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп на саммите G7. 9 июня 2018

Как и следовало ожидать, в медиапространстве США и соцсетях началась истерика . Она усилилась после того, как пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отказалась комментировать эти сообщения, сославшись на то, что она не может высказывать мнение о "частных переговорах", в которых не участвовала. Американские эксперты и журналисты все еще гадают, был ли их президент серьезен в своих заявлениях или он просто использовал "крымскую тему", чтобы в очередной раз потроллить своих визави по "Семерке". Учитывая, что ранее Трамп публично высказывал недовольство отсутствием России на саммите, многие подозревают, что он действительно стоит на позициях крайнего политического реализма и, соответственно, оценивает принадлежность полуострова исходя из реальных предпочтений его жителей и этнического состава. Конечно, та часть экспертов и медийщиков, которая изначально видела в Дональде Трампе некоего "агента Путина", еще больше укрепилась в своих убеждениях, но, как говорится, "утечки в СМИ к делу не пришьешь".

Независимо от того, было ли заявление американского президента отражением его искренней позиции или просто очередной колкостью, сам факт такой утечки стоит считать очень позитивным. Причина проста: Трамп, хотел он того или нет, констатировал неопровержимый факт, который западные СМИ и политики дружно замалчивали.

Если смотреть на Крым глазами условного CNN или Fox News, то рядовому американцу покажется, что там живут некие "настоящие украинцы", которых аннексировали военной силой и которые сейчас переживают невыносимые страдания под пятой "путинского режима". Значительная часть западной аудитории из "скандальной утечки Трампа" с удивлением узнала, что в Крыму живут русскоговорящие, и это вызывает у западных обывателей суровый ментальный шок. Независимо от того, чем закончится вся эта история, "осадочек останется" — и это уже очень хороший результат.

Еще одно позитивное последствие — в том, что "утечка Трампа" снова открывает вопрос, который с точки зрения западного политического истеблишмента закрыт окончательно и бесповоротно. Если западным СМИ, например Business Insider, сейчас приходится сквозь зубы признавать, что, согласно еще "украинской" переписи населения, большинство жителей Крыма — русские, то доминирующий западный нарратив про "аннексию Крыма" рушится как карточный домик, а западной пропаганде приходится выкручиваться ссылками на международное право, которое Россия якобы нарушила. При этом сама западная пропаганда за последние два десятилетия сделала все, чтобы дискредитировать само понятие международного права и продвинуть вместо него идею о том, что защита справедливости и неких "высших ценностей" оправдывает любое его нарушение. В этом контексте даже с точки зрения обывателя разговоры о том, что "Россия что-то там нарушила", смотрятся не очень убедительно.

Следует учитывать, что между Дональдом Трампом и предыдущими американскими администрациями пролегает идеологическая пропасть. Те были наполнены своего рода аморальными (или даже антиморальными) идеалистами, которые воспринимали мир как арену прежде всего идеологической борьбы, и для них было важно уничтожить саму мысль о том, что история не закончилась "по Фукуяме". Для них было недопустимо существование в мире каких-то других ценностных и идеологических систем, отличающихся от "либеральной демократии, одобренной Госдепом и Соросом". Именно поэтому такую аллергию у вашингтонского истеблишмента вызывали любые геополитические оппоненты и конкуренты, которые открыто исповедовали другие ценностные системы: от социалиста Чавеса до правого консерватора Орбана. Россия и Китай, с точки зрения предшественников Трампа, были опасны тем, что предлагали альтернативный взгляд на мир, общество, человека и даже на традиционную семью. Не зря для администрации Обамы именно Россия, которая "бросала вызов самим основам западного мироустройства", всегда была в топе врагов — где-то рядом с терроризмом и эпидемией Эбола.

Администрация Трампа в этом смысле намного ближе к принципам школы "реальной политики" (realpolitik) и воспринимает мир не как арену для конкуренции идеологий, а прежде всего как арену экономической конкуренции государств. У Трампа нет официального списка "врагов Америки", как у Обамы, но все его действия и заявления указывают на то, что с его точки зрения список врагов США совпадает с рейтингом стран, у которых положительный торговый баланс с Америкой. Он видит в них страны, которые как бы "высасывают" из США рабочие места и деньги. В этом перечне (по данным американского Министерства торговли за 2016 год) с большим отрывом лидирует Китай , который продает в Штатах на 347 миллиардов долларов в год больше, чем покупает.

Кстати, именно против Пекина администрация Трампа вчера все-таки ввела заградительные пошлины. Второе место занимает Евросоюз: 146 миллиардов долларов в год, из которых только на Германию приходится 64 миллиарда. Россия в этом "рейтинге ненависти Трампа" находится на далеком 18-м месте с мизерными 8,7 миллиарда долларов негативного (для США) торгового баланса. Даже санкционная политика вашингтонской администрации — сугубо экономическая: санкции против "Русала" были нужны для того, чтобы "выкинуть" его с американского рынка, а вероятные санкции против "Северного потока — 2" — чтобы расчистить дорогу американскому СПГ на европейский рынок. Никакой идеологии, только бизнес. Нельзя исключать, что в этой парадигме американскому президенту, который привык с определенным презрением относиться ко всем "неписаным нормам" и уважает лишь грубую силу и суровую реальность, действительно сложно понять, отчего Крым нельзя считать российской территорией и зачем коллективному Западу нужно было толкать Москву в объятия Пекина из-за спора о территории, на которой проживают русскоговорящие жители.

Очень вероятно, что ему еще сложнее понять, зачем коллективному Западу поддерживать Украину, от которой нет никакого экономического толка и которая при этом является бесперспективной инвестицией из-за ее тотальной коррумпированности, о которой американский президент тоже упомянул во время переговоров G7

Исходя из вышеизложенного — можно предположить, что когда (и если) внутри США сложатся удачные политические условия, Трамп попытается нам "продать" признание Крыма и одновременно перевести Украину на российское содержание. Это будет то самое предложение, от которого крайне желательно вежливо отказаться. Крым и так наш, и никакое американское признание не стоит уступок с российской стороны. А с украинской коррупцией пусть Вашингтон и Брюссель разбираются самостоятельно.