Трамп на G7: Крым — российский. Новые враги США

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Два дипломатических источника сообщили американским СМИ: Дональд Трамп заявил своим коллегами по группе G7, что Крым — российский, приведя в качестве аргумента тот факт, что большинство крымчан говорят на русском языке.началась истерика. Она усилилась после того, как пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отказалась комментировать эти сообщения, сославшись на то, что она не может высказывать мнение о "частных переговорах", в которых не участвовала. Американские эксперты и журналисты все еще гадают, был ли их президент серьезен в своих заявлениях или он просто использовал "крымскую тему", чтобы в очередной раз потроллить своих визави по "Семерке". Учитывая, что ранее Трамп публично высказывал недовольство отсутствием России на саммите, многие подозревают, что он действительно стоит на позициях крайнего политического реализма и, соответственно, оценивает принадлежность полуострова исходя из реальных предпочтений его жителей и этнического состава. Конечно, та часть экспертов и медийщиков, которая изначально видела в Дональде Трампе некоего "агента Путина", еще больше укрепилась в своих убеждениях, но, как говорится, "утечки в СМИ к делу не пришьешь".
Независимо от того, было ли заявление американского президента отражением его искренней позиции или просто очередной колкостью, сам факт такой утечки стоит считать очень позитивным. Причина проста: Трамп, хотел он того или нет, констатировал неопровержимый факт, который западные СМИ и политики дружно замалчивали.выкручиваться ссылками на международное право, которое Россия якобы нарушила. При этом сама западная пропаганда за последние два десятилетия сделала все, чтобы дискредитировать само понятие международного права и продвинуть вместо него идею о том, что защита справедливости и неких "высших ценностей" оправдывает любое его нарушение. В этом контексте даже с точки зрения обывателя разговоры о том, что "Россия что-то там нарушила", смотрятся не очень убедительно. лидирует Китай, который продает в Штатах на 347 миллиардов долларов в год больше, чем покупает.
Кстати, именно против Пекина администрация Трампа вчера все-таки ввела заградительные пошлины. Второе место занимает Евросоюз: 146 миллиардов долларов в год, из которых только на Германию приходится 64 миллиарда. Россия в этом "рейтинге ненависти Трампа" находится на далеком 18-м месте с мизерными 8,7 миллиарда долларов негативного (для США) торгового баланса. Даже санкционная политика вашингтонской администрации — сугубо экономическая: санкции против "Русала" были нужны для того, чтобы "выкинуть" его с американского рынка, а вероятные санкции против "Северного потока — 2" — чтобы расчистить дорогу американскому СПГ на европейский рынок. Никакой идеологии, только бизнес. Нельзя исключать, что в этой парадигме американскому президенту, который привык с определенным презрением относиться ко всем "неписаным нормам" и уважает лишь грубую силу и суровую реальность, действительно сложно понять, отчего Крым нельзя считать российской территорией и зачем коллективному Западу нужно было толкать Москву в объятия Пекина из-за спора о территории, на которой проживают русскоговорящие жители.упомянул во время переговоров G7.
Исходя из вышеизложенного — можно предположить, что когда (и если) внутри США сложатся удачные политические условия, Трамп попытается нам "продать" признание Крыма и одновременно перевести Украину на российское содержание. Это будет то самое предложение, от которого крайне желательно вежливо отказаться. Крым и так наш, и никакое американское признание не стоит уступок с российской стороны. А с украинской коррупцией пусть Вашингтон и Брюссель разбираются самостоятельно.