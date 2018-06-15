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Поворот в информационной войне: Киев играет на стороне Москвы

08:2315.06.2018
240990
© РИА НовостиКиев. Архивное фотоКиев. Архивное фото
© РИА Новости

Ирина Алкснис

Ознакомление с последними новостями определенно наводит на мысль, что Украине предстоит стать если не уникальным, то крайне редким феноменом страны, вообще лишенной симпатий на международной арене.

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
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В современном мире есть доминирующий идейный мейнстрим, который навешивает "правильные" ярлыки на все государственные и политические силы. Хотя роли героев и злодеев, жертв и палачей четко распределены, на самом деле все устроено куда сложнее и своя группа поддержки — по крайней мере просто симпатизантов — есть у всех.

Европа сочувствует палестинцам, а Штаты поддерживают Израиль. В 1990-х Запад повесил на Сербию всех собак, однако сербы всегда ощущали сочувствие России, которая — в меру своих тогдашних сил — помогала им (впрочем, как и всегда). Латиноамериканские правые хунты и левые партизаны, евроэнтузиасты и евроскептики, Каддафи и убивший его "восставший народ", КНДР и Южная Корея — несмотря ни на какие официально доминирующие мнения, у каждой стороны есть внешние силы, которые к ней расположены и по возможности ее поддерживают, пусть иногда и не афишируя это.

Да и сама Россия — крайне наглядный пример в этом смысле. За последние годы в западном информационно-политическом мейнстриме она вернула себе статус "империи зла". Однако даже четыре года назад, на пике антироссийской вакханалии, на международной арене находились силы, которые позволяли себе слова — а иногда и действия — в ее поддержку. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда Москва на глазах набирает очки, подчеркнуто оставаясь собой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
История с Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ, заявили в НАТО
Тем поразительнее, что Киев, действуя последовательно и системно, отбивает симпатию и сочувствие к себе у всех, даже самых искренне-позитивно настроенных к нему сил и структур.

Постмайданная Украина выбрала для презентации себя в мире заезженный, но как будто безотказный образ "жертвы российского империализма и агрессии". На этой поляне, надо признать, весьма тесно, но в то же время 2014 год действительно сделал из нее в глазах Запада идеальный объект симпатии и поддержки, и если бы Киев разумно распорядился этим активом, он мог бы еще долго использовать эту ситуацию в свою пользу.

Однако вместо разумного распоряжения Украина будто задалась целью бездарно растратить всю международную поддержку — и успешно справилась с этой задачей за считаные годы.

Дело не только и не столько в политических и властных международных структурах, от которых зависит принятие решений в пользу Киева. Они изначально руководствуются не сентиментальными, а прагматичными — если не сказать циничными — соображениями. Хотя безудержная коррупция и воровство, безусловно, повлияли на то, что Украина оказалась отрезанной от большинства даже тех программ политической и финансовой поддержки, на которые в общем могла рассчитывать.

Кадр из передачи Last Week Tonight с ведущим Джоном Оливером
© HBO
Американский телеведущий высмеял "убийство" Бабченко
Важнее даже другое. Украина теряет — уже практически полностью — привлекательный образ и репутацию как таковую в глазах абсолютно любых общественных и политических сил.

Только что глава самой крупной и влиятельной организации профессионалов СМИ — Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) — Филипп Лерут заявил, что после инсценировки убийства Аркадия Бабченко он с осторожностью относится к заявлениям СБУ о Кирилле Вышинском.

© REUTERS / Valentyn OgirenkoБрифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018

Думается, что и до "дела Бабченко", вызвавшего ошеломление и громкий скандал в мире, у крупнейшей журналистской организации, базирующейся в Брюсселе, были бы вопросы по поводу "дела Вышинского". Но в IFJ, разумеется, давно научились отводить глаза в сторону, если нужно, — не обличать же яростных борцов с диктаторской и агрессивной Россией в низкопробных фальсификации и постановке.

Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Стал известен список "жертв", которых якобы хотели убить после Бабченко
Вот только инсценировка убийства Аркадия Бабченко оказалась настолько неуместной во всех отношениях — и при этом громкой, — что вызвала оторопь и отторжение даже у тех сил и структур, которые пристально не следят за замысловатыми перипетиями украинской политики.

И вот уже в глазах даже самых симпатизирующих Киеву фигур история Надежды Савченко, вызволенной мировым сообществом из "застенков Лубянки" и оказавшейся в камере СБУ, выглядит не случайным эксцессом, а органичной частью украинских реалий — "все у них там так".

И вот уже улики против обвиняемого в госизмене журналиста представляются настолько топорными, что даже самые лояльные Украине силы вынуждены дистанцироваться от происходящего.

И ведь существенная часть этих сил поддерживала Киев из вполне искренних (пусть и наивно выглядящих со стороны России) побуждений.

Самое же ироничное — в том, что Украина, делая все, чтобы утратить симпатии и поддержку на мировой арене, тем самым работает на усиление позиций Москвы. Ведь каждая глупость, каждая подлость и каждый провал Киева в глазах мира означает, что Россия права.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийВизовая окраина
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Визовая окраина
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Седой Урал
Россию называют злом. И кто? Тот кто торговал людьми, захватывал и уничтожал другие страны. Россия ни когда не нападала. Она только оборонялась от варваров, которые хотели её разорить. Сербы нам братья. А пол европы- сестры. Ну а хохляндия?? Как и другие страны. Какое руководство, такое и житьё. Как синусойда. То в верх, то в низ.
08:36
15.06.2018
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mig36
Порошенко это агент цыганенок)
08:37
15.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
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