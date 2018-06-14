Мигрант убил в Германии не ту девочку

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Последние новости расследования убийства четырнадцатилетней Сусанны Марии Фельдман в немецком Висбадене: бежавший из Германии в иракский Курдистан подозреваемый — 20-летний Али Башар — сознался в совершении злодеяния.

Напомним: девочка-подросток подверглась изнасилованию и была убита беженцем из Ирака. Полиция Германии поспешила сообщить первым делом о том, что преступление "не было совершено на почве национальной или религиозной ненависти". Как будто причины неприятия мигрантской волны в германском обществе — религиозные, а не цивилизационно-социальные.

Предполагается, что Башара выдадут. Следствие покажет, идет ли речь о привычном для Германии преступлении на сексуальной почве или же к обычным мотивам прибавляется укрепляющаяся среди беженцев ненависть к Израилю.

© REUTERS / Thorsten Wagner Полиция работает на месте, где было найдено тело Сусанны Марии Фельдман © REUTERS / Thorsten Wagner Полиция работает на месте, где было найдено тело Сусанны Марии Фельдман

Нюанс в том, что на сей раз жертвой очередного беженца стала не немецкая, не польская и не русская девочка, а еврейская. Поскольку еврейская тема для Германии исторически более чем чувствительна, а у еврейской общины имеется мощная международная информационная поддержка, у этого убийства могут оказаться более масштабные последствия, чем у предыдущих.

Ибо, увы, немецкие СМИ и пресс-служба полиции стараются обычно замолчать или умалить наличие у убийц и насильников с Ближнего Востока расового, национального или религиозного мотива.

Кстати, на днях стало известно, что в городе Вирсене было обнаружено тело пятнадцатилетней девушки, приехавшей с родителями из Румынии. Сообщается, что подозреваемый — беженец турецкого происхождения — сдался полиции.

Как бы ни завершилось следствие в обоих случаях, стоит обратить внимание на важнейшие обстоятельства в биографии обоих подозреваемых. Али Башар прибыл в Германию три года назад — с родителями и пятью сородичами. Он был несколько раз задержан полицией за драки, за незаконное ношение холодного оружия, а также по подозрению в ограблении и в сексуальном насилии по отношению к одиннадцатилетней. Ему отказали в получении убежища, но депортирован Али не был. Невзирая на приводы в полицию, он бесконечно оттягивал высылку.

Знаменательно также, что он свободно покинул Германию, когда подозрение в убийстве четырнадцатилетней девушки уже пало на него.

Про подозреваемого в убийстве в Вирсене мы знаем меньше. Согласно официальным же источникам ("Дойче Велле"), двадцатипятилетний турок также был известен полиции.

Иными словами, в обоих случаях подозреваемые уже зарекомендовали себя с наихудшей стороны до того, как были совершены главные зверства. Что поднимает вопрос о политике попустительства — из-за опасения "как бы чего не вышло" в случае адекватных мер.

Тем временем атмосфера в еврейской общине Германии в эти дни очень тяжелая. Антисемитские инциденты омрачают жизнь стодвадцатитысячного еврейского сообщества. Люди боятся показываться на улице в кипе (ермолке), избегают беседы на иврите.

Всего три недели назад один гражданин Израиля (араб-христианин, что характерно) решил поставить эксперимент: он решил проверить, что чувствует сегодня в Берлине человек с кипой на голове. Он записал на видео, как беженец из Сирии оскорблял его, а потом начал избивать кулаками и ремнем. Адам Армух получил телесные повреждения и поведал миру, как непросто сегодня быть евреем в Германии.

Официальная статистика, представленная министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, указывает на полторы тысячи преступлений на антисемитской почве в Германии за 2017 год. Она утверждает, впрочем, что в подавляющем большинстве случаев это "дело рук правых радикалов".

Это заявление, однако, опровергается немецким же исследованием Службы безопасности земли Гессен, в котором говорится, что пропаганда национальной и религиозной ненависти приблизительно одинакова среди правых радикалов и беженцев. Из отчета следует, что ненависть к еврейской общине культивируется преимущественно новоприбывшими. Автор этого отчета, Анн-Кристин Вегенер, пишет прямо, что полиция просто автоматически списывает на "правых экстремистов" все антисемитские преступления. Понятно, что при раскрытии того или иного злодеяния приходится "портить" статистику, но все нераскрытые преступления такого рода висят на правых радикалах.

Известная американская еврейская газета "Альгемайнер" три недели назад опубликовала статью историка и политолога Манфреда Герштенфельда о происходящем в Германии. Он прямо обвиняет власти ФРГ в сокрытии правды об антисемитских преступлениях. И напоминает о том, что даже сама канцлер Ангела Меркель высказывала озабоченность в связи с ненавистью к еврейским гражданам именно в среде новоприбывших.

Правительство Германии даже было вынуждено назначить специального уполномоченного по делам антисемитизма, Феликса Клайна. Полтора месяца назад он прямо заявил, что волна ненависти в Германии может привести к эмиграции местных евреев. Он сказал в интервью британской газете "Гардиан": "Нетрудно понять тех, кто обеспокоен безопасностью своих детей и рассматривает возможность отъезда".

Дело тут, разумеется, не только в еврейской общине, а в том, что антисемитские преступления, совершаемые мигрантами, могут стать своеобразным детонатором. Лазейкой в "стене официозного молчания", через которую истинные последствия политики ФРГ трехлетней давности станут достоянием общественности.

Результатом может стать масштабный политический сдвиг в германском обществе. Невозможного тут ничего нет — произошел же он в Австрии, Италии, Венгрии и других странах ЕС.